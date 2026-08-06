Klear：複数のタグを使ったフィルタリング、カスタム設定を使った追跡リンク、スポンサーのエンゲージメント率、週次キャンペーンメール

本文：Klearは、インフルエンサーを審査し、その後キャンペーンを測定する際に、関連するデータをより簡単に抽出・比較するための機能を改善する一連のアップデートをリリースしました。

プロフィールで複数のタグを使ったフィルタリングが可能に：インフルエンサーを審査する際に、プロフィールで複数のタグを使用してフィルタリングし、キャンペーンのカテゴリをまたがって検証できるようになりました。選択したタグ」または「選択したすべてのタグ」のどちらかでフィルタリングすることができます。

スポンサーコンテンツへのエンゲージメント率：Instagramにて、インフルエンサーの「スポンサーコンテンツ」固有のエンゲージメント率を表示するための新しい指標が利用可能になりました。

測定で複数のタグを使用したフィルタリング：測定でタグを使用してインフルエンサーのサブセットを絞り込み、グループ間でキャンペーン結果を簡単に比較し、パフォーマンスに関するインサイトを取得できます。

お客様独自の指標でリンクを追跡：Connectに新しいUTMビルダーが追加され、追跡リンクの作成プロセスがより簡単になり、まとまりのあるレポート作成のための柔軟性が向上しました。

週次キャンペーンメール：Klearは、キャンペーンサマリーメールを刷新し、新しいレイアウトを採用しました。ブランドにとって最も関連性の高いキャンペーン情報が要約されるよう、より重要な統計情報を含んでいます。

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