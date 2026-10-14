Globale Datenabdeckung
Umfassende globale Datengrundlage
Meltwater vereint globale Media-, Social- und KI-Daten in einer zuverlässigen Datenbasis. So basieren Alerts, Insights und KI-gestützte Analysen stets auf einem vollständigen Gesamtbild.
Vollständige globale Datenabdeckung
Medienberichte verbreiten sich in jeder Ecke der Welt. Gespräche nehmen in Sekunden neue Wendungen. KI verändert die Wahrnehmung von Marken in Echtzeit. Ohne eine Datenbasis, die das vollständige Bild erfasst, stützen sich Ihre Strategien auf verzögerte Signale und lückenhafte Erkenntnisse.
1,5+ Milliarden
täglich erfasste Dokumente
6+ Millionen
einzelne Quellen, einschließlich APAC Social Media
15 Milliarden
tägliche KI-Ergebnisse
91 Millionen
Profile, Influencer und Journalisten
1 Million
täglich zugestellte Alerts
3 Milliarden
Engagement-Aktivitäten
Mehr als 27.000 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen uns
Von globalen Großunternehmen bis hin zu Kommunikations- und Marketingteams in KMUs.
Was unsere Daten einzigartig macht
Wie aus Daten Intelligence wird
Die meisten Plattformen erfassen Daten. Meltwater strukturiert sie, reichert sie an und verknüpft sie, damit aus Daten umsetzbare Intelligence entsteht.
Zwischen den Zeilen lesen, nicht nur Wörter verstehen
Semantisches Matching erkennt Content anhand seiner Bedeutung und seines Kontexts. So finden Teams relevante Signale und erhöhen die Relevanz von KI-gestützten Workflows.
Aus Videos messbare Signale gewinnen
Speech-to-Text wandelt gesprochene Inhalte aus Kanälen wie Instagram und TikTok in durchsuchbare, strukturierte Daten um. So ist Video-Content nicht länger der blinde Fleck Ihrer Analyse.
Mehr Tiefe bei der Sentimentanalyse
Fünfstufiges Sentiment-Scoring und Analysen auf Entitätsebene reduzieren neutrale Verzerrungen und zeigen, wie Zielgruppen über Ihre Marke, Wettbewerber und Kampagnen denken.
Das vollständige Bild der Welt im Blick
Die Abdeckung von mehr als 240 Sprachen ermöglicht es Ihrem Team, Gespräche über Regionen, Märkte und Sprachen hinweg zu beobachten und dabei nichts Wichtiges zu übersehen.
Schwer zugängliche Quellen erfassen
Erweitertes YouTube-Monitoring, Substack als dedizierte Quelle und die Abdeckung von chinesischen Social Media-Netzwerken über Midu schließen typische Sichtbarkeitslücken.
Für KI-gestützte Workflows entwickelt
Strukturierte, angereicherte Daten verbessern die Qualität von Alerts, Analysen und KI-generierten Ergebnissen auf der gesamten Plattform.
Ein vernetzter Überblick über alle relevanten Daten
Meltwater vereint globale Media-, Social Media-, KI-Search-, Bewertungs- und First-Party-Daten auf einer Intelligence-Ebene für Echtzeit-Einblicke auf Ihre Marke und Ihren Markt.
Warum es wichtig ist
Jede Entscheidung geht von verlässlichen Daten aus
PR-, Kommunikations- und Marketingverantwortliche müssen sich darauf verlassen können, dass ihnen über alle Regionen, Formate, Sprachen und Plattformen hinweg nichts Wichtiges entgeht. Die zuverlässige Datenbasis von Meltwater verwandelt lückenlos erfasste Berichterstattung in Dashboards, Alerts, Reports und Kennzahlen. So wird eine fundierte Entscheidungsgrundlage geschaffen, und Erkenntnisse können im Unternehmen mit Zuversicht geteilt werden.
Vollständige Sichtbarkeit
Medien, Social Media, Rundfunk, KI-generierte Inhalte, Videotranskripte und digitale Quellen vereint auf einer zentralen Plattform.
