Influencer Marketing entwickelt sich weiter – und genauso verändert sich die Art, wie Marken Erfolg messen. Deshalb freut sich Meltwater, eine neue Partnerschaft mit YouTube bekanntzugeben: Die YouTube Creator Partnerships API ist jetzt direkt in unsere Influencer Marketing-Plattform integriert.

Als eine von wenigen ausgewählten Partnern bringt Meltwater so verifizierte First-Party-Daten in jeden Schritt des Influencer Marketing-Workflows. Das ist ein wichtiger Schritt, um YouTube systematisch als Marketingkanal einzusetzen.

Inhalt

Die Herausforderung: Mehr Investitionen, wenig Überblick

YouTube gehört mittlerweile zu den stärksten Kanälen für Creator-basiertes Marketing. Mit langformatigem Content, tiefen Storytelling-Möglichkeiten und hoch engagierten Communities spielt YouTube eine immer wichtigere Rolle in der Markenstrategie.

Aber: Mit steigenden Budgets steigen auch die Erwartungen. Marketer stehen vor einer Herausforderung: Öffentliche Metriken erzählen nur einen Teil der Geschichte. Es bleibt schwierig, die tatsächliche Performance zu verstehen. Auch die Passung der Zielgruppe lässt sich im Vorfeld kaum valide prüfen und mitten in der Kampagne ist die Wirkung oft nur fragmentiert oder unklar.

Marken investieren somit immer mehr in YouTube, ohne wirklich sicher zu wissen, was am Ende herauskommt.

Durch diese neue Partnerschaft integriert Meltwater Influencer Marketing verifizierte, nicht öffentliche YouTube-Daten direkt von Creators des YouTube Partner Programms in den Influencer-Workflow. So erhältst du ein neues Maß an Transparenz und Kontrolle.

Doch es geht um mehr als nur zusätzliche Daten für Marketer – es geht darum, wie YouTube-Kampagnen geplant, umgesetzt und ausgewertet werden.

Mit dieser Integration kannst du:

Creator entdecken und mit verifizierten Insights zu Performance und Zielgruppe bewerten

Prüfen, ob deine Zielgruppe wirklich passt, bevor du investierst

Kampagnen-Performance auf Video-Ebene tracken

Creator-Aktivitäten direkt mit messbaren Ergebnissen verknüpfen

Strategie und Budget auf Basis echter Performance-Daten optimieren

Im Klartext: YouTube wird zu einem messbaren, optimierbaren Kanal – und ist keine Blackbox mehr.

Ein strategischer Wandel im Influencer Marketing

Diese Partnerschaft signalisiert einen grundlegenden Wandel im Marketing: YouTube ist viel mehr als nur ein Discovery-Kanal – Marken können YouTube jetzt gezielt als Performancetreiber nutzen.

Vorher Nachher YouTube war ein nur teilweise sichtbarer Kanal YouTube ist ein vollständig integrierter und messbarer Kanal Entscheidungen stützten sich auf oberflächliche Metriken Entscheidungen werden durch verifizierte First-Party-Daten gesteuert Das Reporting war fragmentiert Die Kampagnenperformance wird durchgängig end-to-end transparent nachverfolgt

Mehr als nur Suchen: Kampagnen ganzheitlich steuern

Viele Plattformen helfen dabei, passende Creator zu entdecken. Meltwater Influencer Marketing geht einen Schritt weiter. Mit unserer Plattform kannst du:

Entdecken: Nach passenden YouTube-Creators suchen und filtern.

Nach passenden YouTube-Creators suchen und filtern. Prüfen: Interaktionsqualität, Zielgruppendemografie und Content-Performance mit verifizierten Daten bewerten.

Interaktionsqualität, Zielgruppendemografie und Content-Performance mit verifizierten Daten bewerten. Aktivieren: Kampagnen nahtlos starten und YouTube-Inhalte zuweisen.

Kampagnen nahtlos starten und YouTube-Inhalte zuweisen. Messen: Video-Performance verfolgen und vereinheitlichte Reports zu Kampagnen abrufen.

Mit diesem durchgängigen Ansatz nutzt du in jeder Phase zuverlässige, umsetzbare Insights.

Was bedeutet das für Marken?

Für Marketer bringt die Partnerschaft ein völlig neues Level an Vertrauen in YouTube-Investitionen. Statt sich auf grobe Metriken oder Spekulationen nach der Kampagne zu verlassen, triffst du ab sofort in jeder Phase datengestützte Entscheidungen auf Basis verifizierter First-Party-Daten.

