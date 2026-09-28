消費者インテリジェンス＆トレンド検知
市場の変化を先読みする消費者インテリジェンスとトレンド検知
Meltwaterは数十億件の消費者データから、早期のシグナルとスピーディなインサイトを抽出します。兆候の察知からオーディエンスの行動理解、そして競合の一歩先を行く意思決定とアクションを支援します。
世界27,000社以上に選ばれています
スピード、規模、経営層からの信頼が重要となる場面で、世界の主要ブランドがMeltwaterを競争優位のために活用しています。
消費者インテリジェンスが重要な理由
市場変化への対応が遅れるほど、機会損失は大きくなる
消費者の声が瞬時に拡散する時代に、即時性に欠ける市場調査だけに頼ることはビジネスリスクです。Meltwaterは、一時点の調査から常時稼働のインテリジェンスへとシフトし、市場や消費者の変化をタイムリーに捉え続ける体制を構築します。
従来型のアプローチ
Meltwaterの消費者インテリジェンス
従来型のアプローチ
数週間のタイムラグが生じる市場調査
アンケートや一時点の調査では、結果が届く頃にはトレンドのピークを過ぎていることがあります。
Meltwaterの消費者インテリジェンス
リアルタイムで変化の兆しを検知
1日13億件以上のドキュメントをモニタリングし、トレンドが広がり始めた段階で捉えます。
従来型のアプローチ
分析のボトルネックで意思決定が遅れる
専門ツールや手作業の分析に依存すると、インテリジェンスを活用できる人が一部に限られ、組織の判断が遅れます。
Meltwaterの消費者インテリジェンス
あらゆる部門が活用できる、意思決定に直結するインテリジェンス
数週間かかっていた分析を数分の実用的なインサイトへ短縮し、組織の各部門ですぐに活用できます。
従来型のアプローチ
チャネルごとに情報が分断
情報ソースが分断されていると、ペイド、アーンド、オウンド、AI由来のシグナルがどのようにつながっているかを把握しにくくなります。
Meltwaterの消費者インテリジェンス
データを一つの情報基盤に統合
SNS、ニュース・報道、アーンドメディア、テレビ・ラジオ、LLMのシグナルを一つの画面に統合します。
従来型のアプローチ
根拠を確認できない汎用AI
インサイトの根拠を確認できないブラックボックス型の要約は、重要な判断に使ううえでリスクになります。
Meltwaterの消費者インテリジェンス
出典まで確認できる、検証可能なAI
Miraは、検証済みのMeltwaterデータをもとに回答やインサイトを生成します。参照した情報ソースまで確認できるため、根拠を検証したうえで判断に活用できます。
消費者インテリジェンスを一つの情報基盤に集約
SNS、ニュース・報道、アーンドメディア、放送、LLMのシグナルを一つのビューに統合。グローバルチームが同じデータをもとに市場を比較し、変化を追跡して、迅速なアクションへつなげられます。
消費者インテリジェンス
重要なインサイトにつながる会話を、大規模に分析・モニタリング
インサイト — 検索結果をもとに、視覚的なダッシュボードを作成・管理
アナリティクス — あらかじめ用意されたビューからデータを詳細に分析
アセット — 検索、カスタムフィールド、情報ソースリストなど、データ構造を構成する項目を管理
Meltwaterが選ばれる理由
スピード、規模、経営層の信頼に 応えるインテリジェンス基盤
市場が急速に変化する中、必要なのはダッシュボードだけではありません。Meltwaterは、信頼できるAI、グローバルなデータカバレッジ、意思決定に使えるインテリジェンスを一つのプラットフォームで提供します。
トレンドの兆しをいち早く捉える
新たなシグナル、拡大しつつある会話、行動の変化を、主流になる前や市場シェアへ影響が出る前に捉えます。
意思決定を支えるインフラ
検証済みのインテリジェンスを、既存のテクノロジースタックや業務フローに組み込めます。
根拠を確認できるAI
検証済みのMeltwaterデータから生成される、出典に裏付けられたインサイトを活用。高い透明性により、チーム自身で根拠を検証し、確信を持って次のアクションへとつなげられます。
比類のないデータ基盤
主要なプラットフォームや市場を横断し、数年分の過去の報道データと直近のSNSアーカイブを分析できます。
業界を横断したインサイト
一つの業界だけでなく複数の業界を横断して分析し、競合が見落としがちなパターンを発見します。
エンタープライズ向けガバナンス
グローバルチームの運用、地域別の可視性、アクセス制御に対応した、安全性とコンプライアンスを備える環境で運用できます。
100カ国以上をカバー
主要市場のシグナルを共通のワークフローで追跡できます。
240以上の言語に対応
言語や地域を横断し、センチメントや会話トレンドを比較できます。
市場を横断したトレンド分析
トレンドが地域やカテゴリーを越えてどのように広がるかを把握できます。
シェア・オブ・ボイスと市場機会
競合、満たされていないニーズ、新たな市場機会を一つの画面で追跡できます。
実務で実証された確かな成果
消費者インテリジェンスを活用し、メディア露出や生活者の声を測定可能なビジネス成果へつなげている事例をご覧ください。