Eine verlässliche Übersicht
Keine zusammengewürfelten Tools, keine widersprüchlichen Kennzahlen, sondern eine gemeinsame Datenbasis für alle Teams.
Intelligence, die jeder Prüfung standhält
Jeder Insight ist mit verifizierten Quellen und einer transparenten Methodik verknüpft, damit das Reporting selbst kritischen Managementfragen gewachsen ist.
Überall, wo Entscheidungen entstehen
Mit Meltwater sind die Signale, die die Markenwahrnehmung prägen, überall dort sichtbar, wo Entscheidungen getroffen werden.
Zuverlässige Daten für wichtige Entscheidungen
API Einbindungen
Globale Media-Intelligence direkt in Ihren Geschäftssystemen
Lassen Sie globale Media-, Social Media- und KI-Intelligence in die Systeme einfließen, in denen Entscheidungen getroffen werden. Ob in Salesforce, Tableau, internen Dashboards oder Data Warehouses – Meltwater verknüpft markenrelevante Signale mit den Kennzahlen, die Entscheidungsträger bereits nutzen.
Sehen Sie auf einen Blick, was Ihre Marke weltweit bewegt
In einer persönlichen Demo zeigen wir Ihnen, wie Meltwater globale Signale zusammenführt und Ihnen hilft, Risiken, Chancen und die Wirkung Ihrer Kommunikation zuverlässig einzuordnen.
Häufige Fragen zu Meltwater Media Monitoring & Datenabdeckung
Meltwater beobachtet eine Vielzahl globaler Medienkanäle, um Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre Marke und Ihre Branche zu verschaffen. Dazu gehören über 400.000 klassische Medienquellen wie Zeitungen und Zeitschriften in gedruckter und digitaler Form, mehr als 200 Millionen Online-Publikationen einschließlich Blogs, Bewertungsportale und Foren, Tausende von weltweiten Fernseh- und Radiosendern, über 20.000 Podcasts, alle führenden KI-Plattformen sowie Millionen von Social Media-Quellen. Diese umfassende Abdeckung ermöglicht das Tracking von Gesprächen, Reputation und Trends über alle wichtigen Medientypen hinweg auf einer einzigen Plattform.
Meltwater erfasst Berichterstattungen aus führenden Premium- und Paywall-Publikationen und gewährleistet damit den Zugang zu hochwertigen redaktionellen Inhalten. Dazu gehören Medien wie Dow Jones, Bloomberg, The Washington Post, The New York Times, Barron’s, Associated Press, Moody’s, Tribune Publishing, Toronto Star und The Globe and Mail. Durch Lizenzvereinbarungen und Partnerschaften bietet Meltwater Zugang zu Inhalten, die über Standard-Monitoring-Tools häufig nicht verfügbar sind.
Meltwater beobachtet Social Media-Aktivitäten auf Millionen von globalen und regionalen Quellen und ermöglicht so umfassendes Social Listening. Dazu gehören globale Plattformen wie X (Twitter), Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Reddit, Pinterest, Snapchat, Twitch, Discord, Threads und Bluesky sowie wichtige regionale Plattformen wie WeChat, Weibo, RED (Xiaohongshu), Douyin, Toutiao, QQ, Bilibili, Youku, Naver, KakaoTalk und LINE. So können Marken Gespräche über Regionen, Sprachen und Zielgruppen hinweg im Blick behalten.
Ja. Meltwater bietet weltweite, umfassende Abdeckung lokaler Medien. Die Plattform erfasst über 400.000 traditionelle Medienquellen, darunter lokale Zeitungen und Zeitschriften, und deckt sämtliche 210 US-amerikanischen Medienmärkte (DMAs) ab. Darüber hinaus werden regionale Online-Publikationen und lokale Rundfunksender aus Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie weiteren europäischen Ländern berücksichtigt. Nutzer können die Berichterstattung nach Standort filtern und analysieren, etwa nach Stadt, Bundesland, Land, Marktgebiet oder Postleitzahl. So lassen sich relevante lokale Journalisten und Medien schnell identifizieren und gezielt kontaktieren.
