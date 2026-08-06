What's new? プロダクトの最新情報
Meltwaterのプロダクトに関する更新情報やリリースノートでは、プラットフォームの最新情報をご紹介いたします。毎月リリースされる記事にてプラットフォームに関する最新の機能や特徴をまとめ、配信しています。
Meltwaterはメディアインテリジェンス、およびソーシャル分析の最先端ソリューションです。
世界最大級のニュース・SNSデータベース
Meltwaterは従来のニュースやSNSからデータを収集し、世の中に溢れる種々雑多な情報量を追跡・予測・理解するツールとしてご活用いただけます。
広報、SNS、インフルエンサーマーケティングをワンストップで実現
「あなたが伝えたいメッセージの明確化」、「発信に使用するチャンネルやKOLの選定」、「広報・SNS・インフルエンサーキャンペーンの管理」。これらすべてをMeltwater一つで実現可能です。
アーンド・オウンド・ペイドメディアの効果測定
自社の活動（アーンド・オウンド・ペイド）の効果を測定することで、効果的なアプローチ方法を識別できます。
集計された投稿レベルの指標を用いて、パフォーマンスのトレンドをモニタリング・評価します。現在の指標を以前のレポート期間の指標と比較し、進捗を測定します。この機能は、効果測定の包括的なクロスチャネルおよびソーシャルチャネル固有の概要テンプレートで利用できます。
Klearの一元化されたConnect受信箱は、すべてのインフルエンサーとのやり取りを一元化します。Klearメッセージ、キャンペーンメッセージ、Eメール、大量Eメール、全履歴の表示、主要なキャンペーンアクションなど、Klear全体にわたるすべてのコミュニケーションを一元管理できます。この合理化されたインターフェイスは、インフルエンサーの取り組みが拡大するにつれて、チームが組織化され、パーソナライズされたコミュニケーションを維持するのに役立ちます。
Klearの競合インフルエンサー分析のハブであるMonitorの新しいDemographicsタブは、競合他社がリーチしているオーディエンスを明確に見ることができます。性別、年齢、場所（国、米国の州、都市を含む）、影響力、興味、ブランドへのメンションによる視覚的な内訳を取得できることが特徴です。ターゲット市場を確認し、インフルエンサー戦略を磨く新たな機会を発見。競合より優位に立つことができます。
エンゲージの投稿管理エクスペリエンスは、3つの新機能によってアップグレードされました。新しい投稿管理の「タブ」ワークフローは、チャネル間の切り替えを簡素化し、ユーザーがチャネル固有の編集やカスタマイズを簡単に行えるようにします。投稿管理に統合された動画編集機能により、ユーザーは、投稿予約と公開のプロセス中に、アップロードされた動画を直接、エンゲージで編集、調整、カスタマイズすることができます。リンクのプレビューサムネイルが改善され、リンク用に生成されるサムネイルとより直接リンクするようになりました。
モニターは、ブランドが主要な競合他社のインフルエンサー投資、効果指標、コンテンツテーマ、オーディエンスインサイトを比較するための新しい競合インサイトハブです。追跡するブランドを選択し、ランドスケープを設定すると、数分でインサイトを解き放ち始めます。
サブセクションがあらかじめ用意された新しいテンプレートを追加しました。既存のニュースレターテンプレートをご利用の場合は、プロジェクトページのメニューから「テンプレートの編集」を選択してサブセクションを追加してください。セクションの中にサブカテゴリーを追加することで、よりよい構成が可能になります。また、上下の矢印でニューズレターの要素を移動させることができるので、ニューズレターのレイアウトをさらに整理することができます。
Radarlyの新しいデータソースとしてDiscordを追加しました！この新しい統合により、貴社が所有する公開Discordサーバーやチャンネルで発生する公開メッセージをモニタリングできるようになりました。コミュニティの発言に耳を傾け、面白いユーザー生成コンテンツを見つけ、アクティブなブランド支持者を検出します。RadarlyのソースとしてDiscordを使用することで、特定の業界のブランドは、所有するチャンネルやサーバーでの会話を、これまでになくモニタリングすることができます。
一般的なユースケースに対応する新しいフィールド、より一貫性のある、改善されたフォーマットを持つ「人気のフィールドと指標」と呼ばれる新しいテンプレートを追加しました。さらに、ローカライズされたAVEの通貨値と列名の翻訳、エクセルでエクスポートするオプションも追加されました。複数の記事をクリックし、ダウンロードの矢印をクリックするだけで、実際にご覧いただけます。注：この機能は現在10％のユーザーに提供されており、経時的に全ユーザーに提供される予定です。
今年のMeltwaterサミットで行われた製品基調講演と製品ディープダイブセッションのまとめとともに、毎年恒例の中間リリースの一環として当社の最新のイノベーションをご覧ください。最新のアップデートにより、より簡単なデータ分析、よりスマートなSNS管理、効率化されたインフルエンサーキャンペーン管理、AI概要などがどのように実現されているかをご覧いただけます。また、Microsoftと共同で開発した次世代コミュニケーションアシスタント、Meltwater Copilotについてもご紹介します。
大文字と小文字を区別する演算子を使用すると、ユーザーは特定の大文字と小文字（大文字、小文字、またはその混合）を使用して検索できます。これにより、ユーザーは「apple」という用語のすべてのメンションの中から、Appleというブランドのメンションを見つけることができます。単語が大文字であり、固有名詞として使用されている可能性が高い事例を見つけることができるため、誤検出を減らすことができ、検索作成者はより整理された正確な構文を使うことができます。
比較インサイトの選択で新しい日付範囲の選択を使用して、前の期間以外の期間を選択します。キャンペーン期間を昨年の同時期と比較します。合計メンション比較、記事の合計潜在リーチ比較、平均センチメントで利用できます。以前は、これらの比較インサイトは一致する直前の期間としか比較できませんでした。
メディアリレーション > メディアリストは、コンタクト管理の新しいホームです。この概要ページには、メディアリスト、メディアリストに登録されているすべてのジャーナリストやその他の連絡先、インポートまたは作成されたすべての連絡先（非公開）に関する情報を表示する専用タブがあります。カスタマイズ可能なテーブルビュー、詳細なリスト分析、強力なリスト比較ツールで、コンタクト管理を効率化できます。リストの内容や品質について悩む時間を減らしましょう。その時間を、適切なオーディエンスとの真のエンゲージメントに振り向けましょう。
読み取り専用検索、カスタムカテゴリ、投稿者リストを使用して、ワークスペース固有の最も関連性の高い資料にアクセスできます。他のチームのアセットをスクロールすることなく、Meltwaterをナビゲートして日常業務にアクセスできます。以前は、ワークスペースに含まれるすべてのアセットは、読み取り専用オプションなしで編集可能でした。検索を参照して詳細を確認する必要があるチームもありますが、すべてのチームが検索を変更するためにアクセスする必要はありません。
キャンペーンの招待状を送ったり、Klearアカウントを作成することなく、キャンペーンに参加しているインフルエンサーにギフトを送ることができます。より多くのインフルエンサーに参加してもらい、やり取りを減らしてプロセスをスピードアップします。これは、インフルエンサーに契約書や追跡リンクなどの他のキャンペーンアセットを Klearを通じて送信する必要がない、商品提供に焦点を当てたキャンペーンに特に役立ちます。このオプションは、Shopifyと統合しているお客様にのみご利用いただけます。
選択した間隔で自動的に最新のメンションをモニターに読み込みます。既存のモニタリングビューに留まり、ストリーム内のコンテキストを維持し、新たにマークされた記事や投稿を通知します。結果のストリームが更新されると、あなたのビューはストリームの上部に表示されなくなります。これらのアップデートは、ロード時間を増やすことなく、コンテキストを維持し、モニターでの作業を継続しやすくするために行われました。
ダッシュボードの配信スケジュールを設定できます。毎週または毎月、受信トレイに表示されます。ステークホルダーを簡単に教育・情報提供： 利害関係者への報告を担当されていますか? その関係者がMeltwaterアカウントを持っていれば、独自のスケジュールレポートを設定できます。レポートにアクセスするためだけにMeltwaterにログインする手間を省くことができます。節約した時間を利用して、ダッシュボードの学習内容を実行したり、調査結果を調べたり、広報戦略を実行したりできます。
コンテンツフィルターを使用すると、インフルエンサーが最も多く投稿している主要なトピック分野を簡単に確認し、各カテゴリー内の投稿に移動し、その専門知識、品質、およびエンゲージメントを評価することができます。個々の投稿レベルで効果指標を確認し、特定のコンテンツに対するオーディエンスのエンゲージメントや急上昇を検証することができます。拡張された指標には、チャネルごとに該当する場合、リーチ、エンゲージメント率、EMVが含まれます。
AI検索アシスタントは、Meltwaterのブーリアンと関連演算子に関する社内知識でカスタマイズされたAI搭載チャットボットです。ブランド検索や業界検索の生成、検索の拡張や絞り込み、ブーリアンエラーの修復、検索内容の他言語への翻訳を支援します。AI検索アシスタントは、あらゆるレベルのユーザーの検索クエリ作成プロセスを簡素化し、手間をかけずに高品質な検索を迅速に作成することで、より正確な結果を導き出し、データに基づいた意思決定に時間を割くことができます。
PRインサイトレポートのユーザー様にご利用いただけるキーメッセージの訴求スライドを使用して、ブランドメッセージの効果を評価しましょう。このスライドは、AIを使って最もリーチの高い記事のサンプルを分析し、ブランドのキーメッセージが記事の中でどのように強調されているかを示す内訳を提供し、ポジショニング戦略の効果を評価します。
アカウントグループにて、ユーザーは自社SNSアカウントとユーザーのコレクションを作成し、レポートの実行やコンテンツの公開予約時にスムーズにアクセスすることができます。選択したSNSチャンネルで任意の人数と権限をグループ化して割り当て、ユーザーを管理し、重要なチャンネルだけに集中させることができます。
カレンダー、投稿フロー、ChatGPT搭載のAIライティングアシスタントがアップデートされました！カレンダーには、ドラッグ＆ドロップで投稿できるほか、下書きや投稿を承認するための作業ボックス、カレンダーや投稿レベルのビューが追加されています。また、新しい投稿フローには、チームとの共同作業用ダウンロードボタンがあります。フォーマットにはCSVダウンロードとPDF印刷からお選びいただけます。
投稿者リストに追加する投稿者を一括選択する機能。すべての投稿者を選択して、一度に最大5,000人の投稿者をリストに追加することができます。このアップデートにより、リストへの投稿者の追加がより簡単になりました。投稿者を一人ずつ追加するのではなく、最大5,000人の投稿者を一括でリストに追加できるようになりました。これは、多くの検索結果が得られるエクスプロア検索から投稿者リストを作成するユーザーにとって、特に便利な機能です。
インフルエンサー・ジェネレーテッド・コンテンツ（IGC）の可能性を最大限に引き出し、オーディエンスのエンゲージメントを高め、戦略の一貫性を確保します。KlearのキャンペーンはDiscover Contentにシームレスに統合され、実績のあるインフルエンサーコンテンツをオウンドキャンペーンに簡単に再利用できるようになりました。Measureのインフルエンサーキャンペーンダッシュボードで、平均エンゲージメント率、総リーチ数、トップインフルエンサーなどの主要な指標を調べます。これらのインサイトをオウンドコンテンツのパフォーマンスと同じレポートで比較することで、オーディエンスの共感を得られる、まとまりのある効果的なマーケティング戦略を構築できます。
現在、アーンドメディア測定レポートテンプレートは、最初の4つのレポートテンプレート（露出、キャンペーン、ブランド、ベンチマーク）と同じデザインとコンテンツのカスタマイズで作成できます。貴社と貴社のステークホルダーのためにカスタマイズされたレポートを作成するには、時間がかかる場合があります。タブ全体に適用される検索を変更するには、タブ上部の「Edit Inputs（入力の編集）」をクリックします。
4つのウィジェットのパワーを1つにまとめたエクスプロアの新しいワードクラウドで、効率化を図りましょう。キーワードとエンティティには、ハッシュタグ、商品、人物、組織、場所、絵文字、キーワードが含まれます。凡例をクリックすると、クラウドに表示する単語の種類を含めたり除外したりできます。アイテムを除外すると、クラウドは他の選択されたタイプのアイテムで動的に再充填されます。
ニュースレター内の記事にSNSアイコンを表示したり、非表示にしたりすることができます。ニュースレターの上位シンジケート記事と同様のメンションを選択します。トップリーチのシンジケート記事は、重複を拡大することなくデフォルトで表示されるようになりました。
ワークスペースを持つすべてのアカウントに、管理ワークスペースにユーザーを追加するオプションが追加されました。管理ワークスペースとカスタムワークスペースを簡単に切り替えることで、組織全体の現在のすべての検索とアセットを可視化し、俯瞰的な視点を維持できます。管理ワークスペースには、アセットが作成されたワークスペースに関係なく、アカウント全体の既存および新規作成されたすべてのアセット（検索など）が自動的に含まれます。
エンゲージ - 会話では、手作業によるモデレーション作業をなくし、ファンメッセージに自動的にタグ付け、センチメントの修正、非表示を行うことができます。SNSアカウント上のファンメッセージを自動タグ付け、センチメントの修正、非表示にする独自のルールを作成し、特定のキーワードの有無によって自動化します。
AI搭載型インサイトは、特定の指標を促進する人気投稿やコンテンツの概要を、人間が同じことをするのにかかる時間のほんのわずかな時間で即座に提供します。AIによるインサイトは、エクスプロアのフィルタリングされたメンションのウィンドウから表示されます。AIによるインサイトは、リーチ数および/またはエンゲージメント数で上位20～25のドキュメントを使用し、2つ以上のメンションがある指標についてのみ、サンプルの概要を提供します。
ニュースフィードは、Meltwaterで見つけたコンテンツを公開Webサイトに再投稿するためのとっておきの方法です。今回ニュースフィードをアップデートし、さらに使いやすくなりました！また、読み込み時間が短縮されたため、広報活動に専念できるようになりました。埋め込み可能なニュースフィードを使用して、Meltwaterで見つけたコンテンツをWebサイトで紹介してください。注: ニュースフィードは「共有」タブに表示されなくなりました！ニュースフィードはコンテンツに移動しました。
期日の変更やSNSの変更など、アップデートが必要な場合に既存のインフルエンサーの成果物を編集できるようになりました。これにより、キャンペーンに変更が生じた場合、納品物の削除や再作成に何時間も費やすことなく、リアルタイムで軽快かつ整理された状態を維持することができます。
テーマ分析スライドは、リーチ別にソートされた上位100記事を最大5つのテーマに分類し、円グラフで表示します。削減した工数をチームへのレポート提示に使ってください。PRインサイトレポートのユーザーが利用できます。
最新化された「コンテンツの追加」ページからコンテンツを追加、直接タグ付け、既存の検索に追加したりすることで、より多くのコンテンツを捉えることができます。URLが追加されたことをリアルタイムで確認できます。コンテンツの追加をより迅速に行えるようになることで、アーンドメディアの取り組みに時間を充当できます。
これまで通り、エクスプロアのフィルターが一致するかどうかにかかわらず、既存の検索にコンテンツを追加することができます。
当社のエンゲージチームは、（FBによるアップデートを考慮して）2つの指標を置き換え、エンゲージメント率にリーチが含まれるよう再設計しました。会話、投稿管理、および効果測定において、当社とお取引がある限りお客様の履歴データを永久保管します。*X/Twitterのリプライおよびメンションについては、引き続き15ヶ月間保存されます。また、新しいエンゲージメント率は、ネイティブとアプリ内のレポート間の一貫性を保持します。より長い時間保管されることにより、顧客は複数年にわたるデータを分析を行い、ファンとの古いスレッドを再訪し、数年前の投稿を簡単に振り返ることができます。
新しいダッシュボードテンプレートで、包括的なアーンドメディアダッシュボードを素早く構築。インサイトがあらかじめ含まれたテンプレートからお選びいただけます。これらのテンプレートは[分析]のランディングページで利用可能で、より迅速な初期設定と推奨インサイトが各テンプレートに含まれているため、ダッシュボードを瞬時に立ち上げて実行することができます。これらのテンプレートは、業界をリードするインパクトのあるレポートを作成するための足がかりとなるよう、営業部門や顧客との協力のもと、当社の業界知識に基づいて構築されています。これまでは、インサイトごとに検索を割り当てたり、インサイトを設定したりする必要がありました。現在では、数回のクリックでインサイトを備えた機能的なダッシュボードを作成し、最後のカスタマイズを行うことができます。
