Warum Meltwater
Von der Medienbeobachtung bis zur KI-Sichtbarkeit: Alles aus einer Hand
Meltwater bietet PR-, Kommunikations- und Marketingteams eine zentrale Plattform, um aktuelle Entwicklungen zu verfolgen, die Bedeutung dahinter zu verstehen und gezielt zu handeln.
Top-Bewertung von PR-, Kommunikations- und Marketing-Teams auf G2
Einheitliche Intelligence
Eine Plattform für Ihre vollständige Übersicht.
Wir stellen Teams die nötige Datentiefe, Analysen und Automatisierung bereit, die Sie für schnellere Entscheidungen, effizientere Arbeitsabläufe und wirkungsvollere Ergebnisse benötigen.
Media Intelligence
Beobachten Sie die weltweite Berichterstattung in Echtzeit und wandeln Sie Schlagzeilen in umsetzbare Insights um.
Social Listening
Erfassen Sie jede Unterhaltung und erkennen Sie Veränderungen im Sentiment, bevor diese Ihre Marke beeinflussen.
Messung der KI-Sichtbarkeit
Erkennen Sie, wie KI-Plattformen Ihr Unternehmen widerspiegeln und die Entdeckung beeinflussen.
Media Relations
Finden Sie die passenden Journalisten, skalieren Sie personalisiertes Outreach und messen Sie den Erfolg Ihrer PR-Maßnahmen.
Influencer Marketing
Identifizieren Sie Creator, die etwas bewegen, und bauen Sie Partnerschaften auf, die zu nachhaltigem Erfolg führen.
Unterstützt von einer einheitlichen Daten-Engine.
Keine Tool-Wechsel, keine doppelten Kosten
Eine Plattform, die alle anderen ersetzt – ohne Überschneidungen, ohne unnötige Ausgaben.
Alle Kanäle in einer einheitlichen Ansicht
Verknüpfen Sie Earned, Social und KI-gestützte Discovery in einem Dashboard.
Eine gemeinsame Datengrundlage für alle Teams
Beseitigen Sie Silos mit einer gemeinsamen Single Source of Truth für PR, Kommunikation, Marketing und Insights.
Nahtlose Workflows vom Monitoring bis zum Reporting
Vom Tracking der Medienpräsenz bis hin zu sorgfältig aufbereiteten Reports, ohne manuellen Aufwand.
Die breiteste und detaillierteste globale Abdeckung
Keine blinden Flecken und keine verpassten Erwähnungen mehr. Nur noch vollständige Transparenz. Erfahren Sie in Echtzeit, worüber rund um den Globus gesprochen wird.
- Millionen globaler Medienquellen aus den Bereichen Print, Online, Rundfunk, Podcasts und Newsletter
- Umfassende Social Media Abdeckung über alle relevanten Netzwerke hinweg
- KI-generierter Content und Visibility-Tracking
Aus Daten strategischen Impact schaffen
Monitoring ist nur der Anfang. Meltwater hilft Ihnen, Ihre Performance messbar zu machen und kontinuierlich zu optimieren.
- Maßgeschneiderte Dashboards & hochwertige Reports
- Share of Voice & Wettbewerbsbenchmarking
- Sentiment- & Trendanalyse
- Messung von Influencer-Impact
- Kanalübergreifendes Reporting (Earned Media + Social Media + KI-Sichtbarkeit)
Entwickelt für das Zeitalter der KI
Von automatisierten Zusammenfassungen bis hin zur Messung der KI-Sichtbarkeit: Meltwater nutzt KI, um irrelevante Informationen herauszufiltern und Insights schneller bereitzustellen.
- KI-generierte Zusammenfassungen von Medienberichten
- Automatische Themenzuordnung
- Intelligente Alerts
- Erkennung aufkommender Trends
- Visibility-Tracking in KI-Suchen (Markenpräsenz in generativen Antworten)
Smarter arbeiten. Schneller vorankommen.
Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben und geben Sie Ihren Teams mehr Zeit für strategische Aufgaben.
- Automatisierte Verteilung von Reports
- Echtzeit-Alerts
- Teamübergreifende Dashboards
- Influencer- und Journalisten-Targeting direkt im Workflow integriert
- Integrierte Collaboration-Tools
Gewinnen Sie wertvolle Insights für Ihr Unternehmen
Wir beobachten Millionen weltweiter Quellen und verwandeln unstrukturierte Daten in umsetzbare Intelligence für Enterprise-Teams.
Vertrauen in entscheidenden Momenten
WARUM MEDIA INTELLIGENCE
Für Teams entwickelt, die mehr als Keyword-Tracking benötigen
Media Intelligence ersetzt fragmentierte Monitoring-Tools durch eine integrierte Intelligence-Plattform auf Enterprise-Level.
Typische Einzellösung
Meltwater Media Intelligence
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Warum sich Teams für Meltwater entscheiden
Entdecken Sie, wie Teams mit Meltwater noch mehr erreichen. Unser Partnernetzwerk, eine aktive Community und weitere Ressourcen unterstützen Sie bei der Umsetzung von Insights in konkrete Ergebnisse.
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