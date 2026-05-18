In Märkten wie Japan, China und den USA sorgte die Gruppe fortlaufend für rege Diskussionen – ein klarer Beleg für ihren grenzüberschreitenden Einfluss. Insgesamt zeigen die Daten, dass die kulturelle Relevanz von BTS weniger auf einzelnen Release-Momenten als auf kontinuierlichem Engagement und aktiven Communities basiert.

Das Comeback der südkoreanischen K-Pop-Gruppe BTS zeigt eindrücklich, welchen enormen Einfluss die von Fans geprägten, digitalen Ökosysteme heute haben. Social Listening-Daten zufolge wurde die Gruppe im vergangenen Jahr rund 25 Millionen Mal erwähnt. Der Großteil dieser Erwähnungen erfolgte bereits vor dem offiziellen Comeback, was das anhaltend hohe Engagement während der Auszeit der Gruppe belegt. Über 90 % der Erwähnungen fanden auf Social Media- und Community-Plattformen statt und unterstreichen die zentrale Rolle der „BTS Army“ als treibende Kraft hinter der Sichtbarkeit der Gruppe.

BTS ist offiziell zurück, doch laut Daten hat der Hype um die K-Pop-Gruppe nie wirklich nachgelassen. Trotz der Pause ab 2022, während der alle sieben Mitglieder – RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V und Jung Kook – ihren Wehrdienst in Südkorea absolvierten, blieb die Begeisterung der Fans ungebrochen.

Unsere Social Listening-Analyse zeigt, dass die Gruppe und ihre Mitglieder seit März 2025 rund 25 Millionen Erwähnungen in klassischen, digitalen und sozialen Medien generiert haben. Etwa zwei Drittel dieser Erwähnungen erfolgten bereits vor Januar, also mehrere Wochen vor dem mit Spannung erwarteten Comeback.

Das Comeback von BTS, begleitet von ihrem neuen Album Arirang, einem auf Netflix gestreamten Konzert in Seoul und zahlreichen hochkarätigen Medienauftritten, hat ein weltweites, fangetriebenes digitales Phänomen weiter beflügelt. Die folgenden Zahlen zeigen den Impact des Comebacks auf internationaler Bühne.

#BTSArmy sorgt für anhaltende Sichtbarkeit

Die Social Media-Unterhaltungen der BTS Fan-Communities stellen die Medienberichterstattung über die Band deutlich in den Schatten. Im vergangenen Jahr entfielen über 90 % aller Erwähnungen von BTS auf soziale Netzwerke und Community-Plattformen; klassische Medien trugen hingegen nur einen marginalen Anteil bei. Die Fangemeinde der Gruppe, bekannt als „BTS Army“ oder kurz „Army“, hatte einen SOV von rund 4,6 % an den gesamten Erwähnungen.

Obwohl BTS im vergangenen Jahr weitgehend pausierte, fand die Fan-Community weiterhin reichlich Gesprächsstoff und zahlreiche Gelegenheiten zum Austausch. Für einen ersten deutlichen Spike sorgte die Bekanntgabe des Comebacks im Juni 2025, die im Vergleich zum Vormonat zu einem Anstieg der Erwähnungen um 73 % führte. Im Oktober zog die Aufmerksamkeit erneut an, als die Mitglieder ihre Solokarrieren fortsetzten und in hochkarätigen Werbekampagnen zu sehen waren.

Jung Kooks Calvin Klein Kampagne im Oktober 2025 erhöht die Sichtbarkeit von BTS im Vorfeld ihres Comebacks. Ein einzelnes TikTok-Video aus dieser Kampagne erzielte rund 6,3 Millionen Likes.

Im Januar führte die Ankündigung der BTS-Welttournee 2026 zu 2,38 Millionen Erwähnungen, was rund 9,5 % der Gesamtgespräche des vergangenen Jahres entspricht. Im März sorgten das Comeback-Album, die Single sowie das Netflix-Konzert der Band für einen Anstieg der Gespräche um rund 15 %, wodurch sich das Volumen im Vergleich zu März 2025 auf mehr als das 4,5-Fache erhöhte.

Insgesamt generierte das Comeback von BTS rund 3,59 Millionen Erwähnungen, was etwa 14 % der Gesamtgespräche über BTS im Vorjahr entspricht. Die Rückkehr sorgte zwar für großes Aufsehen, führte jedoch nicht zu einem einmaligen Peak, sondern vielmehr zu einer anhaltenden Welle an Gesprächen.

Ein wahrhaft globales Phänomen

BTS gilt als eine der ersten K-Pop-Gruppen mit echtem weltweitem Crossover-Erfolg. Dreizehn Jahre nach ihrem Debüt ist diese globale Strahlkraft ungebrochen: In Japan, China und den USA wurde BTS im vergangenen Jahr häufiger erwähnt als in Südkorea.

Die geografische Verteilung der Gespräche zeigt, dass BTS auch abseits von Live-Shows und Auftritten eine treue Fangemeinde hält. Während ihrer Welttournee sind beispielsweise keine Konzerte auf dem chinesischen Festland geplant, dennoch verzeichnete das Land das zweithöchste Erwähnungsvolumen. Und obwohl die Besucherzahlen des jüngsten Konzerts in Seoul Berichten zufolge hinter den Erwartungen zurückblieben, belegte Südkorea im vergangenen Jahr Platz vier der Länder mit der höchsten Gesprächsaktivität.