テキストベースのキーワードだけでなく、ロゴや有名人の知名度を利用して、画像ベースのコンテンツを利用しませんか？ブランドロゴやブランドアンバサダーの名前が挙がっていなくても、検索して見つける能力が飛躍的に向上します。ブランドパフォーマンスのモニタリング、ブランドアンバサダーの評価、スポンサーシップの効果測定、危機管理などに役立つデータセットを強化します。
アカウント設定にある新しい属性タブで、タグ、メールテンプレート、カスタム変数、キャンペーンラベルのすべてにアクセスし、管理することができます。
属性情報を正確かつ最新の状態に保つための工数を削減し、ワークフローを合理化します。
My Influencersのテーブルビューにおける列カスタマイズウィジェットが更新され、新しくSocial Stats（SNS指標）セクションが追加されました。優先プラットフォームにおけるリーチやエンゲージメントなどの重要な指標を表示できるようになり、ネットワークの評価や協業を企画する際に、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。
広告換算値（AVE）をより多くの通貨で理解し、データ密度オプションを適用してチャートの表示方法をコントロールできます。ダッシュボードでAVE（広告換算値）を計算する際に表示する現地通貨を選択し、コンバージョン（アトリビューション）率をカスタマイズできます。新しいデータ密度オプションを使用すると、時間、日、週、月ごとにデータを分割して表示することができます。
記事または投稿のプレビューに「過激な内容の可能性がある」コンテンツの警告を表示します。Meltwaterでは、ごく一部のコンテンツが過激であるかもしれないと認識されています。コンテンツプレビューにぼかしを追加し、「表示」をクリックして表示できるようにすることで、ユーザーの利便性を向上しました。リスクの高い業界の広報担当者やマーケティング担当者、または大量のスパムが送信される傾向のある企業では、暴力やNSFW画像などの過激コンテンツを自動的にぼかすことができます。エクスプロア、分析、モニター、投稿者セグメントのコンテンツで発見できます。
新しいキーボードナビゲーションとドラッグ・アンド・ドロップで、キーワード検索を簡単に修正して作業時間を短縮。矢印キーを使ってドロップダウンオプションからShift-Tabで操作し、Backspaceで入力を削除します。演算子内に任意の組み合わせ演算子（AND/OR/NEAR/ONEARなど）を追加できる新しい機能により、ブーリアン演算をより速く記述できます。
Suggested Topicsは、Discoveryホームページの新しいセクションで、貴社のブランド用にパーソナライズされた12のトピック検索プロンプトのリストを含みます。Suggested Visual Prompts機能と同様に、Suggested TopicsはAIを搭載しており、貴社のブランド／サービスを評価し、パーソナライズされた提案を収集します。これは、ディスカバリープロセスを強化し、関連するトピックを使用した検索設定を迅速に行うのに役立ちます。
Xからの動画に加え、Instagramからの動画も分析できるようになりました。動画分析は、ブランドの評判や危機管理からコンテンツ企画に至るまで、Radarlyで対応できるすべての活用事例に多くの付加価値をもたらします。また、スポンサーシップのユースケースを次のレベルに引き上げることができ、以前は動画のサムネイル（現在は画像分析で分析しています）や他の画像から導き出すことができなかった追加的なインサイトを提供することができます。
投稿ベースのオーディエンス分析により、投稿へのエンゲージメントに基づいたレポートを作成し、SNS戦略の効果を測定し、今後の意思決定に役立てることができます。Xの投稿URLをダッシュボード入力に貼り付けるだけで、ダッシュボードが生成されるため、複雑なセットアップが不要になり、ユーザーはより早くインサイトを得ることができます。
ワードクラウドの単語をコントロールすることで、重要な指標に関する説明やレポートを作成できます。ワードクラウドの可視化機能を使用するインサイトでは、繰り返される単語や無関係な単語/フレーズを削除できるようになりました。ワードクラウドのオプションにカーソルを合わせると、削除された単語を確認できます。
Klear内のメッセージだけでなく、Klearで送信するすべてのメールに添付ファイル（画像、動画、PDF）を追加できるようになりました。これは、マスアウトリーチ、個別アウトリーチ、キャンペーン招待、リクルートレスポンスメールに適用されます。各メールに複数の添付ファイルを含めることで、インフルエンサーやクリエイターとのコミュニケーションを効率化し、面倒なメールのスレッドやフォローアップを減らすことができます。
カスタム画像インサイトを使用して、ファイルから PNG、JPG、またはGIFをダッシュボードに直接アップロードが可能になりました。画像をアップロードして、ブランドロゴの表示、ダッシュボードの表示、ダッシュボードレポートのスライド背景に適用できるようになりました。ダッシュボードに画像を追加する際に、外部の画像ホスティングサイトにサインアップして画像リンクを作成する必要がなくなりました。
比較ダッシュボード・ビルダーに2つの新しいベースライン検索オプションが登場。国別ベースラインとセグメント別ベースラインです。国別ベースラインとセグメント別ベースラインオプションにより、より豊かなインサイトをもとに、より優れた意思決定を行うことができます。最大5つの国またはセグメントをシームレスに並べて比較したり、2つの選択項目の重なりや違いを調べることができます。
Instagramの商品ショップから[投稿管理]経由で直接商品にタグ付けしましょう！ファネルを経由して潜在顧客を失うリスクを減らし、数ステップで素早く購入に移行させ、コンバージョン率を向上させます。Instagramの商品タグ付けは、あなたのビジネスや商品を宣伝し、ブランド認知度や知名度を高め、さらに潜在顧客やインフルエンサーにリーチするのに役立ちます。
ダッシュボードに先週、先月、前四半期の日付選択を導入。今回のアップデートでは、4つの新しい総合インサイトである「総リーチ」、「潜在的ソーシャルリーチ合計」、「ソーシャルエコー合計」、「広告換算値合計」です。日付範囲のセレクターは、一般的なレポート間隔に一致し、手動で日付を選択する際のエラーの余地を取り除きます。トータルインサイトを使って、ブランドのアーンドメディアのインパクトを理解し、主要なステークホルダーに情報を提供し、影響を与えることができます。
ニュースレターのワークフローを一新し、視覚的に魅力的でモバイルフレンドリーなテンプレートをわずか数分で作成できるようになりました。ニュースレターには関連記事が自動的に入力されるため、ニュースレターを簡単に作成することができます。メディアモニタリングの一斉配信を効率化しました。ステークホルダーに対して、メディア動向とPRチームの成果に関する最新情報を配信します。
人気投稿の件数や表示順をカスタマイズしたいというお客様からのご要望にお応えしました。すべてのテンプレートの人気投稿ウィジェットが改良され、並べ替えのオプション（コメント、共有など）、より多くの人気投稿の行を表示する拡張機能、各該当投稿の下の指標としてのインプレッションとリーチが追加されました。ウィジェットをカスタマイズするには、ダッシュボードの編集モードに入る必要があります。
［比較検索］タブがアップグレードされ、フィルタリングされたメンションのポップアウトを介して気になる指標を詳細表示できるようになりました。この機能は、エクスプロア内の他のページからアクセス可能でしたが、［比較検索］タブでも利用できるようになりました！より深いインサイトのために、各指標、単語、表の裏付けとなるメンションを明らかにします。［比較検索］タブを離れることなく、メンションに目を通すことができます。
検索可能なデータベース「My Influencers」の新たなカスタマイズと、インフルエンサープロフィール（旧Manage）の「Relationship」タブのアップグレードにより、KlearのIRM（インフルエンサー・リレーション管理）機能が強化され、より強い関係を育み、より戦略的なキャンペーンを構築することができます。My Influencersに保存された検索、列のカスタマイズ、パフォーマンスデータにより、ネットワーク全体を分析しセグメント化することができます。一方、Relationshipタブは、各インフルエンサーとの関係履歴全体を明らかにします。すべての社内メモ、パフォーマンスデータ、コミュニケーション履歴、キャンペーンアセットが一元化された場所に含まれています。
Discoveryの検索結果から複数のインフルエンサーを選択し、タグ付けやキャンペーンへの追加を一度に行うことができます。Discoveryで繰り返される作業に費やす手作業の時間を削減します。より迅速にアクションを起こし、よりタイムリーなアウトリーチを送信し、キャンペーンの実行をスピードアップします。あなたのブランドに最適なインフルエンサーを厳選し、ネットワークを構築します。
AIを活用したContent Topic Filtersは、インフルエンサーの投稿を、彼らが最も多く投稿している主要なトピックに分類します。コンテンツフィルターをクリックすると、各カテゴリーで一致する投稿を確認し、類似度、エンゲージメント、日付で並べ替えることができます。これにより、インフルエンサーのコンテンツを吟味し、自社のブランドと合致していることを確認し、インフルエンサーの主要なトピック分野における専門知識と経験を測定し、新しいキャンペーンの戦略を立てる際に、どのコンテンツやトピックが最もエンゲージメントを促進するかを理解することができます。
特定のXの投稿を、「すべてのメンション」アラートメールから直接確認できます。その投稿が新しい返信、リポスト（再投稿）、引用を受けるたびに通知を受信。投稿のリアルタイムモニタリングにより、エンゲージメントとスケールを追跡し、介入が必要かどうか、ブランドからの連絡が必要かどうかを確認。投稿の反応をモニタリングし、リアルタイムの反響、拡散率、広告投下の機会を追跡します。
インフルエンサープロフィールの従来のネットワークタブをアップグレードしました。Similar Influencers（類似インフルエンサー）は、AIの画像分析により、あなたがチェックしているプロフィールに類似したコンテンツを投稿しているインフルエンサーのリストが表示されます。類似インフルエンサーは、質の高いコンテンツを吟味する際の発掘プロセスを効率化し、興味のあるインフルエンサーが、企業にとって魅力的で関連性のあるコンテンツを制作できることを確認するのに役立ちます。
推定閲覧数は、ある出版物の平均的な記事が閲覧された回数を概算する指標です。これは、出版物の月間ページ閲覧数を、その月に出版された記事の数で割ることによって達成されます。異常値を排除するために、追加のロジックが適用されます。推定閲覧数は、インサイトレポート、ダッシュボード、エクスプロア、メディアリレーション、API (エクスポートおよびストリーミング)、コンテンツストリームのエクスポートなど、Meltwater全体で確認できます。キャンペーンや問題の影響を概説するレポートで使用する場合、集計値はより親近感があり、信頼性が高くなります。推定閲覧数を使用すると、アーンドメディアのレポート全体にわたって、より現実的な指標を信頼することができます。
管理者は、カスタムカテゴリー、フィルターセット、投稿者リストをワークスペースで非公開にするか、組織全体で共有するかを選択できます。部門、地域、プロジェクトに応じて、ワークスペースにカスタムカテゴリー、フィルターセット、投稿者リストを割り当てます。
チームとデータを社内で整理し、アプリ環境を整理して、貴重なリソースを簡単に共有できます。そのため、より効果的にチャンスを獲得し、リスクを最小限に抑えることができます。
エンゲージのアセットライブラリーにある「コンテンツの発見」では、保存されたエクスプロア検索からユーザー生成コンテンツ（UGC）を検索して見つけることができます。今回のアップデートでは、すでにサポートされているTwitter、Facebook、Pinterestに加え、InstagramのUGCサポートが追加されました。MeltwaterにおけるUGCは、自社のオーディエンスを調査し、彼らや同じ属性のオーディエンスに関連性の高く、魅力的で信頼できるコンテンツで魅了することができます。
投稿管理でInstagramのカルーセルを作成・予約・公開することができます。最もエンゲージメント率の高いInstagramの投稿タイプであるカルーセル投稿でオーディエンスを魅了しましょう。
Instagramカルーセル投稿をFacebook、X、LinkedIn、YouTubeと一緒に投稿することで、SNS全体で一貫性のある視覚的なブランドアイデンティティを構築できます。
メディア・リレーションで発見できる5つ目のプロフィール・タイプ、限定プロフィールをご紹介。これまでは、活動休止中と思われるジャーナリストやその他の連絡先のプロフィールはメディアリレーションに表示されず、そのプロフィールにもアクセスできませんでした。限定プロフィールは、正確な検索や古いコンテンツの表示時に、Meltwaterで見つけることができます。リストを編集して限定プロフィールタイプを削除すると、取材につながる可能性が高まります。
その結果、自社のメッセージに関連性のある人物と真正に関わり、メディアの露出機会を確実に発見することができます。
Klearはすでに、AIを活用したインフルエンサー候補をホームページ上で直接ご紹介しています。あなたの受信箱に直接届く「おすすめインフルエンサー週次メール」で、選りすぐりのインフルエンサーを確認し、審査作業をさらに簡単にしました。ネットワークを拡大し、インフルエンサーをより早く発見しましょう。自分のペースで動ける柔軟性で、ディスカバリーを常に最優先に。そのため、いざというときにすぐにアウトリーチに飛び込むことができます。
除外フィルターを使用して、（タグやキャンペーンを通じて）すでにネットワークに参加しているインフルエンサーをディスカバリーの検索結果に表示されないようにします。タグ付けしたインフルエンサーやキャンペーン（アクティブまたはアーカイブ）に参加しているインフルエンサーを除外すると、既知のインフルエンサーを選別する必要がなくなるため、新しいインフルエンサーをより早く発見することができます。
Profiles（プロフィール）モジュールのMy Influencers（マイ・インフルエンサー）に2つの新しいアップデートが追加され、インフルエンサーに関する重要なデータを一元化された場所から簡単に表示し、リクエストできるようになりました。テーブルビューに表示される情報をカスタマイズし、キャンペーンパフォーマンスデータを含めることができます。列を追加して、キャンペーン投稿数、エンゲージメント数、リーチ数、EMVの集計指標を表示できます。[TikTokデモグラフィックを取得]と[メールアドレスを取得]が[マイインフルエンサー]内の[アクション]ドロップダウンに追加されました。
PRインサイトレポートユーザーの皆様からご要望の多かったスライド、 メディアタイプ別メンションを搭載。
デフォルトでは、テレビ、ラジオ、オンラインニュース、紙媒体など、ニュース媒体のタイプ別に指標を表示します。このリリースは、ダッシュボードの同様の機能に対応しています。
インサイトレポートのこの新しいスライドにより、アーンドメディアのレポート作成時に、オンライン、テレビ、紙媒体、ラジオごとに分析をドリルダウンできるようになりました。
ダッシュボードで利用可能になった2つの新しいインサイト、上位ジャーナリスト（件数順）と上位ジャーナリスト（リーチ順）の提供を開始しました！貴社の報道実績の影響力を理解し、将来のアウトリーチのためにジャーナリストを調査することができます。訂正が必要な場合、露出の機会がある場合、または関心のあるトピックについてさらに調査する場合、誰に連絡すべきかを知ることができます。
測定で保存したタグを新しい方法で有効活用しませんか？今回のアップデートにより、一度に最大50個の投稿タグを適用できるようになりました。選択したタグのすべて、または選択したタグのいずれかに一致する投稿をフィルタリングできます。「すべて」と「いずれか」を切り替えたい場合は、「すべて選択」の切換え機能を使用できます。キャンペーンマネージャーは、タグ付けされたコンテンツを投稿レベルで簡単に分析し、最もパフォーマンスの高い投稿やキャンペーンの特徴を特定できるようになりました。
ダッシュボードで利用可能になった2つの新しいインサイト、上位ジャーナリスト（件数順）と上位ジャーナリスト（リーチ順）をご紹介します。貴社の報道実績の影響力を理解し、将来のアウトリーチのためにジャーナリストを調査することができます。訂正が必要な場合、露出の機会がある場合、または関心のあるトピックについてさらに調査する場合、誰に連絡すべきかを知ることができます。メディア掲載のチャンスを発見し、影響力を示しましょう。
キャンペーンモジュールからではなく、発掘するプロセスの中で（検索結果とプロフィールページから）個別のインフルエンサーアウトリーチメールを送信することができます。以前は、連絡先の詳細にアクセスするには、インフルエンサーをキャンペーンのメンバーとして追加する必要がありました。アウトリーチプロセスの背後にある戦略は、さまざまな形を取ることができます。大規模なキャンペーンでは、一括アウトリーチが最適なアプローチかもしれませんが、微妙なキャンペーンでは、インフルエンサーごとにカスタマイズされたアウトリーチメッセージが必要かもしれません。
