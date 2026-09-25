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Warum Meltwater

Von der Medienbeobachtung bis zur KI-Sichtbarkeit: Alles aus einer Hand

Meltwater bietet PR-, Kommunikations- und Marketingteams eine zentrale Plattform, um aktuelle Entwicklungen zu verfolgen, die Bedeutung dahinter zu verstehen und gezielt zu handeln.

Demo anfragenIm Einsatz sehen

Top-Bewertung von PR-, Kommunikations- und Marketing-Teams auf G2

3.000+ Bewertungen
G2 Small Business Leader
G2 Momentum Leader
G2 Mid-Market Leader
G2 Enterprise Leader

Einheitliche Intelligence

Eine Plattform für Ihre vollständige Übersicht.

Wir stellen Teams die nötige Datentiefe, Analysen und Automatisierung bereit, die Sie für schnellere Entscheidungen, effizientere Arbeitsabläufe und wirkungsvollere Ergebnisse benötigen.

Media Intelligence

Beobachten Sie die weltweite Berichterstattung in Echtzeit und wandeln Sie Schlagzeilen in umsetzbare Insights um.

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Social Listening

Erfassen Sie jede Unterhaltung und erkennen Sie Veränderungen im Sentiment, bevor diese Ihre Marke beeinflussen.

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Messung der KI-Sichtbarkeit

Erkennen Sie, wie KI-Plattformen Ihr Unternehmen widerspiegeln und die Entdeckung beeinflussen.

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Media Relations

Finden Sie die passenden Journalisten, skalieren Sie personalisiertes Outreach und messen Sie den Erfolg Ihrer PR-Maßnahmen.

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Influencer Marketing

Identifizieren Sie Creator, die etwas bewegen, und bauen Sie Partnerschaften auf, die zu nachhaltigem Erfolg führen.

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Unterstützt von einer einheitlichen Daten-Engine.

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Keine Tool-Wechsel, keine doppelten Kosten

Eine Plattform, die alle anderen ersetzt – ohne Überschneidungen, ohne unnötige Ausgaben.

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Alle Kanäle in einer einheitlichen Ansicht

Verknüpfen Sie Earned, Social und KI-gestützte Discovery in einem Dashboard.

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Eine gemeinsame Datengrundlage für alle Teams

Beseitigen Sie Silos mit einer gemeinsamen Single Source of Truth für PR, Kommunikation, Marketing und Insights.

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Nahtlose Workflows vom Monitoring bis zum Reporting

Vom Tracking der Medienpräsenz bis hin zu sorgfältig aufbereiteten Reports, ohne manuellen Aufwand.

Die breiteste und detaillierteste globale Abdeckung

Keine blinden Flecken und keine verpassten Erwähnungen mehr. Nur noch vollständige Transparenz. Erfahren Sie in Echtzeit, worüber rund um den Globus gesprochen wird.

  • Millionen globaler Medienquellen aus den Bereichen Print, Online, Rundfunk, Podcasts und Newsletter
  • Umfassende Social Media Abdeckung über alle relevanten Netzwerke hinweg
  • KI-generierter Content und Visibility-Tracking
Meltwaters globale Content-Abdeckung

Aus Daten strategischen Impact schaffen

Monitoring ist nur der Anfang. Meltwater hilft Ihnen, Ihre Performance messbar zu machen und kontinuierlich zu optimieren.

  • Maßgeschneiderte Dashboards & hochwertige Reports
  • Share of Voice & Wettbewerbsbenchmarking
  • Sentiment- & Trendanalyse
  • Messung von Influencer-Impact
  • Kanalübergreifendes Reporting (Earned Media + Social Media + KI-Sichtbarkeit)

Entwickelt für das Zeitalter der KI

Von automatisierten Zusammenfassungen bis hin zur Messung der KI-Sichtbarkeit: Meltwater nutzt KI, um irrelevante Informationen herauszufiltern und Insights schneller bereitzustellen.

