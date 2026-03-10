Im Jahr 2025 wurde Bad Bunny zum weltweit meistgestreamten Künstler auf Spotify – beflügelt vom globalen Erfolg von Debí Tirar Más Fotos und 19,8 Milliarden Streams. Diese Analyse, basierend auf Meltwaters Social Listening Daten, zeigt, wie er mehr als 12,5 Millionen Medienerwähnungen in unterschiedlichen Sprachen und Regionen erzielte. Die größten Spikes in der Medienpräsenz verzeichnete Bad Bunny rund um die Veröffentlichung seines Albums, seinen Auftritt bei der Met Gala, die Ankündigung seiner Tournee sowie die viel diskutierte Bekanntgabe seines Auftritts als Headliner bei der Super Bowl Halbzeitshow 2026. Die Daten machen deutlich, dass kulturelle Relevanz und strategisches Timing entscheidende Treiber für anhaltende Aufmerksamkeit und Engagement sind – selbst dann, wenn Diskussionen polarisieren.

Im Jahr 2025 war Bad Bunny einmal mehr der weltweit meistgestreamte Künstler auf Spotify – zum vierten Mal insgesamt, nach seiner dreijährigen Dominanz von 2020 bis 2022. Zwar belegte Taylor Swift 2023 und 2024 den ersten Platz (und ist unter den Spotify-Nutzern in den USA weiterhin die Nummer 1), doch Bad Bunnys sechstes Studioalbum Debí Tirar Más Fotos traf weltweit den Nerv der Fans. Das globale Interesse am Album verhalf dem puertoricanischen Künstler im vergangenen Jahr zu 19,8 Milliarden Spotify-Streams.

Bad Bunnys anhaltender Erfolg ebnete ihm den Weg auf eine der prestigeträchtigsten Bühnen der USA: die Super Bowl Halftime Show. Dank seiner enormen globalen Fangemeinde verzeichnete die Halbzeitshow 2026 Rekordwerte bei internationalen Zuschauern – und erreichte dabei ein neues, weltweites Publikum für die NFL. In den vergangenen Jahren hat die Liga ihre internationale Präsenz gezielt ausgebaut, unter anderem durch weltweite Übertragungen und Spiele im Ausland.

Wie trägt Bad Bunnys globaler Erfolg zu den weltweiten Ambitionen der NFL bei und was können Marken daraus lernen? Mit unserer Social Listening- und Analyse-Lösung haben wir genau untersucht, wie Bad Bunny 2025 die Welt eroberte und welche Momente seine Sichtbarkeit maßgeblich beeinflusst haben.

Bad Bunnys weltweite Medienpräsenz und Reichweite im Jahr 2025

Wie populär ist Bad Bunny wirklich? Unsere Social Listening-Analyse zeigt: Allein im Jahr 2025 wurde er über 12,5 Millionen Mal in traditionellen, digitalen und sozialen Medien erwähnt. Zum Vergleich: Kendrick Lamar, der Star der Super Bowl Halftime Show 2025, generierte im Jahr 2025 etwa 10,5 Millionen Erwähnungen und musste sich in puncto Medienpräsenz Bad Bunny geschlagen geben. Taylor Swift brachte es auf 36,8 Millionen Erwähnungen und war damit trotz des Verlusts ihrer Spotify-Krone die Queen der globalen Buzz-Charts.

Von den 12,5 Millionen Erwähnungen von Bad Bunny im Jahr 2025 entfiel rund die Hälfte auf spanischsprachige Beiträge, etwas mehr als 40 % waren auf Englisch. Diese Verteilung verdeutlicht sowohl die Stärke seiner überwiegend spanischsprachigen Fanbasis als auch seine enorme Popularität in englischsprachigen Märkten, insbesondere in den USA.

Bemerkenswert ist, dass in 6 % der Erwähnungen auch Puerto Rico thematisiert wurde – seine Heimat und zugleich das zentrale Thema seines neuesten Albums ‚Debí Tirar Más Fotos‘ (kurz ‚DTMF‘) sowie der Schauplatz seiner Konzertreihe ‚No Me Quiero Ir de Aquí‘ im Jahr 2025 (Berichten zufolge erzielten die ausverkauften Konzerte in San Juan einen wirtschaftlichen Nutzen für Puerto Rico von mindestens 176,6 US-Dollar und bis zu 733 Millionen US-Dollar). In weiteren 5 % der Erwähnungen wurde zudem die National Football League (NFL) erwähnt, was verdeutlicht, wie eng seine öffentliche Wahrnehmung inzwischen mit der Super Bowl Halftime Show verknüpft ist.

Bad Bunny Highlights 2025: Die wichtigsten Momente und kulturellen Auswirkungen

Ein Blick auf die zeitliche Entwicklung der Diskussionen rund um Bad Bunny im Jahr 2025 offenbart drei klare Schlüsselmomente:

Die Veröffentlichung des Albums DTMF am 5. Januar

Sein Auftritt bei der Met Gala am 5. Mai und die Ankündigung seiner Welttournee

Die Ankündigung der Halbzeitshow am 28. September und die daraus resultierenden Diskussionen (und Kontroversen)

Schauen wir uns jeden dieser Momente etwas genauer an.

