San Francisco, Kalifornien, 3. Dezember 2025 – Meltwater, ein weltweit führender Anbieter für Media Intelligence, Social Listening und Influencer Intelligence, wurde im neuen IDC MarketScape: Worldwide Influencer Management for SMB Companies 2025–2026 Vendor Assessment (Dok. #US52967425, November 2025) als Leader ausgezeichnet. Zuvor wurde Meltwater bereits im IDC MarketScape: Worldwide Influencer Marketing Platforms for Large Enterprises 2025–2026 Vendor Assessment (Dok. #US53601825, November 2025) als Leader eingestuft. Meltwater ist der einzige Anbieter, der in beiden Reports als Leader ausgezeichnet wurde.

Aus unserer Sicht unterstreicht diese Auszeichnung die Position von Meltwater als eine der umfassendsten Lösungen für Influencer Management. Die Plattform unterstützt Unternehmen jeder Größe mit präziser Creator Suche, intelligenten Workflows, messbarem ROI und einer global skalierbaren Lösung.

IDC MarketScape hebt die Stärken von Meltwater im Influencer Marketing für KMU hervor

Im IDC MarketScape für Influencer Marketing für SMB Companies wird Meltwater insbesondere für folgende Stärken ausgezeichnet:

Präzise Creator Suche

Durchgängiges Kampagnenmanagement und Reporting

Das proprietäre True Reach Bewertungssystem zur Messung der authentischen Reichweite und des Einflusses von Creatorn

Integrierte CRM Funktionen für das Influencer Management

Der IDC MarketScape für Influencer Marketing für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) hebt hervor, dass Meltwater auf systematische, KI-gestützte Influencer Strategien setzt, die durch umfassende Social Listening-Funktionen unterstützt werden. Dadurch können Marken die Stimmung rund um Creator Inhalte beobachten, Markenerwähnungen verfolgen und Creator Kampagnen mit umfassenderen Initiativen in den Bereichen Media Intelligence und Reputation Management verbinden. Darüber hinaus beschreibt der Report Meltwater als bevorzugten Partner für Unternehmen mit Anforderungen, die von globalen bis hin zu lokalen Märkten reichen.

Der IDC MarketScape für Influencer Marketing für Großunternehmen beschreibt außerdem die wichtigsten Entwicklungen und Trends im Influencer Marketing. Demnach bildet KI heute die Grundlage für die Identifizierung passender Creator, die Optimierung von Kampagnen und die Analyse der Performance. Gleichzeitig ermöglicht sie schnellere und fundiertere Entscheidungen.

Die Meltwater Plattform wurde gezielt entwickelt, um Unternehmen bei diesen Anforderungen zu unterstützen. Mit erweiterten Analysen, Sentiment Analysen, Attribution Modeling und KI-gestützten Insights hilft sie Marken dabei, schneller auf Veränderungen zu reagieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

„Da die digitale Sichtbarkeit zunehmend von KI generierten Antworten und dem Einfluss von Creatorn geprägt wird, benötigen Marken eine intelligente, integrierte Plattform, die Influencer Aktivitäten direkt mit messbaren Geschäftsergebnissen verbindet“, sagt Aditya Jami, Chief Technology Officer bei Meltwater. „Unsere Investitionen in KI, Datenqualität und eine globale Infrastruktur ermöglichen es unseren Kundinnen und Kunden, ihre Influencer Strategien präzise zu skalieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.“

Weitere Informationen zur Influencer Marketing-Lösung von Meltwater finden Sie unter meltwater.com/de.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kelly Costello

pr@meltwater.com

Über Meltwater

Meltwater unterstützt Unternehmen mit Lösungen in den Bereichen Media, Social und Consumer Intelligence. Durch die Analyse von rund einer Milliarde Inhalten pro Tag und deren Umwandlung in entscheidungsrelevante Insights verschafft Meltwater seinen Kundinnen und Kunden einen echten Wettbewerbsvorteil.

Mit über 27.000 Kundinnen und Kunden weltweit, 50 Standorten auf sechs Kontinenten und 2.200 Mitarbeitenden ist Meltwater der strategische Partner für globale Marken, die etwas bewegen wollen. Erfahren Sie mehr unter meltwater.com/de.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape Bewertungsmodell bietet einen umfassenden Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt. Die Bewertung basiert auf einer fundierten Methodik, die qualitative und quantitative Kriterien kombiniert und die Position jedes Anbieters innerhalb des jeweiligen Marktes in einer übersichtlichen grafischen Darstellung abbildet.

IDC MarketScape schafft einen klaren Vergleichsrahmen, um Produkt- und Serviceangebote, Kompetenzen, Strategien sowie aktuelle und zukünftige Erfolgsfaktoren von Technologieanbietern objektiv zu bewerten. Gleichzeitig erhalten Technologieeinkäufer eine umfassende 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.