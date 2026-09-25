Warum Meltwater

Wir treffen alle unsere Entscheidungen auf Basis von ROI und KPIs – daran führt kein Weg vorbei. Meltwater ermöglicht uns das Tracking und die Einordnung dieser Performance und hat dazu beigetragen, dass wir in etwas mehr als fünf Monaten einen achtstelligen Werbewert erzielt haben.

Matt Nordby Managing Director of Communications, NASCAR