ブランドモニタリング＆レピュテーション管理
レピュテーション管理を 事後対応から予測型へ
1つの投稿がニュースの見出しになる時代、初動の遅れは致命的なブランドリスクを招きます。Meltwaterは、早期のシグナルや世論・論調の勢いを正確に捉え、リスクが加速する前に対応できるよう支援します。
なぜ今、ブランドモニタリングが重要なのか
ブランドモニタリングは 事後確認から早期予測へ
現代のブランドリスクは、従来型のモニタリングを上回るスピードで拡大します。Meltwaterなら、話題の勢いや背景をいち早く捉え、リスクを早期に検知。事態が深刻化する前に、根拠のある明確な対応を可能にします。
従来型のモニタリング
Meltwater reputation intelligence
何が評判を動かしているかを的確に捉え 次なる展開を形づくる
検知
メディア、SNS、AIプラットフォームを横断し、新たなリスクをリアルタイムで特定。自動アラートが、ネガティブなセンチメントの急増やクレームのパターンを、深刻化する前に検知します。
理解
ナラティブの要因、センチメントの変化速度、情報源の信頼性、チャネルを横断した拡散状況を可視化。認知がなぜ変化しているのか、どこで勢いを増しているのかを把握できます。
数値化
標準化されたリスクスコアリングで、複雑なシグナルを測定可能なリスク露出へ変換。競合とのセンチメント比較から、その問題が業界全体のものか、自社特有のものかを見極められます。
対応
インサイトをMicrosoft TeamsやSlackへ直接共有し、コミュニケーション・リスク・法務の各部門へ即座に展開。ブランドをめぐる論調が形成されている段階で、必要な対応を判断できます。
レポート
問題をどのように特定し、どの対応をなぜ行ったのかまで整理した経営層向けレポートを作成できます。ベンチマークダッシュボードでは、通常時のトレンドと急増時の変化も比較できます。
レピュテーション管理で選ばれるMeltwater
Mira AIで、インサイトを即座に可視化
分析にかける時間を減らし、対応へより多くの時間を使えます。Miraは、膨大なデータから重要な変化や背景を数秒で整理し、次のアクションに使えるインサイトへ変換します。
ナラティブ分析
何が語られているかだけでなく、何がセンチメントを動かしているのかまで把握できます。
経営層向けサマリー
数千件のメンションを、ステークホルダーがすぐに確認できる簡潔なブリーフィングへ整理します。
パターン検知
繰り返し発生するクレームの傾向や、新たに増え始めた好意的な反応を早期に捉えます。
判断に必要な文脈
急増の背景にあるシグナルまで確認できるため、状況の文脈を踏まえて対応を判断できます。
AI上の可視性
LLMがブランドをどう捉えているかを可視化
AIアシスタントは、ブランドの第一印象を形づくる重要な接点になりつつあります。GenAI Lensでは、どの情報源、テーマ、ナラティブがAI回答に影響しているかを把握し、PRやコンテンツ施策で優先すべき領域を特定できます。
- AIが参照する情報源で、アーンドメディアを強化
- 繰り返されるネガティブなテーマに早期対応
- 影響力のある会話における経営層のプレゼンスを高める
- 古い情報がAI回答で参照され続けることを防ぐ
グローバルで一貫した運用を
グローバルで共有できる インテリジェンス
市場を横断したレピュテーションリスク、ナラティブの変化、ブランド認知を一つのビューで共有し、グローバルチームが同じ情報をもとに判断できます。
信頼できる共通の情報基盤
統合ダッシュボードが、メディア、SNS、レビュー、放送のデータを一つのビューに集約。分断されたツールによる情報の抜け漏れを減らします。
部門を横断したリアルタイムの状況把握
アラートを必要な部門へ即座に届け、コミュニケーション・リスク・法務の各部門が同じ状況認識をもとに判断できる状態をつくります。
経営層向けインテリジェンス
標準化されたリスクスコアリングとAIサマリーが、複雑なデータを取締役会でも確認しやすいインサイトへ整理。手作業での集計や推測に頼らず、状況を共有できます。
グローバルとローカルの連携
グローバルでの統括を維持しながら、各地域のチームは現地特有のニュアンス、言語、市場固有のレピュテーションシグナルを確認できます。
ブランドレピュテーションを より早く把握・管理
