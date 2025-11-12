Weiter zum Inhalt
On-Demand Webinar: Was funktioniert heute noch auf Social Media? Erfolgsrezepte für organischen Content

Webinar-Ankündigung von Meltwater mit dem Titel „Erfolgsrezepte für organischen Social Media Content“. Es handelt sich um ein On-Demand-Webinar. Abgebildet sind die Speaker Nemo Tronnie und Mine Kuru (Social DNA) sowie Christina Eurich und Franzi Schulz (Meltwater) mit Portraitfotos. Links unten befindet sich ein schwarzer Button mit der Aufschrift „Jetzt anschauen“.

Zwischen Content-Flut und Algorithmus: So wird Ihre Marke trotzdem sichtbar

Ob auf den sozialen Netzwerken konkurrieren Marken täglich um Aufmerksamkeit. Die Menge an Inhalten wächst stetig, ihre Lebensdauer wird kürzer und die Erwartungen der Zielgruppe steigen. Doch was funktioniert heute noch organisch?

In diesem Webinar zeigen Ihnen die ExpertInnen Nemo Tronnier und Mine Kuru von Social DNA, wie Sie hochwertigen Social Media Content entwickeln und gezielt veröffentlichen – sowohl im B2B als auch im B2C. Sie erfahren, wie Sie auch bei komplexen oder erklärungsbedürftigen Produkten Inhalte erstellen, die nicht untergehen. Zusätzlich erhalten Sie erprobte Strategien und Best Practices für die Kombination von organischem und bezahltem Content.

Lernen Sie in diesem Webinar:

  • Welche Content-Trends und -Formate aktuell wirklich relevant sind.
  • Wie Ihr Content aus der Masse hervorsticht und Ihre Zielgruppen begeistert.
  • Wann der optimale Zeitpunkt zum Posten ist und wie häufig Sie aktiv sein sollten.
  • Wie Sie verschiedene Zielgruppen adressieren und echtes Engagement erzeugen.
  • Welche Rolle Hashtags heute noch spielen.

Füllen Sie das untenstehende Formular aus und erhalten Sie Zugang zu diesem Inhalt.

