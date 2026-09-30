グローバルデータカバレッジ
世界中の情報を 網羅するグローバル データ基盤
Meltwaterは、世界中のメディア、SNS、AIデータを信頼できる一つの基盤に統合。アラート、インサイト、AIによる分析結果まで、より包括的なデータに基づく意思決定を支援します。
世界を網羅する 包括的なデータカバレッジ
ニュースは国境を越えて広がり、SNS上の会話は瞬時に変化し、AIはブランドの見られ方を刻々と書き換えています。データ基盤が全体像を捉えられなければ、重要な戦略が遅れたシグナルや不完全な情報に左右されてしまいます。
13億件以上
1日に収集するドキュメント数
600万件以上
ユニークな情報ソース数（APAC地域のSNSを含む）
150億件
1日に取得するAIアウトプット数
9,100万件
プロファイル・インフルエンサー・記者情報
100万件
1日に配信するアラート数
30億件
エンゲージメントデータ数
世界を代表するブランドに選ばれています
グローバル企業から成長企業まで、 幅広い組織のPR・広報・マーケティング部門で活用されています。
Meltwaterのデータが選ばれる理由
収集したデータを 活用できるインテリジェンスへ
多くのプラットフォームがデータの収集にとどまる一方、Meltwaterはデータを構造化・高度化・関連付けし、状況の把握と次のアクションに活かせるインテリジェンスへ変換します。
キーワードだけでなく、文脈まで理解
セマンティックマッチングにより、言葉の一致だけでなく意味や意図に基づいて関連性の高いコンテンツを抽出。AIを活用したアラートや分析の精度を高めます。
動画内の音声も、分析できるデータに
InstagramやTikTokなどの動画内音声をテキスト化し、検索・分析できる構造化データへ変換。動画も他のチャネルと同じように継続的な分析対象にできます。
センチメントをより細かく分析
5段階のセンチメントスコアとエンティティ単位の分析により、中立判定への偏りを抑え、ブランド、競合、キャンペーンに対するオーディエンスの反応をより明確に把握できます。
地域・市場・言語を横断して把握
240以上の言語をカバーし、国・地域、市場、言語を横断した会話を一つの環境でモニタリングできます。
取得しにくい情報ソースまでカバー
YouTubeモニタリングの拡充、Substackの専用ソース化、Miduを通じた中国SNSのカバレッジにより、見えにくかった会話も捉えます。
AIワークフローに最適化された設計
構造化・高度化されたデータが、プラットフォーム全体のアラート、分析、AI生成結果の品質を高めます。
重要なシグナルを一つの画面で把握
Meltwaterは、世界中のメディア、SNS、AI検索、レビュー、自社データを一つのインテリジェンス基盤に統合し、ブランドと市場の変化をリアルタイムで把握できるようにします。
データ基盤が重要な理由
あらゆる意思決定は 信頼できるデータから
PR・広報・マーケティングを担うチームには、国・地域、形式、言語、プラットフォームを問わず、重要な情報を見逃していないという確信が必要です。Meltwaterのデータ基盤は、幅広いカバレッジをダッシュボード、アラート、レポート、効果測定へつなげ、根拠の明確な判断と情報共有を可能にします。
チャネルを横断した完全な可視性
メディア、SNS、放送、AI生成コンテンツ、動画の文字起こし、デジタルソースを一つのプラットフォームに統合します。
信頼できる一つの情報基盤
複数ツールの統合作業や指標の食い違いをなくし、部門を横断して同じデータを参照できます。
根拠を説明できるインテリジェンス
すべてのインサイトから検証済みの情報ソースと透明性のある分析手法を確認でき、経営層への報告でも根拠を明確に示せます。
意思決定が行われるあらゆる場所へ
ブランド評価を形づくるシグナルを、チームが利用する業務環境や意思決定の場で確認できます。
顧客が信頼できるデータ基盤
API連携
意思決定の現場へ インテリジェンスを
Salesforce、Tableau、社内ダッシュボード、データウェアハウスなど、意思決定に使われるシステムへ、世界中のメディア・SNS・AIインテリジェンスを連携。ブランド評価を形づくるシグナルを、経営層が日常的に確認する指標と並べて分析できます。
確かな意思決定は、 包括的なインテリジェンスから
信頼できる幅広いデータを、より明確な判断と迅速なアクションにつなげます。
Meltwaterのメディアモニタリング・データカバレッジに関するよくある質問
Meltwaterは、ブランドや業界の全体像を把握するため、世界中の幅広いメディアチャネルをモニタリングしています。紙・デジタルの新聞や雑誌など40万以上の従来型メディア、ブログ、レビューサイト、フォーラムを含む2億以上のオンラインメディア、世界中のテレビ・ラジオ局、2万以上のポッドキャスト、主要AIプラットフォーム、数百万のSNSソースを一つのプラットフォームで分析できます。
Dow Jones、Bloomberg、The Washington Post、The New York Times、Barron’s、Associated Press、Moody’s、Tribune Publishing、Toronto Star、The Globe and Mailなど、主要な有料・プレミアムメディアをカバーしています。ライセンス契約やパートナーシップにより、一般的なモニタリングツールでは取得しにくい価値の高い記事にもアクセスできます。
X、Facebook、Instagram、YouTube、TikTok、LinkedIn、Reddit、Pinterest、Snapchat、Twitch、Discord、Threads、BlueskyなどのグローバルSNSに加え、WeChat、Weibo、RED（小紅書）、Douyin、Toutiao、QQ、Bilibili、Youku、Naver、KakaoTalk、LINEなどAPAC地域の主要プラットフォームもカバーしています。地域、言語、オーディエンスを横断した会話を継続的に把握できます。
はい。地域紙・地域誌を含む40万以上の従来型メディアに加え、地域のオンラインメディアや放送局を世界規模でカバーしています。米国では210のDMAすべてに対応し、市区町村、州、国、DMA、郵便番号などで絞り込んで、地域ごとの報道や関連するジャーナリストを分析できます。
はい。ライセンス契約を通じて、紙媒体限定の記事や有料コンテンツも収集し、デジタル化・アーカイブします。オンライン、SNS、放送、ポッドキャストのデータと統合し、メディア露出の全体像を一つの環境で確認できます。
25,000以上のチャンネルから毎日3,000以上の新しいポッドキャストを複数言語で追跡し、ブランド言及や業界トレンドを分析できます。タイトル、公開日、概要、情報ソース、音声ファイル、文字起こしへのリンクを確認でき、ニュースやSNSの言及と併せて横断的に分析できます。
Meltwaterは、主要新聞、放送局、オンラインニュースを含む世界30万以上の報道ソースをカバーしています。高度な検索とフィルタリングを使い、影響力の高い主要メディアから地域・専門メディアまで、対象キーワードの報道を継続的に収集・分析できます。
世界中の数千のテレビ・ラジオ局をモニタリングし、1日あたり約55,000時間の放送コンテンツを処理しています。放送後まもなく内容をプラットフォームへ取り込み、ブランド言及や報道内容を他のメディアデータと併せて追跡・分析・レポートできます。
Google レビュー、Tripadvisor、Yelp、Trustpilot、大衆点評、Glassdoor、Indeed、App Store、Google Play、Amazon、Tmall、Taobao、JD.comなどのレビューサイトやECサイトをカバーしています。
ChatGPT、Perplexity、Google AI Overviews、Google AI Mode、DeepSeek、Llama、Claude、Gemini、Grokなどの主要なLLM・AI検索プラットフォームをモニタリングしています。