AI上の可視性とコンテンツ最適化
主要なAIモデルで、自社ブランドがどう語られているかを正確に把握
顧客や投資家、ジャーナリストがAIに業界のリーダーを尋ねた時、返ってくるのはリンクの一覧ではなく、情報を統合した要約テキストです。Meltwaterは、AIが自社ブランドをどう捉え、語っているかを可視化し、ナラティブの構造や影響を与える引用元を特定し、AIによる回答の最適化（GEO）を支援します。
世界27,000社以上に選ばれています
従来のモニタリングでは見えないこと
AIがブランドの見え方を形づくる時代へ
AIによるブランドの表現をモニタリング・比較し、不正確なナラティブが定着する前に原因を特定して対応へつなげます。
従来のモニタリング
MeltwaterのGenAI Lens
従来のモニタリング
可視化されないまま残る、過去のナラティブ
従来のモニタリングでは、現在もAIによる企業の説明に影響している過去のテーマや情報を見逃す可能性があります。
MeltwaterのGenAI Lens
AIが今もブランドと結び付けている情報を把握
繰り返し現れるナラティブを追跡し、AIの回答において今もブランドイメージを形作っているものを特定します。
従来のモニタリング
過去のネガティブ情報が予期せず再浮上
従来のモニタリングでは、過去の問題や批判がAIの要約に再び現れる状況を見逃しがちです。
MeltwaterのGenAI Lens
ブランドを損なうテーマを広がる前に検知
再浮上したナラティブ、トーンの変化、不正確な情報を早期に検知します。
従来のモニタリング
競合のポジショニングを文脈まで把握できない
従来のメディア露出量だけでは、AIが市場のリーダーをどう定義し、競合をどのような理由・文脈で位置付けているかまでは捉えきれません。
MeltwaterのGenAI Lens
AIが自社より優位に位置付ける競合を把握
複数のAIモデルにおけるブランドの見え方を比較し、競合がどの領域で信頼性や影響力を高めているかを明らかにします。
従来のモニタリング
AIが参照する引用元が見えない
多くのツールでは、AIが推薦や回答を生成する際に、どの情報源を参照しているかまでは確認できません。
MeltwaterのGenAI Lens
AIの回答を形づくる情報源を特定
AIによるブランドの表現に影響を与えているメディア、ジャーナリスト、各種シグナルを可視化します。
AI上の可視性を、PR・コンテンツ改善へ
業界のナラティブを形成するジャーナリストへアプローチ
自社カテゴリーに関するAI回答へ影響しているジャーナリストを把握し、優先順位を付けてメディアアプローチを行えます。
AIに影響する主要媒体での露出を強化
AIの推薦に継続的な影響を与えている情報源を特定し、優先すべきメディアやテーマへ施策を集中できます。
不正確な情報の発生源を特定
古い情報や誤解を招く情報がAIの回答に影響している場合、その発生源を特定し、情報提供やコンテンツ更新などの対応に取り組むことができます。
競合との差を埋める
競合がAIの推薦で優位に立つ要因となっている記事や情報源を把握し、自社が強化すべきテーマや領域を特定します。
AI上のリスク検知
リスクを早期に捉える
レピュテーションを損なう不正確な情報は、複数のAIモデルへ急速に広がる可能性があります。AI上の可視性を把握することで、センチメント分析やトレンド分析を通じで、新たなリスクを早期に検知できます。
- ブランドを損なうナラティブを早期に検知
- AI上のセンチメント変化をモニタリング
- 拡散する前に不正確な情報を察知
- 根拠を確認して対応
グローバル企業のAI可視性を一元管理
グローバル組織には、市場ごとにAIがブランド認知をどう形づくっているかを、横断して明確に把握できる環境が必要です。
各市場でのブランドの見え方を把握
特定の地域に限らず、世界各地でAIが自社ブランドをどのように表現しているかをモニタリングします。
AIモデルを横断して競合を追跡
市場やAIモデルごとに、競合がどのように位置付けられているかを比較します。
リスクをいち早く検知
不正確な情報やレピュテーションを損なうナラティブを、広がる前に検知します。
部門間の連携を強化
共通のダッシュボードとリアルタイム分析を活用し、PR・広報、ブランド、コンテンツ部門が同じ情報をもとに連携できます。
実務で実証された確かな成果
メディアインテリジェンスを活用し、メディア露出を測定可能なビジネス成果へとつなげている企業の事例をご覧ください。
「活動を始めたばかりのクリエイターにとって、自分のROIや提供できる価値を示すことは大きな課題です。クリアー<Klear>のデータやインサイトがあれば、ブランドやパートナー候補はページを見るだけで、『このクリエイターならこれくらいのリーチやコンバージョンが期待できる』とすぐに判断できます。推測に頼る必要がなくなるのが、とても気に入っています。」
Gareth Crew
Canon EMEA SNS・デジタルコミュニケーション責任者
$9,000
1週間で削減できた代理店費用
37%以上
Meltwaterにより特定・定量化されたキャンペーン成果の向上
AI上のブランドナラティブを把握し、改善へ
AIモデルが自社ブランドをどのように認識し表現しているかを理解し、次の適切なPR・コンテンツ施策を判断できます。
AI上の可視性に関するよくある質問
AI上の可視性（AI Visibility）とは、ChatGPT、Gemini、Copilotなどの大規模言語モデル（LLM）が自社ブランドをどう表現・推薦しているかをモニタリング・分析し、AIの回答へ能動的に働きかけるための考え方です。AIが生成する回答内容、引用元、センチメント、競合とのポジショニングなどをプラットフォーム横断で追跡・可視化します。
従来のメディアモニタリングはニュースやSNS上の言及を追跡します。一方、AI上の可視性分析では、生成AIが自社、競合、経営層などの情報をどう統合し、要約や推薦として提示しているかを分析します。AIの回答内でブランドがどのように位置付けられているかまで確認できる点が異なります。
AIツールは生活者の情報収集や意思決定に直結する重要なチャネルとなっています。AIにおける自社ブランドの表現を可視化することで、レピュテーション上のリスク、競合との差、コンテンツの不足（ギャップ）を即座に特定。ブランドを守りながら、長期的な影響力を高めるコンテンツ戦略へと最適化できます。
AIモデルは、信頼性の高い情報ソースを参照して回答を生成しています。Meltwater GenAI Lensは、どのメディア、ジャーナリスト、ナラティブがAIの引用に影響を与えているかを可視化。その分析に基づき、メディア露出や情報提供、コンテンツ改善へ戦略的に投資することで、生成AIの回答における自社の存在感を最大化できます。
Meltwaterは、ChatGPT、Gemini、Copilot、Perplexity、Claude、Grokなど、主要なAIアシスタントやLLMの回答を集約し、AIが形成するブランドナラティブを一元的に把握できる環境を提供します。