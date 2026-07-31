Marketing
Neuro
406% YoY sales growth
driven by Meltwater insights
1B+ impressions
across all channels
Als wissenschaftlich orientiertes Unternehmen stützt Neuro seine Entscheidungen konsequent auf Daten. Sie bilden die Grundlage für die Produktentwicklung ebenso wie für Markenaufbau und Marketingstrategie. Mit der Social Listening-Lösung von Meltwater analysiert Neuro den Markt und identifiziert relevante Zielgruppen gezielt und datenbasiert. So gelingt es dem Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen und seine Marketingaktivitäten strategisch auszurichten.
Social Listening und Analytics von Meltwater
„Als wir im ersten Quartal 2024 damit begonnen haben, Consumer Insights zu sammeln, waren wir noch ein deutlich kleineres Unternehmen und hatten kein großes Budget für klassische Marktforschung“, sagt Jennifer Chang, VP of Commercial und Head of Marketing bei Neuro. „Wir wollten herausfinden, wie wir Zielgruppensegmente kosteneffizient analysieren können. Deshalb haben wir uns für Meltwater Social Listening entschieden. Die Lösung bietet uns einen einfachen und zugänglichen Weg, wertvolle Insights im Bereich Energiemanagement zu gewinnen.“
Die auf der AWS Compute Infrastruktur basierende Lösung lässt sich flexibel skalieren. So kann Neuro auch bei steigenden Anforderungen an die Datenanalyse kundenorientiert und datenbasiert arbeiten. Gleichzeitig sorgen die hohe Performance und geringe Latenz für eine optimale Nutzererfahrung. Erweiterte Sicherheitsfunktionen von AWS schützen Daten und Anwendungen zuverlässig vor potenziellen Bedrohungen. Die AWS-Speicherlösungen bilden zudem die Grundlage für die hohe Verfügbarkeit und langfristige Sicherheit der Meltwater-Lösungen.
Mit Meltwater analysiert Neuro den Markt und identifiziert Zielgruppen anhand ihrer Relevanz und ihres Wachstumspotenzials im Bereich Energiemanagement. Auf Basis dieser Daten erkennt das Unternehmen die wichtigsten Zielgruppensegmente mit dem größten zusätzlichen Wachstumspotenzial. Dazu gehören auch Gamer.
„Die Consumer Insights des Meltwater-Teams haben unsere Annahmen zur Zielgruppe der Gamer bestätigt und mit Daten untermauert. Deshalb haben wir uns für eine zwölfmonatige Partnerschaft mit 100 Thieves entschieden, einer führenden Lifestyle-Marke und Gaming Organisation“, sagt Chang.
„Social Listening mit Meltwater bietet Marken eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, wertvolle Insights für ihre Branche zu gewinnen. So konnten wir die wichtigsten Zielgruppensegmente mit dem größten Wachstumspotenzial identifizieren.“
— Jennifer Chang, VP of Commercial/Head of Marketing, Neuro
Ergebnisse und Mehrwert
Bereits eine Woche nach der öffentlichen Bekanntgabe der Partnerschaft mit 100 Thieves erzielt Neuro auf Social Media große Aufmerksamkeit. Inhalte, die gezielt auf die Gaming Community zugeschnitten sind, erreichen über 4,6 Millionen Impressionen in mehr als 30 Social Media-Beiträgen. Im Laufe des Jahres 2024 erzielt Neuro insgesamt mehr als eine Milliarde Impressionen. Die erfolgreiche Energy & Focus Produktlinie ist mehrfach ausverkauft und der Umsatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um 406 Prozent.
„Wir hatten die Vermutung, dass die Gaming Community großes Potenzial für uns bietet. Gleichzeitig wollten wir diese Annahme mit belastbaren Daten bestätigen“, sagt Chang. „Die Daten von Meltwater haben unsere Entscheidung für die zwölfmonatige Partnerschaft bestätigt und maßgeblich zu diesen Ergebnissen beigetragen.“
Darüber hinaus zeigt Meltwater weitere Potenziale auf, um zusätzliche Produktlinien gezielt bei der Gaming Community zu positionieren. So vermarktet Neuro beispielsweise die Sleep & Recharge Produktlinie als Unterstützung für besseren Schlaf nach langen Gaming Sessions oder bei Jetlag.
„Diese Erkenntnisse waren für uns äußerst wertvoll“, sagt Chang. „Wir haben gelernt, wie wichtig die richtigen Inhalte für die richtige Zielgruppe sind. Deshalb investieren wir heute noch stärker in Content, Markenaufbau und die Zusammenarbeit mit der Gaming Community. Unser Ziel ist es, in diesem Jahr weitere Produkte unseres Portfolios erfolgreich in dieser Zielgruppe zu etablieren.“
Die monatlichen Reports von Meltwater geben dem Neuro Team einen umfassenden Überblick über sämtliche Marketingaktivitäten und Ergebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Besonders wertvoll ist das bei der Auswertung der ersten Out of Home-Kampagnen in Miami und am Times Square in New York. Allein innerhalb einer Woche erzielen diese mehr als 54 Millionen Impressionen.
„Wir beginnen mit Kennzahlen zur Markenbekanntheit wie Impressionen, Followern und der Engagement Rate in Social Media und verfolgen anschließend den gesamten Weg bis zu Conversions, Klickraten und Kundenbindung“, erklärt Chang. „Unsere Reports zeigen den gesamten Marketing Funnel und machen transparent, wie wir unsere Marke nachhaltig weiterentwickeln.“
Mit den Consumer Insights von Meltwater verfügt Neuro über die Grundlage, seine Zielgruppen noch besser zu verstehen und seine Position in der globalen Wellnessbranche weiter auszubauen.
Über Meltwater
Meltwater unterstützt Unternehmen mit einer umfassenden Plattform für Media Intelligence, Social Listening, Consumer Insights und Sales Intelligence. Täglich analysiert Meltwater rund eine Milliarde Inhalte und verwandelt sie in wertvolle Insights, die Unternehmen dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Mehr als 27.000 Kunden weltweit vertrauen auf Meltwater. Mit 50 Standorten auf sechs Kontinenten und rund 2.300 Mitarbeitenden ist Meltwater der Partner für globale Marken, die nachhaltig Wirkung erzielen möchten. Was können wir für Sie tun?
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