  • KI-generierte Zusammenfassungen von Medienberichten
  • Automatische Themenzuordnung
  • Intelligente Alerts
  • Erkennung aufkommender Trends
  • Visibility-Tracking in KI-Suchen (Markenpräsenz in generativen Antworten)

Smarter arbeiten. Schneller vorankommen.

Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben und geben Sie Ihren Teams mehr Zeit für strategische Aufgaben.

  • Automatisierte Verteilung von Reports
  • Echtzeit-Alerts
  • Teamübergreifende Dashboards
  • Influencer- und Journalisten-Targeting direkt im Workflow integriert
  • Integrierte Collaboration-Tools

Gewinnen Sie wertvolle Insights für Ihr Unternehmen

Wir beobachten Millionen weltweiter Quellen und verwandeln unstrukturierte Daten in umsetzbare Intelligence für Enterprise-Teams.

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Vertrauen in entscheidenden Momenten

Mit dem integrierten PR- und Influencer Marketing-Dashboard von Meltwater haben wir eine zentrale Informationsquelle geschaffen, die KPIs und den ROI in Echtzeit aufzeigt. Dadurch sparen unsere über 40 globalen Teams 33 % Arbeitszeit beim Reporting und erzielen gleichzeitig ein Umsatzwachstum von 22 % im Bereich Influencer Marketing.
Nataliya TkachenkoGlobal Associate Director, Communications, PR & Influencer Marketing
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Wir treffen alle unsere Entscheidungen auf Basis von ROI und KPIs – daran führt kein Weg vorbei. Meltwater ermöglicht uns das Tracking und die Einordnung dieser Performance und hat dazu beigetragen, dass wir in etwas mehr als fünf Monaten einen achtstelligen Werbewert erzielt haben.
Matt NordbyManaging Director of Communications, NASCAR
Wir sahen in der Gaming-Zielgruppe ein großes Potenzial, wollten diese Annahme jedoch mit belastbaren Daten validieren. Die Insights von Meltwater bestätigten diesen Ansatz und halfen uns bei der Entscheidung für eine Partnerschaft – mit einem Umsatzwachstum von 406 % gegenüber dem Vorjahr.
Jennifer ChangVP of Innovation and Product Strategy, Neuro
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Meltwater unterstützt uns bei der strukturierten Analyse von Kundengesprächen und der Umwandlung dieser Daten in konkrete Business-Insights – wodurch das Engagement auf unseren Social Media-Kanälen im Vergleich zum Vorjahr um 272 % gestiegen ist.
Danny GardnerSocial Intelligence Lead, Haleon
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Gareth Crew, Social and Digital Communications Lead EMEA at Canon
Meltwater hat den Dialog mit unserer Unternehmensleitung maßgeblich verändert. Wir können Impressionen, Reichweite, View-Through-Raten sowie die erreichten Zielgruppen transparent darstellen – und haben so eine um 37 % bessere Kampagnen-Performance als mit unserem üblichen Brand Content erzielt.
Gareth CrewSocial and Digital Communications Lead EMEA, Canon
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WARUM MEDIA INTELLIGENCE

Für Teams entwickelt, die mehr als Keyword-Tracking benötigen

Media Intelligence ersetzt fragmentierte Monitoring-Tools durch eine integrierte Intelligence-Plattform auf Enterprise-Level.

Typische Einzellösung

Mehrere unabhängige Tools
Fokus auf einen einzigen Kanal
Manuelles Tagging
Separater Anbieter
Grundlegende Dashboards

Meltwater Media Intelligence

Einheitliche Plattform
Tracking globaler Medien, Social Media und KI
KI-Zusammenfassungen und Automatisierung
Integriertes Influencer-Targeting
Enterprise-Level-Analysen

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Warum sich Teams für Meltwater entscheiden

Entdecken Sie, wie Teams mit Meltwater noch mehr erreichen. Unser Partnernetzwerk, eine aktive Community und weitere Ressourcen unterstützen Sie bei der Umsetzung von Insights in konkrete Ergebnisse.

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Erfahren Sie, wie eine zentrale Plattform jede Entscheidung rund um PR, Kommunikation und Marketing unterstützen kann.

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