MeltwaterはSNS上で共通の話題を発していたり、特定の興味関心を持っていたりするユーザーを何百、何千人規模で集め、クラスター分析できるツールです。「特定の1人」だけの分析から脱却し、膨大なデータから「このクラスターにはこの傾向がある」と機械的に分析できるようになったため、工数面でも説得力の面でも非常に助かっています。
近藤健人
ネスレ日本株式会社 マーケティング&コミュニケーションズ本部 コンシューマーエンゲージメントサービス部 シニアVOCスペシャリスト
競合が動く前に、市場の変化を先読み
消費者の会話を早期シグナルと実用的なインサイトへ変え、より迅速なアクションにつなげます。
消費者インテリジェンス・トレンド検知に関するよくある質問
Meltwaterのトレンド検知機能は、AIを活用した分析により、新たに生まれつつある会話、急速に拡散するコンテンツ、消費者のセンチメント変化をリアルタイムで捉えます。言及量の急増やハッシュタグの伸び、TikTokやRedditなどの「草の根的な会話」を追跡。トレンドが広く認知される前に兆候を可視化し、ブランドに圧倒的な「先行者優位性」をもたらします。
従来のアンケートは、質問に対して消費者がある時点でどう回答したかを示します。一方、Meltwaterは、消費者が自発的な会話の中で実際に何を語っているかをリアルタイムで捉えます。SNSやニュースなど多数の情報ソースから、フィルターのかかっていないセンチメントや関心の変化を継続的に分析できるため、一時点のスナップショットではなく、常時更新される消費者インテリジェンスとして活用できます。
はい。MeltwaterのAIトレンド検知は、数十億件の生活者の会話で学習した実績ある機械学習モデルを活用しています。言及量の急増検知、センチメント分析、複数プラットフォームでの検証、地域的な広がりの分析を組み合わせ、実際のトレンドとノイズやボット活動を区別します。また、AIが生成したインサイトから元の生活者の会話まで辿ってソースを確認できるため、戦略的な意思決定の前に検証することも可能です。
Meltwaterの消費者インテリジェンスは、Instagram、TikTok、Facebook、X、Reddit、YouTubeなど主要なSNSに加え、ニュース、ブログ、フォーラム、レビューサイト、ポッドキャストまで幅広くモニタリングします。一般的なソーシャルリスニングに加えて、より高度なSNS分析にも対応し、特にTikTokやビジュアル中心の新興プラットフォームを含め、生活者の会話が生まれる場所を横断して追跡できます。
Meltwaterの消費者インテリジェンスデータは、リアルタイムで継続的に更新されます。SNS上の会話、ニュース記事、ブログ、フォーラム投稿は公開後すぐに取り込まれ、多くの情報ソースは数分以内に反映されます。これにより、新たな消費者トレンド、キャンペーンへの反応、センチメントの変化を発生時点で把握できます。ダッシュボードは自動更新され、設定条件を満たすとアラートが即時に通知されます。24時間365日稼働するため、担当者が稼働していない時間帯でも重要な変化を見逃しません。
Meltwaterでは、2009年まで遡る報道データと、直近15か月分のSNSデータを利用できます。過去の消費者トレンドや季節性を分析し、現在のセンチメントを過去の期間と比較したり、新たなトレンドを過去の行動データと照合したりできます。
はい。Meltwaterは、The New York Times、Financial Times、The Wall Street Journalをはじめとする主要媒体や、地域・業界特化型媒体の有料記事・プレミアムコンテンツにも対応しています。オピニオンリーダーやトレンドセッターが消費者の認識形成に影響を与える、質の高いメディア上の議論も分析対象に含められます。
はい。Meltwaterの消費者インテリジェンスは、国、地域、州、都市レベルまで絞り込める地理フィルターを活用し、複数市場を横断して追跡できます。グローバルブランドは、地域ごとの嗜好、トレンドが市場間で広がる過程、各地域で生まれる小規模なトレンドを把握できます。100以上の言語に対応したセンチメント分析により、市場間で同じ基準による比較も可能です。同じトレンドが文化によってどう異なるかを分析し、先行市場を特定し、現地の生活者の会話に基づいて地域戦略を最適化できます。
はい。Meltwaterは、包括的なエクスポート・連携機能を提供しています。ダッシュボード、レポート、ローデータをPDF、Excel、CSV、PowerPointなどの形式で出力し、プレゼンテーション、より詳細な分析、アーカイブに活用できます。APIを通じて、データウェアハウス、BIツール、独自アプリケーションとの連携も可能です。自動ニュースレター機能では、選定したインサイトをブランディングに沿ったデザインのメールで関係者へ定期配信できます。データを管理しながら、マーケティングの意思決定や経営層向けレポーティングへ幅広く活用できます。
はい。Meltwaterの消費者インテリジェンスは、複数市場、複数ブランド、複数言語で事業を展開するグローバル企業にも対応しています。100以上の言語に対応したセンチメント分析と、世界各地のSNS・メディアをカバーするデータ基盤を使い、グローバルでの一元管理と各市場に合わせた分析を両立できます。