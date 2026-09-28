インフルエンサーマーケティング＆施策管理
キャンペーンを一元管理しROIを可視化
クリエイターの発掘は始まりにすぎません。成成果を左右するのは、その後の実行と運用です。Meltwaterなら、ブリーフ作成から承認、契約、施策管理、支払いまで、インフルエンサー施策の全ライフサイクルを一元管理。単発の施策にとどまらず、再現性の高い成長チャネルへと進化させ、そのROIをあらゆる段階でクリアに可視化します。
ブランドに合うクリエイターを より確かな根拠で選ぶ
MeltwaterのAIが、ブランド理解からクリエイターの発掘、評価、アプローチまでをつなぎ、各段階でより精度の高い選定と実行を可能にします。
ブランドのトーン、ターゲットオーディエンス、キャンペーンスタイルを学習させることで、その後の提案精度を高めます。
自然言語でキャンペーンの目的を入力すると、3,000万人以上のクリエイターデータベースから、ブランドとの親和性や施策ニーズに合う候補を抽出します。
オーディエンスの信頼性、True Reach、ブランドセーフティなどの指標から、なぜそのクリエイターがブランドに合うのかを確認できます。
ブランドのトーンとクリエイターのコンテンツスタイルを反映した、一人ひとりに合うメッセージをAIが生成します。
世界27,000社以上に選ばれています
グローバル企業から成長企業のPR・広報・マーケティング部門まで、幅広く活用されています。
インフルエンサー施策を 一元管理できる統合基盤
分断されたツールやデータ管理から脱却。Meltwaterは、ガバナンス、ブランドセーフティ、成果測定の仕組みを備えた統合基盤により、長期的なインフルエンサープログラムの運用を支援します。
キャンペーンの企画段階から効果測定までを一元管理
ブリーフ作成から承認、契約、条件交渉までを一つの共有ワークフローで完結できます。
売上への貢献を測定
ShopifyやWooCommerceとの連携により、アフィリエイト経由の売上、プロモーションコード、リアルタイムの売上を追跡できます。
投稿後も成果を記録
Instagramストーリーズを保存し、投稿が消えた後もパフォーマンスの証拠を記録できます。
グローバル決済
190以上の国・地域で、現地通貨によるクリエイターへの支払いと税務対応を自動化できます。
実務で実証された成果
Meltwaterを活用し、インフルエンサー施策を測定可能なビジネス成果につなげた事例をご覧ください。
「活動を始めたばかりのクリエイターにとって、自分のROIや提供できる価値を示すことは大きな課題です。クリアー<Klear>のデータやインサイトがあれば、パートナー候補はプロフィールを見るだけで、『このクリエイターならこれくらいのリーチやコンバージョンが期待できる』と判断しやすくなります。推測に頼る必要がなくなるのが、とても気に入っています」
Gareth Crew
Canon EMEA ソーシャル・デジタルコミュニケーション責任者
$9,000
1週間で削減した代理店費用
37%+
Meltwaterで特定・定量化したキャンペーン成果の向上
AI Intelligence Loopが、ブランド特性とキャンペーン目的に合うパートナー選定を継続的に最適化。
ブランド理解から選定・アプローチまでをつなぐAI
ブランドパーソナライゼーション
ブランド独自のトーン、ターゲットオーディエンス、キャンペーンスタイルをプラットフォームに反映し、その後の発掘・選定・アプローチの精度を高めます。
予測型クリエイター発掘
自然言語で目標を入力するだけで、3,000万人以上のクリエイターデータベースからブランドに最適な候補を提案します。
AIによる選定理由と評価
True Reach指標でボットや偽フォロワーを除外しながら、各クリエイターが目的に合う理由を分かりやすく確認できます。
パーソナライズされたアプローチ
ブランドらしさを保ったままアプローチを拡大。ブランドのトーンとクリエイターのコンテンツスタイルを組み合わせたメッセージをAIが作成します。
インフルエンサーマーケティングを、測定可能な成果へつなげませんか
