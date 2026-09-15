AIに引用されるブランドになるには？AI検索で選ばれる7つの対策

ChatGPTやGemini、AI Overviewsなどの登場により、Web検索するとAIが生成した要約が回答として表示されるようになりました。AIは何を基準に情報を選び、どのようなページを回答へ取り入れるのでしょうか。

この記事では、AIに引用元として選ばれる仕組みから条件、実務で取り組みやすい施策、引用状況を確認する方法まで解説します。

「AIにブランドが引用される」とはどういうことか

AIの回答に自社名が出ていると「引用されている」と思いがちですが、ブランド名が挙げられることは「言及（Mention）」であり、「引用（Citations）」ではありません。

AIにブランドが引用されるということは、AIがユーザーへの回答を生成する際に自社ブランドのWebサイトを参照するということです。Webページや動画などのリンクが参照元として併せて示されます。対して、ブランドが言及されるということは、自社ブランドが話題やコンテンツに登場することです。言及はAIがするものではありません。





例えば「B社が行っているように、オンラインとオフラインが統合されたサービスは増えています」というAIの回答があったとします。この一文はA社のサイトのコンテンツを参考にしたものなので、A社が引用されたことになり、B社はA社に言及されたことになります。

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AIに引用されることが重要な理由

AI検索の普及で、検索行動そのものが変わりつつあります。ここでは、なぜAIに引用されることが重要になってきたのかを、3つの視点から見ていきます。

検索結果1位でもクリックされにくくなっている

GoogleのAI検索であるAI Overviewが登場してから、検索結果1位の記事でもCTR（クリック率）が低下してきています。Ahrefsが2026年に公開した調査データによると、日本市場での検索結果1位のページの平均CTRは、2025年12月から半年後の2026年6月の間に24.7%低下しています。

CTRの低下は、AIにより要約された回答でユーザーが満足していることを表しています。質問に対する答えがクリックしなくても得られるようになったことで、今後もAIの要約のみを参考にするユーザーが増えるでしょう。

参考：Ahrefs AI 概要で Google 検索 1 位の CTR が半年で激減、日本 クリック率が − 62.7% に減少

ブランド認知が向上する

AIの回答文に自社サイトのページのリンクが貼られていれば、ブランド認知の向上が期待できます。AIの回答は、検索結果一覧よりも上部に表示されます。リンクがクリックされなくても、ブランド名やブランドアイコンがユーザーの目につきやすくなります。

また、AI Overviewが引用する情報源は、正確性や信頼性を基準としているのが特徴です。AIの回答に引用されることは、ブランド認知だけでなく、ブランドイメージの向上にもつながるでしょう。

どの情報源がブランド認識をつくっているか把握できる

AIの引用元を確認すると、どの情報源が影響力を持っているかが把握でき、施策を立てる際の参考になります。AIが回答を組み立てる際に参照するのは、自社サイトだけではありません。ニュース記事や業界メディア、レビューサイト、動画、コミュニティの投稿といった、Web上のさまざまな情報が含まれます。

古い情報や事実と異なる説明が根拠になっている場合は、コンテンツの更新や広報対応、レビューへの返信といった対応につなげられるでしょう。

AIはどのように引用元を選ぶのか

AIが回答と引用元を組み立てる細部はサービスごとに異なりますが、共通する基本項目があります。

RAGの検索機能で引用元を選ぶ

RAG（検索拡張生成）とは、ユーザーの質問に対する答えをWebから検索・取得・インデックス化し、LLM（大規模言語モデル）で回答を生成するAI技術のことです。

情報の検索段階ではWebページをクロールするため、AIがページを認識できるよう設定しておく必要があります。また、AIが内容を認識しやすいよう結論を先に書いたり、「～とは～である」といった定型文を活用するのも工夫の一つです。

関連するサブクエリから引用元を探す

Googleは、AI機能がユーザーの質問を複数の関連検索へ自動的に広げる「query fan-out」という仕組みを使っています。例えば「オフィス移転の手続きは？」というクエリから、AI機能は「費用の目安」「必要書類」「業者選びのポイント」「失敗事例」といったサブクエリを自動的に展開します。

対策として重要なのは、メインのキーワードだけではなく、ユーザーが判断材料として必要とするサブトピックを洗い出し、それぞれの問いに対する答えを用意しておくことです。