新しい画像設定で、リクルートのランディングページを目立たせることができます。これまでは、リクルートページのすべてのタイトル部分に1色を適用する設定しかありませんでした。インフルエンサーの注目を集め、心をつかみましょう。情報を吸収しやすく、行動を起こしやすいフォントカラーでページを最適化しましょう。
ChatGPTを搭載したAIライティングアシスタントに18の新しいプロンプトが追加され、ユーザーは生成AIの最新の進歩を活用できるようになりました。新機能は？11の新しいトーンと7つの新しいSNSのバリエーションをご用意しました。ChatGPTライティングアシスタントは、数秒で複数の投稿バリエーションを提供します。
毎回新しいインサイトを作成する代わりに、既存のインサイトを複製してダッシュボードを作成。
新しいダッシュボード作成の拡張性は非常に重要です。ダッシュボード全体を複製するオプションと同様に、インサイトを複製するオプションもご用意しました。インサイトを複製することで、完成までのステップを減らすことができます。工数を減らすことで、ヒューマンエラーの発生リスクを減らすことができます。
ダッシュボードで利用可能になった2つの新しいインサイト、「 上位エンティティ」と「ソースタイプ別エンゲージメントトレンド」をご紹介します。エンティティとは、普通名詞または固有名詞に分類されるキーワードです。ダッシュボードの2つの新しいインサイトを使って、アーンドメディアのインパクトをアピールしましょう。エンゲージメントトレンドは折れ線グラフで、トップエンティティは独自のインサイトビューで表示されます。インサイトをドリルダウンすると、グラフの背後にある注目のコンテンツを見ることができます。
解説機能は、大規模言語モデルの威力を活用し、調査したいデータについてAIが生成した文脈説明やサマリーを提供し、インサイトへの時間を短縮することができます。数ヶ月前にディスカバリーで公開された解説機能は、ディスカバリーで発見されたインサイトの推奨を文脈化し、現実のものにするもので、現在ではインサイトページで利用できるようになり、指定された投稿リストを要約し、文脈をもたらします。
ユーザーは、ストリーム内のコンテンツに目を通し、メンションの把握・調査・分類に多くの時間を費やしています。現在、並べ替えのオプションと昇順は、それらが明確に表示されるように移動され、ユーザーは常に自分のコンテンツの並べ替え方法、昇順の変更方法を把握することができます。
このアップデートの一環として、ページをスクロールしたときに新しい記事が読み込まれる速度も30～40％向上しました。
エンゲージのアセットライブラリにあるコンテンツの発掘では、エクスプロアで保存した検索からユーザー生成コンテンツ（UGC）を検索することができます。今回のアップデートでは、2つの新しいチャネルのUGCサポートを開始しました。 すでにサポートされているTikTokとTwitterに加え、FacebookとPinterestを追加。MeltwaterにおけるUGCは、自社のフォロワーを調査し、オーディエンスにとってより関連性が高く、魅力的で、信頼できるコンテンツの活用にご利用いただけます。
ISO 27001認証（ISO=国際標準化機構）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の世界的な標準規格となっています。ISO 27001認証の取得は、27,000人の顧客の個人データ保護に対するMeltwaterの取り組みを示すものです。
エクスプロアのメンショントレンドウィジェットから直接、AIを活用したインサイトが表示され、スパイクの理由を含む追加コンテキストを提供するために、AIを活用した平易なサマリー詳細が追加されました。スパイク分析は、ニュースやソーシャルカンバセーションの統計的に関連性のあるシフトや異常値を識別してハイライトし、ユーザーを本当にインパクトのあるものに導きます。
これまでのアーンドメディア分析機能では、分析の情報源を指定する必要がありました（ニュースやFacebookなど）。その結果、開発者はエクスプロアで利用可能な同じ分析情報を取得する際に、複数のアナリティクスコールを作成する必要がありました。 この機能により、API分析機能がエクスプロア検索を完全にサポートするように更新され、分析のデータソースを指定する必要がなくなります。
これまで、インサイトページで積み上げ棒グラフカートを作成する場合、表示される値の形式はパーセント表示のみでした。表示オプションとして生の値を追加することで、この機能を改善しました。データセット内の各カテゴリーの正確な値を確認し、比較することができます。未加工の値を使用すると、作業中の各カテゴリのスケールを簡単に確認できます。
Klearは、ブランドがメールアカウントを統合することで、一度に数百人のインフルエンサーにメールを送信することで簡単にアウトリーチを拡大し、アウトリーチのワークフローを簡素化し、応募フォームを統合することで採用戦略を増幅することができます。
企業がクライアントへの1日あたりの送信制限を超えないようにするために、Klearの顧客のメールアドレスから送信されるメールは、送信件数が1日あたりの閾値を超えた場合、送信予約として保存されます。
スライドやスクリーンショットを手作業で追加してレポートを編集する手間を省くことができます。データに基づいたレポートで自信を持って成果を報告・確認することができます。キャンペーンレポートのエクスポートには、MeasureのAnalyticsタブからのデータをハイライトする追加のスライドが含まれるようになりました。キャンペーン設定に基づき、レポートには、経時的な指標（複数のデータポイントの比較）、SNSチャネル間のパフォーマンス内訳、および売れ筋商品の新しいスライドが含まれます。
デイリーダイジェストでコンテンツを並べ替え、7つの異なる値のいずれかを使用して、最もインパクトのあるコンテンツを最初に表示。新しい2つのオプションは、ソーシャルエコーとエンゲージメントです。これまでは、デイリーダイジェストレポートの予約時に選択できるのは、リーチ、関連性、プロミネンス、地域、言語、日付による並べ替えのみでした。これら2つの新しいオプションにより、ユーザーは、日々のモニタリングの業務により適した形で並べ替えることができます。よりカスタマイズ可能なデイリーダイジェストにより、ユーザーは関連性が高く、正確で、実用的なレポートを作成することができます。
PRインサイトレポートのユーザーからご要望の多かった「上位SNS投稿」スライドの提供を開始しました。デフォルトでは、上位8つのSNS投稿をエンゲージメント順に表示します。ブランドのイニシアチブに関連するSNS投稿をより包括的に理解することができます。PR担当者にとっては、キャンペーンに関連するSNS投稿を紹介することで、アーンドメディアと合わせて補完的なストーリーを提供することができます。どの投稿をレポートに含めるかは自由にカスタマイズ可能です。スライド内のテキストを編集し、レポートに関連する文脈を追加することもできます。
HQダッシュボードにアクセスできるKlearユーザーは、ワークスペースの指標を含む詳細レポートを作成し、エクスポートできるようになりました。これらのレポートは、複数のワークスペースまたは複数のキャンペーンから集約された指標を含むようにカスタマイズ可能です。例えば、2つのホリデーキャンペーンをそれぞれ異なるワークスペースで実施する場合（1つは英国のワークスペース、もう1つは米国のワークスペース）、これら2つのキャンペーンの指標を含む1つの集計レポートを作成することができます。これは、エンタープライズのブランドや代理店にとって、包括的な週次、月次、年次レポートを作成するために、ワークスペース間のレポートを手作業で組み合わせる時間を短縮できることを意味します。主要なステークホルダーへのプレゼンを効率化し、戦略に集中する時間を増やすことができます。
投稿者(Twitter/X)とジャーナリスト(出版・ニュース)用の新しいメディアプロフィールアイコンで、簡単にプロフィールを発見できます。著者やジャーナリストをスクロールすると、フォローアップアクションが表示されます。モニタリングビューや他のコンテンツストリームを離れることなく、どのコンテンツに拡張可能なプロフィールプレビューがあるかを一目で確認できます。タグ付けと並べ替えが速くなりました：エクスプロアやモニターでジャーナリストの調査に多くの時間を費やしていませんか？クリック可能なプロフィールを表示するアイコンで、一貫したメディア調査がさらに簡単になりました。
ビジュアル検索の結果は、投稿別またはインフルエンサー別に表示できるようになりました。投稿による結果では、インフルエンサーのカード表示の代わりに、検索クエリに一致するコンテンツの正確な部分のフィードのビューが表示されます。ビジュアル検索は、トピック検索やキーワード検索と同様に、インフルエンサー別に結果を表示します。しかし、ニッチなコンテンツ制作を必要とするキャンペーンでは、まずコンテンツを評価する必要があります。そこで、発見プロセスを合理化するために、ビジュアル検索の結果を表示する方法の選択肢を広げました。
埋め込みリンクの自動検出、より簡単なリンク短縮オプション、より優れたリンクプレビュー警告など、投稿管理の添付リンク作業が合理化され、より迅速なコンテンツ作成が可能になりました。LinkedIn投稿の投稿予約時に、LinkedInリンクのタイトル、説明、サムネイルをカスタマイズできるようになりました！投稿ボックスに埋め込まれたリンクを自動検出することで、ユーザーはコンテンツ作成をサクサク進めることができ、より良いユーザー体験を提供します。LinkedInリンクのタイトル、説明文、サムネイルの編集を可能にすることで、ユーザーはより柔軟に、メッセージの内容をカスタマイズして調整することができます。リンクに添付されたメタデータが役に立たない、あるいはコンピューターが生成したものであることがあります。カスタマイズすることで、ユーザーはリンクの情報をより文脈に沿ったものにすることができ、エンゲージメントを獲得することができます。
全く新しいアラート 「業界イベント」をご紹介します。このアラートは、業界全体（例：自動車製造、ヘルスケアサービスなど）のインパクトの強いビジネスイベントをアラートするように設計されています。業界イベントアラートでは、業界全体を簡単に追跡し、アラートすることができます。これにより、業界内のすべてのビジネスに対してイベントアラートを設定することなく、簡単に業界全体をモニタリングすることができます。リアルタイムのアラートにより、組織内の情報をいち早く知ることができます。
エンゲージをご利用のお客様向けに、アセットライブラリに新しいコンテンツ発見オプションが追加されました。「コンテンツの発掘」では、保存されたエクスプロア検索からユーザー生成コンテンツ（UGC）を検索・発見することができます。コンテンツメディアとテキストは、コンテンツのアイデアのために投稿管理内で使用することができます。ソーシャルメディアマネージャーやSNSマーケッターにとって、独創的で、関連性があり、魅力的なソーシャルコンテンツが絶えず求められています。発掘は活用までの時間を短縮し、より少ない労力でより多くのタスク実行を可能にします。ネイティブチャンネルを検索し、再利用するためのアセットやテキストをコピー/ダウンロードするのに比べ、作業量は少なくなります。
ダッシュボードは、業界標準の指標と一貫したデータの透明性により、ブランド・イニシアチブをモニタリング・理解し、レポート化するためのオールインワン・ソリューションです。
ダッシュボードを構築するための 2 つのオプション（デイリーインタラクティブダッシュボードと定型ダッシュボード・レポート）が利用可能です。ダッシュボードのレイアウトは、分析・モニタリングすべきKPIの概要を一目で把握できるようになっています。PDF、PPT、Googleスライド、共有可能なリンクとして共有できます。プレゼンテーションでダッシュボードを作成し、関係者に主要な成果を報告することで、業務のインパクトをアピールしましょう。毎日のインタラクティブなワークスペースと外部プレゼンテーションのための柔軟性を組み合わせることで、ダッシュボードが完全なものになり、最終結果のコンテンツとデザインの正確性と予測可能性が保証されます。
MeltwaterエンゲージはSalesforceのAppExchangeに対応するソリューションです。SNS上の会話をサービスクラウドおよび販売クラウドに転送し、顧客データとSNSデータを同期することで、CRMを離れることなくSNSでの問い合わせに応答することができます。Meltwaterエンゲージを使用すると、CRMから離れることなくSNSの問い合わせに応答できます。
SNSプロフィールを既存の連絡先と関連付けることで、データの質を向上。
エンゲージで案件、コンタクト、リードを作成。ソーシャルメディア管理ツールからSalesforceへの案件、連絡先、リードのルーティングを作成および自動化することで、工数を削減し、SNSプロフィールを既存の連絡先に関連付けることで、データの質を向上させます。
画像検索の提案は、Discoveryのホーム画面に新しく追加されたセクションです。
今年初め、従来のキーワード検索やハッシュタグ検索にとどまらず、インフルエンサー発掘の可能性を広げるため、ビジュアル検索を立ち上げました。ビジュアル検索を使えば、理想的なコンテンツの詳細を入力し、それに似たコンテンツを投稿しているインフルエンサーのターゲット・リストを取得することができます。
この新しい検索方法に移行する際のガイダンスを提供するため、もともとビジュアル検索を開始する際の検索プロンプトの例を提供していましたが、最適な結果が得られるように検索を調整するために、ビジュアル検索の提案を導入しました。
Klearのコンバージョンピクセルを使用しているユーザーは、あらゆるEコマース店舗から既存のクーポンコードを取り込んでキャンペーンで使用し、コンバージョンを追跡できるようになりました。これまで、追跡ピクセルを使用しているEコマースユーザーは、追跡リンク経由のコンバージョンしか追跡できませんでしたが、今回のアップグレードでクーポンコードからのコンバージョンも追跡できるようになりました。
Eコマースブランドにとって、コンバージョンを追跡することで、最も成功したインフルエンサーを明らかにし、インフルエンサーマーケティングの取り組みの全体的な影響を確認することができます。これは、各インフルエンサーの追跡リンクやクーポンコードを利用するなど、様々な方法で行うことができます。以前は、Klearでクーポンコードのコンバージョンを追跡する機能は、Shopifyを使用するEコマースブランドに限られていましたが、Klear のコンバージョンピクセルを使用するすべてのEコマース店舗をサポートするために、クーポンコードの機能を拡張しました！
新しいAPIエクスポートオプションでは、ダウンロードするドキュメントの最大数、または結果のパーセンテージを指定できます。
以前のAPIエクスポートは、検索と日付範囲でマッチした結果の全てを表示していました。このため、多くのトピックについて大量のデータを処理するのに苦労し、契約書に記載されたデータ量の制限内に収めるのが非常に困難でした。現在では、これらの洗練されたエクスポート・オプションを使用して、API からエクスポートするデータ量を厳密に管理することができます。データの急増に圧倒されることなく、投稿件数の多いトピックを注視し、調査案件、特に幅広い検索用のサンプルデータを発見することができます。
ダッシュボードビューでソーシャルリーチ分析を通じてより完全なブランド概要を提供します。ダッシュボードで利用可能になった3つの新しいインサイト：ソース別ソーシャルリーチ、ソーシャルリーチトレンド、ソーシャルリーチ別上位投稿者です。ソーシャルリーチインサイトでは、SNSで特定のメッセージに触れた潜在的なオーディエンスの数を追跡できます。リーチは、潜在的なオーディエンスの規模を特定するのに役立ち、どのようなタイプのメッセージがSNSの領域で最も広くリーチできるかを理解することができます。
投稿者セグメントの「親和性の高いメディア」タブには、Twitterで他の媒体タイプをフォローしているオーディエンスの割合が表示されます。これは、オーディエンスと相性の良い媒体の種類を特定するのに役立ちます。メディアタイプは、ラジオ、新聞、テレビ、雑誌、イベント、ポッドキャスト、人物、映画に分類されます。また、保存できるダッシュボードの数が200に増えました。
エクスプロアの検索結果で、Instagramコンテンツの位置情報が利用できるようになりました。位置情報はAIをもとに、ハッシュタグ、言語、ユーザー経歴などの投稿レベルのデータを使用して、人物またはアカウント名の国や地域を推測します。
すべてのInstagramコンテンツに位置情報が含まれるわけではありません。これはInstagramのプライバシー設定やその他の制限によるものです。投稿の出元を特定することで、ユーザーはオーディエンス層に関する文脈情報を得ることができます。言い換えれば、ユーザーはオーディエンスに対する理解を深めることができます。例えば、オーディエンスがどこに住んでいるか、またはどこに居住しているかを知ることは、コミュニケーションのプロがよりターゲットを絞った、場所に関連したコンテンツやキャンペーンを実施するのに役立ちます。Instagramの位置情報は、Meltwaterが提供する消費者インサイトであるRadarlyで利用可能です。この情報をエクスプロアにも含めることで、ユーザーはツール間でよりシームレスな体験を期待できます。
オウンドSNSのパフォーマンスを測定するエンゲージとソーシャル分析をご利用のお客様向けに、指標の拡張、ドラッグ＆ドロップ、サイズ変更などの新機能が備わった、まったく新しいダッシュボードをご紹介します。
