Das erfolgreichste Marketing während der Weltmeisterschaft kam von Marken, die sich eng mit den Live-Momenten auf dem Spielfeld verbunden haben – anstatt nur auf Aufmerksamkeit zu setzen. Meltwater-Daten zeigen: Offizielle Sponsorings, Creator-Zugänge und reaktionsstarke Inhalte wurden im Verlauf des Turniers immer wertvoller. Für Marketer bedeutet das, dass ihre Event-Strategien sich flexibel an das Aufmerksamkeitsverhalten des Publikums anpassen müssen.

Während spanische Fußballfans den WM-Sieg ihres Teams 2026 feiern, analysieren Marketer ein weiteres globales Kulturerlebnis – und nehmen wichtige Learnings mit. Unsere Analysen zeigen, wie entscheidend konstante Relevanz für Marken geworden ist, um wirklich Aufmerksamkeit zu generieren. Es geht längst nicht mehr nur um Sichtbarkeit. Der Unterschied liegt darin, schnell und nah am Geschehen zu reagieren. Wer das schafft, bleibt ganz oben in den Köpfen der Fans.

Insgesamt durchlief die Markenkommunikation rund um die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 drei Phasen: Aufbau der Pre-Event-Kampagnen, Beschleunigung während der Turnier-Eröffnung und fokussiertes Engagement in der zweiten Hälfte. Wie unser Meltwater Match Heat Intelligence Dashboard zeigt, blieb das Interesse durchgehend hoch. Vom 3. Juni bis 20. Juli 2026 wurden weltweit über 44 Millionen Inhalte rund um die WM gepostet und erzielten mehr als 9,2 Milliarden Engagements. Am 19. Juli, dem Tag des Finales, erreichte das Turnier seinen Höhepunkt mit über 3,51 Millionen Beiträgen – so hoch wie an keinem anderen Tag.

Mit dem Verlauf des Turniers zählte für Marken nicht mehr die reine Zahl der Posts, sondern wie gut sie sich in die Live-Momente integrierten. Die Daten zeigen: Durch wiederholte Social-Content-Formate und exklusive Creator-Einblicke ließ sich das Engagement auch dann hochhalten, als die anfängliche Euphorie abebbte.

Inhalt

Methodik

Funktion Meltwater Social Listening Suite Analysezeitraum 11. Juni bis 19. Juli

Erste Hälfte: 11. Juni bis 30. Juni

Zweite Hälfte: 1. Juli bis 19. Juli Datenquellen Die Event-Analyse umfasst die gesamte erfasste Konversation rund um die FIFA World Cup 2026 über alle verfügbaren Quellen hinweg – darunter soziale Netzwerke, Online-Nachrichten, TV- und Rundfunkbeiträge sowie weitere indexierte Quellen. Die Analysen zu Sponsoren und Markenkooperationen basieren ausschließlich auf Social-Media-Daten aus Kanälen wie TikTok, Instagram und X. Erfasste Marken und Themen FIFA World Cup 2026 sowie teilnehmende Marken und verwandte Themen Definitionen wichtiger Kennzahlen Konversation: Anzahl relevanter Nachrichtenartikel, Social-Media-Beiträge und weiterer erfasster Inhalte, in denen das Turnier, teilnehmende Marken oder verwandte Themen erwähnt werden.



Engagement: Interaktionen mit den Inhalten, beispielsweise Likes, Kommentare, Shares und Reposts.



Engagement pro Erwähnung (EPM): Durchschnittliche Anzahl an Interaktionen pro erfasster Erwähnung.



Share of Voice (SOV): Anteil einer Marke am gesamten erfassten Volumen einer ausgewählten Kennzahl. Zusätzliche Hinweise Die Beispiele auf Beitragsebene basieren auf Exporten der 2.000 Beiträge mit dem höchsten Engagement zu Sponsoren und Markenkooperationen. Prozentangaben beziehen sich jeweils auf die entsprechende Engagement-Basis des jeweiligen Top-Exports, beispielsweise für Sponsoren oder Markenkooperationen.

Unsere Analyse vor der WM zeigte: Kooperationen ohne offizielles Sponsoring erzielten mehr Engagement pro Erwähnung. Mit Anpfiff drehte sich das jedoch: Offizielle Sponsoren profitierten massiv von sichtbaren, wiederkehrenden Content-Formaten, mit denen sie sich an Live-Momente knüpften.