各AIプラットフォームのシステムに沿って引用元を選ぶ

同じ質問をChatGPTとGeminiに投げてみると、異なる回答が返ってくることがあります。採用しているモデルや情報検索・取得の方法、利用できるデータ、表示の仕方が、サービスごとに異なるためです。また、同じAIプラットフォームでに同じ質問をした場合も、時期や言い回しによって結果が変わることがあります。質問文の言い回しをわずかに変えただけで、引用元が入れ替わることも珍しくありません。

一つのAIで1回検索した結果だけを見て「自社は市場でこう評価されている」と判断するのは早計です。主要なプラットフォームを複数チェックし、質問の表現も何パターンか試しながら、一定期間にわたって観測することが欠かせません。

AIに引用されるために必要な4つの条件

AIから引用されるための条件を「発見できる」「課題が解決できる」「根拠がある」「一貫性がある」の4つに整理します。条件がそろえば必ず引用されるというわけではありませんが、より確率が高まります。

発見できる：クロール・インデックスが可能である

引用の対象となるには、AIがアクセスできる環境であることが条件です。Webページでチェックすべき項目は次の通りです。

robots.txtでクロールブロックがされていないか

noindexタグが誤設定されていないか

認証・ペイウォールの設定は正しいか

JavaScript依存によりテキストの未取得が起きていないか

canonicalタグが誤設定されていないか

サイトマップが整備されているか

存在しないページからリダイレクトできているか

GoogleのAI検索機能に特別な追加要件はなく、通常検索でインデックスされたり、スニペットが表示されたりすることなどが必要です。ChatGPT検索での引用を狙うなら、OAI-SearchBotのアクセスを許可しているか確認しましょう。ただし許可したからといって引用が約束されるわけではありません。

なお学習用に使われるGPTBotは学習向けのクローラーのため、混同して設定を誤らないよう注意が必要です。

参考：Google 検索の生成 AI 機能向けに最適化するための Google のガイド

課題が解決できる：ユーザーの問いへの答えが示されている

ユーザーが投げかけた質問や課題に対して、具体的な答えが用意されているかどうかも、AIに引用される要素です。対象者が明確であること、課題が具体的であること、他の選択肢との比較で決め手になることなどがポイントです。キーワードの機械的な挿入や中身の薄いFAQ量産は、逆に訪問者の減少につながる可能性があります。

ユーザーがどのような疑問を抱いているかは、検索状況のほか、営業・サポートの現場、SNS、レビュー、コミュニティでの発言に注目するのも効果的でしょう。

根拠がある：独自情報・一次データ・専門性を示している

一般論の言い回しだけ変えた記事と、自社調査に基づく記事があるとき、AIが選ぶのは自社調査記事です。特にAI OverviewではE-E-A-T（経験・専門性・権威性・信頼性）が重視されており、質の高い記事が引用される仕組みになっています。

自社調査では、調査対象や調査期間、検証方法の詳細に加え、専門家のコメントなどもつけることで、記事の質がより高まります。自社調査ではない場合も、一次データの出典先や記事の更新日を示すことで、記事の正確性を保つことができます。

一貫性がある：自社からの発信と第三者の発信内容が一致している

AIがブランドを検証する手がかりは、自社サイトだけではありません。ニュースやレビューなど、第三者が発信したものも含まれます。自社サイトの説明と第三者の発信内容が食い違っていると、AIは信頼できる情報ではないと認識しかねません。

第三者が発信するコンテンツは直接コントロールはできませんが、自社からの発信内容を統一することで、第三者の発信も正確性が高まります。また、適切なブランディングにより、ブランドイメージの統一を図ることもできます。

AIに引用されるブランドになるための7つの施策

AIに引用される条件を理解したら、次は実務に落とし込んでいきます。7つの施策を見ていきましょう。

1. AIにどのようなブランドとして認識されたいかを定義する

情報発信を始める前にブランド像を固めておけば、自社チャネルだけでなく第三者からも一貫した情報の発信が期待でき、AIがブランドのことを理解しやすくなります。顧客層、利用シーン、競合と比べた強みなどを整理しておきます。

あらゆる質問で上位に取り上げられることを目標にする必要はありません。認知を広げたい段階なのか、比較検討で選ばれたい段階なのかによって、優先して取り組むテーマは変わります。購買プロセスに合わせて重点分野を決めたほうが、情報を整理しやすくなるでしょう。法令に関わる表現や誤解を招きやすい表現がないか見直しておくことも大切です。