効果測定はMeltwater内の新しいタブで、拡張された指標、ドラッグアンドドロップ、サイズ変更などの新機能を備えたダッシュボードがあります。一元化されたダッシュボードで、複数のソースから重要なデータに即座にアクセスできます。チャンネルごとに個別のレポートを作成する必要がなくなります。手作業によるデータ集計とレポート作成に別れを告げましょう。ダッシュボード・ビルダー機能でワークフローを効率化し、最も重要な戦略的意思決定に集中できます。
エンゲージで公開された投稿のFacebook投稿ブーストをエンゲージの投稿管理から直接、接続しているFacebook広告アカウントを経由して、公開済みのFacebook投稿をブーストできるようになりました。より多くのリアクションを獲得し、人気投稿をパワーアップさせることで、より印象的な投稿になります。そしてブランドのリーチを広げましょう。ブーストはいいね！やコメントだけではありません。ブランドのリーチを広げ、未開拓のオーディエンスにアプローチし、デジタルの世界で影響力を持つことができます。エンゲージ内で公開されたFacebook投稿を素早く簡単にブーストする方法を提供することで、Facebook広告マネージャーにアクセスする必要がなくなり、マーケティング担当の業務を効率化できます。数回クリックするだけで、投稿をブーストすることができます。
Klearのおすすめのインフルエンサー（Suggested Influencers）は、AIで人気のインフルエンサーを分析し、自動的にあなたのためだけに選別されたインフルエンサーをおすすめします。Klearのホーム画面から、キャンペーンやタグにお気に入りを追加できます。ブランド認知に貢献しているインフルエンサーを見つけたとしても、類似するコンテンツを制作しているインフルエンサーを探すのは、従来の検索方法では困難で時間のかかる作業です。検索を実行することなく最適な人材を見つけ、すでに起用しているインフルエンサーと同レベルのインフルエンサーでオーディエンスを魅了することができます。影響力があり、自社ブランドとマッチする、関連性の高いインフルエンサーとのつながりを広げることができます。
SNS投稿のタイミングは、ファンから最も見られ、エンゲージメントを獲得する上で非常に重要です。「投稿に最適な時間帯」は、AIを使ってエンゲージメントを最大化する最適なタイミングを提案することで、コンテンツを予約する時間帯を自動で検出します。当社のアルゴリズムは、すべてのタイムゾーンにわたる41億件以上のSNS投稿データを使用し、曜日とSNSプラットフォームごとに合わせて、SNS投稿に関する具体的な提案を提供します。
エクスプロア検索で使用できるアクションは、検索ドロップダウンメニューから、キーワード検索、詳細検索、かけ合わせ検索の紫色のアクションボタンに複製されました。検索アクションをアクションボタンの下に移動することで、検索ドロップダウンメニューが整理され、ユーザーにとってより直感的なデザインになりました。すべてのアクションを「アクション」ボタンの下に配置することで、ユーザーのワークフローと行動を合理化し、これらのオプションを自然に最初に探す場所に配置しました。
エンゲージ・ユーザー向けに、SNSアカウントにすぐに接続するよう促す新しいバナーをホーム画面に追加しました。このバナーは、期限切れまで48時間を切ったアカウントの再接続を促すものでもあります。このバナーは、ペイド・アーンド・オウンドのすべてのタイプの接続に適用され、ワークフローを合理化し、データの取りこぼしをなくします。アカウントへのアクセスを失い、再接続に余分な時間を費やすリスクを減らします。これらのバナーは、必要なアクションを前面と中央に表示するため、バックグラウンドで有効期限リマインダー・カレンダーを管理することなく、安心してご利用いただけます。
プロフィール・ページのマイ・インフルエンサー・セクションは、過去のインフルエンサー・データを使って検索やフィルタリングができる、あなただけのインフルエンサー・データベースに生まれ変わりました。インフルエンサー・リレーションシップ・マネジメントには、長期的な関係の構築と育成が含まれる。そのためには、ブランドは独自のインフルエンサーデータを収集、保存、閲覧する機能が必要です。Myインフルエンサーは、ブランドがインパクトと成果を最大化するためにターゲットを絞ったキャンペーンを構築し、長期的なパートナーシップをサポートするためにインフルエンサー・ネットワークとの強力な関係を育成することを可能にします。注：ProfilesのMy Influencersは、CampaignsのMaster Listに代わり、すべてのインフルエンサーにアクセスするために必要な場所を統合しました。
エクスプロア＋メディアリレーションズのユーザーは、エクスプロアのメディアコンタクトタブからメディアコンタクトの関連記事を展開し、掘り下げることができるようになり、エクスプロア＋メディアリレーションズユーザーのギャップをさらに埋めることができるようになりました。連絡先と検索クエリの両方に関する関連記事を、ワンクリックで即座に読むことができるようになりました。ユーザーは、メディアコンタクトが書いている実際のコンテンツを深く掘り下げるためにエクスプロアを離れる必要がなくなり、代わりにエクスプロアで直接記事を表示させることができます。
スパイク検知アラートに2つの新情報を追加した：
- メッセージの種類 - スパイクを引き起こしたメッセージの種類（Twitterのリツイートなど）
- 上位トピック - スパイクの原因となる最も関連性の高いトピック（例：人と社会）
メッセージの種類と上位トピックの両方を含めることで、スパイクアラートについてより詳細な文脈をお客様に提供。単にスパイクやその程度をアラートするだけでなく、さらに詳細な情報を含めることで、原因となる追加の要因や変数を理解することができます。
TVEyesは、新しい広告が:us:に表示されると自動的に検出する新しい「音声指紋技術」を手に入れました。米国を拠点とする放送テレビである。この新技術により、彼らは放送クリップを「広告」と「非広告」のページに分割ました。
promotional:true -> 広告
promotional:false -> 広告なし
新しいブーリアン演算子promotional: true/falseを使用すると、米国の放送局で獲得した（非広告）コンテンツと有料（広告）コンテンツを分離し、結果のノイズを減らすことができます。
データは2023年10月4日以降のみとなります。
この新機能は、お客様がより早く価値を見いだし、有料広告のノイズを排除し、より正確なアーンドメディア実績レポートを作成するのに役立ちます。業界用語で広告ページのみを検索するお客様は、競合の広告キャンペーンを素早く発見し、競合の広告戦略を特定することができます。お客様はこれらのインサイトを利用して、自社の広告プランでどのように差別化できるかを判断することができます。
AIを活用したダイナミックなステークホルダーカスタムレポートを作成する新しい体験をご紹介します。PR活動のROIを示すレポートをわずか数分で作成できます。役員への報告業務にもインサイトレポートで、重要な学習事項を強調したり、より明確なストーリーテリングのためにスライド内のテキスト修正、精度をより高くするために結果のカスタマイズを行うことができます。
レポート作成ワークフローを離れることなく、アーンドメディア報道の発見、並べ替え、非表示、修正ができるようになりました。これにより、無関係な報道を簡単に排除し、ステークホルダーに強調したい正確な結果を提示することができます。ポジティブおよびネガティブな報道の原動力となった主要テーマを自動的にハイライトします。センチメント分析では、センチメントカテゴリーごとに、集約された用語、ニュース、競合他社、業界のインサイトの例が表示されます。
メディアデータベース、一般的なCRM機能、ターゲティングメディアリストのためのカスタマイズ可能な検索機能を導入しました。メディアリレーションのコンタクトプロフィールにプロフィールの種類を示すバッジが追加されました。また、メディアリレーションのデータと連絡先を充実させることで、メディアリストを簡単に取り込めるようになりました。
ソースを選別する時間を減らし、価値あるコネクションの構築にもっと時間をかけましょう。これらのアップデートにより、メディアリレーションの一般的なタスクが一元化され、チームはアウトリーチの作成など、重要な作業に専念できるようになりました。
最新のカスタム期間選択は、よりきめ細かいメディアモニタリングが可能になる[モニター]と[分析]で利用できるようになりました。メディアモニタリングに必要な時間枠に正確に日付を指定できます。アプリを切り替えても、日付範囲を調整する時間が短縮され、類似したコンテンツを発見できます。
複数のコンテンツを選択すると、タグ付け、エクスポート、共有、センチメントの更新といった一般的なアクションが実行されます。エクスプロアや分析で複数のコンテンツを選択し、タグ付けやエクスポートなどのアクションを実行する場合、一括選択するたびにプロンプトが表示されるのではなく、選択内容を保存することができます。その結果、日々のメディアモニタリングに費やす工数を削減することができます。
ユーザー名/アカウント名によるコメントの検索は、2023年にお客様から最も多く寄せられたご要望でした。今回のアップデートで、会話の検索バーがアップグレードされ、ソーシャルプロフィール、ユーザー名、アカウント名を検索できるようになりました。一人のユーザーからのすべてのコメントと返信を簡単に見つけることができます。この新しい検索機能により、メッセージをスクロールして探す必要がなくなり、ユーザーの時間を節約できます。時間が節約されることで、ユーザーはより早く質問に参加し、解決することができ、その結果、ファンや顧客の満足度向上につながります。
Klearのワークスペースにより、部門を超えたチームは、インフルエンサーのワークフローに一貫性を保ちながら、別々の環境でキャンペーンを組織し、実行することができます。HQダッシュボードは、すべてのワークスペースのトップレベルの指標とアクティビティを可視化します。複数のブランド、製品、市場にまたがるイニシアチブをサポートするチームにとって、追跡すべきKPIや管理すべきステークホルダーは増える一方です。HQダッシュボードは、リーダーが各ワークスペースの詳細を確認することなく、何が起きているのかを一目で把握できるようにします。
Measure の新しい分析指標で、キャンペーン結果をより深く掘り下げ、よりスマートな戦略を構築しましょう。新しい「Analytics」タブには、キャンペーン結果をリアルタイムで表示するインタラクティブなチャートやグラフが全ページに表示されます。最もインパクトのあるデータのハブとして機能するこのタブには、時間経過に伴う指標の概要、SNS/コンテンツタイプの内訳、売上データ、トップインフルエンサー/コンテンツ、オーディエンス属性などが含まれます。Measureに含まれるEnhanced Campaign Analyticsを使えば、ブランドにとって最も有益なインフルエンサー、コンテンツ、チャネルを明らかにすることができます。
オプションの多要素認証により、Meltwaterアカウントのセキュリティ層がさらに強化されます！Meltwaterアカウントのプロフィールページで多要素認証(MFA)が利用できるようになりました。セキュリティと保護が強化され、より安全でスマートに作業に取り掛かることができます。MFAはオプションですが、有効にするとセキュリティが強化されます。MFAは、パスワード以外の保護レイヤーを追加することで、企業ソフトウェアユーザーのセキュリティを強化し、不正アクセスやデータ侵害のリスクを効果的に抑制します。
ユーザー様のご要望にお応えして、エクスプロア、モニター、分析のCSVエクスポートでエンゲージメント指標をご追加しました。総ソーシャル・エコー、記事エコー、検証済み（Twitterのみ）の各指標で、コンテンツストリームのエクスポートをより深く分析。リツイートのような特定のインタラクションで絞り込み・並べ替えを行い、投稿の関連性を明らかに。「検証済み」ステータスに基づいてコンテンツをフィルタリングすることで、影響力のある投稿者を発見し、キャンペーンに大きな影響を与えることができる認証済みのTwitterユーザーをターゲットにすることができます。
Instagramでは、Webから直接ストーリーを公開できるようになりました。つまり、ユーザーはエンゲージのモバイルアプリを使用しなくても、Meltwater内で直接Instagramストーリーの下書き、投稿予約、公開を行うことができます。
Facebookがユーザーを新しいページに移行させるのに伴い、従来のビジター投稿の代わりにサードパーティメンションを使用してブランドに接触するファンが増えています。今回、「会話」にて自社ブランドについて言及されたメッセージを表示し、アクションを起こすことができるようになりました。
エンゲージはTwitterの最新APIバージョン２にアップグレードされ、ポーリング時間の更新や過去データの補填など、エンゲージユーザー向けにいくつかの新しいアップデートや機能強化が行われました。
- 4時間ごとのポーリング
- ツイートのポーリングが7日間から30日間に増加
- 新規接続時点から過去7日間の自動バックフィル機能
- リツイートのエンゲージメントは元のツイートに帰属
- いいね！の数が合計数に変更（いいね！－良くないね）
- ソーシャル分析にTwitter投票が表示
最新技へのアクセス - TwitterはAPIをバージョン２に統合します。これにより、開発と技術革新が効率化され、これまでMeltwaterでは利用できなかった新機能が提供されます。これにより、Meltwaterは最新かつ最高のTwitter機能とアップデートにアクセスできるようになります。
カスタムダッシュボードから特定の分析またはビジュアルを選択し、その特定の分析を作成するために使用される基礎データをダウンロードします。これは、以前はクラシック・ダッシュボードで利用可能でしたが、お客様からのご要望にお応えし、追加したものです。最後に、カスタムテキストインサイトに、フォント、箇条書き、番号付きリスト、太字、下線、斜体などの新しいカスタムテキストオプションが追加されました。
表示されたデータの正確性を検証したり、独自のレポートで独自の複合分析を行うことができます。アーンドメディアに関するレポートでは、複数のレポートから画像・グラフを組み合わせる必要がある場合があります。クラシック・ダッシュボードと同様に、画像をダウンロードしたり、より幅広いレポート作成のためにコピーしたりすることで、全体像を把握することができます。
Klearユーザーは、一人ずつではなく、一度に複数のインフルエンサーに個別のクーポンコードを作成し、送信できるようになりました。多くのEコマースのお客様は、インフルエンサーキャンペーンでクーポンコードを使用し、売上を伸ばし、新規顧客を獲得し、最もパフォーマンスの高いインフルエンサーを追跡しています。しかし、コードの作成と配布は、特に規模を拡大したアクティベーションでは、反復的で時間のかかるプロセスになることがあります。この新しい一括アクションにより、チームは時間を節約し、インフルエンサーの負担を軽減させることができます。キャンペーンアセットをより迅速に提供することで、タイムラインとコンテンツの期待値を軌道に乗せることができます。
エクスプロアに Kakao TalkとLINE Voom2つの新しいSNSソースタイプを導入！ VKのカバレッジを拡大し、Kakao TalkとLINE Voomのソースを追加することで、すでに業界をリードするデータセットを強化し、利用可能な最大かつ最も包括的なデータセットを提供します。今回のリリースでは、エクスプロアとRadarlyの両方で利用可能なソースを統合および拡張し、Meltwater製品全体でより一貫性のあるデータセットを提供します。
エクスプロアの検索を修正することなく、コンテンツストリームに直接コンテンツを追加できるようになりました。
不足しているコンテンツを追加するための、より迅速で包括的なワークフローを今回導入しました。まず、当社は日々のメディアモニタリングを行う上で最も人気の方法を特定しました。記事、投稿、その他のコンテンツがエクスプロアの検索結果に表示されないことがあります。コンテンツの "コンテンツ追加 "タブでは、回避策としてタグを使用することなく、検索に直接URLを追加できるようになりました！MeltwaterアプリやChrome拡張機能でコンテンツを簡単に追加できるようになったので、メディアモニタリング業務に速やかに戻ることができます。
スパイク分析： ExploreのMentions Trendウィジェットにスパイクの検出と分析というAIを活用した新しいインサイト機能が追加されました 。ニュースやSNSの口コミにおける変化を特定し、サマリーの説明や、言及や追加のスパイク分析を表示する詳細なインサイトを提供します。また、メール、アプリ内、Slackでの新しいコンテキスト分析でスパイクアラートをアップデートしました。
コンテンツクラスター：探索の概要タブにAIを搭載した新しいウィジェットが追加されました。Meltwaterは独自のAIを使用して、トピックの類似性に基づいて関連する検索結果をクラスタ化し、クラスタ化されたコンテンツの要約を生成します。この新しいウィジェットは、最も関連性の高いコンテンツを強調表示し、類似したストーリーをすばやく整理して要点を要約するのに役立ちます。ソースの種類には、ニュース、ブログ、Twitter、Redditが含まれます。
投稿管理でのLinkedIn個人プロフィールの言及 - ユーザーは、投稿管理でコンテンツの下書きやスケジュールを作成する際に、LinkedIn個人プロフィールを言及できるようになりました。
