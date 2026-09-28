メディアリレーションズ＆メディアアプローチの成果
AI時代のメディアリレーションズを より迅速・効率的に
メディアアプローチの活動量ではなく、成果まで測る。Meltwaterは、ジャーナリストインテリジェンス、AIによる提案、ワークフロー自動化を組み合わせ、企画からアプローチまでを数時間ではなく数分で進められる環境を提供します。
進化するメディアリレーションズ
メディア環境や情報の届き方が劇的に変化する今、従来のPR・広報ワークフローに行き詰まりや限界を感じてはいませんか？
従来型のPR・広報ワークフロー
Meltwaterのメディアリレーションズ
従来型のPR・広報ワークフロー
静的なデータベースと手作業による維持・更新
定期的なデータベース確認と工数のかかるメンテナンスが必要。
Meltwaterのメディアリレーションズ
常時更新されるジャーナリスト情報
AIによる更新と人による検証を組み合わせ、ジャーナリストのプロフィールを最新かつ信頼できる状態に保ちます。
従来型のPR・広報ワークフロー
一斉配信と幅広いメディアリスト
画一的な配信リストでは、ピッチ内容とジャーナリストとの関連性を見極めにくくなります。
Meltwaterのメディアリレーションズ
精緻なパーソナライゼーション
AIを活用した検索と提案で、テーマや目的に合うジャーナリストをより早く特定できます。
従来型のPR・広報ワークフロー
手作業の原稿作成と分断されたツール
従来のワークフローでは、コピー＆ペーストや複数システム間の切り替えに多くの時間がかかっていました。
Meltwaterのメディアリレーションズ
AIで加速する実行スピード
MiraとPRアシスタントを活用し、ブリーフ作成、ピッチ作成、メディアアプローチまでをシームレスに進めます。
従来型のPR・広報ワークフロー
影響力の文脈を伴わない、メディア露出の追跡
従来は、主に記事数や言及数からメディア上の可視性を測っていました。
Meltwaterのメディアリレーションズ
AIエコシステム全体における影響力
GenAI Lensにより、生成AIの回答内でナラティブ形成に影響するジャーナリストを特定できます。
生成AIの回答を形づくる影響力を可視化
AIの回答に影響するジャーナリストを把握
GenAI Lensで、自社カテゴリーの生成AI回答に影響しているジャーナリストや情報ソースを特定します。
AIに信頼される情報の権威性が集まっている領域を把握
どのテーマ、メディア、繰り返し発信されるメッセージが、AI上のナラティブを形づくっているのかを分析します。
分析から、そのままメディアアプローチへ
メディアリレーションズにシームレスに移行し、AI上のナラティブ形成に影響するジャーナリストへ直接アプローチできます。
課題に早期に対応
AI上でのナラティブの変化を継続的にモニタリングし、誤情報や競合ポジショニングの変化へ早期に対応します。
メディアアプローチを測定可能な成果へ
発掘から関係構築・効果測定まで、文脈を保ったまま一つのワークフローで進められます。ツールを切り替えずに、スピードと精度を両立できます。
自社カテゴリーに影響するジャーナリストや情報源を特定。生成AIの回答形成に関わる情報源も把握できます。
担当分野、地域、過去のエンゲージメント履歴、影響力、トピックとの関連性などの条件でジャーナリストを絞り込み、優先順位を付けられます。
PRアシスタントでパーソナライズしたピッチやプレスリリースを生成し、そのままドラフト作成へ連携できます。
パーソナライズした個別アプローチから大規模配信まで実行し、開封率、バウンス種別、エンゲージメントをリアルタイムで追跡します。
メディアアプローチの活動を、露出結果、ジャーナリストとのエンゲージメント、AI環境での可視性までつなげて測定します。
実務で実証された確かな成果
メディアリレーションズを活用し、メディア露出を測定可能なビジネス成果へつなげている事例をご覧ください。
以前は、自分たちの取り組みの結果を俯瞰して見る機会がありませんでした。Meltwaterのおかげで視野が広がり、市場や競合と比較しながら、自分たちの位置づけを数値やデータで正確に把握できるようになったのです。ようやく、今後の具体的な目標を実行していくための土俵が整ったという感覚があります
佐山暁子
NTTドコモコンシューマサービスカンパニー マーケティング戦略部 コミュニケーション戦略 広報戦略担当
Mira AIでメディアインサイトをすぐに把握
Miraは、メディアリレーションズの業務フローにインテリジェンスを直接組み込み、調査、情報整理、実行を高速化します。情報収集にかかる時間を減らし、戦略や関係構築により多くの時間を使えます。
