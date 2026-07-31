In den vergangenen Jahren entwickelt die Radisson Hotel Group ihre globale PR Strategie grundlegend weiter. Statt isolierter, manueller Prozesse setzt das Unternehmen heute auf einen vollständig integrierten Ansatz, bei dem PR und Influencer Marketing nahtlos zusammenspielen. Möglich macht das Meltwater, dessen Lösungen an mehr als 40 Standorten und in den jeweiligen Landessprachen im Einsatz sind.

Vor allem Influencer Marketing entwickelt sich zu einem zentralen Bestandteil der Marketingstrategie der Radisson Hotel Group. Es stärkt die Markenbekanntheit und liefert skalierbar hochwertige Inhalte für die globalen Marketingkanäle. Mit den Lösungen von Meltwater für Media Intelligence und Influencer Marketing identifiziert die Radisson Hotel Group effizient die passenden Creator, misst den Erfolg ihrer Kampagnen in Echtzeit und verknüpft die Ergebnisse direkt mit ihren Geschäftszielen.

Maßgeschneiderte, integrierte Lösungen für Media Intelligence und Influencer Marketing

Gemeinsam mit Meltwater entwickelt die Radisson Hotel Group ein individuelles Dashboard, das PR- und Influencer Insights auf einer intuitiven, interaktiven Plattform zusammenführt. Teams können Ergebnisse nach Region, Land oder Hotel filtern, besonders erfolgreiche Kampagnen visualisieren und direkt auf Influencer Profile sowie deren Inhalte zugreifen.

Ziel ist es, Daten im gesamten Unternehmen zugänglich zu machen und allen Teams konsistente, aussagekräftige und direkt nutzbare Insights bereitzustellen. Globale, regionale und lokale Hotelteams sowie die Unternehmensleitung greifen jederzeit auf dieselbe zentrale Datenbasis zu.

„Unser Ziel war es, PR- und Influencer Daten für alle Teams zugänglich zu machen und über reine Vanity Metrics hinauszugehen“, sagt Nataliya Tkachenko, Associate Director of Communications, PR & Influencer Marketing bei der Radisson Hotel Group. „Mit dem integrierten Dashboard von Meltwater für PR und Influencer Marketing schaffen wir eine zentrale Single Source of Truth. Sie zeigt KPIs, einschließlich des ROI, in Echtzeit und hilft unseren Teams, den Zeitaufwand für manuelles Reporting deutlich zu reduzieren. So können sie sich stärker auf Strategie, Kreativität und Storytelling konzentrieren. Genau darin liegt der Kern unserer Marketingstrategie und unser größter Mehrwert.“