チャンネルごとの添付メディアの並び替え - ユーザーは、投稿管理でコンテンツの下書きや公開予定を作成する際に、一般的な作成と同様に、個々のチャンネル・レベルで添付メディア・アセットの並び替えができるようになりました。
KlearのAIを活用したビジュアル検索機能がYouTubeディスカバリーで利用可能になりました。YouTubeのビジュアル検索では、探したい動画に関連するキーワードを記述することで、同様のコンテンツを作成するインフルエンサーの検索結果を生成することができます。今年の夏、インフルエンサーをより速く見つけるためのビジュアル検索の提供を開始しました。その影響とと適切なマッチングを見て、私たちはこの機能をYouTubeディスカバリーにも拡張しました。YouTube用ビジュアル検索は、ニッチな動画クリエイターをより早く発見することで、時間を節約し、クロスチャネルのインフルエンサー検索を簡素化するのに役立ちます。
Klearを用いてユーザーは毎月平均約3000件もの成果物を作成しています。インフルエンサーキャンペーンでは、非常に多くの要素が動くため、詳細が見失われがちです。新しいキャンペーンカレンダービューでは、月ごとに予想されるすべての成果物が一目でわかります。分かりやすいインターフェイスで、毎日何件（どのネットワークから）の投稿が公開される予定なのか、どの投稿がすでに完了しているのか、また期限切れの配信物を簡単にアラートすることができます。Manage内の新しいDeliverablesタブには、カレンダー表示、成果物の作成、効果測定結果の表示のすべてが 1 つの専用スペースに集約されています。
ラジオ、テレビ、ポッドキャストすべてのコンテンツにアクセスして言及をモニタリングしましょう。TVEyesはキー局を網羅するモニタリングサービスです。世界中の主要市場におけるテレビ局、ラジオ局、ポッドキャストコンテンツを幅広くモニタリングすることで、放送番組とポッドキャストのソースを当社のソースベースに含めることができます。
TikTokの属性情報を1人ずつではなく、複数のキャンペーンメンバーに同時にリクエストできるようになりました。このアップデートはキャンペーン管理タブで利用できます。TikTokオーディエンスのデモグラフィックを展開して以来、ユーザーは何百人ものインフルエンサーのデータを活用して戦略的な意思決定を行ってきました。そこで、キャンペーンメンバーにTikTokのデモグラ情報をリクエストするプロセスを合理化し、時間を節約して余分なクリックをなくすことで、ワークフローを中断させないようにしました。
Meltwater APIを使用すると、クライアントはリスニングデータをツールやシステムに取り込んで、レポート、ダッシュボード、カスタムソリューションを構築できます。これまではエクスポートの頻度が日次と手動に限られていましたが、リアルタイムストリーミングが可能になりました。以前は、社内ツールやシステムでレポートやダッシュボードを構築するためにAPIエクスポートを使用する人は、定期間隔（毎月、毎日、または手動）に制限されていました。この度、データストリームの提供開始により、お客様はデータのライブビューをリアルタイムで表示するダッシュボードやソリューションを構築できるようになりました。
手動エクスポートのデータ上限引き上げ： 手作業によるエクスポートは20Kデータアイテムに制限されています。データストリームは、数百万件の文書をリアルタイムで提供することができ、手作業で可能な範囲をはるかに超えています。
ニュースやSNSインサイトに素早くに対応： データをリアルタイムでツールやシステムに取り込むことで、状況の変化に迅速に対応することができます。
Android版のモバイル投稿管理 - エンゲージ・モバイルアプリを使用して、外出先からすべてのSNSチャンネルに投稿が可能になりました。投稿管理セクションに新しい作成オプションが追加され、モバイルから直接SNS投稿の下書き、投稿予約、公開ができます。
アセットライブラリのギャラリービュー -エンゲージのアセットライブラリがアップデートされ、新しいギャラリービューオプションが追加されました。外出先でも、どこからでも便利に投稿を公開できます。エンゲージモバイルアプリは、ソーシャルメディア担当者がいつでもどこでもブランドを構築できるようサポートします。
企業向け統合ダッシュボードは、さまざまなMeltwater製品を統合することでパワフルな分析が可能なセルフサービスパッケージとなっております。一か所でRadarly (アーンドSNS)、エクスプロア(アーンドメディア)、エンゲージ (オウンド&ペイド)など、複数の製品のデータと指標を分析できます。
カスタムランディングページビルダーは、シンプルなワークフローで魅力的な採用ブランディングスペースを作成することができます。そして今回、さらに一歩踏み込んで、これらのランディングページをウェブサイトに直接埋め込めるようにしました。これにより、インフルエンサーの取り組みにスポットライトを当て、より多くのファンから応募が期待できます。キャンペーンを成功させるには、自社ブランドと正真正銘のつながりを持つインフルエンサーやクリエイターとのコラボレーションが不可欠ですが、最適な人物を見つけて採用するには、時間と忍耐が必要です。規模を拡大しつつも資源を無駄使いすることなく、コラボレーションに興味のあるインフルエンサーに注力する戦略が必要になります。そこで、Klearの最新の埋め込み式採用LP機能が活躍します。
エンゲージのモバイルアプリを使って、外出先からすべてのSNSチャンネルに投稿することができます。投稿予約に新しい作成オプションが追加され、SNS投稿の下書き、投稿予約、公開をモバイルから直接行えるようになりました。場所を選ばず簡単に投稿管理できます。
SNSは常時稼動しているため、当社のエンゲージ・モバイル・アプリは、SNS担当者がいつでもどこでもブランド管理ができ、より多くのコンテンツへの対応を支援します。SNSプラットフォームが多様化するなか、当社のユーザーは多くのコンテンツを投稿する必要があります（平均的なSNSチームは、週に4～6件の投稿を行っています）。外出先からすぐに投稿できるモバイル投稿管理は、ユーザーの柔軟性を強化し、アウトプットを増やすのに役立ちます。
ご要望の多かった分析機能がカスタムダッシュボードでご利用いただけるようになりました。AVEは、記事に起因する収益額を推測します。このウィジェットは当社のクライアントの間で非常に人気のあるウィジェットですが、これはあくまで当社の独自の推定値であり、正確な値を測定するものではありません。AVEは、以前はクラシックダッシュボードでのみ利用可能でした。カスタムダッシュボードでは、シェア・オブ・ボイス（SOV）、位置ランキング、キーワードランキング、AVE別記事ランキング、総AVEトレンドなどのインサイトを閲覧できるようになりました。
ディスカバリーExplainerはディスカバリーの新機能で、大規模言語モデル（LLM）を使用して、ディスカバリーが発見した急上昇ワードを文脈化するものです。ディスカバリーの解説機能は、SNSのデータ内で特定した急上昇キーワードに関する文脈をユーザーに提供するために、起因する投稿を表示・分析・理解し、人間らしい説明文を生成します。この機能は、インサイトを即座に理解し、顧客組織内のデータをより効果的に活用するものとなるでしょう。
.SNSコンテンツの投稿予約と投稿の最適なタイミングを選択するために設計されたAI搭載型ツール、「投稿に最適な時間帯」をご紹介します。
SNS投稿のタイミングは、最適な可視性とファンからのエンゲージメントを確保する上で非常に重要です。「投稿に最適な時間帯」は、AIを使ってエンゲージメントを最大化する最適なタイミングを提案することで、コンテンツを公開するタイミングを選ぶ手間を省きます。当社のアルゴリズムは、すべてのタイムゾーンにわたる41億件以上のソーシャル投稿のコレクションを使用して、各曜日と各SNSプラットフォームに合わせて、SNS投稿のための提案をします： 複数のプラットフォームに対する検証の更新
米国でメディアリレーションをご利用のユーザー様に提供を開始した協業用の受信箱にて、メールをMeltwaterアカウントに接続できます。統合されたメール受信箱により、メディアリレーションの記者コンタクトでは、その連絡先とのやり取りが完了すると、営業ステータスが表示されます。このリリースでは、連絡先に対するチームの交流履歴確認、共有スレッドで直接返信ができます。記者プロフィールは、コンテンツ・クリエイターや記者があなたのチーム・メンバーから営業を受けたことがあるかどうか、また彼らが最近どのようにアプローチされたかを表示することで、どのようなアクションを取るべきか判断できるように設計されています。協業用受信箱は、メディア関係者とのやりとりを自動的に追跡することで、チームでの共同作業や、より多くの情報に基づいた意思決定を可能にします。
アフィリエイト報酬の欄がManageで利用できるようになり、Measure内だけでなく、キャンペーン設定時にアフィリエイト費を設定できるようになりました。また、アフィリエイト費の欄（ManageとMeasureの両方）がアップデートされ、パーセンテージではなく、コンバージョンごとに固定額を設定するオプションが追加されました。支払い構造をカスタマイズする機能は、ブランドがEコマースの目標を達成するために非常に重要です。今回のアップデートは、ブランドがより効率的なワークフローを維持し、チームがニーズに合わせてアフィリエイトプログラムをカスタマイズできる柔軟性を提供するのに役立ちます。
Twitterの主要指標：「Twitterインサイト」タブにあるTwitterの主要指標ウィジェットの4つの指標とトレンドを5つの独立したウィジェットに分割し、新しい指標「Twitter表示回数」を初めて追加しました！Twitterメンションウィジェットを1つの統合ウィジェットから5つの個別ウィジェットに分割することで、Twitterの指標ごとに従来の4倍のデータポイントを提供します。ビジュアライゼーションが強化されたことで、ユーザーは一目で素早く直感的にデータを理解することができます。
ドーナツチャート:ドーナツチャートウィジェットは、カラーラベル、パーセンテージ、実際の値を含む、新しいデザインに更新されました。
私たちの新しいコンテンツタギング機能は、AI大規模言語モデル（LLM）を活用し、文書の内容に基づいてコンテンツカテゴリを提案します。エクスプロア、分析、モニターを含むユニバーサルコンテンツストリームがあればどこでも、既存のタグに基づいてAIが提案するタグ付けができるようになりました。メディア・モニタリングを必要とするユーザーにとって、タグは、結果、ニーズ、目的地、キャンペーン・タイプに基づいてコンテンツを分類することを可能にします。処理に費やす時間を減らし、コンテンツの分析とアクションにもっと時間をかけましょう。AIタグは、大量のコンテンツに一貫して頻繁にタグ付けする場合に最適です。タグ付けを継続的に行うことで、AIはより早く学習し、より良い提案をすることができます。
投稿者セグメント内の「比較」をご紹介します！保存された最大5つの投稿者セグメントダッシュボードを並べて直接比較したり、重複や差分を使用して2つのダッシュボード間で共有された異なる側面を発見したりすることができます。投稿者セグメントでは、ホームページが更新され、左に入力ダッシュボード、画面右上に新しい比較ダッシュボードオプションが表示されます。
既存のクーポンコードを使用する新機能により、ブランドはKlearで既に作成されたクーポンコードを取り入れるか、Shopifyストアから既存のコードをインポートしてキャンペーン全体で使用することができます。以前は、Klearで作成したコードをインフルエンサーに提供することしかできず、それは1つのキャンペーン内での使用に限られていました。ブランドが生産性と効率的なキャンペーン設定を維持できるよう、キャンペーン間で同じユニークなクーポンコードを使用できる機能を導入しました。
エンゲージのメディアアップローダーから、エンゲージで唯一無二のAI生成画像を作成する新しいオプションが新登場！DALL-Eの技術を搭載し、ユーザーが作成したテキストプロンプトをもとに、投稿管理、アセットライブラリ、会話を通じて瞬時にユニークな画像を作成することができます。マーケティング担当者やSNS担当者にとって、コンテンツ作成プロセスにおいて非常に便利なツールであり、オーディエンスのエンゲージメントを高めるオリジナル投稿の作成や、魅力的なコンテンツの大量制作などに役立ちます。
ChatGPTのAPIを使用して、Meltwater内で使用できる究極のライティング支援ツール、「PRアシスタント」を開発しました。この機能により、メールやプレスリリースの文章作成が格段に楽になります。コンテンツのドラフトを簡単に作成し、ターゲットユーザーに向けたメッセージングを策定することができます。PRアシスタントで工数を削減し、大規模なアウトリーチを可能にし、ジャーナリストと友好な関係を築くことができます。
ユーザーが同じトピックについて話している記事のグループを取得できるようにするメディアクラスタリング機能をアップグレードしました。今回のバージョンは、テキストと表題の両方を使用してメディアやブログ記事をクラスタリングするために、より洗練され、大規模言語モデル（LLM）を用いた新しいアルゴリズムを備えています。つまり、クラスタ内には、同じテーマに関する記事であっても、異なる語彙や別の観点が使用されている場合があります。
- 複数のインサイトを選択：カスタムダッシュボードのタブと同列でより多くの分析のための複数のダッシュボードビューをより簡単に、より速く構築できるようになりました。
- 総露出件数のトレンド： 選択したインプットの総露出件数を時間経過とともに表示します。指定された期間にわたる総メンションの追跡は、1つのインサイトで表示されるようになりました。このインサイトは、SNSとニュース記事のソースによって提供され、総メンションの集計を提供。スパイクをクリックすると、そのスパイクを作成した関連コンテンツが表示されます。
OwlerのChrome拡張機能は、Owler Community、Owler Max、Owler Proのご契約者様を含む全てのご契約者様にご利用いただけるようになりました！企業のウェブサイト、LinkedInの企業プロフィール、CRMでの作業中など、Owlerの便利機能にアクセス可能です。この新機能により、現在の企業グラフィックデータを含む会社概要、競合他社リスト、ニュースなどの企業インサイトをスムーズに確認できるようになりました。
Klearの画像検索は、現在市場で入手可能な他のものとは異なる革新的なサービスです。インフルエンサー検索を最適化するために、テキスト説明に最も関連性の高いインフルエンサーの画像を見つける高度な画像分析を使用した機械学習モデルに基づいて構築されています。
関連性の高いインフルエンサーを起用すると、キャンペーンの効果は最大化されます。これまでは、検索はトピック検索やキーワード検索に限られていました。では、どのようにして適切なインフルエンサーを見つけることができるのでしょうか？
キーワード検索やトピック検索ではなかなか発見できないインフルエンサーを見つけるにはどうすればよいのでしょうか？Klear の画像検索は、ブランドに最適なインフルエンサーを見つける新しい方法をご提案します。
ダッシュボードに分析タブを追加することで、お客様独自の方法でストーリーを伝えることができます。1つのカスタムダッシュボードで、より多くのデータを使って、表示、分析、またはグラフを簡単に切り替えることができます。ダッシュボードには最大5つのタブがあり、タブごとに20のインサイトを表示できます！
ダッシュボードとレポート機能への継続的な投資の一環として、お客様からのフィードバックに基づいてタブの優先順位を決定しました。複数の分析ビューを一つのスペースに一元化することで、より柔軟にダッシュボードを構成し、関係者に情報を効率的に共有できるようになりました。
現在、ユーザーは5つのタブに20のインサイトを追加することができ、1つのダッシュボードに合計100のインサイトを追加することができます。
コンテンツ分析カードでより高度な分析を行い、きめ細かなコンテンツ分類を実現。
記事のエコー：記事について、当該記事が他のニュースコンテンツに含まれた回数を、末尾の参照または記事自体に埋め込まれた形で表示するようになりました。
Twitterのオーソリティ・スコア：オーソリティスコアがTwitterの投稿者セクションで利用できるようになり、投稿者の信頼性を素早く判断できるようになりました。
エンティティアイコン：記事内のエンティティを簡単に確認して、コンテンツに製品、位置、人、場所、組織、ハッシュタグ、その他のエンティティが含まれているかどうかをよりよく理解することができます。
スレッドコンテンツ： Redditやフォーラムのコンテンツは、スレッドの文脈背景で表示することができ、ユーザーは会話の内容をより深く理解することができます。
エクスプロアのコンテンツストリームのコンテンツカードにInstagramのエンゲージメント指標を新しく追加！モニター、分析でも利用可能です。
エンゲージメントには、モニタリング対象のハッシュタグとプロフィールの両方について、コメント（スレッド）と「いいね！」（リアクション）が含まれます。
リーチ（フォロワー数）も利用可能です（認証済みのInstagramビジネスアカウントの投稿のみ）。
これらの指標をコンテンツカードに直接表示することで、ユーザーの使い勝手を向上。並び替えで投稿のエンゲージメント指標に優先順位をつけたり、クリックを可能にすることで、エンゲージメントタイプのインタラクションを深堀できます。
