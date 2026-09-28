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自動ニュースレター＆ニュースフィードソフトウェア

ブランドに合わせた ニュースを選定・デザイン・ 配信まで一元化

何時間もかかっていた手作業を、効率的な自動ワークフローへ。 Meltwaterの社内ニュースレタープラットフォームは、メディアモニタリングの結果から関連性の高い記事を選定し、ブランドに合わせた洗練されたニュースレターをわずか数分で作成・配信できます。 コピー＆ペーストも、レイアウトの調整も、配信までの待ち時間も不要です。経営層向けのアップデート、クライアント向けレポート、社内ニュースレターなど、リアルタイムのメディアインテリジェンスを活用し、インサイトの把握から配信までをシームレスにつなげます。

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世界中のPR・広報チームに選ばれています

Meltwaterは世界27,000社以上に導入され、メディアインテリジェンス、モニタリング、レポーティングを通じて、より的確な意思決定を支援しています。グローバル企業から成長著しいエージェンシーまで、多くのチームが、常に最新情報を把握し、組織内の認識を揃え、ブランドストーリーをリードするためにMeltwaterを活用しています。

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記事をメールに貼り付ける作業は、もう終わりに。

多くのPR部門では、ニュースレター作成はいまだに時間のかかる手作業です。複数の情報源を確認し、リンクをコピー＆ペーストし、レイアウトを整え、配信できる形にまとめる必要があります。ようやく配信した頃には、情報がすでに古くなっていることも少なくありません。

Meltwaterは、この分断されたワークフローを、モニタリングから配信までを一貫して自動化する単一のプロセスへと置き換えます。これにより、チームは事務作業ではなく、インサイトの活用に集中できます。

自動ニュースレター・ ニュースフィードプラットフォームとは？

自動ニュースレタープラットフォームは、メディアモニタリングの検索結果から関連性の高いコンテンツを自動で収集し、ブランドに合わせたニュースレターをスケジュール配信します。コピー＆ペーストによる手作業は不要です。

情報の発見、記事の選定、配信までを一つのシームレスなプロセスとして実現します。

モニタリングから配信まで自動化

メディアモニタリングとニュースレターが直接連携することで、保存済みの検索結果から配信準備が整ったニュースレターへ、コンテンツが自動で反映されます。

自動化と人による確認を組み合わせた柔軟なワークフローにより、配信内容をしっかり管理できます。

  • リアルタイムのモニタリング結果からニュースレターを自動生成
  • 日次・週次・月次など柔軟なスケジュール配信
  • 配信前のレビュー・承認に対応
  • ワンクリックで記事を追加・削除

ニュースレター作成時間を、数時間から数分へ短縮できます。

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一般的なメールツールとの違い

従来のメールマーケティングツールは「メール配信」が中心です。Meltwaterは、「インテリジェンスの提供」を目的としています。

従来のメールツール

マーケティングキャンペーン向け
コンテンツを手動でアップロード
メディアデータとは連携しない
分析できる情報が限定的

Meltwater ニュースレター＆ニュースフィード

PR・広報向けインサイトに最適化
モニタリング結果から自動でコンテンツを生成
リアルタイムのメディアインテリジェンスと完全連携
ニュースレターの反応とメディア成果を一元管理

社内ニュースレター・Webニュースフィードの主な機能

Webサイトにリアルタイムニュースを表示し、その効果を可視化ニュースレター分析機能を標準搭載しているため、配信後の成果まで把握できます。 開封率やクリック率、受信者ごとのエンゲージメント、配信パフォーマンスの推移などを確認し、関係者へ成果をわかりやすく報告できます。 データに基づき、コミュニケーション施策が可視性やエンゲージメント向上にどのように貢献したかを示せます。
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エンタープライズレベルの配信品質と連携Meltwaterは、エンタープライズ企業が求めるセキュリティ、コンプライアンス、信頼性を満たすよう設計されています。 独自ドメインから認証付きでニュースレターを配信でき、高い到達率とブランドの一貫性を実現します。 GDPRやCAN-SPAMにも対応し、既存システムとの連携も可能です。受信者はログイン不要でコンテンツを閲覧できます。
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経営層・クライアントにも共有しやすいデザインニュースレターは、成果を伝えるための重要なコミュニケーションツールです。 Meltwaterなら、ブランドに沿ったデザインのニュースレターを簡単に作成でき、経営層やクライアント、社内関係者へそのまま共有できます。 ロゴやブランドカラー、レイアウトを自由にカスタマイズし、読みやすく、伝わりやすい構成を実現。 重要な情報を分かりやすく伝える、洗練されたニュースレターを作成できます。
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PR・広報部門・代理店のために設計

Meltwaterのニュースレター・ニュースフィード機能は、PR・広報担当者の業務に最適化されています。

企業の広報・コミュニケーション部門

経営層への報告にも活用できるニュースレターをタイムリーに配信し、組織全体の情報共有と意思決定を支援します。

代理店

ホワイトラベル対応テンプレートを活用し、複数クライアント向けレポートを効率的に作成・配信。制作時間を短縮できます。

少人数チーム・非営利団体

専任のデザイナーや追加リソースがなくても、高品質でプロフェッショナルなニュースレターを作成できます。

Meltwaterのニュースレター・ニュースフィード機能を体験

ニュースレター作成の自動化、レポート作成の効率化、そしてより迅速で価値ある情報発信を実現する方法をご覧ください。

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社内ニュースレター・ニュースフィードについてよくある質問

はい。Meltwaterでは、日次・週次・月次など、ご希望のスケジュールでニュースレターを自動配信できます。モニタリング検索結果からコンテンツを自動反映し、配信前にレビューを行うことも可能です。

はい。シンプルなHTMLコードを利用して、リアルタイムで更新されるニュースフィードをWebサイトへ埋め込めます。手動で更新する必要はありません。

ブランドカラーやロゴ、レイアウトを自由に設定できるほか、配信先やテーマに応じたセクションを作成するなど、柔軟にカスタマイズできます。

はい。独自ドメインからの配信に対応しており、認証・検証機能により高い到達率とブランドの一貫性を実現します。

開封率、クリック率、受信者ごとのエンゲージメント、配信パフォーマンスの推移などを確認できます。レポートはエクスポートして社内外の関係者と共有できます。

一般的なメール配信ツールが「メールを送ること」を目的としているのに対し、Meltwaterはメディアモニタリングと連携し、関連コンテンツを自動で収集・編集・配信します。単なる配信ツールではなく、情報発信を支えるインテリジェンスプラットフォームです。

ガイド付きオンボーディングにより、多くの企業が短期間で利用を開始できます。導入期間はカスタマイズ内容によって異なりますが、通常はIT部門の大きな負担なく導入できます。

MeltwaterはGDPRおよびCAN-SPAMに準拠し、ドメイン認証や安全なデータ管理を含むエンタープライズレベルのセキュリティとコンプライアンスに対応しています。

はい。既存のニュースレターテンプレートをMeltwaterへ移行・再現できるよう、導入時にサポートを提供しています。