So erzielte AB InBev als offizieller WM-Sponsor mit einem Engagement-Anteil von 31,2 % die Spitzenposition – bei einem Erwähnungsanteil von nur etwa 6 %.

Dieses starke Engagement verdankt AB InBev vor allem der beständigen Präsenz seiner Marken in FIFA-eigenen Social-Media-Serien, etwa Michelob ULTRA Superior Player of the Match oder Budweiser Celebration of the Match.

Einer der erfolgreichsten Posts: Die FIFA-World-Cup-Hommage an Argentiniens Julián Alvarez als Michelob ULTRA Superior Player of the Match. Allein dieses TikTok war für rund 2,4 % des Engagements unter den Top-Sponsoren-Posts in der zweiten Turnierhälfte verantwortlich.

Adidas war dagegen – über den gesamten Turnierverlauf – der am häufigsten erwähnte Sponsor und kam auf etwa 17 % der Sponsor-Erwähnungen. Außerdem erzielte Adidas den zweithöchsten Engagement-Anteil (21,8 %).

Im Unterschied zu AB InBev, das ca. 31 % Engagement fast ausschließlich über gesponserte FIFA-Posts erreichte, sorgte Adidas auch mit eigenen Inhalten für Diskussionen und Interaktion. Ein Beispiel aus der ersten Turnierhälfte: Ein TikTok mit Lionel Messi, das mehr als eine halbe Million Likes bekam.

In Halbzeit zwei profitierte Adidas zusätzlich von FIFA-eigenen Preisverleihungs-Posts wie dem Golden Boot Race und den FIFA Adidas Awards, die 3,5 % bzw. 2,3 % des Top-Engagements im Sponsoring-Bereich erzielten.

Das zeigt: Der größte Wert eines offiziellen Sponsorings liegt darin, Teil der eingebauten, wiederkehrenden Storytelling-Formate des Turniers zu werden. Formate, die Stars und große Highlights in Szene setzen, geben Marken verlässlich Zugang zu den Momenten, die Fans sehen und teilen wollen. Wer hier investiert, baut über das Turnier hinweg eine wiedererkennbare Content-Präsenz auf – und schafft mit jedem Match neue Markenerlebnisse.

Was das für Marken heißt: Beim Prüfen eines Sponsorings stellt sich die entscheidende Frage: Welche emotional relevanten Momente könnt ihr euch mit dieser Partnerschaft glaubhaft „sichern“?

Wie Creator Marken-Engagement vorangetrieben haben

YouTube war die offizielle „Preferred Platform“ der FIFA-WM 2026. Besonders in der zweiten Turnierhälfte wurde deutlich, wie stark die Zusammenarbeit funktionierte: Zu den erfolgreichsten Brand-Collab-Posts zählten hier Kooperationen mit YouTube-Creators.

Beispiele:

Übergreifend sorgte die YouTube-FIFA-Partnerschaft dadurch auch in der K.-o.-Runde für viel Sichtbarkeit der Creator – und für echte Interaktion mit dem Publikum. Während die Spiele auf dem Platz im Mittelpunkt standen, verschafften gerade die YouTuber den Fans Zugang zu Stars, der im TV nicht möglich ist.

Gleichzeitig blieb LEGO, die führende Nicht-Sponsor-Marke im Vorfeld, mit Hilfe von Creator-Content während des gesamten Turniers beliebt. In der ersten Hälfte erzielten Videos des Hall of Fame Builder mit einem lebensgroßen Bracket aus LEGO-Steinen fast dreimal mehr Engagement als der eigene LEGO-Account. Besonders beliebt waren Match-Simulationen wie Schweiz schlägt Kanada und Paraguay schlägt Deutschland. Auch in der zweiten Hälfte setzte der Creator die Erfolgsserie fort – mit Highlights zu historischen Meilensteinen, spannenden Neuerungen und überraschenden Turnier-Entwicklungen.

Was das für Marken heißt: Die Zusammenarbeit mit Creatorn sichert Marken ihre Relevanz über längere Event-Zeiträume. Besonders erfolgreich: Creator mit eigenständigen Formaten, die flexibel auf Live-Entwicklungen eingehen. Statt isolierte Werbeclips zu beauftragen, sollten Marken auf Creators setzen, deren vorhandene Ideen als Serienformat für ein Event taugen. Gebt diesen Creatorn exklusive Storys, die sie schnell umsetzen können – so ist dauerhaftes Engagement wahrscheinlicher als mit den eigenen Kanälen allein.

