自動ニュースレター＆ニュースフィードソフトウェア
ブランドに合わせた ニュースを選定・デザイン・ 配信まで一元化
何時間もかかっていた手作業を、効率的な自動ワークフローへ。 Meltwaterの社内ニュースレタープラットフォームは、メディアモニタリングの結果から関連性の高い記事を選定し、ブランドに合わせた洗練されたニュースレターをわずか数分で作成・配信できます。 コピー＆ペーストも、レイアウトの調整も、配信までの待ち時間も不要です。経営層向けのアップデート、クライアント向けレポート、社内ニュースレターなど、リアルタイムのメディアインテリジェンスを活用し、インサイトの把握から配信までをシームレスにつなげます。
世界中のPR・広報チームに選ばれています
Meltwaterは世界27,000社以上に導入され、メディアインテリジェンス、モニタリング、レポーティングを通じて、より的確な意思決定を支援しています。グローバル企業から成長著しいエージェンシーまで、多くのチームが、常に最新情報を把握し、組織内の認識を揃え、ブランドストーリーをリードするためにMeltwaterを活用しています。
記事をメールに貼り付ける作業は、もう終わりに。
多くのPR部門では、ニュースレター作成はいまだに時間のかかる手作業です。複数の情報源を確認し、リンクをコピー＆ペーストし、レイアウトを整え、配信できる形にまとめる必要があります。ようやく配信した頃には、情報がすでに古くなっていることも少なくありません。
Meltwaterは、この分断されたワークフローを、モニタリングから配信までを一貫して自動化する単一のプロセスへと置き換えます。これにより、チームは事務作業ではなく、インサイトの活用に集中できます。
自動ニュースレター・ ニュースフィードプラットフォームとは？
自動ニュースレタープラットフォームは、メディアモニタリングの検索結果から関連性の高いコンテンツを自動で収集し、ブランドに合わせたニュースレターをスケジュール配信します。コピー＆ペーストによる手作業は不要です。
情報の発見、記事の選定、配信までを一つのシームレスなプロセスとして実現します。
モニタリングから配信まで自動化
メディアモニタリングとニュースレターが直接連携することで、保存済みの検索結果から配信準備が整ったニュースレターへ、コンテンツが自動で反映されます。
自動化と人による確認を組み合わせた柔軟なワークフローにより、配信内容をしっかり管理できます。
- リアルタイムのモニタリング結果からニュースレターを自動生成
- 日次・週次・月次など柔軟なスケジュール配信
- 配信前のレビュー・承認に対応
- ワンクリックで記事を追加・削除
ニュースレター作成時間を、数時間から数分へ短縮できます。
一般的なメールツールとの違い
従来のメールマーケティングツールは「メール配信」が中心です。Meltwaterは、「インテリジェンスの提供」を目的としています。
従来のメールツール
Meltwater ニュースレター＆ニュースフィード
社内ニュースレター・Webニュースフィードの主な機能
PR・広報部門・代理店のために設計
Meltwaterのニュースレター・ニュースフィード機能は、PR・広報担当者の業務に最適化されています。
企業の広報・コミュニケーション部門
経営層への報告にも活用できるニュースレターをタイムリーに配信し、組織全体の情報共有と意思決定を支援します。
代理店
ホワイトラベル対応テンプレートを活用し、複数クライアント向けレポートを効率的に作成・配信。制作時間を短縮できます。
少人数チーム・非営利団体
専任のデザイナーや追加リソースがなくても、高品質でプロフェッショナルなニュースレターを作成できます。
Meltwaterのニュースレター・ニュースフィード機能を体験
ニュースレター作成の自動化、レポート作成の効率化、そしてより迅速で価値ある情報発信を実現する方法をご覧ください。
社内ニュースレター・ニュースフィードについてよくある質問
はい。Meltwaterでは、日次・週次・月次など、ご希望のスケジュールでニュースレターを自動配信できます。モニタリング検索結果からコンテンツを自動反映し、配信前にレビューを行うことも可能です。
はい。シンプルなHTMLコードを利用して、リアルタイムで更新されるニュースフィードをWebサイトへ埋め込めます。手動で更新する必要はありません。
ブランドカラーやロゴ、レイアウトを自由に設定できるほか、配信先やテーマに応じたセクションを作成するなど、柔軟にカスタマイズできます。
はい。独自ドメインからの配信に対応しており、認証・検証機能により高い到達率とブランドの一貫性を実現します。
開封率、クリック率、受信者ごとのエンゲージメント、配信パフォーマンスの推移などを確認できます。レポートはエクスポートして社内外の関係者と共有できます。
一般的なメール配信ツールが「メールを送ること」を目的としているのに対し、Meltwaterはメディアモニタリングと連携し、関連コンテンツを自動で収集・編集・配信します。単なる配信ツールではなく、情報発信を支えるインテリジェンスプラットフォームです。
ガイド付きオンボーディングにより、多くの企業が短期間で利用を開始できます。導入期間はカスタマイズ内容によって異なりますが、通常はIT部門の大きな負担なく導入できます。
MeltwaterはGDPRおよびCAN-SPAMに準拠し、ドメイン認証や安全なデータ管理を含むエンタープライズレベルのセキュリティとコンプライアンスに対応しています。
はい。既存のニュースレターテンプレートをMeltwaterへ移行・再現できるよう、導入時にサポートを提供しています。