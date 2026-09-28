多くのPR部門では、ニュースレター作成はいまだに時間のかかる手作業です。複数の情報源を確認し、リンクをコピー＆ペーストし、レイアウトを整え、配信できる形にまとめる必要があります。ようやく配信した頃には、情報がすでに古くなっていることも少なくありません。

Meltwaterは、この分断されたワークフローを、モニタリングから配信までを一貫して自動化する単一のプロセスへと置き換えます。これにより、チームは事務作業ではなく、インサイトの活用に集中できます。