コンテンツへスキップ
logo

グローバルデータカバレッジ

世界中の情報を 網羅するグローバル データ基盤

Meltwaterは、世界中のメディア、SNS、AIデータを信頼できる一つの基盤に統合。アラート、インサイト、AIによる分析結果まで、より包括的なデータに基づく意思決定を支援します。

お問い合わせ

世界を網羅する 包括的なデータカバレッジ

ニュースは国境を越えて広がり、SNS上の会話は瞬時に変化し、AIはブランドの見られ方を刻々と書き換えています。データ基盤が全体像を捉えられなければ、重要な戦略が遅れたシグナルや不完全な情報に左右されてしまいます。

13億件以上

1日に収集するドキュメント数

600万件以上

ユニークな情報ソース数（APAC地域のSNSを含む）

150億件

1日に取得するAIアウトプット数

9,100万件

プロファイル・インフルエンサー・記者情報

100万件

1日に配信するアラート数

30億件

エンゲージメントデータ数

世界を代表するブランドに選ばれています

グローバル企業から成長企業まで、 幅広い組織のPR・広報・マーケティング部門で活用されています。

unilever logo
radisson hotels logo

Meltwaterのデータが選ばれる理由

収集したデータを 活用できるインテリジェンスへ

多くのプラットフォームがデータの収集にとどまる一方、Meltwaterはデータを構造化・高度化・関連付けし、状況の把握と次のアクションに活かせるインテリジェンスへ変換します。

キーワードだけでなく、文脈まで理解

キーワードだけでなく、文脈まで理解

セマンティックマッチングにより、言葉の一致だけでなく意味や意図に基づいて関連性の高いコンテンツを抽出。AIを活用したアラートや分析の精度を高めます。

動画内の音声も、分析できるデータに

動画内の音声も、分析できるデータに

InstagramやTikTokなどの動画内音声をテキスト化し、検索・分析できる構造化データへ変換。動画も他のチャネルと同じように継続的な分析対象にできます。

センチメントをより細かく分析

センチメントをより細かく分析

5段階のセンチメントスコアとエンティティ単位の分析により、中立判定への偏りを抑え、ブランド、競合、キャンペーンに対するオーディエンスの反応をより明確に把握できます。

地域・市場・言語を横断して把握

地域・市場・言語を横断して把握

240以上の言語をカバーし、国・地域、市場、言語を横断した会話を一つの環境でモニタリングできます。

取得しにくい情報ソースまでカバー

取得しにくい情報ソースまでカバー

YouTubeモニタリングの拡充、Substackの専用ソース化、Miduを通じた中国SNSのカバレッジにより、見えにくかった会話も捉えます。

AIワークフローに最適化された設計

AIワークフローに最適化された設計

構造化・高度化されたデータが、プラットフォーム全体のアラート、分析、AI生成結果の品質を高めます。

重要なシグナルを一つの画面で把握

Meltwaterは、世界中のメディア、SNS、AI検索、レビュー、自社データを一つのインテリジェンス基盤に統合し、ブランドと市場の変化をリアルタイムで把握できるようにします。

重要なシグナルを一つの画面で把握

データ基盤が重要な理由

あらゆる意思決定は 信頼できるデータから

PR・広報・マーケティングを担うチームには、国・地域、形式、言語、プラットフォームを問わず、重要な情報を見逃していないという確信が必要です。Meltwaterのデータ基盤は、幅広いカバレッジをダッシュボード、アラート、レポート、効果測定へつなげ、根拠の明確な判断と情報共有を可能にします。