Klearは、リクルート機能のLP作成を刷新し、わずか数分でプロレベルのページを作成できる簡単なテンプレートをご用意しました。画像、コピー、フォント、色など、すべてをカスタマイズして、ブランドの雰囲気に合ったページを作成することができます。良い第一印象を与えることは、関係構築の重要なステップです。カスタムLPは、あなたのブランドを象徴するような専用スペースを提供し、つながりの構築に役立ちます。LPのリンクをブランドのSNSチャンネルやコミュニティ管理チームと共有し、インバウンドのパートナーシップの問い合わせ（既存のファン）を誘導したり、アウトバウンドのアウトリーチ（大量メール）に含めることで、インフルエンサーのネットワークを組織化し、成長させることができます。
Klearは、リクルートのLPビルダーを刷新し、わずか数分でプロレベルのページを作成できる簡単なテンプレートをご用意しました。画像、コピー、フォント、色など、すべてをカスタマイズして、ブランドの雰囲気に合ったページを作成することができます。良い第一印象を与えることは、関係構築の重要なステップです。カスタムLPは、あなたのブランドを象徴するようなスペースを提供し、つながりの構築に役立ちます。LPのリンクをブランドのSNSチャンネルやコミュニティ管理チームと共有し、インバウンドのパートナー契約の問い合わせ（既存のファン）を誘導したり、アウトバウンドのアウトリーチ（一斉送信メール）に含めることで、インフルエンサーのネットワークを組織化し、拡大させることができます。
テキスト検索：お客様がプロジェクトの画像内のテキストを検索できる新しいAI機能が新登場！高度な検索用語を使用すると、特定のテキストが含まれているか否かに応じて投稿の画像を絞り込むことができます。自社ブランドに関する画像をより多く取得し、自社製品がどのような文脈でどのように使用されているかをより深く理解することができます。最後に、画像内のテキスト検索により、画像内でブランドが否定的に言及されている場合、潜在的な危機を早期発見することができます。
Meltwaterエンゲージでの公開に失敗したSNS投稿に対して、投稿エラーメールが自動的に送信されます。
アカウントピッカーからSNSチャンネルを再接続：公開と会話のアカウントピッカーから、切断されたSNSアカウントを直接確認し、再接続するオプションがあります。ソーシャル接続のステータスを可視化し、接続の期限切れを素早く解決します。
Influencer Giftingは、キャンペーンに参加するインフルエンサーの一部に対して、その都度に製品やシリーズを送ることなく、一括して送ることができます。
選択されたインフルエンサーにカスタマイズされた製品を送ることで、ブランドはより本物のコンテンツ作成を促進し、最終的により良い結果を導くことができます。今年初め、Klearはキャンペーン要件にある製品プレゼントとは別に、インフルエンサーに特定の製品を送る機能を開始しました。
エンゲージのアップグレードされたカレンダー、投稿管理、AI執筆アシスタントは、ユーザーがコンテンツ作成を行い、より多くのコンテンツを投稿できるようにします。広範な顧客調査とフィードバックに基づき、アップデートによってお客様がより少ないクリック数で、より多くのことを効率的に行えるように設計されています。
実際にご覧ください
Measureで結果を並べ替え、フィルターを適用すると（例：Beautyタグを付けたインフルエンサーのInstagramとTikTok投稿）、この特定のデータセットを反映したキャンペーンレポートをエクスポートできるようになりました。包括的な外部用のレポートを作成するために、データの継ぎはぎに何時間も費やす必要はありません。
配信用ネットワークの追加： Instagramリール、Pinterest、Twitch、Blogsに配信物を割り当てることができるようになりました。これらの新しいネットワークは、すでにある以下のオプションに付随しています： Instagramの投稿、Instagramのストーリー、YouTube、Facebook、Twitterなどの既存のオプションに加え、これらの新しいネットワークが追加されました。
最先端の機械学習アプローチにより、プロジェクトの投稿をあらかじめ定義されたカテゴリーに分類することが可能です。
また、カテゴリーを360種類から1,072種類に増やしました。
従来の7言語に加え、中国語（繁体字・簡体字）、日本語、オランダ語、韓国語、ロシア語をサポートします： 英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、ドイツ語、スウェーデン語です。ブランドモニタリング、トピックモニタリング、コンテンツインスピレーション、トレンドモニタリングなど、特定のユースケースのためにデータセットを探索することが、これまで以上に容易になりました。コンテンツ分類は、複雑なブーリアンクエリに代わる非常に効率的な方法であり、クエリの設定がより簡単になります。
インフルエンサーにアプローチする際、ブランドに紐づいたメールアドレスからコミュニケーションを取ることで、出だしから信頼関係を築くことができます。Gmailとの統合を導入して以来、多くのブランドがKlear内でインフルエンサーのアウトリーチを効率化することに成功しました。Microsoft Office 365とOutlookをサポートする電子メールプロバイダのリストに加えることができました。
Microsoft Office 365とOutlookのメール統合により、新しい大量メールアウトリーチ機能をフル活用することができます。これにより、ブランドは、一度に数百人のインフルエンサーにメールを送信することでアウトリーチを簡単に拡大し、アウトリーチのワークフローを簡素化し、応募フォームを統合することで採用戦略を強化することができます。
ソースタイプ別シェア・オブ・ボイス（SOV）：選択したインプットのソースタイプ別の相対的な発言数を表示します。
組織ランキング：ニュース記事やソーシャルを含むインプットにおいて、最も頻繁にメンションされるブランドを特定します。
シェア・オブ・ボイス（SOV）別組織ランキング：検索したインプットの中で最もメンションされたブランドをシェア・オブ・ボイス（SOV）で並べ替えられた棒グラフでリストアップします。
新しいコンテキストフィルターが導入され、ユーザーはエクスプロアのTwitterインサイトタブで、対応するフィルターがまだない指標を簡単にフィルタリングできるようになりました。このフィルターには、ツイートタイプの内訳、オーソリティレベル別の投稿者、Twitter投稿者ランキング、性別の内訳ウィジェットが含まれます。トピック分析タブでは、検索結果の件数や会話が行われている場所だけでなく、結果に関連する一般的なトピックや傾向についてさらに掘り下げることができます。
当社で複数のアプリケーション（Meltwater、Radarly、Klear）を契約しているユーザーや、将来的に追加のアプリケーションを購入予定のユーザーは、1セットのログイン認証情報ですべてのアプリケーションにログインできるようになります。また、右上のナビゲーションバーにある「おすすめの製品」ドロップダウンを使用して、再度ログインすることなく、スムーズにアプリを切り替えることができるようになります！
エクスプロアの4つのグラフを新しいデザインにアップデートし、さらにデータを追加しました。また、グラフをPNGとしてダウンロードする機能を導入しました。
エクスプロア内のコンテンツストリームにあるコンテンツカードは、Meltwater共通のデザインにアップグレードされました。新しくなった機能では、絞り込まれたメンションのサイドポップアウトと「コンテンツ分析カード」に対応しています。ユーザーは、ソースタイプとカスタムカテゴリの新しい表示方法、最小表示オプション、新しいタブで共有・開くための新規オプションも確認できます。
また、コンテンツストリームからのPDFエクスポートの上限が100から500に増加しました。
上記のアップデートは、これまでのリリースと合わせて、「概要」「分析」「トピック分析」タブに適用されるようになりました。
Communitiesは、ソーシャルリスニングのセグメンテーション（オーディエンス発見）ツールである投稿者セグメントとしてリブランディングされました。投稿者セグメントは、マーケティング担当者が既存のオーディエンスに対する理解を深め、新しいオーディエンスを特定するのに役立ちます。
投稿者セグメントは、お客様が現在ソーシャルリスニングに使用しているエクスプロアを補完します。なぜなら、エクスプロアで対応するものと同じ使用例の多くが、投稿者セグメントも支援するものだからです。
このリブランディングの一環として、以下の新しいアップデートが用意されています：
- Twitterフォロワー分析
- 広告ターゲティングタブ＋広告ターゲティングファイル
- 投稿者プロフィールによるSNS分析の拡大
- 投稿者のプロフィールから直接Twitterフォロワー分析ダッシュボードが起動可能
- コミュニティ関連度ランキングウィジェットの更新（クリック可能なトピックホイールアイコンとページ分割を含む）
- トピックホイールカテゴリが200から360に増加
エクスプロアの4つのグラフを新しいデザインにアップデートし、さらにデータを追加しました。また、グラフをPNGとしてダウンロードする機能を導入。ブーリアンのセクションを整理し、文脈を提供するための高度なブーリアンにコメントを残す機能です。検索ボックスの中で、二重感嘆符（！！）で開閉するように書かれたものは、グレーに着色され、検索を実行する際に無視されます。
Twitterが導入した新しい指標が、分析とインサイトページのRadarlyのツイートにも表示されるようになりました。Twitterの表示カウントは「インプレッション」とも呼ばれ、ツイートが閲覧された回数の合計を示します。SNSエンゲージメントを測定しているお客様にとって、いいね！やコメント、引用ツイート以外の指標を取得できることで、興味のあるコンテンツを何人が閲覧したかを正確に把握し、より的確なベンチマークを行うことができます。
多くのクリエイターやインフルエンサーがブランドにとって価値あるコンテンツを生み出しているため、マーケターはインフルエンサー戦略の規模拡大を模索しています。しかし、アウトリーチを増やし、何十通もの招待状を送ることは、何日もかかる時間のかかる作業です。Mass Email Outreachは、アウトリーチ活動を効率化し、一度に数百人のインフルエンサーにメールを送ることができます！
アウトリーチのワークフローを効率化・簡素化し、チームと協業し、雇用主・労働者の両方とネットワークを構築。
キャンペーンワークフロー全体のデータにアクセスし整理することで、Klearのキャンペーンをより効果的に検証・追跡・報告することができます。
Instagramのフォロワーやエンゲージメント率で絞り込み： Instagramのフォロワーやエンゲージメント率でインフルエンサー検索をフィルタリングできるようになり、結果を絞り込んでインフルエンサー発掘のプロセスを充実させることができます。
Connectからのデータエクスポート：Connectからのエクスポート機能をアップデートし、商品ギフト、クーポンコード、リンク追跡、契約書、支払いといった、Connectからの追加キャンペーン情報を含めることができるようになりました。
ホームページのカスタマイズ：最もアクティブなキャンペーンに簡単に社員がアクセスできるように、Klearのホームページを更新し、キャンペーン表示をカスタマイズできるようにしました。
投稿者のピン留めは、インサイトページの新しいカードで、Radarlyユーザーが現在のプロジェクトから特定の投稿者（SNSアカウント、ウェブサイト、ブログなど）を前面に出したり、固定したりすることができます。「ピン留めされた投稿者」カードは、インサイトページのユーザーが、より効率的なワークフローを実現するために、専用のカードで投稿者やウェブページをハイライトしたり、紹介したりするのに役立ちます。
数百人のインフルエンサーのリストを用意しても、すべての電子メールを利用できなければ、手作業で何時間もかけて検索することになります。この時間のかかるステップを省き、タイムラインを軌道に乗せ、インフルエンサーマーケティング戦略を拡大するために、新しいメールアドレス取得機能を導入しました。Klearでより多くのインフルエンサーを採用し、インフルエンサーマーケティング戦略の規模を拡大しましょう。
より多くのMeltwaterソースからのインサイトを使用して、アーンドメディアの記事を測定・理解・報告することができます。エクスプロア検索を使用して独自のダッシュボードをすばやく作成し、キャンペーン、ブランド、取り組みに対する顧客の認知度を測定します。検索を変更せずに、ニュース、ソーシャル、テレビ・ラジオのコンテンツを組み合わせてダッシュボードを作成できるようになりました。
個別のモニタリングビューを作成することで、検索をカスタマイズすることなく、トレンド、関心のあるトピック、比較を特定することができます。メディアリストと彼らの関心のあるトピックに焦点を当て、1つのビューで表示します。会話、トレンドのテーマ、報道実績を取得します。ミニプロフィールを使用して、モニターから直接リスト（連絡先または作成者）に人物を追加できます。
Meltwaterは、Twitterの新機能であるTwitter ViewsとMedia Viewsを利用して、より多くのエンゲージメントデータを提供しています。Twitter Viewsは、エクスプロアのコンテンツストリーム、コンテンツ分析カード、モニター、メディアリレーション、投稿者セグメント、分析でご利用いただけます。
Twitter Viewsは「インプレッション」とも呼ばれ、ツイートが閲覧された回数の合計を示し、Media Viewsはツイート内でメディア（添付画像や動画）が閲覧された回数を反映します。また、Redditの指標も充実し、リアクション数、スレッド数、Redditスコアが追加されました。
2023年、Meltwater製品チームは、関連性の高い結果を取得する検索の作成を容易にする技術開発に重点を置いています。そのため、「メディア形式」と「出力タイプ」、2つの新しいフィルタータイプを発表し、お客様の生活をより便利に、そして検索をより良くすることを目指します。
メディア形式サブフィルターでは、特定のニュースメディア形式（オンラインと紙媒体）で検索結果を含めたり除外したりすることができます。*Meltwaterは、紙媒体へのアクセスを提供する特定のコンテンツプロバイダーとパートナーシップを結んでいます。このコンテンツへのアクセスは、アドオンパッケージとして提供されます。「メディア形式」では、アドオンがあれば紙媒体で切り分けることができます。
出力タイプサブフィルターでは、プレスリリース、業界紙、株式関連ニュースなど、特定のカテゴリーごとにニュース媒体の結果を含めたり除外したりすることができます。このサブフィルターは出版社レベルで機能し、主に発行するニュース媒体の種類によって出力を分類します。たとえば、Marketwatch.comとそのすべての公開コンテンツは、「株式市場ニュース」カテゴリに分類されます。
エクスプロアおよびエクスプロア for MI の［概要］タブ内のコンテンツストリームが、コンテンツカード用のMeltwaterユニバーサルデザインにアップグレードされました。新しいデザインでは、関する横からポップアウトする絞り込まれたメンションとコンテンツ分析カードがサポートされます。
また、ソースタイプとカスタムカテゴリの新しい表示、コンパクト表示オプション、共有と新しいタブで開くための新しいオプションをご用意しました。
ニュースソースフィルターリストを一括で作成することで時間を節約できます！ニュースのソース別フィルタリングで、一度に最大2000個のURLを貼り付けられるようになりました！カンマで区切られたURLのリストをすばやくコピー/ペーストして、すべてのサイトを一度に検索できます。
「ソース別」フィルターを使用すると、ユーザーが指定したニュースソースのセットに従って検索結果を分割して表示することができます。ただし、条件によっては、ソースリストが非常に大きくなる場合があります。
従来は、各ソースを入力し、1つずつ手動でソートする必要がありました。しかし、このフィルターでは、最大2000件のURLを一度に検索できるため、検索結果の分析にかかる時間を短縮することができます。
アラート登録を利用すると、メンション、報道の急増、センチメントの変化、その他のアラートサービスを常に把握することができます。
アラートは、ホームページの「関連製品」カードの下にある最新コンテンツを表示するモジュールで利用可能です。
また、アラートは左側のナビゲーションパネルの主要な場所に配置され、現在はレポートの下にあります。
Klearは、インフルエンサーのリクルート時に収集した回答（リクルートやキャンペーン概要で要求された情報）を保存し、インフルエンサープロフィール内でカスタム変数として割り当てる機能を開始しました。
本文：Klearは、インフルエンサーを審査し、その後キャンペーンを測定する際に、関連するデータをより簡単に抽出・比較するための機能を改善する一連のアップデートをリリースしました。
プロフィールで複数のタグを使ったフィルタリングが可能に：インフルエンサーを審査する際に、プロフィールで複数のタグを使用してフィルタリングし、キャンペーンのカテゴリをまたがって検証できるようになりました。選択したタグ」または「選択したすべてのタグ」のどちらかでフィルタリングすることができます。
スポンサーコンテンツへのエンゲージメント率：Instagramにて、インフルエンサーの「スポンサーコンテンツ」固有のエンゲージメント率を表示するための新しい指標が利用可能になりました。