Für Marken und Marketingverantwortliche macht die globale Präsenz von BTS deutlich, dass die Verbindung zum Publikum heute weit stärker von digitalen Communities und Interaktionen als von physischer Präsenz geprägt ist – zumindest im Fall globaler Megastars.

Partnerschaften mit Plattformen verstärken die Reichweite

Der Social Media-Content von Netflix zur Promotion des Comeback-Konzerts von BTS ging viral. Der oben gezeigte Beitrag erzielte innerhalb von weniger als einer Woche über 6,2 Millionen Likes.

Die Fans sind zwar die treibende Kraft hinter der globalen Sichtbarkeit von BTS, doch auch Partnerschaften mit Marken und Plattformen haben maßgeblich zum erfolgreichen Comeback beigetragen. So ging die Gruppe beispielsweise eine Kooperation mit Spotify ein, um Arirang über In-App- und Live-Erlebnisse in den Fokus der Hörer zu rücken. Entsprechend entfielen im vergangenen Jahr 4,5 % aller Erwähnungen rund um BTS auf die Musikplattform.

Netflix wiederum hat das Comeback-Konzert von BTS in Seoul exklusiv gestreamt und damit 18,4 Millionen Zuschauer erreicht. Dank dieser Partnerschaft konnte die Plattform etwa 1,1 % der Erwähnungen von BTS für sich verbuchen.

Fazit zum BTS Comeback

Das Comeback von BTS unterstreicht die Bedeutung und den Einfluss digitaler Fan-Communities, besonders in der Unterhaltungsbranche. Die Gruppe kehrte zweifellos mit großem Aufsehen auf die Weltbühne zurück, doch dieser Erfolg ist nicht zuletzt ihrer weltweiten „Army“ zu verdanken, die auch dort für ein enormes digitales Publikum sorgte, wo physische Präsenz ausblieb.

Die zentrale Erkenntnis für Markenverantwortliche ist klar: Wer nachhaltig Wirkung erzielen will, muss in Communities investieren und digitale Erlebnisse schaffen, in denen sich das Publikum als integraler Bestandteil sieht. Nicht jede Marke kann eine globale Strahlkraft in der Größenordnung von BTS erreichen, doch sie können auf vielfältige Weise – im Großen wie im Kleinen – eine Community aufbauen, in der sich ihre engagiertesten Fans gesehen und eingebunden fühlen.

FAQs: BTS Comeback & Social Listening Insights

Was verrät Social Listening über das Comeback von BTS im Jahr 2026?

Die Social Listening-Analyse von Meltwater zum Comeback von BTS hat ergeben, dass die Gruppe im vergangenen Jahr rund 25 Millionen Erwähnungen generiert hat, wobei der Großteil davon vor ihrem offiziellen Comeback zu verzeichnen war. Dies zeigt, dass die von den Fans angestoßenen Gespräche das weltweite Interesse auch während ihrer Auszeit aufrechterhalten haben.

Welchen Anteil haben die Fans an den Unterhaltungen rund um BTS?

Laut der Social Listening-Analyse von Meltwater zum Comeback von BTS stammten mehr als 90 % aller Erwähnungen aus sozialen Netzwerken und Community-Plattformen, was die entscheidende Rolle der BTS Army für die kontinuierliche Sichtbarkeit und das Engagement unterstreicht.

Welche Momente sorgten für die größten Peaks in den Gesprächen über BTS?

Die Social Listening-Analyse von Meltwater zum Comeback von BTS zeigt, dass wichtige Ereignisse wie die Reunion-Ankündigung im Juni 2025, die Solo-Kampagnen der Mitglieder, die Ankündigung der Welttournee 2026 sowie die Comeback-Aktivitäten im März zu einem deutlichen Anstieg der Erwähnungen führten.

Wie global sind die Online-Unterhaltungen über BTS?

Laut Social Listening-Analyse von Meltwater zum Comeback von BTS haben die Gespräche rund um den Globus stattgefunden. Dabei generieren Länder wie Japan, China und die USA mehr Erwähnungen als Südkorea, was die weitreichende internationale Fangemeinde der Gruppe eindrucksvoll belegt.

Welche Rolle spielten Markenpartnerschaften beim Comeback von BTS?

Die Meltwater Social Listening-Analyse zum BTS Comeback zeigt: Partnerschaften mit Spotify und Netflix trugen durch die Einbindung von BTS in das Fanerlebnis zur Steigerung der Sichtbarkeit bei und erzielten dabei jeweils einen beträchtlichen Anteil an den gesamten Diskussionen.

Was können Marketingverantwortliche aus dem Comeback von BTS lernen?

Die Social Listening-Analyse von Meltwater macht deutlich, dass nachhaltiges Engagement vor allem durch aktive, digital vernetzte Communities entsteht. Für Marken bedeutet dies, dass der Aufbau langfristiger Beziehungen und die Einbindung des Publikums wirkungsvoller sind als ausschließlich auf große Kampagnenmomente zu setzen.