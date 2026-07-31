Marketing
Radisson Hotel Group
33 % Zeitersparnis beim Reporting pro Monat
Für mehr als 40 globale und lokale PR- und Marketingteams
22 % Wachstum des geschätzten Influencer Marketing-Werts
Im Vergleich zum Vorjahr
In den vergangenen Jahren entwickelt die Radisson Hotel Group ihre globale PR Strategie grundlegend weiter. Statt isolierter, manueller Prozesse setzt das Unternehmen heute auf einen vollständig integrierten Ansatz, bei dem PR und Influencer Marketing nahtlos zusammenspielen. Möglich macht das Meltwater, dessen Lösungen an mehr als 40 Standorten und in den jeweiligen Landessprachen im Einsatz sind.
Vor allem Influencer Marketing entwickelt sich zu einem zentralen Bestandteil der Marketingstrategie der Radisson Hotel Group. Es stärkt die Markenbekanntheit und liefert skalierbar hochwertige Inhalte für die globalen Marketingkanäle. Mit den Lösungen von Meltwater für Media Intelligence und Influencer Marketing identifiziert die Radisson Hotel Group effizient die passenden Creator, misst den Erfolg ihrer Kampagnen in Echtzeit und verknüpft die Ergebnisse direkt mit ihren Geschäftszielen.
Maßgeschneiderte, integrierte Lösungen für Media Intelligence und Influencer Marketing
Gemeinsam mit Meltwater entwickelt die Radisson Hotel Group ein individuelles Dashboard, das PR- und Influencer Insights auf einer intuitiven, interaktiven Plattform zusammenführt. Teams können Ergebnisse nach Region, Land oder Hotel filtern, besonders erfolgreiche Kampagnen visualisieren und direkt auf Influencer Profile sowie deren Inhalte zugreifen.
Ziel ist es, Daten im gesamten Unternehmen zugänglich zu machen und allen Teams konsistente, aussagekräftige und direkt nutzbare Insights bereitzustellen. Globale, regionale und lokale Hotelteams sowie die Unternehmensleitung greifen jederzeit auf dieselbe zentrale Datenbasis zu.
„Unser Ziel war es, PR- und Influencer Daten für alle Teams zugänglich zu machen und über reine Vanity Metrics hinauszugehen“, sagt Nataliya Tkachenko, Associate Director of Communications, PR & Influencer Marketing bei der Radisson Hotel Group. „Mit dem integrierten Dashboard von Meltwater für PR und Influencer Marketing schaffen wir eine zentrale Single Source of Truth. Sie zeigt KPIs, einschließlich des ROI, in Echtzeit und hilft unseren Teams, den Zeitaufwand für manuelles Reporting deutlich zu reduzieren. So können sie sich stärker auf Strategie, Kreativität und Storytelling konzentrieren. Genau darin liegt der Kern unserer Marketingstrategie und unser größter Mehrwert.“
„Mit dem integrierten Dashboard von Meltwater für PR und Influencer Marketing schaffen wir eine zentrale Single Source of Truth. Sie macht KPIs, einschließlich des ROI, in Echtzeit messbar und ermöglicht es unseren Teams, weniger Zeit für manuelles Reporting und mehr Zeit für Strategie, Kreativität und Storytelling aufzuwenden.“
— Nataliya Tkachenko, Associate Director of Communications, PR & Influencer Marketing, Radisson Hotel Group
Ergebnisse und Mehrwert
Mit Meltwater kann die Radisson Hotel Group den tatsächlichen Geschäftswert ihrer Kommunikationsmaßnahmen heute klar nachweisen. Ein Beispiel dafür ist die Eröffnung des Radisson Collection Lyon, einer der wichtigsten Hoteleröffnungen der Marke. Mithilfe des maßgeschneiderten Meltwater Dashboards misst das Team die Wirkung von PR und Influencer Marketing in Echtzeit und wertet geschäftskritische KPIs aus. Für eine einzelne Kampagne erzielt das Team einen ROI von 60:1 und übertrifft damit den Branchendurchschnitt in der Reisebranche von 8:1 bis 15:1 deutlich.
"Die Ergebnisse waren beeindruckend und für uns ein großer Erfolg", sagt Tkachenko. "Ich konnte bei der Eröffnung zwar nicht persönlich vor Ort sein, aber über das Dashboard habe ich alle veröffentlichten Inhalte und die Aufmerksamkeit für dieses außergewöhnliche Hotel in Echtzeit verfolgt."
Beyond awareness metrics, Radisson also integrates tracked links into its Meltwater dashboards to monitor web visits and bookings generated by individual creators — closing the loop between storytelling and measurable consideration and conversion.
Neben klassischen Reichweitenkennzahlen integriert die Radisson Hotel Group auch Tracking Links in ihre Meltwater Dashboards. So lässt sich nachvollziehen, welche Websitebesuche und Buchungen einzelne Creator generieren. Dadurch wird der Zusammenhang zwischen Storytelling, Interesse und tatsächlichen Conversions transparent.
Seit der Einführung des individuellen Meltwater Dashboards fällt das Feedback der Kommunikationsteams durchweg positiv aus. Gleichzeitig verbessert sich die Effizienz im Reporting deutlich. Im Durchschnitt reduziert jede Nutzerin und jeder Nutzer den Zeitaufwand für das Reporting um bis zu 33 Prozent. Das spart Zeit und Ressourcen für mehr als 40 globale und lokale Kolleginnen und Kollegen aus PR und Marketing.
Die gewonnene Zeit ermöglicht es den Teams, produktiver und kreativer zu arbeiten. Gleichzeitig steigt der geschätzte Wert der Influencer Marketing Aktivitäten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 Prozent.
Was früher aus zahlreichen manuellen Reports und regionalen Tools bestand, ist heute ein zentraler, vernetzter Arbeitsbereich. Medienpräsenz, Performance im Influencer Marketing und ROI lassen sich in Echtzeit an einem Ort verfolgen. Alle relevanten Stakeholder, von einzelnen Hotels bis zur Unternehmensleitung, greifen auf dieselbe Datenbasis zu. Indem die Radisson Hotel Group Meltwater fest in ihre Kommunikationsstrategie integriert, definiert sie neu, wie sich der Erfolg von PR und Influencer Marketing messen und sichtbar machen lässt.
Über Meltwater
Meltwater unterstützt Unternehmen mit einer umfassenden Plattform für Media Intelligence, Social Listening, Consumer Insights und Sales Intelligence. Täglich analysiert Meltwater rund eine Milliarde Inhalte und verwandelt diese in wertvolle Insights, die Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen und bessere Entscheidungen ermöglichen. Mehr als 27.000 Kunden weltweit vertrauen auf Meltwater. Mit 50 Standorten auf sechs Kontinenten und rund 2.300 Mitarbeitenden ist Meltwater der Partner für globale Marken, die nachhaltig Wirkung erzielen möchten.
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