Warum Engagement stieg, obwohl Erwähnungen zurückgingen

In der zweiten Turnierhälfte stieg das Engagement um 7 %, obwohl die Zahl der Erwähnungen um 19 % sank. Die Aufmerksamkeit der Fans konzentrierte sich stärker auf weniger, aber emotionalere Momente und Storylines.

Noch vor dem ersten Anpfiff sorgte vor allem die Erwartung auf das Event und das kulturelle Drumherum für jede Menge Buzz. Marken waren schnell mit Athleten-Kooperationen und Produkt-Launches dabei.

Doch je länger das Turnier lief und die Erwähnungen sanken, desto wichtiger wurde es für Marken, auf aktuelle Live-Momente, Diskussionen zu Regeln, Einschränkungen oder Fan-Erlebnissen in Echtzeit zu reagieren.

Trotz weniger Erwähnungen erzielte die zweite Turnierhälfte mehr Interaktionen – vor allem offizielle Sponsoren konnten ihr Engagement pro Erwähnung um satte 67 % steigern.

Bemerkenswert dabei: Reddit gewann deutlich an Bedeutung. Der Anteil an Erwähnungen stieg von etwa 20 % auf mehr als 27 %. Das legt nahe, dass sich die Gespräche nach und nach von kurzfristiger Aufregung hin zu nachhaltigen Diskussionen und Analysen verschoben haben – ein Gebiet, in dem Reddit besonders stark ist.

Was das für Marken heißt: Bei Turnieren und anderen großen Kulturevents sollten Marken ihre Kanal- und Content-Strategie anpassen. Vor dem Start steht Reichweite im Vordergrund – später geht es um Reaktionen auf die entscheidenden Momente. Das Reddit-Wachstum zeigt, warum Marketer auch abseits sichtbarer Social-Kanäle dort aktiv sein sollten, wo Fans das Geschehen wirklich diskutieren.

Wie Meltwater Marken bei Event-Marketing unterstützt

Große Events entwickeln sich schnell, das Gesprächsklima kann in wenigen Tagen von Vorfreude zur hitzigen Debatte wechseln. Meltwater hilft Marketing- und Kommunikationsteams, diese Wandlungen früh zu erkennen und während der Spitzenzeit gezielt zu reagieren.

Beispiel 1: Live-Audience-Aktivität tracken

Das Problem: Wer sich auf Reporting nach Abschluss der Kampagne verlässt, verpasst oft die einflussreichsten Momente, weil die Aufmerksamkeit schon weitergezogen ist.

Was ihr mit Meltwater tun könnt:

Mentions, Engagement, Sentiment und Herkunft in Echtzeit überwachen.

Aufkommende Stars, Spielmomente, Kontroversen und Fandiskussionen früh erkennen.

Alle Marken und Kampagnen – und sämtliche Turnierphasen – miteinander vergleichen.

Business Outcome: Teams fokussieren sich auf die Momente mit dem größten Potenzial – und reagieren, bevor ihre Relevanz verpufft.

Das Problem: Sichtbarkeits-Metriken allein zeigen nicht, welche Sponsoring-Outlets oder Creator-Kooperationen wirklich Interaktion stiften.

Was ihr mit Meltwater tun könnt:

Share of Voice, Engagement und Engagement pro Erwähnung messen.

Posts und Formate mit außergewöhnlicher Performance analysieren.

Offizielle Sponsoren, Creator-Kampagnen und Brand Collabs vergleichen.

Business Outcome: Marketer investieren gezielter in Partnerschaften und Content-Serien, die echten, wiederholbaren Mehrwert bringen.

Beispiel 3: Diskussionen über Communities verstehen

Das Problem: Große kulturelle Gespräche finden nicht nur in den auffälligsten Posts statt – wichtige Fan-Themen fallen dadurch häufig durchs Raster.

Was ihr mit Meltwater tun könnt:

Diskussionen auf Social Media, Reddit, News, TV und weiteren Quellen verfolgen.

Themen, Stimmungen und Fan-Verhalten pro Kanal auswerten.