測定で複数のタグを使用したフィルタリング：測定でタグを使用してインフルエンサーのサブセットを絞り込み、グループ間でキャンペーン結果を簡単に比較し、パフォーマンスに関するインサイトを取得できます。
お客様独自の指標でリンクを追跡：Connectに新しいUTMビルダーが追加され、追跡リンクの作成プロセスがより簡単になり、まとまりのあるレポート作成のための柔軟性が向上しました。
週次キャンペーンメール：Klearは、キャンペーンサマリーメールを刷新し、新しいレイアウトを採用しました。ブランドにとって最も関連性の高いキャンペーン情報が要約されるよう、より重要な統計情報を含んでいます。
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この度、3つの新機能を搭載したモニター製品リリースバンドルが発売されることとなりました。
日付ピッカーの「最終閲覧時間」：検索、タグ、RSSフィード、または保存されたビューをモニターで最後に見た時のコンテンツのみを表示する新しい日付ピッカーオプションです。
「お気に入り」ピン：検索、タグ、RSSフィード、保存したモニタービューを「お気に入り」として指定し、モニターのドロップダウンメニューの一番上にピン留めすることができるようになりました。
ミニプロフィール - メディア関係者の連絡先とTwitterの投稿者：投稿者に関する重要な情報をコンテンツストリームから直接簡単に取得することができます。連絡先データベースやTwitterの投稿者名をクリックすると、その投稿者に関するハイライトを得ることができます。
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モニタリングの用途に合わせて、デイリーダイジェストの並び替えを編集するオプションが追加されました。
ユーザーは、デイリーダイジェストのコンテンツを、5種類の指標/値から選択し、昇順または降順に並べ替えることで、最もインパクトのあるコンテンツを最初に表示できるようになりました。例えば、リーチ数で並べ替えると、より大きな出版社からの最もインパクトのあるコンテンツを最初に表示することができます。
カスタマイズ可能なデイリーダイジェストにより、適切で正確、かつ実用的なレポートを作成することができるようになります。
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エクスプロアでTwitterの結果を表示するための7つの新しいサブフィルターが利用可能になりました。
エクスプロアでソースの種類ごとにフィルタリングする際に、Twitterの選択肢だけでなく、7つの新しい条件オプションが利用できるようになりました。
アカウントを次の条件でフィルタリングできます：ステータス、フォロワー、性別
ツイートは次の条件でフィルタリングできます：ツイートの種類、リツイート、リプライ、いいね！
利用可能なフィルタが増えたことで、より詳細な絞り込みが可能になり、検索結果の精度が向上し、関連する情報をより早く、より簡単に入手できるようになりました。
［分析］の新しいダッシュボードで、コミュニティ管理チームのパフォーマンスを追跡しませんか？
分析のチームパフォーマンステンプレートは、エンゲージの［会話］におけるチームアクションを簡単に追跡・測定・傾向を分析することができる、全く新しいダッシュボードです。このダッシュボードには、接続されている全SNSチャンネルにおけるすべての会話アクションのデータが表示されます。このダッシュボードには、チームメンバー別のセクションを含む10種類のビジュアルが用意されています。
もっと読む
すべての演算子入力フィールドがオレンジ色で強調表示されるようになり、ユーザーが検索用語と検索演算子を区別しやすくなりました。このアップデートにより、検索が見やすくなり、クエリの作成、管理、トラブルシューティング、および理解をより効率的に行うことができます。
以前は、インフルエンサーが自分のInstagramアカウントをKlearに認証していない場合、Instagram ストーリーの成果を報告する唯一の方法は、ブランドが手動でキャンペーンに追加することでした。そのため、インフルエンサーはスクリーンショットを撮ってブランドに送り、ブランドはそれをひとつひとつ手作業でKlearにアップロードしなければなりませんでした。
この作業をインフルエンサーとブランド、双方にとって容易にするために、Klearは、認証されていないインフルエンサーが招待されたキャンペーンに直接Instagramストーリーズをアップロードする機能の提供を開始しました。
エンゲージの［会話］を通じて、コメントや返信にアセット（画像、動画、GIF）を追加できるようになりました。
アセットライブラリから直接アップロードするか、搭載された統合機能を使用して、Facebook、LinkedIn、Twitterのファンのコメントや返信に画像、ビデオ、GIFを直接追加できます。
会話にメディアを追加するオプションから、ブランドガイドラインに沿って事前に承認されたアセットをコメントや返信に追加しましょう。
ショート動画の人気はますます高まっています。Instagramリール、TikTok、YouTubeショート、そしてFacebookも同様の機能を提供開始しました。そこで、エクスプロアは「attachmentType:reel」を使ってFacebookリールの結果を検索することができるようにしました。Facebookアカウントを接続しているお客様は、ぜひこのブーリアンを検索にご活用ください。
エンゲージのモバイルアプリから［投稿管理］で予約投稿のテキスト情報を編集できるようになりました。
コンテンツ承認者は、承認前に投稿のテキストを、外出先からでも編集・承認が可能です。これまでは、投稿を一度却下し、再投稿する必要がありました。
モバイルアプリで一連の投稿作業を完結できる日もそう遠くないはずです。
フィルタリングされたメンションでは、ブーリアン・フィルター・更新によって検索結果を変更することなく、条件に一致するメンションをすばやく確認することができます。フィルタリングされたメンションは、エクスプロアの［トピック分析 ］タブで利用できます。
調査を行うなかで、突出した増減や興味深い単語などを見つけた場合に、もう少し深く掘り下げたいと思うことがよくあります。フィルタリングされたメンションを使用すると、ブーリアンやフィルターを変更することなく、ワンクリックで数値が由来するメンションを明らかにすることができます。
コミュニティ内の各タブに年齢、性別、場所、階層の各フィルターを新しく追加しました。すべてのフィルターは、「概要」、「コミュニティ」、「投稿者」の3つのタブに表示されます。2022年6月の発売以来、コミュニティは、トピックの会話を促している投稿者とユーザー属性をより詳細に理解することができます。フィルターによって、データとそのサブコミュニティをさらに深堀することが可能になりました。
アプリから離れることなく、効率的に既存の検索に関する重要なインサイトを受け取りましょう。上部ナビゲーションバーの作成ボタンから「アラートの作成」をクリックし、様々なアラートを設定することができます。アラートにより、手間いらずでメディアモニタリングを行い、インサイトを他者と共有することができます。
そして、コンテンツのエクスポートに「PDFダウンロード」がオプションとして追加されました。選択した記事をPDF形式でダウンロードできます。
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追跡リンクをインフルエンサーと共有することで、リンクの効果に関するインサイトをリアルタイムで表示し、カスタマージャーニーの全容を把握することができます。
以前は、インフルエンサーごとに固有の追跡リンクを作成し、インフルエンサーと直接共有することでこれを行っていました。しかし、現在では一度に複数のインフルエンサーと追跡リンクを共有することができます。彼らは個別にカスタマイズされたIDとUTMタグのある追跡リンクを受け取ります。かつては手作業だったものが、今では短時間、かつ自動で行えるようになりました！
エクスプロアのユーザー様に朗報です。エクスプロア、ならびにExplore for MI の位置情報フィルターがアップデートされ、新たに「すべてを選択」のオプションが追加されました。複数の国を選択・除外したい場合、「すべてを選択」し、結果から除外したい国を解除することで、よりスピーディーな操作が可能となります。
商品ギフトの際に特定の商品を選択することに加え、Klearユーザーはストアコレクションからも選択できるようになりました。キャンペーンのために個々の製品を選択する必要がなく、Shopifyコレクション内のすべての製品を一度に選択することで時間を節約することができます。
フォロワー数はソーシャルインフルエンサーのキャンペーン効果検証に有効な指標ですが、成熟度の高いお客様からはリーチを算出する機能に対するご要望が多く寄せられました。リーチとは、総エンゲージメント数を実際に見たユーザー数で割った比率です。エンゲージメント率の計算にはリーチを使うことを推奨していますが、1つのサイズがすべてに当てはまるわけではありません。フォロワーを使ってエンゲージメント率を計算することを好む人もまだいます。そのため、私たちはあなたの手に選択権を委ねました。アカウント設定から「レポート」タブに移動し、「エンゲージメント率」で「フォロワー」または「リーチ」のいずれかを選択すれば完了です。
ネットワーク、メディアタイプ、またはインフルエンサータグなど、サブセットごとにキャンペーンを測定できます。
キャンペーンの［Measure（測定）］タブに新しく追加されたフィルター機能により、キャンペーンデータ全体の一部を測定し、よりきめ細かく分析ができるようになりました。マクロデータと組み合わせることで、マイクロデータを簡単に確認し、キャンペーンの全体像を把握することができます。フィルターには、SNS・メディアタイプ・インフルエンサータグなどをご利用いただけます。
お客様から最も多く寄せられるご要望にお応えし、エンゲージのInstagram動画投稿とリールのサムネイルを、動画から採取したフレーム一覧から選択できるようにしました。
IG動画投稿とリールのプレビューサムネイルをカスタマイズすることで、ユーザーが動画を再生する前に動画の見栄えやデザインを編集することができます。これにより、動画の内容を瞬時にユーザーに伝えながらも、お好みに応じてカスタマイズが可能となります。
続きを読む
Meltwaterのスマートアラートを、すでにお使いの協業ツールで受信しませんか？
Web開発のWebhookは、一つのアプリから別のアプリに自動メッセージを送信することができる機能です。そして今回の統合により、Meltwaterから他のアプリにスマートアラートを送信することができるようになりました。Zapier、Make、IFTT (If This Then That)などの自動化プラットフォームを使い、ユーザーはDiscord、Google Chat、WhatsApp Business APIなどに接続が可能となります。
Meltwaterのプラットフォームから統合を有効にすることで、お客様はAIを活用した自動アラートを直接お好きなチャネルへ送受信できます。すべてのアラートを受け取ることができる一元化されたチャネルを持つことで、チームはビジネスに重大なニュース、市場の変化やトレンド、競合他社の情報に対して連携体制を整え、アクションできるようになります。続きを読む
UXのベストプラクティスに基づき、クエリの作成と管理がしやすくなった、新しい設定インターフェイスを導入。 プロジェクトの全クエリをリストとして表示します。クエリ表示のカスタマイズが容易になり、正確で完全なデータセットを取得できるようになりました。
- クエリが一目瞭然
- 並べ替えできる表で主要な情報をプレビュー表示
- フィルター機能で簡単にリストを絞り込み
- 設定済み用語の検索、タイプミスの発見、用語の更新が可能に
- 一括編集でクエリの削除や履歴データの復元もOK
モニター機能に2つのアップデートを行いました！ストリームや入力を追加・編集する際の使いやすさを考慮し、お客様のニーズに合わせて表示方法を設定することができます。今回のアップデートでは、新しい色分け機能に加え、2クリックで入力オプションを更新できるようになりました。
ストリームごとに最大5つの項目を追加できるようになったため、これまで以上に多くのコンテンツを取得できるようになり、データの取りこぼしを防ぐことができます。
InstagramやTikTokの検索を行う際に、言語別に絞り込みができるフィルターが追加されました。言語フィルターは、インフルエンサーが公開したコンテンツのテキストを分析し、彼らが最も頻繁に使用する言語を特定するものです。現在、英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語に対応。
- ご希望の言語を話すインフルエンサーを発見
- 消費者の母国語で、消費者と自然に交流
- 新市場への参入と新しい層へのリーチ
よりグローバルに情報を取得するために、リンクフルエンス＜Linkfluence＞は、Radarly消費者インサイトプラットフォームを通じて、他の主要なアジアのSNSプラットフォームに加えてBilbiliのデータへのアクセス提供を開始しました。Bilibiliの投稿と著者情報を取得できるので、データ分析の深堀が必要な場合は、フィルター機能を使用してBilibiliデータをピンポイントで処理することができます。
中国が欧米のブランドにとってますます重要な市場になるにつれ、中国の消費者を深く理解することが求められます。BilibiliのデータがMeltwaterプラットフォームに加わったことで、そのインサイト取得がこれまで以上に容易になりました。
Meltwaterは、すべてのSearchのお客様をマルチチャネル検索の構築、検索結果の精度向上、関係者へのレポーティング、すべてが叶うExplore for Media Intelligenceにアップグレードいたします。
既存の検索、フィルター、アラート、ダッシュボードはすべてそのまま使用できるため、移行は非常にシンプルです。詳しくは、ヘルプセンターの記事をご覧ください。
エンゲージのユーザーガバナンス権限では、SNSチャネルごとにユーザーのエンゲージへのアクセス権と権限レベルを編集することができます。権限オプションは「フルアクセス」、「承認が必要」、「表示のみ」、「アクセス不可」、および「承認者」からお選びいただけます。詳しくは、ヘルプセンターの記事をご覧ください。
エクスプロアの［分析］タブに、新しいウィジェット「Engagement Trend by Source Type（ソースタイプ別エンゲージメントトレンド）」が追加されました。 このウィジェットでは1日あたりのエンゲージメント数を、SNSソースごとに表示します。
ウィジェットをクリックすると、ソースタイプと期間指定のフィルターが適用されます。コンテンツ分析は、記者が最近書いたことと、お客様のキーメッセージやキャンペーンの目的との間に共通点があるかどうかを判断するのに役立ちます。続きを読む
コミュニティ内の［投稿者］タブをクリックすると、Klear と Linkfluence 提供のプロフィール情報とフォロワー情報を含むミニプロフィールが今回新たに表示されるようになりました。
これにより、インフルエンサーやキーオピニオンリーダーをより簡単に特定し、彼らのソーシャルメディア上のプレゼンスをより詳細に把握することで、業務提携の機会を発見することができます。
エクスプロアとコミュニティに2つの新しいウィジェット、「投稿者トップロケーション」と「上位の職業」が追加されました。いずれも、Twitterのプロフィール欄から投稿者に関するデータを取得します。新規ウィジェットはエクスプロアの［投稿者］タブ、およびコミュニティの［概要］タブからご利用いただけます。どちらもCSVエクスポートと共有可能なダッシュボードに含まれます。
また、コミュニティの投稿者タブでは、「フォロワー」、「フォロー中」、「ツイート」でソートできるようになりました。 詳しくは、機能概要をご覧ください。
エクスプロアとExplore for MIで、保存されたフィルターセットとカスタムカテゴリーがかけ合わせ検索の入力として利用可能になりました！
かけ合わせ検索を作成/編集する際に、保存されたフィルターセットとカスタムカテゴリーから選択できるようになりました。これらは、3つの検索ボックスすべてで使用することができます。 操作方法についてはこちら
クリアー＜Klear＞は、アンバサダープログラムの宣伝を通して、顧客とのコラボレーションを支援するために、カスタマイズ可能なリクルートフォームの作成機能をお客様にご提供しております。この度リクルートフォームの機能をアップグレードし、ご希望に応じて質問を回答必須にご指定いただけるようになりました。
- 重要な質問の回答を確実に入手
- 回答をもとに回答者を容易に分類
- 必須回答の提出を希望しないアンバサダー候補を簡単にスクリーニングし、作業を効率化
Meltwater Chrome拡張機能で効率的にメディアモニタリングデータを収集し、情報源を一元化し、レポーティングの正確性と一貫性を保つことができます。
- コピーペーストを卒業して作業を効率化 -
Chrome拡張機能では、記事のタイトル、ジャーナリスト名、要約、画像、ハイパーリンクを自動的に読み込むため、手動でコピーペーストしたり複数の画面を開いて作業する必要がありません。
- メディアモニタリングデータをつなぎ合わせ、情報源の一元化とレポートの質向上を実現-
Meltwater Chrome拡張機能は、日常のモニタリング業務フローと連動し、タグ付けされ追加されたすべてのコンテンツをMeltwaterアプリで一元管理し、レポートの正確性と一貫性を高めます。
