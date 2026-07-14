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Dentro del mundo de las redes sociales, hay una gran cantidad de datos que se procesan en un momento dado. Por ejemplo, hay 4.8 millones de usuarios de Internet diarios y el usuario medio de Internet comparte 12 elementos de contenido por semana. El aumento de los datos disponibles ha obligado a los especialistas en mercadeo a cambiar y utilizar los datos de formas nuevas y diferentes. Las marcas inteligentes buscan datos para juntar estas rutas de exploración y tomar decisiones estratégicas más informadas. Desde la gestión de la reputación de la marca y las comunicaciones de crisis de forma más estratégica, hasta la mejora del alcance de los influencers y el uso de datos sociales para respaldar a organizaciones enteras de manera transversal, el big data te hace más poderoso y más perspicaz cuando se trata de resolver problemas complejos ... cuando sabes dónde buscar.