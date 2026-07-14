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Spanish on-demand webinar: ¿Cómo analizar su reputación en el mundo digital?
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Salud de Marca en Tiempos de Pandemia: Perspectivas de Aeroméxico
Considerando todo lo que esta pasando actualmente debido a la pandemia, las marcas se encuentran en la mitad de una tormenta de incertidumbre.
Sin saber que va pasar en los próximos meses, las marcas necesitan reconocer que las acciones que toman ahora son más importantes que nunca. Es vital que las marcas entiendan cómo están respondiendo los consumidores a los cambios y cómo ellos puedan reaccionar a esos cambios y afectar la reputación de la marca.
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Spanish on-demand webinar: ¿Cómo analizar su reputación en el mundo digital?Access Webinar