Ja. Meltwater erfasst im Rahmen der traditionellen Medienbeobachtung auch Artikel, die ausschließlich in Printmedien erscheinen. Die Plattform beobachtet weltweit Tausende von Printpublikationen und bezieht dank entsprechender Lizenzvereinbarungen auch Inhalte aus Paywall-geschützten und rein printbasierten Quellen ein. Diese Inhalte werden digitalisiert, archiviert und für einen einheitlichen Überblick über die Medienberichterstattung mit Online-Inhalten, Social Media-Beiträgen, Rundfunk- und Podcast-Daten zusammengeführt.
Das Podcast-Monitoring von Meltwater umfasst:
- Tracking von täglich mehr als 3.000 neuen Podcasts aus über 25.000 Kanälen in verschiedenen Sprachen.
- Beobachtung von Markenerwähnungen und Branchentrends in Podcast-Inhalten.
- Bereitstellung detaillierter Ergebnisse wie Podcast-Titel, Veröffentlichungsdatum, Beschreibung, Quelle sowie Links zur Audiodatei und zum Transkript.
- Ganzheitlicher Überblick über die Medienberichterstattung durch die Zusammenführung von Podcast-Erwähnungen mit anderen Kanälen wie News und Social Media.
- Bereitstellung von durchsuchbarem und umfassendem Podcast-Monitoring im Rahmen der erweiterten Media Intelligence-Plattform von Meltwater.
Dies ermöglicht Nutzern, mit geringem Aufwand wertvolle Marktinformationen und Insights aus dem wachsenden Podcast-Medium zu gewinnen.
Meltwater deckt eine umfassende Bandbreite an Medienquellen ab, darunter auch führende nationale und internationale Nachrichtenmedien, häufig als „Tier-One“-Publikationen bezeichnet. Diese umfassen in der Regel die einflussreichsten Zeitungen, Rundfunkanstalten und Online-News-Plattformen mit hoher Reichweite und journalistischer Autorität. Obwohl die Namen einzelner Publikationen in den Suchergebnissen nicht ausdrücklich aufgeführt werden, beobachtet die Plattform von Meltwater weltweit über 300.000 redaktionelle Quellen, darunter führende Zeitungen, Rundfunksender und Online-Nachrichtenplattformen. Dank fortschrittlicher Such- und Filterfunktionen können Nutzer gezielt nach Keywords in diesen Quellen suchen und so sicherstellen, dass die Berichterstattung führender Tier-One-Medien erfasst und analysiert wird. Dank weitreichender Partnerschaften, Datenaggregation und Echtzeitbeobachtung stellt Meltwater die Abdeckung führender Tier-One-Publikationen sowie lokaler und Fachmedien sicher.
Meltwater bietet im Rahmen seiner Rundfunk-Archivierungsdienste umfassende TV- und Radio-Monitoring-Funktionen an. Die Plattform deckt alle 210 US-amerikanischen DMAs ab und beobachtet weltweit Tausende von Fernseh- und Radiosendern. Insgesamt werden dabei täglich rund 55.000 Stunden an Rundfunkinhalten verarbeitet. Dank des Echtzeit-Monitorings stehen die Inhalte bereits kurz nach der Ausstrahlung auf der Plattform zur Verfügung. So ermöglicht Meltwater das umfassende Tracking, die Analyse und das Reporting von Erwähnungen im TV und im Radio und ergänzt damit das breitere Media-Intelligence-Angebot der Plattform.
Meltwater beobachtet die folgenden Bewertungs- und Rezensionsportale: Google Reviews, TripAdvisor, Yelp, Trustpilot, Dianping, Glassdoor, Indeed, App Store, Google Play, Amazon, Tmall, Taobao, JD.com sowie weitere E-Commerce-Websites.
Meltwater beobachtet die folgenden LLM- und KI-Systeme: ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews, Google AI-Modus, Deepseek, Llama, Claude, Gemini, Grok