DTMF wird zum weltweiten Hit

Bad Bunny veröffentlichte das Album DTMF Anfang 2025 und zum Jahresende war klar, dass seine Popularität ungebrochen ist. Das Album erreichte Spitzenplätze in den Charts, entwickelte sich zu einem seiner erfolgreichsten Releases und stieß online überwiegend auf begeisterte Resonanz. Unsere Analyse der Social-Media-Unterhaltungen ergab, dass von mehr als 483.000 Erwähnungen des Albums rund 27 % positiv und nur etwa 6 % negativ waren.

Das Album sorgte über das gesamte Jahr hinweg für einen konstanten Strom an Social-Media-Gesprächen, mit dem Höhepunkt der Erwähnungen bemerkenswert elf Monate nach der Veröffentlichung. Im November verkündete die Recording Academy die Grammy-Nominierungen 2026 für Bad Bunny in den Kategorien „Best Song“, „Best Record“ und „Album of the Year“ – eine historische Premiere für einen spanischsprachigen Künstler. Die Ankündigung rückte DTMF erneut ins Rampenlicht und ließ die Zahl der Album-Erwähnungen in den sozialen Medien um das 92-Fache ansteigen.

Met Gala und Ankündigung der DTMF Tournee

Die Ankündigung seiner weltweiten DTMF-Tournee im Mai 2025 erfolgte zeitgleich mit seinem Auftritt bei der Met Gala, was für regen Gesprächsstoff in den Medien sorgte. Laut unserer Analyse generierte sein Auftritt bei der Met Gala rund 67.500 Erwähnungen und 2,04 Millionen Interaktionen. Einer der Beiträge mit der höchsten Engagement-Rate, der Bad Bunny auf dem roten Teppich der Veranstaltung zeigte, stammte vom X-Account von Netflix und erzielte rund drei Millionen Views.

Die Ankündigung seiner Tournee führte zu weiteren 78.700 Erwähnungen und 3,3 Millionen Engagement-Aktionen. Etwa 37 % dieser tourbezogenen Beiträge thematisierten Bad Bunnys Entscheidung, die USA auszulassen – unter Verweis auf das potenzielle Risiko, dass die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) Konzertorte ins Visier nehmen könnte. Das Sentiment der Diskussionen fiel insgesamt positiv aus (+20 %), allerdings mit einem deutlich höheren Anteil negativer Beiträge in englischsprachigen Posts – vor allem aufgrund der Enttäuschung darüber, dass keine Konzerte in den USA stattfinden würden. Letztendlich haben diese vermeintlich negativen Äußerungen die Popularität von Bad Bunny in den USA nur noch verstärkt.

Ankündigung der Super Bowl Halbzeitshow

Bad Bunnys bedeutendster Moment im Jahr 2025 fiel auf den 28. September: die Ankündigung seines Auftritts als Headliner der Super Bowl Halftime Show im Februar 2026 in Los Angeles.

Laut unserer Analyse löste diese Nachricht einen unmittelbaren Anstieg der Online-Gespräche aus und generierte vom 27. September bis zum Jahresende rund 1,48 Millionen Erwähnungen sowie etwa 58 Millionen Engagement-Aktionen.

Im Gegensatz zur überwiegend positiven Resonanz auf DTMF erwies sich die Ankündigung der Super Bowl Halbzeitshow als wesentlich kontroverser. Mitverantwortlich dafür waren konservative Politiker, die sich lautstark gegen einen spanischsprachigen Super Bowl Headliner mit kritischer Haltung gegenüber den USA äußerten.

Das Sentiment nach der Ankündigung der Super Bowl Halftime Show war eher negativ (31 %). Allen voran bezeichnete Präsident Donald Trump die Wahl in einem Interview als „absolut lächerlich“. Derweil erklärte Homeland Security Secretary Kristi Noem, dass die Einwanderungsbehörde bei der Veranstaltung eine verstärkte Präsenz zeigen werde, was die von Bad Bunny geäußerten Befürchtungen hinsichtlich einer USA-Tournee bestätigte.

Schlussfolgerung: Bad Bunny zeigt, dass kulturelle Authentizität einen weltweiten Buzz erzeugen kann

Unsere Social Listening-Analyse macht deutlich, wie entscheidend kulturelle Authentizität für Marken ist, die weltweit Relevanz aufbauen wollen – zumindest in der Unterhaltungsbranche. Wie bereits zu Jahresbeginn der Durchbruch von K-Pop Demon Hunters auf Netflix gezeigt hat, sind Zuschauer hungrig nach Filmen, Musik und Shows, die sich glaubwürdig und bedeutungsvoll mit Themen auseinandersetzen, die ihnen wirklich am Herzen liegen. Im Fall von Bad Bunny fanden seine musikalischen und visuellen Erkundungen von Puerto Rico dank universeller Themen wie kultureller Identität und Durchhaltevermögen weltweit Anklang, ganz zu schweigen von seinen zum Tanzen und Feiern einladenden Songs.