効果測定・分析の詳細を見る
data stack icon

チャネルを横断した完全な可視性

メディア、SNS、放送、AI生成コンテンツ、動画の文字起こし、デジタルソースを一つのプラットフォームに統合します。

data stack icon

信頼できる一つの情報基盤

複数ツールの統合作業や指標の食い違いをなくし、部門を横断して同じデータを参照できます。

data stack icon

根拠を説明できるインテリジェンス

すべてのインサイトから検証済みの情報ソースと透明性のある分析手法を確認でき、経営層への報告でも根拠を明確に示せます。

意思決定が行われるあらゆる場所へ

ブランド評価を形づくるシグナルを、チームが利用する業務環境や意思決定の場で確認できます。

顧客が信頼できるデータ基盤

ネスレ日本 近藤さま
MeltwaterはSNS上で共通の話題を発していたり、特定の興味関心を持っていたりするユーザーを何百、何千人規模で集め、クラスター分析できるツールです。「特定の1人」だけの分析から脱却し、膨大なデータから「このクラスターにはこの傾向がある」と機械的に分析できるようになったため、工数面でも説得力の面でも非常に助かっています。
近藤健人ネスレ日本株式会社 マーケティング&コミュニケーションズ本部 コンシューマーエンゲージメントサービス部 シニアVOCスペシャリスト
Read more
東映アニメーション 高澤さま
消費者の可処分時間の取り合いが激化している現在、アニメ会社の競合は世の中のコンテンツすべてです。そのため、トレンドを素早くキャッチし、制作やプロモーションに活かしていく必要がありました。そんな課題を感じている中で、出会ったのがMeltwaterでした。グローバルでSNSのデータが取得できることに加え、Xの全量データを取得することができる部分が当社の戦略とマッチしており、導入を決めました。
高澤 慧伍東映アニメーション株式会社 営業企画本部 企画部 IP 戦略室 リーダー
Read more
日本テレビ
放送会社として、コンテンツへの反響を社内関係者が広く”知る”ことが何よりも大事なので、API活用により、番組への反響をデータに基づいて見える化できるようになったこと、ソーシャルリスニングを通じて、番組への具体的な視聴者のコメントや反響の熱量をリアルタイムで把握できるようになったことは、社内のデータ活用戦略における重要な第一歩になりました。
辻理奈さま日本テレビ放送網株式会社 データ戦略部
Read more
お問い合わせ

API連携

意思決定の現場へ インテリジェンスを

Salesforce、Tableau、社内ダッシュボード、データウェアハウスなど、意思決定に使われるシステムへ、世界中のメディア・SNS・AIインテリジェンスを連携。ブランド評価を形づくるシグナルを、経営層が日常的に確認する指標と並べて分析できます。

データ連携・APIの詳細を見る

確かな意思決定は、 包括的なインテリジェンスから

信頼できる幅広いデータを、より明確な判断と迅速なアクションにつなげます。

Loading...

Meltwaterのメディアモニタリング・データカバレッジに関するよくある質問

Meltwaterは、ブランドや業界の全体像を把握するため、世界中の幅広いメディアチャネルをモニタリングしています。紙・デジタルの新聞や雑誌など40万以上の従来型メディア、ブログ、レビューサイト、フォーラムを含む2億以上のオンラインメディア、世界中のテレビ・ラジオ局、2万以上のポッドキャスト、主要AIプラットフォーム、数百万のSNSソースを一つのプラットフォームで分析できます。

Dow Jones、Bloomberg、The Washington Post、The New York Times、Barron’s、Associated Press、Moody’s、Tribune Publishing、Toronto Star、The Globe and Mailなど、主要な有料・プレミアムメディアをカバーしています。ライセンス契約やパートナーシップにより、一般的なモニタリングツールでは取得しにくい価値の高い記事にもアクセスできます。

X、Facebook、Instagram、YouTube、TikTok、LinkedIn、Reddit、Pinterest、Snapchat、Twitch、Discord、Threads、BlueskyなどのグローバルSNSに加え、WeChat、Weibo、RED（小紅書）、Douyin、Toutiao、QQ、Bilibili、Youku、Naver、KakaoTalk、LINEなどAPAC地域の主要プラットフォームもカバーしています。地域、言語、オーディエンスを横断した会話を継続的に把握できます。

はい。地域紙・地域誌を含む40万以上の従来型メディアに加え、地域のオンラインメディアや放送局を世界規模でカバーしています。米国では210のDMAすべてに対応し、市区町村、州、国、DMA、郵便番号などで絞り込んで、地域ごとの報道や関連するジャーナリストを分析できます。

はい。ライセンス契約を通じて、紙媒体限定の記事や有料コンテンツも収集し、デジタル化・アーカイブします。オンライン、SNS、放送、ポッドキャストのデータと統合し、メディア露出の全体像を一つの環境で確認できます。

25,000以上のチャンネルから毎日3,000以上の新しいポッドキャストを複数言語で追跡し、ブランド言及や業界トレンドを分析できます。タイトル、公開日、概要、情報ソース、音声ファイル、文字起こしへのリンクを確認でき、ニュースやSNSの言及と併せて横断的に分析できます。

Meltwaterは、主要新聞、放送局、オンラインニュースを含む世界30万以上の報道ソースをカバーしています。高度な検索とフィルタリングを使い、影響力の高い主要メディアから地域・専門メディアまで、対象キーワードの報道を継続的に収集・分析できます。

世界中の数千のテレビ・ラジオ局をモニタリングし、1日あたり約55,000時間の放送コンテンツを処理しています。放送後まもなく内容をプラットフォームへ取り込み、ブランド言及や報道内容を他のメディアデータと併せて追跡・分析・レポートできます。

Google レビュー、Tripadvisor、Yelp、Trustpilot、大衆点評、Glassdoor、Indeed、App Store、Google Play、Amazon、Tmall、Taobao、JD.comなどのレビューサイトやECサイトをカバーしています。

ChatGPT、Perplexity、Google AI Overviews、Google AI Mode、DeepSeek、Llama、Claude、Gemini、Grokなどの主要なLLM・AI検索プラットフォームをモニタリングしています。