メディアブリーフを迅速に作成
モニタリング結果、注目のナラティブ、関連性の高いジャーナリスト情報から、構造化されたブリーフを数秒で生成します。
圧倒的なスピードでのメディア分析
繰り返し現れるテーマ、ジャーナリストの関心、報道全体でのナラティブの広がりを素早く把握できます。
経営層向けサマリー
メディアアプローチと露出データを、経営層が確認しやすい簡潔なレポートへ整理します。
ワークフローを自動化
ドラフト作成、リストの絞り込み、リサーチ業務を自動化し、チームは戦略立案により多くの時間を使えます。
グローバルチームでの運用に対応
グローバルのメディア インテリジェンスを一つに
メディアリレーションズは単独で完結する業務ではありません。Meltwaterは、部門・地域・経営層を横断して、メディアアプローチや露出に関するインテリジェンスを一つのビューに統合します。
共通の情報基盤
共有ジャーナリストデータベース、統合データ基盤、製品を横断したワークフローにより、情報の分断を解消します。各チームが同じ検証済みインテリジェンスをもとに業務を進められます。
部門横断での状況把握
メディアアプローチの実施状況、露出成果、AI上での影響を共通ビューで確認できるため、PR・広報、コーポレートコミュニケーション、マーケティング、経営層が同じ状況認識を持って連携できます。
経営層向けレポーティング
メディアアプローチの精度、ジャーナリストとのエンゲージメント、AI上での新たな露出を含む可視性の成果を結び付け、測定可能な指標として提示します。
グローバルとローカルの連携
ガバナンスを保ちながら、グローバル・地域・ローカル各チームのメディアアプローチを連携し、重複を防ぎます。管理性を維持したまま活動を拡大できます。
世界27,000社以上に選ばれています
グローバル企業から成長企業のPR・広報・マーケティング部門まで、幅広く活用されています。
これからのメディアリレーションズを体験
適切なジャーナリストを見つけ、より強い関係を築くための進め方をご覧いただけます。
メディアアプローチに関するよくある質問
Meltwaterは、AIによるプロフィールの発見・更新と、人による検証・精査を組み合わせています。著者情報の自動抽出、勤務先変更の検知、継続的なリサーチにより、エンタープライズ規模でも最新かつ信頼できるプロフィール情報を維持します。
従来のツールが静的な連絡先リストを中心としていたのに対し、Meltwaterのメディアリレーションズは、常時更新されるインテリジェンス、AIを活用したターゲティング、統合プロフィール、メディアアプローチのワークフローを一つにまとめ、活動を測定可能な成果までつなげます。
GenAI Lensとの連携により、生成AIの回答に影響を与えるジャーナリストを特定し、同じプラットフォーム内でメディアアプローチまで実行できます。分析からアクションまでを一つのワークフローでつなげられます。
はい。ジャーナリストごとの開封率、バウンス種別、エンゲージメントを追跡できます。キャンペーン単位だけでなく、各コンタクトの反応を見ながらターゲティングを改善し、成果を確認できます。
Miraは、メディアブリーフ作成、パターン分析、経営層向けレポート作成を高速化します。ジャーナリスト検索、メディア調査、トピック分析に伴う手作業を減らし、Mira Studioと組み合わせることで、管理作業より戦略的な意思決定に時間を使えます。
一元化されたコラボレーション機能、共有メディアリスト、ガバナンス管理により、グローバル組織全体で活動状況を共有できます。メディアアプローチの履歴やジャーナリストとの接触状況をユーザー間で確認できるため、重複したアプローチを防ぎやすくなります。
はい。メディアリレーションズは、モニタリング、分析、GenAI Lensと共通のデータ基盤を利用しています。別々にログインしたりデータを重複管理したりすることなく、製品を横断してインサイトを活用できます。
複数の買収製品をつなぎ合わせた分断型プラットフォームとは異なり、Meltwaterはワークフロー全体をネイティブに統合し、共通のジャーナリストインテリジェンスと一貫したUIを提供します。運用の複雑さを減らし、チーム内で利用しやすい環境を整えます。
はい。メディアアプローチ分析、エンゲージメント追跡、メディア露出モニタリングにより、キャンペーン、地域、期間ごとのパフォーマンスを比較できます。長期的な傾向を把握し、次の戦略立案に活用できます。
はい。リアルタイムモニタリング、検証済みのジャーナリストインテリジェンス、AIによる迅速なドラフト作成により、リスクの兆候を早期に特定し、最適なメディアアプローチを即座に実行できます。プレッシャーのかかる緊急時であっても、一連の迅速な対応を可能にし、ブランドのレピュテーションを守ります。