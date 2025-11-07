Der große Snack Report 2025 zum Download
Ob für Genuss, Energie oder Abenteuer, VerbraucherInnen wünschen sich Snacks, die ein echtes Erlebnis bieten.
Der Consumer Insights: Snacks Report nutzt Meltwater's KI-gestützte Consumer Intelligence Suite, um Marketing- und Markenverantwortlichen zu zeigen,
was Konsumentinnen und Konsumenten wirklich bewegt.
Auf Basis von Millionen Social Media Posts haben wir untersucht, welche Motive hinter Snack-Vorlieben stehen – und welche neuen Chancen sich daraus für Marken ergeben.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Snack Trends 2025, darunter:
- Das wachsende Social Media Interesse an Eigenmarken-Snacks
- Warum China und Japan Schlüsselmärkte für Premium-Marken sind
- Protein und die nächsten Trend-Nährstoffe
- Die drei beliebtesten Snack-Kategorien der Verbraucher
Sie möchten verstehen, was den Snackmarkt von morgen prägt? Laden Sie den Consumer Insights: Snacks Report kostenlos herunter und entdecken Sie, wie datenbasierte Insights Ihre nächste erfolgreiche Kampagne inspirieren können.
Füllen Sie das untenstehende Formular aus und erhalten Sie Zugang zu diesem Inhalt.Loading...