キャンペーン管理、クリエイター発掘、ROI測定までを一つのプラットフォームで進められます。
インフルエンサーマーケティングプラットフォームに関するよくある質問
MeltwaterのAIを活用したインフルエンサーマーケティングプラットフォームでは、クリエイター発掘、キャンペーン管理、ROI測定を一つの環境で行えます。アプローチ、支払い、パフォーマンスレポートまで施策全体を一元管理し、それぞれの活動を売上や成果と結び付けて確認できます。
Meltwaterは、Shopify・WooCommerce連携、アフィリエイトリンク、固有プロモーションコード、コンバージョン・売上アトリビューション、CPAレポート、リアルタイムROIダッシュボードを使って施策成果を追跡します。「いいね」などの表面的な指標だけでなく、どのクリエイターがトラフィック、売上、利益につながったかを確認できます。
Meltwaterでは、ファネル全体で40種類以上のキャンペーン指標を追跡できます。認知ではリーチ、インプレッション、動画視聴数、シェア・オブ・ボイス、エンゲージメントではエンゲージメント率やエンゲージメント単価、成果・売上ではCTR、コンバージョン、売上アトリビューション、ROI、EMVなどを確認できます。カスタムダッシュボードやエクスポート可能なレポートで、経営層への共有にも活用できます。
MeltwaterのAIを活用した検索エンジンは、Instagram、TikTok、YouTube、Facebookにわたる3,000万人以上のインフルエンサープロフィールを分析します。以下の条件でクリエイターを絞り込めます。
・オーディエンス属性
・エンゲージメント率
・地域
・ジャンル
・オーディエンスの信頼性
・ブランドとの親和性
さらに、プラットフォームがブランドの特徴を継続的に学習することで、ブランドやキャンペーンの目的に適したクリエイターを優先的に提案します。
Meltwaterには、投資判断を行う前に不審なアクティビティを検知するための、フォロワーの信頼性分析機能とクリエイター評価機能が標準搭載されています。フォロワー数の不自然な増加、偽アカウント・不正フォロワーの割合、ブランドセーフティ上のリスクなどを可視化し、より確かな根拠に基づいてクリエイターを評価できます。
はい。Meltwaterでは以下を追跡できます。
・アフィリエイトリンクのクリック数
・固有の割引コード
・インフルエンサーごとの売上
・コミッションの計算
これにより、インフルエンサーマーケティングを認知施策にとどめることなく、売上へ貢献するチャネルとして測定・評価できます。
はい。Meltwaterは、以下を含むインフルエンサーキャンペーン全体を一元管理できます。
・メディアアプローチ
・関係管理
・ブリーフや納品物の進捗管理
・コンテンツ承認
・契約書のアップロード
・管理
・Tipaltiによるグローバル決済
・リアルタイムのパフォーマンス測定
すべてを一つの統合ワークスペースで管理できるため、スプレッドシートによる管理は不要です。
Meltwaterは、有料メディアのCPMベンチマークとエンゲージメント実績をもとに、独自アルゴリズムでEMVを算出します。オーガニックなインフルエンサーコンテンツの価値を、比較可能な金額として評価できます。
はい。Meltwaterは190以上の国・地域でインフルエンサーの発掘とキャンペーン管理に対応し、北米、欧州、中南米（LATAM）、アジア太平洋（APAC）、中東・アフリカ（MEA）を含む各地域で利用できます。
Meltwaterは、ブランド独自の特性（ブランドのDNA）を継続的に学習し、一人ひとりに最適化された体験を提供する唯一のインフルエンサーマーケティングプラットフォームです。以下の機能を一つのプラットフォームで提供します。
・3,000万人以上のインフルエンサーデータベース
・AIを活用したクリエイター発掘
・エンタープライズ向けワークフロー管理
・不正検知とオーディエンスの信頼性分析
・EC売上への貢献を可視化するアトリビューション
・競合比較分析
・Meltwaterのメディアインテリジェンスプラットフォームとの統合
単独のインフルエンサーツールとは異なり、クリアー<Klear>はインフルエンサー施策の成果をブランド全体やPR活動への影響と結び付けて可視化します。これにより、より適切な予算配分と、測定可能な成長を実現できます。