Pourquoi Meltwater
Toute votre intelligence média, sur une seule plateforme
Suivez l'actualité, mesurez votre impact, analysez votre marché et améliorez votre visibilité dans les IA, sans multiplier les outils.
Meilleure note attribuée par les équipes de RP, de communication et de marketing sur G2
Des informations unifiées
Une seule plateforme. Une visibilité totale.
Nous fournissons aux équipes les données approfondies, les analyses et l’automatisation dont elles ont besoin pour aller plus vite, travailler plus intelligemment et mener des actions percutantes.
Veille médiatique
Suivez la couverture médiatique internationale en temps réel et transformez les gros titres en insights exploitables.
Social listening
Capturez chaque discussion et détectez les changements de sentiment avant qu’ils n’aient un impact sur votre marque.
Suivi de la visibilité IA
Comprenez comment les plateformes IA présentent votre organisation et influencent sa visibilité.
Relations médias
Trouvez les bons journalistes, personnalisez votre communication à grande échelle et démontrez l’impact de vos RP.
Marketing d’influence
Identifiez les créateurs qui comptent et nouez des partenariats qui amplifient vos résultats.
Une plateforme unique, alimentée par une intelligence unifiée
Éliminez les changements d’outils et les coûts redondants
Une seule plateforme qui les remplace toutes. Pas de chevauchement, pas de dépenses inutiles.
Tous les canaux, regroupés dans une vue unique
Réunissez les mentions organiques, les publications sur les réseaux sociaux et la découverte alimentée par l’IA dans un seul tableau de bord.
Alignez toutes les équipes autour d’informations partagées
Éliminez les cloisonnements grâce à une source unique et fiable d’informations commune aux services RP, communication, marketing et insights.
Des workflows fluides, de la veille au reporting
Du suivi de la couverture médiatique aux rapports soignés, sans aucune intervention manuelle.
La couverture médiatique la plus complète au monde
Ne passez à côté d'aucune information. Suivez ce qui se dit sur votre marque, votre marché ou vos concurrents, partout dans le monde et en temps réel.
- Des millions de sources médiatiques internationales : presse écrite, médias en ligne, audiovisuel, podcasts et newsletters
- Couverture étendue des données sociales sur les principaux réseaux
- Suivi du contenu et de la visibilité générés par l’IA
Transformez les données en impact stratégique
Suivre les données est un minimum indispensable. Meltwater vous aide à prouver et à améliorer vos performances.
- Tableaux de bord personnalisés et rapports prêts à être présentés à la direction
- Part de voix et analyse comparative de la concurrence
- Analyse des sentiments et des tendances
- Mesure de l’impact des influenceurs
- Rapports multicanaux (visibilité organique + réseaux sociaux + visibilité IA)
Conçu pour l’ère de l’IA
De la génération automatique de synthèses à l'analyse de votre visibilité dans les IA, Meltwater met l'intelligence artificielle au service de vos équipes pour réduire le bruit informationnel et faire émerger les insights qui comptent.
- Synthèses automatiques de la couverture médiatique
- Classification automatique par thème
- Alertes intelligentes
- Détection des tendances émergentes
- Suivi de votre visibilité dans les IA génératives
Travaillez plus intelligemment. Agissez plus rapidement.
Automatisez les tâches répétitives et libérez vos équipes pour qu’elles puissent se concentrer sur la stratégie.
- Distribution automatisée des rapports
- Alertes en temps réel
- Tableaux de bord partagés entre les équipes
- Ciblage des influenceurs et des journalistes intégré au workflow
- Outils de collaboration au sein de la plateforme
Découvrez des insights à forte valeur ajoutée pour votre entreprise
Suivi de millions de sources à travers le monde : nous transformons le bruit en informations exploitables.
Une solution de confiance lorsque les enjeux sont importants.
POURQUOI CHOISIR LA VEILLE MÉDIATIQUE MELTWATER
Conçu pour les équipes qui ont besoin de plus qu’un simple suivi des mots-clés
La veille médiatique remplace les outils de veille fragmentés par une plateforme d'information unifiée et de niveau entreprise.
Solution ponctuelle classique
Veille médiatique Meltwater
Découvrir
Pourquoi les équipes choisissent Meltwater
Découvrez comment les équipes tirent davantage de valeur de Meltwater. Grâce à des partenaires de confiance et à une communauté dynamique, analysez les ressources qui aident les organisations à transformer leurs insights en résultats concrets.
Réseau de partenaires
Étendez votre impact grâce à des intégrations et des partenaires de confiance
Communauté de clients
Apprenez, échangez et évoluez aux côtés de vos pairs du secteur
Reconnu comme un leader du secteur
Meltwater désigné « Leader » dans le rapport IDC MarketScape 2025–2026 consacré au marketing d'influence
Prêt à transformer vos insights en décisions stratégiques ?
Découvrez comment Meltwater réunit la veille média, les réseaux sociaux, les influenceurs, la Consumer Intelligence et la visibilité dans les IA sur une plateforme unique.