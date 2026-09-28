AI上の可視性とコンテンツ最適化

「活動を始めたばかりのクリエイターにとって、自分のROIや提供できる価値を示すことは大きな課題です。クリアー<Klear>のデータやインサイトがあれば、ブランドやパートナー候補はページを見るだけで、『このクリエイターならこれくらいのリーチやコンバージョンが期待できる』とすぐに判断できます。推測に頼る必要がなくなるのが、とても気に入っています。」

Gareth Crew Canon EMEA SNS・デジタルコミュニケーション責任者