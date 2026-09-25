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Pourquoi Meltwater

Toute votre intelligence média, sur une seule plateforme

Suivez l'actualité, mesurez votre impact, analysez votre marché et améliorez votre visibilité dans les IA, sans multiplier les outils.

Demander une démonstrationDécouvrir la plateforme

Meilleure note attribuée par les équipes de RP, de communication et de marketing sur G2

Plus de 3 000 avis
G2 Small Business Leader
G2 Momentum Leader
G2 Mid-Market Leader
G2 Enterprise Leader

Des informations unifiées

Une seule plateforme. Une visibilité totale.

Nous fournissons aux équipes les données approfondies, les analyses et l’automatisation dont elles ont besoin pour aller plus vite, travailler plus intelligemment et mener des actions percutantes.

Veille médiatique

Suivez la couverture médiatique internationale en temps réel et transformez les gros titres en insights exploitables.

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Social listening

Capturez chaque discussion et détectez les changements de sentiment avant qu’ils n’aient un impact sur votre marque.

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Suivi de la visibilité IA

Comprenez comment les plateformes IA présentent votre organisation et influencent sa visibilité.

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Relations médias

Trouvez les bons journalistes, personnalisez votre communication à grande échelle et démontrez l’impact de vos RP.

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Marketing d’influence

Identifiez les créateurs qui comptent et nouez des partenariats qui amplifient vos résultats.

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Une plateforme unique, alimentée par une intelligence unifiée

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Éliminez les changements d’outils et les coûts redondants

Une seule plateforme qui les remplace toutes. Pas de chevauchement, pas de dépenses inutiles.

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Tous les canaux, regroupés dans une vue unique

Réunissez les mentions organiques, les publications sur les réseaux sociaux et la découverte alimentée par l’IA dans un seul tableau de bord.

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Alignez toutes les équipes autour d’informations partagées

Éliminez les cloisonnements grâce à une source unique et fiable d’informations commune aux services RP, communication, marketing et insights.

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Des workflows fluides, de la veille au reporting

Du suivi de la couverture médiatique aux rapports soignés, sans aucune intervention manuelle.

La couverture médiatique la plus complète au monde

Ne passez à côté d'aucune information. Suivez ce qui se dit sur votre marque, votre marché ou vos concurrents, partout dans le monde et en temps réel.

  • Des millions de sources médiatiques internationales : presse écrite, médias en ligne, audiovisuel, podcasts et newsletters
  • Couverture étendue des données sociales sur les principaux réseaux
  • Suivi du contenu et de la visibilité générés par l’IA
Découvrir notre couverture mondiale

Transformez les données en impact stratégique

Suivre les données est un minimum indispensable. Meltwater vous aide à prouver et à améliorer vos performances.

  • Tableaux de bord personnalisés et rapports prêts à être présentés à la direction
  • Part de voix et analyse comparative de la concurrence
  • Analyse des sentiments et des tendances
  • Mesure de l’impact des influenceurs
  • Rapports multicanaux (visibilité organique + réseaux sociaux + visibilité IA)

Conçu pour l’ère de l’IA

De la génération automatique de synthèses à l'analyse de votre visibilité dans les IA, Meltwater met l'intelligence artificielle au service de vos équipes pour réduire le bruit informationnel et faire émerger les insights qui comptent.

  • Synthèses automatiques de la couverture médiatique
  • Classification automatique par thème
  • Alertes intelligentes
  • Détection des tendances émergentes
  • Suivi de votre visibilité dans les IA génératives

Travaillez plus intelligemment. Agissez plus rapidement.

Automatisez les tâches répétitives et libérez vos équipes pour qu’elles puissent se concentrer sur la stratégie.

  • Distribution automatisée des rapports
  • Alertes en temps réel
  • Tableaux de bord partagés entre les équipes
  • Ciblage des influenceurs et des journalistes intégré au workflow
  • Outils de collaboration au sein de la plateforme

Découvrez des insights à forte valeur ajoutée pour votre entreprise

Suivi de millions de sources à travers le monde : nous transformons le bruit en informations exploitables.

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Une solution de confiance lorsque les enjeux sont importants.

Grâce au tableau de bord intégré de Meltwater dédié aux RP et au marketing d’influence, nous avons mis en place une source unique et fiable qui fournit des KPI et un ROI en temps réel. Cela a permis à nos équipes de réduire de 33 % le temps consacré à la création de rapports pour plus de 40 équipes à l’international, tout en générant une croissance de 22 % de la valeur du marketing d’influence.
Nataliya TkachenkoDirectrice adjointe internationale, Communication, RP et marketing d’influence
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Il est important pour nous de prendre des décisions fondées sur le ROI et les KPI pour toutes nos actions. Grâce à Meltwater, nous sommes en mesure de suivre et de contextualiser ces performances, ce qui nous a permis de générer une valeur publicitaire à huit chiffres en un peu plus de cinq mois.
Matt NordbyDirecteur général de la communication, NASCAR
Nous avions l’hypothèse que l’audience des jeux vidéo représentait une opportunité énorme pour nous, mais nous voulions la confirmer à l’aide de données réelles. Les insights de Meltwater ont permis de valider cette stratégie et ont conforté notre décision de partenariat. Au final, cela a contribué à une croissance des ventes de 406 % d’une année à l’autre.
Jennifer ChangVice-présidente de l’innovation et de la stratégie produit, Neuro
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Meltwater nous aide à analyser les discussions des consommateurs de manière structurée et à transformer ces données en véritables insights commerciaux, ce qui nous a permis d’enregistrer une croissance de 272 % d’une année à l’autre en termes d’engagement sur nos réseaux sociaux.
Danny GardnerResponsable de la veille et des insights sociaux, Haleon
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Gareth Crew, Social and Digital Communications Lead EMEA at Canon
Nous utilisons Meltwater pour faire évoluer la discussion lors de nos échanges avec notre direction. Nous pouvons ainsi présenter les impressions, la portée, les taux de visionnage et identifier précisément les audiences que nous touchons, ce qui nous permet d’obtenir des performances de campagne supérieures de 37 % à celles de notre contenu de marque standard.
Gareth CrewResponsable des communications sociales et digitales pour la région EMEA, Canon
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Consulter tous les témoignages clients

POURQUOI CHOISIR LA VEILLE MÉDIATIQUE MELTWATER

Conçu pour les équipes qui ont besoin de plus qu’un simple suivi des mots-clés

La veille médiatique remplace les outils de veille fragmentés par une plateforme d'information unifiée et de niveau entreprise.

Solution ponctuelle classique

Plusieurs outils déconnectés
Focalisation sur un seul canal
Marquage manuel
Fournisseur distinct
Tableaux de bord basiques

Veille médiatique Meltwater

Plateforme unifiée
Suivi international des médias, des réseaux sociaux et de l’IA
Résumés générés par IA et automatisation
Ciblage intégré des influenceurs
Analyses de niveau entreprise

Découvrir

Pourquoi les équipes choisissent Meltwater

Découvrez comment les équipes tirent davantage de valeur de Meltwater. Grâce à des partenaires de confiance et à une communauté dynamique, analysez les ressources qui aident les organisations à transformer leurs insights en résultats concrets.

Prêt à transformer vos insights en décisions stratégiques ?

Découvrez comment Meltwater réunit la veille média, les réseaux sociaux, les influenceurs, la Consumer Intelligence et la visibilité dans les IA sur une plateforme unique.

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