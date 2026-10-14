Vollständige globale Datenabdeckung

Meltwater beobachtet eine Vielzahl globaler Medienkanäle, um Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre Marke und Ihre Branche zu verschaffen. Dazu gehören über 400.000 klassische Medienquellen wie Zeitungen und Zeitschriften in gedruckter und digitaler Form, mehr als 200 Millionen Online-Publikationen einschließlich Blogs, Bewertungsportale und Foren, Tausende von weltweiten Fernseh- und Radiosendern, über 20.000 Podcasts, alle führenden KI-Plattformen sowie Millionen von Social Media-Quellen. Diese umfassende Abdeckung ermöglicht das Tracking von Gesprächen, Reputation und Trends über alle wichtigen Medientypen hinweg auf einer einzigen Plattform.