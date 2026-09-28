はい。Meltwaterの消費者インテリジェンスは、国、地域、州、都市レベルまで絞り込める地理フィルターを活用し、複数市場を横断して追跡できます。グローバルブランドは、地域ごとの嗜好、トレンドが市場間で広がる過程、各地域で生まれる小規模なトレンドを把握できます。100以上の言語に対応したセンチメント分析により、市場間で同じ基準による比較も可能です。同じトレンドが文化によってどう異なるかを分析し、先行市場を特定し、現地の生活者の会話に基づいて地域戦略を最適化できます。