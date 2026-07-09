課題とその解決に向けたご提案

＜日本テレビさまが抱えておられたメディアインテリジェンス上の課題と、その解決に向けた当社からのご提案＞

日本テレビさまでは、放送データに関しては、長らく地上波放送番組の視聴率把握を中心に管理して来られました。しかし、2021年に当社にアプローチいただいた当時、同社データ戦略部では、傘下のVODサービスHuluや同社のYouTubeチャネル、公式SNSアカウントまで含めた自社コンテンツに対する視聴者、ユーザーからの様々な反響を、広範なデータを駆使して総合的に把握できるようにするためのソリューションを求められていました。そうした背景から、データ戦略部では

を決定され、当社との関係がスタートしました。

データ戦略部の辻理奈さまは、当社APIおよびエクスプロア<Explore>導入後の状況について、「放送会社として、コンテンツへの反響を社内関係者が広く”知る”ことが何よりも大事なので、API活用により、番組への反響をデータに基づいて見える化できるようになったこと、ソーシャルリスニングを通じて、番組への具体的な視聴者のコメントや反響の熱量をリアルタイムで把握できるようになったことは社内のデータ活用戦略における重要な第一歩になりました」と述べておられます。