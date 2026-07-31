Als wissenschaftlich orientiertes Unternehmen stützt Neuro seine Entscheidungen konsequent auf Daten. Sie bilden die Grundlage für die Produktentwicklung ebenso wie für Markenaufbau und Marketingstrategie. Mit der Social Listening-Lösung von Meltwater analysiert Neuro den Markt und identifiziert relevante Zielgruppen gezielt und datenbasiert. So gelingt es dem Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen und seine Marketingaktivitäten strategisch auszurichten.

Social Listening und Analytics von Meltwater

„Als wir im ersten Quartal 2024 damit begonnen haben, Consumer Insights zu sammeln, waren wir noch ein deutlich kleineres Unternehmen und hatten kein großes Budget für klassische Marktforschung“, sagt Jennifer Chang, VP of Commercial und Head of Marketing bei Neuro. „Wir wollten herausfinden, wie wir Zielgruppensegmente kosteneffizient analysieren können. Deshalb haben wir uns für Meltwater Social Listening entschieden. Die Lösung bietet uns einen einfachen und zugänglichen Weg, wertvolle Insights im Bereich Energiemanagement zu gewinnen.“

Die auf der AWS Compute Infrastruktur basierende Lösung lässt sich flexibel skalieren. So kann Neuro auch bei steigenden Anforderungen an die Datenanalyse kundenorientiert und datenbasiert arbeiten. Gleichzeitig sorgen die hohe Performance und geringe Latenz für eine optimale Nutzererfahrung. Erweiterte Sicherheitsfunktionen von AWS schützen Daten und Anwendungen zuverlässig vor potenziellen Bedrohungen. Die AWS-Speicherlösungen bilden zudem die Grundlage für die hohe Verfügbarkeit und langfristige Sicherheit der Meltwater-Lösungen.

Mit Meltwater analysiert Neuro den Markt und identifiziert Zielgruppen anhand ihrer Relevanz und ihres Wachstumspotenzials im Bereich Energiemanagement. Auf Basis dieser Daten erkennt das Unternehmen die wichtigsten Zielgruppensegmente mit dem größten zusätzlichen Wachstumspotenzial. Dazu gehören auch Gamer.

„Die Consumer Insights des Meltwater-Teams haben unsere Annahmen zur Zielgruppe der Gamer bestätigt und mit Daten untermauert. Deshalb haben wir uns für eine zwölfmonatige Partnerschaft mit 100 Thieves entschieden, einer führenden Lifestyle-Marke und Gaming Organisation“, sagt Chang.