Mit tiefen Einblicken in die Creator-Performance und die Zielgruppenqualität findest du bessere Partner, reduzierst Risiken und schaffst von Anfang an Klarheit über die Ausrichtung deiner Kampagne.

Du kannst also die Passung der Zielgruppe schon vor der Budgetzusage prüfen – und nicht erst nach Abschluss der Kampagne.

Auch die Wirkung deiner Kampagnen weist du endlich eindeutig nach: Dank präziser, video-basierter Performance-Daten verknüpfst du Creator-Aktivität mit echten Ergebnissen. So gehst du über bloße Vanity Metrics hinaus und zeigst den tatsächlichen Wert für das Geschäft. Diese Transparenz verbessert nicht nur Reports, sondern baut auch intern Vertrauen bei Stakeholdern auf.

Die Möglichkeit, die Performance laufend zu beobachten, öffnet die Tür zur ständigen Optimierung. Du musst Kampagnen nicht erst abschließen, um auszuwerten – du beobachtest Ergebnisse in Echtzeit und passt Strategie, Kreatives oder Budget direkt an das an, was wirklich funktioniert.

Kurz: Influencer Marketing auf YouTube wird damit zu einem messbaren, performanceorientierten Wachstumskanal – kein Experiment und kein reiner Awareness-Treiber mehr.

Mit zunehmender Professionalisierung bleibt ein solches Level an Messbarkeit kein “Nice to have”, sondern wird zum Muss – vor allem für Marken, die skalieren und wirklich effizient investieren wollen.

Warum diese Partnerschaft im Influencer Marketing zählt

Das ist mehr als ein neues Feature oder eine weitere Datenquelle – es ist ein Wandel, wie YouTube in das größere Influencer Marketing-Ökosystem eingebunden wird.

Mit verifizierten Daten, die für Discovery, Prüfung, Aktivierung und Erfolgsmessung zur Verfügung stehen, macht Meltwater Influencer Marketing aus YouTube einen voll messbaren, performancegetriebenen Kanal.

FAQ: Meltwater Influencer Marketing & YouTube’s Creator Partnerships API

Im Gegensatz zu Plattformen, die sich hauptsächlich auf öffentliche Daten stützen, integriert Meltwater Influencer Marketing verifizierte, direkt von YouTube bereitgestellte First-Party-Daten. Damit erhältst du einen tieferen und präziseren Einblick in die Performance der Creator, die Qualität ihrer Zielgruppen und den Kampagnenerfolg. So kannst du während des gesamten Kampagnenzyklus fundiertere, datengestützte Entscheidungen treffen.

Ja. Um auf verifizierte Kampagnendaten zugreifen zu können, musst du dein YouTube-Konto mit der Plattform verbinden und YouTube-spezifische Inhalte in deine Kampagnen einbinden. Zudem müssen Creator ihre Inhalte über das YouTube-Ökosystem verknüpfen. Diese Schritte sorgen dafür, dass die Daten zuverlässig sind und den Messprinzipien von YouTube entsprechen.

Die verifizierten Daten stehen für Creator zur Verfügung, die Teil des YouTube Partner Programms sind. So basieren Insights zur Zielgruppe und Performance auf tatsächlichem Nutzerverhalten und bieten ein realitätsgetreues, zuverlässiges Bild zur Performance der Creator.

Welche Erkenntnisse können Marken aus dieser Integration gewinnen?

Du erhältst weit mehr als oberflächliche Kennzahlen: Neben Daten zur Performance auf Video-Ebene bekommst du tiefe Einblicke in die Zielgruppe und zuverlässigere Signals zur Interaktion. So lassen sich Creator fundierter bewerten, Kampagnenerfolge präziser messen und die Performance deiner Social Media-Kampagnen in Echtzeit optimieren.

Ist diese Partnerschaft nur relevant für groß angelegte Influencer-Programme?

Ganz und gar nicht. Auch wenn große Unternehmen von fortschrittlichen Mess- und Reportingfunktionen profitieren, können Marken jeder Größe diese Möglichkeiten nutzen. Sie helfen dir, bessere Entscheidungen zu treffen, Budgets gezielter einzusetzen und dein Influencer Marketing effektiv zu skalieren – egal ob du eine einzelne Kampagne oder ein globales Programm steuerst. Der Zugang zu verifizierten Daten sorgt immer für bessere Ergebnisse.