Meltwaterは、ブランド独自の特性（ブランドのDNA）を継続的に学習し、一人ひとりに最適化された体験を提供する唯一のインフルエンサーマーケティングプラットフォームです。以下の機能を一つのプラットフォームで提供します。

・3,000万人以上のインフルエンサーデータベース

・AIを活用したクリエイター発掘

・エンタープライズ向けワークフロー管理

・不正検知とオーディエンスの信頼性分析

・EC売上への貢献を可視化するアトリビューション

・競合比較分析

・Meltwaterのメディアインテリジェンスプラットフォームとの統合



単独のインフルエンサーツールとは異なり、クリアー<Klear>はインフルエンサー施策の成果をブランド全体やPR活動への影響と結び付けて可視化します。これにより、より適切な予算配分と、測定可能な成長を実現できます。