2. 公式サイトをブランドの一次情報として整える

自社情報に関する質問の答えとして、公式サイトが引用されることが多くあります。そのため、会社概要、商品・サービス、料金などの情報を最新の正確なものにしておくことが重要です。内容が重複するページや説明が食い違っている箇所がないかも、定期的に確認する必要があります。画像や動画だけではなく、テキストとして表示しておくことでAIが内容を読み取りやすくなります。

3. ユーザーの質問を洗い出す

検索キーワードだけを分析していては、AI検索で実際に使われる質問を十分に把握できません。利用者は「〇〇とは」のような短い言葉だけではなく、「A社とB社は何が違うのか」「導入後のサポートは充実しているのか」といった会話形式で質問します。

こうした質問は、営業担当やカスタマーサポートに寄せられる問い合わせ、SNSの投稿やレビュー、競合比較の記事、検索エンジンでの関連検索などからも集められます。以下の表のように、収集した質問を分類し、自社が回答や根拠を示せるものを整理すると実務に落とし込みやすくなるでしょう。

購買段階 プロンプト例/th> 用意するコンテンツ 課題認識 「〇〇を効率化する方法は？」 具体的な解決手順の解説 選定 「〇〇の導入事例は？」

「〇〇は安全？」 事例・価格・セキュリティ情報 導入後 「〇〇の設定方法は？」

「〇〇のエラーの対処法は？」 ヘルプページに操作方法・運用ノウハウ/td>

検索キーワードだけに注目すると、実際の利用場面を見落とす可能性があります。質問内容の文脈を理解することで、引用される場面を増やせるでしょう。

4. 独自データ・事例・専門家の知見を公開する

AIによっては、自社にしかない情報があるかどうかも引用元を選ぶ判断材料になります。調査レポートや顧客事例、プロの社員による解説などは、ほかでは代替できない情報です。

調査結果は、対象者、調査期間、サンプル数、用語の定義、集計方法、データの限界まで示しておくと、情報の信ぴょう性が高まります。また、概要と併せて詳細データへ移動できる導線も用意しておくと多くの人が情報を応用できるようになり、信頼できる情報としてAIに認知されるようになります。

広報部門はニュースとして第三者メディアへ情報を発信し、コンテンツ担当は一次情報を継続的に更新できるページを維持します。こうした役割分担ができている企業ほど、Web全体で情報が蓄積されやすくなり、AIが参照できる根拠も増えていきます。

5. 要点と根拠が伝わる構造でコンテンツを作る

内容を正しく簡潔に伝えるには、コンテンツや文の構造を意識する必要があります。最初に質問への答えを示し、そのあとに理由や根拠を補う流れが基本です。見出しや箇条書き、比較表を組み合わせると、どこに何が書かれているか把握しやすくなります。FAQでは見出しで質問を、本文で答えを明示するとわかりやすいです。

「AI向けに細かく分割したページのほうが引用されやすい」という見方もありますが、Googleが推奨しているわけではありません。独自の調査や分析結果、専門知識、実務経験などを根拠とともに示し、ユーザーにとって読みやすい形に整理することが、AI Overviewでの引用につながります。

6. クロール・インデックス・AI検索ボットの設定を確認する

公開しているページでも、検索エンジンやAI検索が内容を取得できなければ引用候補にはなりません。まずは対象ページがクロール・インデックスされているかを確認してください。

確認したい項目は次のとおりです。

クロール・インデックスができるか（Search Consoleやサーバーログで確認）

robots.txtやnoindexでクロール禁止の設定がされていないか

canonicalタグで正規のページがAIクローラーに提示されているか

JavaScriptで動的に生成された内容をAIクローラーが取得できるか

GoogleのAI機能では、AI専用ファイルや専用スキーマは必須ではありません。また、ChatGPT検索への掲載を考える場合は、robots.txtの設定を確認し、OAI-SearchBotが許可されている状態にしておきます。

検索表示に利用されるOAI-SearchBotと、学習用途のGPTBotでは役割が異なるので、企業の法務やセキュリティ方針に合わせて判断するのが重要です。アクセスを許可しても引用が保証されるわけではありません。GoogleのAI機能でも、AI専用ファイルや専用スキーマは必須ではなく、通常のSEOを適切に実施するのが前提になります。

