Zwischen Content-Flut und Algorithmus: So wird Ihre Marke trotzdem sichtbar

Ob auf den sozialen Netzwerken konkurrieren Marken täglich um Aufmerksamkeit. Die Menge an Inhalten wächst stetig, ihre Lebensdauer wird kürzer und die Erwartungen der Zielgruppe steigen. Doch was funktioniert heute noch organisch?

In diesem Webinar zeigen Ihnen die ExpertInnen Nemo Tronnier und Mine Kuru von Social DNA, wie Sie hochwertigen Social Media Content entwickeln und gezielt veröffentlichen – sowohl im B2B als auch im B2C. Sie erfahren, wie Sie auch bei komplexen oder erklärungsbedürftigen Produkten Inhalte erstellen, die nicht untergehen. Zusätzlich erhalten Sie erprobte Strategien und Best Practices für die Kombination von organischem und bezahltem Content.

Lernen Sie in diesem Webinar: