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Meltwaterが選ばれる理由

メディアモニタリングからAI上の可視性まで一つに統合

Meltwaterは、PR・広報・マーケティング部門が、いま何が起きているかを把握し、その意味を理解して、次の判断につなげるためのデータと分析を一つのプラットフォームに統合します。

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G2でPR・広報・マーケティング部門から高評価

3,000件以上のレビュー
G2 Small Business Leader
G2 Momentum Leader
G2 Mid-Market Leader
G2 Enterprise Leader

統合インテリジェンス

一つのプラットフォームで全体像を把握

より迅速に、よりスマートに、そして確かな成果を生み出すために。 各チームが必要とするデータの深度、高度な分析機能、そして自動化を提供します。

メディアインテリジェンス

世界中のメディア露出をリアルタイムで追跡し、ニュースや報道の変化を次のアクションにつながるインサイトへ整理します。

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ソーシャルリスニング

あらゆる会話を幅広く捉え、ブランドへの影響が広がる前にセンチメントや話題の変化を検知します。

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AI上の可視性分析

AIプラットフォームが自社をどう表現しているか、そしてその内容がユーザーの発見や認識にどう影響しているかを把握します。

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メディアリレーションズ

自社に最適なジャーナリストを見つけ、一人ひとりに合わせたメディアアプローチを効率化し、PR活動の成果まで測定します。

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インフルエンサーマーケティング

ブランドに最適なクリエイターを特定し、継続的な関係づくりとキャンペーン運用を通じて成果を高めます。

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すべてを支える、一つの統合データ基盤

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ツール切り替えと重複コストを削減

複数のモニタリング・分析ツールを一つにまとめ、機能の重複や不要な支出を減らします。

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あらゆるチャネルを一つの画面で

アーンドメディア、SNS、AIを通じたブランド発見のシグナルを一つのダッシュボードに統合します。

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共通のインテリジェンスで、すべての部門を連携

PR・広報・マーケティング・インサイト部門が同じデータを参照し、情報のサイロ化を減らします。

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モニタリングからレポーティングまで、シームレスな業務フロー

露出の追跡から分析、レポート作成までをつなぎ、手作業で情報をまとめ直す負担を減らします。

世界規模の幅広く深い データカバレッジ

情報の死角も、メンションの見落としも解消。世界のどこで何が語られているかを、リアルタイムで包括的に把握できます。

  • 紙媒体、オンライン、放送、ポッドキャスト、ニュースレターを含む世界中の数百万のメディア情報源
  • 主要SNSを幅広くカバーするソーシャルデータ
  • AI生成コンテンツとAI上の可視性トラッキング
グローバルデータカバレッジの詳細を見る

データを、戦略的な成果へ

モニタリングは出発点です。Meltwaterは、得られたデータから成果を測定し、改善点を見つけるところまでつなげます。

  • カスタムダッシュボードと経営層向けレポート
  • シェア・オブ・ボイスと競合ベンチマーキング
  • センチメント・トレンド分析
  • インフルエンサー施策の効果測定
  • チャネル横断レポーティング（アーンドメディア・SNS・AI上の可視性）

AI時代のPR・広報・マーケティングへ

自動要約からAI上の可視性トラッキングまで、MeltwaterはAIを活用して膨大な情報からノイズを減らし、インサイト創出を加速します。

  • AIによるメディア露出の要約
  • トピック別の自動タグ付け
  • 重要な変化を知らせる自動アラート
  • 新たなトレンドの早期検知
  • AI検索上のブランド可視性を追跡

反復作業を減らし判断を速く

定型作業を自動化し、各部門が分析や戦略立案に使える時間を増やします。

  • レポートの自動配信
  • リアルタイムアラート
  • 組織全体で共有できるダッシュボード
  • インフルエンサー・ジャーナリストのターゲティングを業務フローに統合
  • プラットフォーム内の連携機能

事業に直結するインサイトを見つける

世界中の数百万の情報ソースをモニタリングし、膨大なノイズから企業の各部門が判断に使えるインテリジェンスを抽出します。

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重要な局面で選ばれる信頼性

NTT docomo 佐山さま
以前は、自分たちの取り組みの結果を俯瞰して見る機会がありませんでした。Meltwaterのおかげで視野が広がり、市場や競合と比較しながら、自分たちの位置づけを数値やデータで正確に把握できるようになったのです。ようやく、今後の具体的な目標を実行していくための土俵が整ったという感覚があります
佐山暁子NTTドコモコンシューマサービスカンパニー マーケティング戦略部 コミュニケーション戦略 広報戦略担当
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ネスレ日本 近藤さま
MeltwaterはSNS上で共通の話題を発していたり、特定の興味関心を持っていたりするユーザーを何百、何千人規模で集め、クラスター分析できるツールです。「特定の1人」だけの分析から脱却し、膨大なデータから「このクラスターにはこの傾向がある」と機械的に分析できるようになったため、工数面でも説得力の面でも非常に助かっています。
近藤健人ネスレ日本株式会社 マーケティング&コミュニケーションズ本部 コンシューマーエンゲージメントサービス部 シニアVOCスペシャリスト
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サッポロビール 浅井さま
SNSのUGC(ユーザー生成コンテンツ)が購買意欲を後押しするというのは、データからも明らかです。その部分での貢献が、間接的に売上へ結びつくという仮説の元に取り組んでいます。
浅井洋祐サッポロビール株式会社 マーケティング本部 ビール&RTD事業部 メディア統括グループ
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東映アニメーション 高澤さま
消費者の可処分時間の取り合いが激化している現在、アニメ会社の競合は世の中のコンテンツすべてです。そのため、トレンドを素早くキャッチし、制作やプロモーションに活かしていく必要がありました。そんな課題を感じている中で、出会ったのがMeltwaterでした。グローバルでSNSのデータが取得できることに加え、Xの全量データを取得することができる部分が当社の戦略とマッチしており、導入を決めました。
高澤慧伍東映アニメーション株式会社 営業企画本部 企画部 IP 戦略室 リーダー
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日本テレビ
放送会社として、コンテンツへの反響を社内関係者が広く”知る”ことが何よりも大事なので、API活用により、番組への反響をデータに基づいて見える化できるようになったこと、ソーシャルリスニングを通じて、番組への具体的な視聴者のコメントや反響の熱量をリアルタイムで把握できるようになったことは、社内のデータ活用戦略における重要な第一歩になりました。
辻理奈日本テレビ放送網株式会社 データ戦略部
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メディアインテリジェンスが必要な理由

キーワード追跡を超える次世代のメディアインテリジェンス

メディアインテリジェンスは、分断された複数のモニタリングツールを、エンタープライズ水準の統合インテリジェンスプラットフォームへ置き換えます。

一般的な単一機能ツール

複数のツールが分断
単一チャネルに限定
手動でのタグ付け
ベンダーごとに個別管理
基本的なダッシュボード

Meltwaterのメディアインテリジェンス

統合プラットフォーム
グローバルメディア・SNS・AIを横断して追跡
AI要約と自動化
インフルエンサーターゲティングを標準搭載
エンタープライズ水準の分析機能

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Meltwaterが選ばれる理由を、さらに詳しく

Meltwaterをより活用するための仕組みも用意しています。信頼できるパートナーやユーザーコミュニティなど、インサイトを実際の成果につなげるためのリソースをご覧ください。

Meltwaterで全体像を確認しませんか？

PR・広報・マーケティングにおけるあらゆる意思決定を、一つのプラットフォームでどのように強化できるかをご紹介します。

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