7. 第三者による発信で言及を増やす

AIが参考にするブランドの情報源は公式サイトだけではなく、レビューやSNS、ニュースなども含まれます。営業やカスタマーサクセスが持つ事例を広報やコンテンツ担当へ共有すると、プレスリリースの配信やイベントへの登壇など外部への発信につなげることができます。また、ユーザーがSNSなどで発信したくなるような話題性のある企画を行うことも、ブランドの言及を増やす方法の一つです。

Ahrefsが約7万5,000ブランドを対象に実施した分析では、Web上やYouTubeでのブランド言及とAIでの可視性には強い相関が確認されています。否定的なレビューも無理に削除しようとせず、原因を改善した上で誠実に対応する姿勢が、長期的なブランドへの信頼につながります。

参照：Top Brand Visibility Factors in ChatGPT, AI Mode, and AI Overviews (75k Brands Studied)

AIに引用されない主な原因と避けたい対策

施策を実行しても引用が増えない場合に見直すポイントを整理していきます。

自社情報が古い・矛盾している

公式サイト内で情報の更新や統一がされていないことは、AIに引用されない要因の一つです。商品名、機能、価格、対象顧客、会社情報といった基本情報がどこかで更新漏れしていないか、使われなくなったページが放置されていないかなど確認しましょう。情報の正確性を保つには部門間で情報を共有し、定期的にサイトを見直す体制も必要です。

対応としては、ブランド情報全体の棚卸しが欠かせません。誰が情報の正確性に責任を持つのか、どのくらいの頻度で更新するのか、使われなくなった旧URLをどう扱うのかといった運用方針を決めておく必要があります。

社内で最新情報が共有されていても、Web上で誰でも確認できる形になっていなければ、AIにもユーザーにも伝わりません。AIの回答に誤りを見つけたとき、AIサービス側だけを責めるのではなく、その情報がどこから来ているのか引用元をたどり、自社の正しい情報（正本）と照らし合わせた上で、供給経路そのものを直す視点が求められます。

一般論の要約だけで独自の根拠がない

検索キーワードを押さえさえすればAIに引用されるというわけではありません。既存の記事をまとめただけのコンテンツや対象がぼやけた一般論、出典のない統計は、Googleが評価する独自性や正確性に欠けます。

自社調査や現場での具体的な事例、プロの社員の視点など、一次情報や実際の体験をコンテンツに含めるのがポイントです。AI生成の文章を活用する場合も、事実確認や独自の知見の追加をするとよいでしょう。

LLMS.txt・細かなチャンク化・構造化データだけに頼る

LLMS.txtとは生成AIにWebサイトの内容をわかりやすく伝えるためのテキストファイルのことであり、チャンク化とはAIが処理しやすいように文章を分けることです。構造化データは、検索エンジンにhtmlで書かれた情報が認知されるようタグ付けしたものを指します。どれもAIのテキスト内容の理解を助けるためのものですが、実行したからといってAIに引用されやすくなるわけではありません。

GoogleはAI検索でLLMS.txtを使用していないと説明しており、AI向けに文章を細切れにしたり、専用のスキーマを追加で実装したりする要件も設けていません。構造化データ自体は、GoogleのリッチリザルトとしてSEO対策に役立つ場合がありますが、AIの引用を保証するものではないのです。現時点で優先すべきは、コンテンツの独自性や情報の整合性といえます。

参考：Google 検索の生成 AI 機能向けに最適化するための Google のガイド

質の低いコンテンツで露出を増やそうとする

第三者の言及がAIの回答に影響するからといって、露出だけを増やす施策は推奨されません。無関係なWebサイトへの掲載、利用実態のないレビュー、広告であることを示さない記事、実体のない比較ページ、内容がほとんど変わらないページを増やす方法は、検索エンジンのスパム対策に該当する可能性があります。

AIは根拠のある情報を重視します。特にGoogleは、検索エンジンやAI向けの過度な対策を評価しません。実際の利用経験や専門知識など役立つ内容や、ユーザーにとっての見やすさを重視したページ作りなどが大切です。社内でPRの開示ルール、レビューの運用方針、コンテンツの編集基準をあらかじめ決めておくとよいでしょう。