Die Reaktionen auf die Ankündigung seiner Welttournee sowie auf seine Rolle als Headliner der Super Bowl Halftime Show zeigen deutlich, wie Kontroversen und polarisierende Momente die Sichtbarkeit steigern und zugleich die wahrgenommene Authentizität stärken können. Spätestens nach der Halbzeitshow ist klar: Dieses Ereignis lässt sich nicht losgelöst von den breiteren politischen Debatten in den USA betrachten. Kulturelle Inszenierung, gesellschaftlicher Kontext und öffentliche Reaktionen sind eng miteinander verwoben. Für Marken, die ihre Strategie rund um den Super Bowl ausrichten, ist Social Listening daher unverzichtbar. Nur so lässt sich das Zusammenspiel von kultureller Relevanz, Timing und Sentiment präzise analysieren und in wirkungsvolle Kommunikationsstrategien übersetzen.

Wie hoch war die weltweite Popularität von Bad Bunny im Jahr 2025?

Die Analyse von Meltwater ergab, dass Bad Bunny im Jahr 2025 weltweit über 12,5 Millionen Erwähnungen in sozialen, digitalen und traditionellen Medien erzielte. Rund die Hälfte dieser Erwähnungen war auf Spanisch und etwas mehr als 40 % auf Englisch, was seine breite internationale Anziehungskraft widerspiegelt.

Ist Bad Bunny beliebter als Taylor Swift?

Nein, nicht gemessen an den weltweiten Erwähnungen. Laut unserer Analyse hat Bad Bunny 2025 zwar rund 12,5 Millionen Erwähnungen in traditionellen, digitalen und sozialen Medien erzielt, Taylor Swift liegt jedoch mit etwa 36,8 Millionen Mentions deutlich voraus.

Warum wurde Bad Bunny als Headliner für die Super Bowl Halftime Show 2026 engagiert?

Seine enorme internationale Popularität unterstützt die globalen Expansionsziele der NFL. Mit einem weltweit stark vernetzten Publikum – insbesondere in spanisch- und englischsprachigen Märkten – positioniert Bad Bunny den Super Bowl zunehmend als globales Kulturereignis und nicht mehr nur als rein amerikanisches Sport-Highlight. Laut einer Analyse von Meltwater wurde Bad Bunny im Jahr 2025 weltweit über 12,5 Millionen Mal in sozialen, digitalen und traditionellen Medien erwähnt. Etwa die Hälfte dieser Erwähnungen war auf Spanisch, etwas mehr als 40 % auf Englisch, was seine große internationale Beliebtheit zeigt.

Was waren Bad Bunnys wichtigste kulturelle Momente im Jahr 2025?

Laut Meltwater führten drei Ereignisse zu den größten Gesprächsspitzen:

Die Veröffentlichung von „Debí Tirar Más Fotos” im Januar

Sein Auftritt bei der Met Gala im Mai und die Ankündigung seiner Welttournee

Die Bekanntgabe seines Auftritts als Headliner der Super Bowl Halftime Show im September

Welche Reaktionen gab es online auf „Debí Tirar Más Fotos”?

Laut den Daten von Meltwater fand das Album in den sozialen Medien größtenteils positiven Anklang. Von mehr als 483.000 Social-Media-Erwähnungen waren rund 27 % positiv und nur etwa 6 % negativ. Die Grammy-Nominierungen später im Jahr sorgten für einen 92-fachen Anstieg der Online-Unterhaltungen und stärkten den lang anhaltenden Erfolg des Albums.

Warum löste die Ankündigung der Super-Bowl-Halbzeitshow Kontroversen aus?

Die Ankündigung führte zu politischen Gegenreaktionen, insbesondere von konservativen Kritikern, die Einwände gegen einen spanischsprachigen, politisch engagierten Headliner äußerten. Infolgedessen war das Sentiment rund um die Halbzeitshow laut Meltwater-Daten eher negativ (31 %), obwohl die Kontroverse die allgemeine Sichtbarkeit und das Engagement deutlich erhöhte.

Warum ist Social Listening für Marken rund um bedeutende kulturelle Ereignisse wichtig?

Social Listening ermöglicht Marken das Tracking von Volumen, Sentiment, Sprache und kulturellen Zusammenhängen in Echtzeit. Wie die Analyse von Meltwater zur Ankündigung von Bad Bunnys Tour und der Super Bowl Halftime Show zeigt, können Marken durch das Verständnis der Publikumsreaktionen wertvolle Insights gewinnen, um Risiken einzuschätzen, Chancen zu erkennen und ihre Botschaften an dynamische kulturelle Debatten anzupassen.