Meltwaterが選ばれる理由
メディアモニタリングからAI上の可視性まで一つに統合
Meltwaterは、PR・広報・マーケティング部門が、いま何が起きているかを把握し、その意味を理解して、次の判断につなげるためのデータと分析を一つのプラットフォームに統合します。
G2でPR・広報・マーケティング部門から高評価
統合インテリジェンス
一つのプラットフォームで全体像を把握
より迅速に、よりスマートに、そして確かな成果を生み出すために。 各チームが必要とするデータの深度、高度な分析機能、そして自動化を提供します。
メディアインテリジェンス
世界中のメディア露出をリアルタイムで追跡し、ニュースや報道の変化を次のアクションにつながるインサイトへ整理します。
ソーシャルリスニング
あらゆる会話を幅広く捉え、ブランドへの影響が広がる前にセンチメントや話題の変化を検知します。
AI上の可視性分析
AIプラットフォームが自社をどう表現しているか、そしてその内容がユーザーの発見や認識にどう影響しているかを把握します。
すべてを支える、一つの統合データ基盤
ツール切り替えと重複コストを削減
複数のモニタリング・分析ツールを一つにまとめ、機能の重複や不要な支出を減らします。
あらゆるチャネルを一つの画面で
アーンドメディア、SNS、AIを通じたブランド発見のシグナルを一つのダッシュボードに統合します。
共通のインテリジェンスで、すべての部門を連携
PR・広報・マーケティング・インサイト部門が同じデータを参照し、情報のサイロ化を減らします。
モニタリングからレポーティングまで、シームレスな業務フロー
露出の追跡から分析、レポート作成までをつなぎ、手作業で情報をまとめ直す負担を減らします。
世界規模の幅広く深い データカバレッジ
情報の死角も、メンションの見落としも解消。世界のどこで何が語られているかを、リアルタイムで包括的に把握できます。
- 紙媒体、オンライン、放送、ポッドキャスト、ニュースレターを含む世界中の数百万のメディア情報源
- 主要SNSを幅広くカバーするソーシャルデータ
- AI生成コンテンツとAI上の可視性トラッキング
データを、戦略的な成果へ
モニタリングは出発点です。Meltwaterは、得られたデータから成果を測定し、改善点を見つけるところまでつなげます。
- カスタムダッシュボードと経営層向けレポート
- シェア・オブ・ボイスと競合ベンチマーキング
- センチメント・トレンド分析
- インフルエンサー施策の効果測定
- チャネル横断レポーティング（アーンドメディア・SNS・AI上の可視性）
AI時代のPR・広報・マーケティングへ
自動要約からAI上の可視性トラッキングまで、MeltwaterはAIを活用して膨大な情報からノイズを減らし、インサイト創出を加速します。
- AIによるメディア露出の要約
- トピック別の自動タグ付け
- 重要な変化を知らせる自動アラート
- 新たなトレンドの早期検知
- AI検索上のブランド可視性を追跡
反復作業を減らし判断を速く
定型作業を自動化し、各部門が分析や戦略立案に使える時間を増やします。
- レポートの自動配信
- リアルタイムアラート
- 組織全体で共有できるダッシュボード
- インフルエンサー・ジャーナリストのターゲティングを業務フローに統合
- プラットフォーム内の連携機能
重要な局面で選ばれる信頼性
メディアインテリジェンスが必要な理由
キーワード追跡を超える次世代のメディアインテリジェンス
メディアインテリジェンスは、分断された複数のモニタリングツールを、エンタープライズ水準の統合インテリジェンスプラットフォームへ置き換えます。
一般的な単一機能ツール
Meltwaterのメディアインテリジェンス
関連情報を見る
Meltwaterが選ばれる理由を、さらに詳しく
Meltwaterをより活用するための仕組みも用意しています。信頼できるパートナーやユーザーコミュニティなど、インサイトを実際の成果につなげるためのリソースをご覧ください。
Meltwaterで全体像を確認しませんか？
PR・広報・マーケティングにおけるあらゆる意思決定を、一つのプラットフォームでどのように強化できるかをご紹介します。