エンタープライズ向けレピュテーションインテリジェンスで、ブランドをめぐる変化をモニタリング・測定し、問題が大きく報じられる前の対応につなげます。
ブランド・レピュテーションに関するよくある質問
Meltwaterは、有料・プレミアム媒体を含むオンラインニュース、新聞、放送、ポッドキャスト、Reddit・TikTok・LinkedIn・Instagram・X・FacebookなどのSNSプラットフォーム、Blueskyのようなニッチサイトやアジア圏のSNSプラットフォーム、レビューサイト、フォーラム、そしてChatGPTやGeminiといったLLMモデルまで、包括的なグローバル対応範囲を提供します。多言語モニタリングにより、組織は地域・市場を問わず死角なくブランドの会話を追跡できます。Meltwaterは画像や動画の追跡にも対応しており、ブランドプレゼンスとロゴの浸透度について、最も包括的なビューを提供します。
はい。Meltwaterのカスタムモニタリングでは、画像、テキスト、動画を含む複数チャネル・地域を横断して、無断でのブランド使用や侵害の兆候を特定できます。
はい。Meltwaterは、メディア、SNS、レビュー、AI生成コンテンツを網羅的にモニタリングし、早期のリスクシグナルを検知してブランドのレピュテーションをリアルタイムに保護します。自動アラートがセンチメントの急変、新たなナラティブ、通常とは異なる動きをいち早くキャッチ。インサイトはSlackやMicrosoft Teamsへ即座に共有されるため、問題が深刻化する前に迅速な対応が可能です。
Meltwaterは、AIによる検知モデルを用いて、センチメントや言及数、ナラティブのテーマ、トレンド、エンゲージメントにおける異常な変化を迅速に特定します。単なるキーワードアラートに頼るのではなく、パターンの変化からリスクの早期警告シグナルを自動で可視化。問題が拡大・拡散する前に、先手を打った対応を可能にします。
Meltwaterのセンチメント分析は、高度な自然言語処理と文脈理解型AIを活用し、メディアやSNSチャネル全体のトーンとナラティブを解釈します。カスタマイズ可能なフィルターにより業界特有の用語にも対応した精度を実現し、組織は個別のメンションだけでなく、意味のあるセンチメントの変化を追跡できます。
はい。Meltwaterは、標準化されたセンチメント追跡、シェア・オブ・ボイス分析、カスタマイズ可能なリスクスコアリングにより、定性的なブランド認知を「測定可能なインテリジェンス」へと変換します。時系列でのトレンド把握や変化点の特定、施策効果の検証を可能にし、ブランドヘルスを経営層や取締役会レベルで追跡・比較・報告できるようにします。
Meltwaterは、センチメント、シェア・オブ・ボイス、ナラティブ上のポジショニング、メディアプレゼンスを競合と並べて比較できます。これにより、認知の変化が業界全体のものか自社特有のものかを見極め、競合が優位な会話領域や、権威性の高いメディア・デジタルチャネルで自社を強化すべき「新たな機会」を特定できます。
はい。MeltwaterはMicrosoft Teams、Slack、Microsoft Copilotをはじめ、Power BI、Tableau、Domoなどの主要なBI・マーケティングツールと連携しています。APIを通じてブランドモニタリングのデータを社内ダッシュボードやレポーティング環境へ組み込み、他の事業データと統合して分析することで、組織全体の意思決定を強力に支援します。
はい。Meltwaterは危機管理コミュニケーション部門に非常に適しており、能動的なレピュテーション管理と迅速な危機対応の両方を支援します。リアルタイム検知、自動アラート、チャネル横断の可視性を通じて状況を即座に把握。ジャーナリストの特定からMira AIを活用したプレスリリース作成、経営層向けレポートの準備までを、ひとつの環境で完結できます。
ソーシャルリスニング専用ツールが主にSNS上の会話を対象とするのに対し、Meltwaterはニュース、放送、プレミアム媒体、レビュー、フォーラム、SNS、そして生成AIの回答までを一つのモニタリング環境で網羅します。すべてのレピュテーションシグナルをAI分析で統合することで、ブランドリスクや市場の論調をより広い文脈で多角的に把握できます。