Dashboards und Alarme für eigene Marken, Events oder Themen erstellen.

Business Outcome: Marken bekommen ein viel umfassenderes Bild der Reaktionen – und können Aussagen gezielter auf die Communities zuschneiden, die Diskussionen prägen.

Macht Live-Momente messbar: Fordere eine Demo an und entdecke, wie Meltwater dir hilft, Gespräche zu verfolgen, die passenden Creator zu finden und genau dann zu handeln, wenn die Aufmerksamkeit ihren Höhepunkt erreicht.

Wer rund um große Events erfolgreich sein will, hat mit der Weltmeisterschaft 2026 ein klares Signal bekommen: Realtime-Relevanz schlägt reine Reichweite. Genauso wie Spaniens Team durch schnelle, kluge Entscheidungen zum Sieg kam, setzten sich die Marken durch, die flexibel reagierten und sich mit relevanten Live-Momenten, Spielerpersönlichkeiten und Gesprächsanlässen verknüpften.

Zukunftsgerichtet sollten Marketer genau beobachten, wie Rechteinhaber wiederkehrende, einfach nutzbare Content-Serien schnüren – und wie Plattformen wie Reddit dabei künftig die Fandebatte beeinflussen. Der Wert eines Sponsorings wird immer stärker davon abhängen, wie glaubwürdig Marken mitdiskutieren, solange Fans genau hinsehen.

Hat das Engagement während der zweiten Hälfte der Weltmeisterschaft zugenommen?

Ja, das Engagement ist in der zweiten Hälfte des Turniers um 7 % gestiegen. Daten von Meltwater zeigen, dass dieser Anstieg stattfand, obwohl die Erwähnungen insgesamt um 19 % zurückgingen. Die Aufmerksamkeit konzentrierte sich also auf weniger, aber bedeutendere Momente.

Warum haben offizielle Weltmeisterschafts-Sponsoren besser abgeschnitten, sobald die Spiele begonnen hatten?

Offizielle Sponsoren konnten auf wiederkehrende Inhalte zugreifen, die direkt mit Live-Momenten des Turniers verbunden waren. Analysen von Meltwater zeigen: Gebrandete Spieler-Auszeichnungen, Feier-Posts und FIFA-eigene Social-Formate hielten die Marken in der Wahrnehmung der Fans sichtbar – besonders in den aktivsten Phasen.

Welcher Sponsor der Weltmeisterschaft sorgte für den größten Engagement-Anteil?

AB InBev erreichte mit 31,2 % den höchsten Engagement-Anteil unter den Sponsoren. Laut Meltwater wurde dieses Ergebnis vor allem durch wiederkehrende FIFA-Inhalte mit Michelob ULTRA und Budweiser-Branding gestützt.

Welcher Weltmeisterschaftssponsor wurde am häufigsten erwähnt?

Adidas hatte mit etwa 17 % den größten Anteil an Sponsor-Erwähnungen. Laut Meltwater lag Adidas auch beim Engagement an zweiter Stelle – das zeigt die kombinierte Wirkung von eigenen Inhalten und FIFA-eigenen Preisverleihungen.

Wie haben Creator das Markenmarketing rund um die Weltmeisterschaft unterstützt?

Creator lieferten Einblicke hinter die Kulissen und Entertainment-Formate, die klassische Übertragungen nicht bieten. Meltwater-Analysen zeigen: Vor allem YouTube-Kollaborationen mit Creatorn gehörten in der zweiten Hälfte zu den am meisten engagierten Marken-Posts.

Warum wurde Reddit bei der Weltmeisterschaft wichtiger?

Der Anteil von Reddit an den beobachteten Erwähnungen stieg in der zweiten Hälfte von etwa 20 % auf mehr als 27 %. Die Daten von Meltwater deuten darauf hin, dass sich die Aktivität der Fans von kurzfristigem Turnier-Buzz auf nachhaltige Diskussionen, Analysen und Debatten verschoben hat.

Was sollten Marken aus der Weltmeisterschaft 2026 lernen?

Marken sollten ihre Strategie während eines Events dynamisch anpassen. Meltwater-Analysen zeigen: Breite Awareness hilft vor dem Start, während im weiteren Verlauf schnelle Reaktionen, kulturelle Relevanz, Creator-Zugänge und aktive Fan-Gespräche entscheidend werden.