- 取りこぼしをゼロに -
ニュースは刻々と変化しています。Meltwaterはそのほぼすべてを取得しますが、Chrome拡張機能を使用すれば、他社よりも先に、そして確実に記事をMeltwater内に取り込むことができます。
今すぐインストール
複数のチャネルを一つの画面に映し出し、ブランドのメンション・競合他社・業界トレンドをモニタリングすることができます。
- 複数のモニタービューを保存・読み込み・管理し、新しく搭載されたドロップダウンメニューで簡単にビューを切り替えながら、整理・カスタマイズ・協業を可能にします。
- ストリームやコンテンツを追加・編集するための、より直感的な業務フローを実現。新しく色分けされたコンテンツチップと、2クリックで入力オプションを更新できる機能。
- 1ストリームあたりの入力数を5まで増やし、1ビューあたりのモニタのストリーム数を5まで増やすことで、1ビューあたりの入力数を177%増加させることができます。
［トピック分析］は、エクスプロアの新しいタブに表示される調査ツールで、結果内のトピックの潜在的な意味を理解するために設計されています。このツールは、一連の結果から会話の主要なテーマを推測したり、検索結果の大まかな傾向を理解するのに役立ちます。
また、［分析］に「エンゲージメント合計」「最もエンゲージメントの高いコンテンツ」「上位のニュースソース」「上位の共有リンク」の新しいウィジェットを搭載しました。
現在、ほぼすべての組織が何らかの協業ツールを使用して業務を行っています。当社の統合ツールに加え、Meltwaterアラートを受信するためのDingTalkインテグレーションが導入されました。お客様は、専用のDingTalkチャンネルに直接送信されるAI搭載の自動アラートを受信できるようになりました。
エクスプロアのホーム画面が一新され、エクスプロアの検索タイプごとに「キーワード検索」、「アドバンス検索」、「かけ合わせ検索」、「比較検索」の個別のタイルが追加されました。
また、ラベルは保存済み検索テーブルの横の列から、検索可能な新しいドロップダウンフィルターメニューの下に移動しました。
Radarlyの固有表現認識とキーワード抽出の対応言語が拡大されました。キーワード抽出は14言語から76言語へ、固有表現認識は11言語から20言語へ拡大しました。
企業検索は、関連するすべてのブランドメンション、SNSアカウント名、通称を含む検索クエリを提案・自動生成します。お客さまには下記のメリットが挙げられます：
- 工数の削減 - 企業検索は、ブーリアン演算子の作成にかかる工数を減らし、より早くインサイトにたどり着けるようにします。
- より正確な全体像の把握 - 通称や関連ブランドへのメンションをすべて取得することで、ブランド・市場・競合他社に関するより正確な全体像を把握することができます。
- 新規ユーザーさまも高精度な検索結果を取得 - AIを活用した検索により、使い始めのお客さまでも高品質な検索結果にたどり着くことができます。
Meltwaterでは、最先端のAIモデルを活用して、センチメント(218言語)とワードクラウド(90言語)において業界最高レベルの言語カバレッジを実現しています。ワードクラウドを使用して、より多くのローカル言語や地域言語で重要なトピックを分析します。
既に提供されている機能を拡大・強化することで、エクスプロア検索機能の改善に取り組んできました。
- 絵文字検索の向上
- 句読点・通貨への対応範囲の拡大
- アポストロフィーの対応範囲拡大
- 全角・半角文字の対応範囲強化
- タイ語、クメール語、ラオス語、ミャンマー語の検索機能向上
- アスタリスクを使用したブーリアン演算子の最適化
アップグレードされたユーザー管理で、Meltwaterの全プラットフォームにおいてユーザーのアクセス権限を設定することができるようになりました。閲覧者、管理者、アクセスなしのオプションからお選びください。リスクを減らし、管理体制を強化しましょう！設定方法はこちら
- インフルエンサーのキーワード検索にかかるブーリアンサポート
ANDとORのブーリアン演算子を使い、複数のキーワードをメンションしたインフルエンサーを発掘（例：fashion AND travel）
- キャンペーンのリスト表示
すべてのキャンペーンを早見表で表示し、列で絞り込み＆ソート。
- 保存済みテンプレートでやり取り
Klear内で行うインフルエンサーとの会話に保存済みテンプレートが使用可能です。
- 新しいツールバー
キャンペーン<campaigns>のconnectタブ内に新しく作られたツールバーからファイルの添付、追跡リンクの送信、契約の送信、支払送金、クーポンコードの配布、テンプレートの保存を含む機能を提供。
- キャンペーン内のInstagramリール
キャンペーンデータにInstagramリールが追加されました。
- Instagramリールの認証バッジ
インフルエンサーのコンテンツタブとキャンペーンデータにて利用可能。
- カスタマイズ可能な変数
インフルエンサーごとに追加可能な変数の数の制限をなくしました。また、すべての変数は各アカウントに保存されるため、キャンペーンにインフルエンサーが追加されると、彼らに付随するすべての変数が自動的にそのキャンペーンに追加されます。この変数はメッセージにも表示されるため、一斉送信メッセージもカスタマイズし、個性を出すことができます。
- 手動で業務提携先のコンテンツ選択
業務提携先に表示されるインフルエンサーコンテンツを手動で選択することができます。「返信待ち<Awaiting Feedback>」のステータスが使えるようになった業務提携ポータルに、提出されたコンテンツを手動で追加します。
- リクルートフォームからSNSチャネルを設定
Instagramの他に、インフルエンサーに接続を依頼するチャネルをユーザーが選べるようになりました。
- 採用フォームへの利用規約の追加
採用フォームを作る際、Klearに自動で入力される契約条件の代わりに、利用規約へのリンクを追加しましょう。
Facebookグループ内の会話を分析するFacebook公認のアプリケーションを新たに搭載しました。わかりやすいダッシュボードに主要なインサイトを表示し、背景にある投稿やコメントを確認することができます。Meltwaterが提供する自然言語処理（NLP）性能や、グループ間での絞り込み・比較、分析期間の日付範囲や粒度の調整といった機能が含まれる、高度な分析をご利用いただけます。
AIを活用した画像認識による分析が進化しました。画像認識を使えば、ニュース・ブログ・Redditに投稿された言語・文字以外のコンテンツからも、自社ブランドに関するインサイトを得ることができます。今回のアップデートにより、ユーザーはエクスプロアでニュース・ブログ・Redditの情報を従来のような文字情報だけでなく、画像の文脈を検索することができるようになります。画像認識では、新しく追加された専用のブーリアンから、特定のロゴ・著名人・性別などの検索が可能です。計11種類の新機能が追加されました。
メディアリレーション内のソースプロフィールが下記内容にてアップグレードされました：
- 見た目が刷新され、すっきりとたデザインでソースプロフィール情報、SNSチャンネル、リーチを美しく配置
- Twitter情報の追加：写真、プロフィール欄、フォロワー数、ツイート、Twitterオーソリティスコアなど
- 媒体チャンネル：多様なメディアを網羅（紙媒体、ブログ、ラジオ、テレビなど）
- 増えたデータ・タブ：調査に使用できるデータを増やし、概要・スタッフ・最近の記事・最近のツイートタブに分割
- スタッフタブ：検索、並び替え、プロフィール表示、メディアリストへの追加ができるようにアップグレードされた全ジャーナリストのソース表示内容
アドバンスブーリアン編集機能でブーリアン検索を行う際、引用符、丸括弧、角括弧の終了区切り記号が自動入力されるようになりました。この機能により、引用符を入力すると、入力した単語/語句の周りに引用符が自動的に追加されます。丸括弧や角括弧も同様です。引用符、丸括弧、角括弧のハイライト表示や単語、またはテキストの折り返し表示も可能です。
新しく2つのスマートアラートを導入しました。「ブレイクした投稿」アラートは、自社のFacebook投稿を分析し、投稿のエンゲージメントが過去7日間のページの平均投稿エンゲージメントよりも高い傾向にある場合にアラートを表示します。「宣伝らしき投稿」アラートは、モニタリング中のFacebookページ内の投稿を分析し、おそらく宣伝されたであろう投稿を予測してアラートを発します。また、すべての受信者に対し、アラートを一時停止する機能もご用意しました。
CommunitiesはMeltwaterの新しいオーディエンス発見ツールです。ツイートがクエリと一致する、影響力のある投稿者を見つけ、その発信者の属性情報や興味関心についてのインサイトを取得します。オーディエンス独自のインサイトを深く掘り下げることができ、ユーザーは投稿者を調べたり、コミュニティ全体やサブコミュニティ、または個人投稿者を著者リストに追加して、アラート・ダッシュボード・ダイジェストなどのエクスプロア検索で使用したりすることも可能です。
アーンドメディア測定ダッシュボード内にあるグラフやウィジェットをクリックすると、ブラウザ右側のコンテンツフィードにて各数値に付随する記事を表示できるようになりました。スパイクや指標を深堀し、トレンドを巻き起こしているコンテンツを見てみましょう。
アーンドメディア測定ダッシュボード内の検索を選ぶ際に、タグの入力も選択可能になりました。エクスプロアやモニターで文書を収集・タグ付けし、まとめて分析しませんか？
ソーシャル分析内のダッシュボードからレポートを作成し、Meltwaterの外で得たインサイトをお好きなフォーマットで共有しましょう。PPTとPDFは自社レポートのフォーマットに落とし込めるので、特におすすめです。
エクスプロアのAIによる自動言語検出が240の言語・方言・バリエーションに拡張されました！より具体的な言語や地域言語で簡単にセグメンテーションやフィルタリングを行い、ビジネス目標の推進や新しい市場を発見。
エクスプロアでトピック別検索機能が新登場！エクスプロアの検索をトピックごとに分類できます。350のトピックからお選びください。検索結果の精度を向上し、インサイトの取得を効率化しましょう。
メディアリレーション内のコンタクトプロフィールを下記の通り、アップグレードしました：
- デザインを刷新し、ジャーナリストの連絡先情報、SNSチャンネル、掲載媒体リストなどをより美しく、魅力的にレイアウトしました。
- Twitter情報の追加：写真、プロフィール欄、フォロワー数、ツイート、Twitterオーソリティスコアなどの情報が追加されました！
- データとタブの拡充：データを増やし、［概要］、［インタラクション］、［最近の記事］、［最近のツイート］のタブに分けました。
あなたにとって一番大切なことが見やすく表示されるように、Meltwaterのホーム画面をアップグレードしました。ホーム画面の並び順はユーザーによって異なります。各製品タイルにはMeltwater Academyコースに直接飛ぶリンクも含まれており、必要な情報をより素早く取得できるようになりました。また、ガイドとリソースセクションにユーザー向けリソースを掲載しました。ぜひログインしてご覧ください！
Meltwaterエクスプロアは、瞬時に無制限の検索を実行できる唯一のソーシャルリスニング製品として知られています。この度、検索で得られた分析結果を簡単にPPTやPDFにエクスポートできるようになりました。エクスポートした分析結果をお好きにカスタマイズし、社内で共有しましょう。
ニュースコンテンツを検索する際、プレミアムサイトからの記事のみを取得したい、といった場合は新しいプレミアムライセンスフィルターを使えば、それが可能になります。プレミアムサイトニュースで絞り込みを行い、必要な結果のみを表示しましょう。
Klearにてインフルエンサーマネジメントに役立つ機能をリリースしました。キャンペーン別でインフルエンサーを整理するための新しいフィルターとタグが加わりました。ムードボードに動画を追加し、プロモーションとインフルエンサーのコンテンツとの整合性を高めることができます。インフルエンサーに送るメッセージ用のメールテンプレートを無制限に作成・保存が可能です。
［追加されたコンテンツ］では、独自のURLアドレスでオンライン上にホストされている文書をMeltwaterのシステムに追加することができます。最大50件の文書を一度にアップロードし、一括タグ付けする機能や、自動でMeltwaterデータベースに対するソースチェックができるようになりました。
TikTok、Twitch、Pinterest、Weibo、WeChat、RED、Douyinのコンテンツストリームにて、エンゲージメントデータが結果に表示されるようになりました！検索結果のエンゲージメント指標は、検索とその結果の関連度を診断するのに役立つ情報です。例えば、自社ブランドについてTikTok上でメンションされているすべての結果と、1000回以上再生された結果を比較するとします。この場合、再生数1000回以上の結果の方が、再生数10回のTikTokよりも重要度が高いかもしれない、ということがわかります。
この度、Meltwaterエンゲージ内で複数画像を含むInstagram投稿の公開予約ができるようになりました！モバイルアプリを介さずに、最大10個の画像を追加し、他のプラットフォームにも同時に投稿予約をすることが可能です。
世界で二番目に大きい検索エンジン、「YouTube」におけるデジタルプレゼンスをMeltwaterで一括管理！動画の投稿予約や公開設定、ファンコメントへの返信・やり取り、投稿とチャンネルのデータ閲覧、すべてをエンゲージ内で完結できます。
アラートを作成する際、イベントの中から任意の組み合わせを選択し、お客様のユースケースに最も関連性の高いイベントのみにアラートをカスタマイズすることが可能です。35種類のイベントからお選びください。
キャンペーンに起用するインフルエンサーごとに、アフィリエイト指標を集計できるようになりました。各キャンペーンのMeasure（測定）セクションにアフィリエイトタブが追加されたことにより、コンバージョン・売上・収益が専用ページで見れるようになりました。販売した商品別、またはインフルエンサー別の売上データ確認や、Klear Payでアフィリエイト費の支払いも可能に！
Campaigns（キャンペーン）の予測機能がさらに良くなりました！キャンペーン内のすべてをユーザーを閲覧し、予測データをCSVにエクスポートしてチームメンバーに共有し、各数値の計算方法がわかる指標内訳を確認しましょう。
高度なユーザー権限で、ユーザー管理を徹底しましょう。ユーザーレベル設定からMeltwaterモジュールごとに各ユーザーの権限レベルを設定することで、リスクを抑えつつガバナンスを強化することができます。権限レベルは「閲覧者」・「管理者」・「アクセス権なし」からお選びいただけます。
アーンドメディア測定レポートを通じて、アーンドメディアの指標をドライブしているものを測定・理解しましょう。この機能は、最も関連のある指標とトレンドを一つのダッシュボードにまとめてくれます。早速ダッシュボードからレポートを作成して、取得したインサイトをPPTやPDF形式などお好きな形式に変換し、外部関係者に共有してみましょう。
新しく追加されたサブフィルターの「放送ソースタイプフィルター」を使って、ラジオ・テレビ別に絞り込みが可能になりました。
消費者やキャンペーンがオムニチャネルなら、レポーティングも何ら変わりないはず。Meltwaterのペイド・アーンド・オウンドダッシュボードが、オムニチャネルに複数ある効果指標を一つの見やすいレポートにまとめてくれます。各メディアの効果をモニタリングし、チャネルがどのように作用しあってエンゲージメントと露出を促進しているかを理解しましょう。
多くの大学機関は、マーケティングとコミュニケーションにおいて、ユニークな目標を掲げています。その独特なニーズに対応し、設計されたMeltwater for Universitiesでは、報道実績を部署・学部・学問のレベルで属性ごとに分け、研究・引用・SNS・ニュース媒体同士がどのように作用しあっているかをモニタリングすることができます。
ソーシャルメディアのソフトをお使いなら、SNSトークンが無効にならないように管理するストレスは経験済みかと存じます。今回搭載されたメール・アプリ内・Slack・Microsoft Teamsの新しいアラートで、接続に関する最新情報を容易に把握し、データや機能の損失を防ぐことができます。
新登場の通貨選択で、Klear内の表示通貨の設定が可能になりました。まず、35種類の通貨から一つをお選びいただきます。設定が完了すると、Klearが料金見積からキャンペーン予算、効果指標に至るまで、すべてをアップデートしてくれます。
KlearをWooCommerceサイトに接続すれば、クーポンを発行してインフルエンサーに共有し、さらにパートナーシップの効果測定もお手の物。
Slackからインフルエンサーと会話できるようになり、迅速にインフルエンサーに対応しながら、社内への情報共有も可能に。
In addition to selecting specific products during product gifting, Klear users now have the ability to also select from store collections. Instead of needing to select every individual product for a campaign, save time by selecting all products in a Shopify collection at once.