AIの引用元を特定し、ブランドの露出を測定するツール「GenAI Lens」

AIの引用状況を把握するには、ツールの活用が効果的です。Meltwaterの「GenAI Lens」は、ChatGPT、Gemini、Claudeなど90%以上の主要な生成AIを横断し、自社や競合の言及・引用状況をモニタリングできます。AIが回答時にどの情報源を参照しているかを特定できるので、「なぜ引用されないのか」を分析する助けになります。

露出状況、センチメント（言及に伴う感情）、競合との露出シェアなどを把握することで、誤情報やネガティブな内容も早期に検知でき、PR戦略の立案にも活用できます。

▶︎GenAI Lensの詳細について学ぶ：LLMモニタリングツール「GenAI Lens」

AIのブランド引用に関するよくある質問

ここでは、AIのブランド引用の施策を進める上でよくある質問に答えます。

検索順位で上位表示されていないとAIに引用されませんか？

いいえ、検索順位が上位でなければ引用されないというわけではありません。Ahrefsが2026年3月に公開した調査では、約400万件のAI Overviewの引用URLを分析したところ、通常のオーガニック検索で上位10位以内に入っていた引用URLは37.1%でした。裏を返せば、6割以上の引用URLは上位10位に入っていなかったことになります。

AI引用による要約文のみで検索目的を果たすことができ、検索結果のページをユーザーが見なくなったことが要因と見られます。とはいえ、SEO対策とAI引用対策は、ユーザーにとって有益なものを優先するという点で共通しています。検索エンジンに発見・評価される土台があること自体は、引用の前提として重要でしょう。

AIはメインのキーワードだけでなく、関連するサブクエリを通じて情報探して一つのキーワードの順位だけでは、引用されるかどうかを説明しきれないのが実情です。

LLMS.txtを設置すれば引用されやすくなりますか？

少なくともGoogle検索やAI Overviewsに関しては、LLMS.txtを設置するだけで引用されやすくなることはありません。Googleは公式ガイドの中で、LLMS.txtを作成する必要がないことを明記しています。

今後対応が変わる可能性もありますが、現時点では、クロール・インデックスの状態を整えること、公式情報の整合性を保つこと、独自の根拠を用意すること、ユーザーの問いに具体的に答えることのほうが、優先度は高くなります。LLMS.txtの設置に時間をかけるより、これらの基本を固めるほうが結果につながりやすいはずです。

構造化データを実装すれば引用されますか？

いいえ、構造化データを実装するだけで引用が保証されるわけではありません。構造化データはSEO対策に役立つことがありますが、GoogleではそもそもAI機能向けの専用のスキーマや追加のマークアップは不要です。構造化データだけに注力せず、正確で独自性のある情報を掲載することが重要です。

その上で、該当する通常の構造化データをガイドラインに沿って実装しておけば十分といえます。注意したいのは、マークアップとページ本文の内容が食い違わないようにすることです。構造化データだけを整えて、肝心の本文が曖昧なままでは、根本的な解決にはなりません。

ChatGPTとGeminiでは同じ引用元が表示されますか？

いいえ、同じとは限りません。ChatGPTとGeminiは、採用しているモデル、情報の検索・取得の方法、利用できる情報、表示の仕方がそれぞれ異なります。まったく同じ質問を投げても、引用元が違う結果になることは珍しくありません。また、同じプラットフォームでもプロンプトの言い回し、利用する地域や言語、検索した時期によっても、引用元が変わることがあります。

対策としては、自社に重要な複数のLLMを選び、同じ質問群を一定期間繰り返し試してみるのが有効です。プラットフォームや時期に関係なく共通して見られる傾向と、特定のサービスや時期だけに見られる傾向を分けて捉えるようにすると、実態がつかみやすくなります。

まとめ｜AIに引用されるブランドは、Web全体で「理解・検証・参照」しやすい

検索結果のページよりもAIの要約が参考にされる傾向が高まってくるなか、要約に自社サイトが引用されるかどうかは、自社ブランドの認知やイメージに重要な要素となってきました。

AIに引用されるかどうかは、サイトがクロール・インデックス可能であるかなど、AIが情報を読み取れる環境を整えることが条件の一つにあります。しかし、最も重要なのは、ユーザーにとって有益なコンテンツを提供することです。ユーザーの問いに具体的に答え、独自の根拠を持っている情報は、Web全体で参照されやすいといえるでしょう。

この記事の監修者：

宮崎桃（Meltwater Japanエンタープライズソリューションディレクター）

国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。 2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。 趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム

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