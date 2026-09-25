Pourquoi Meltwater

Nous avions l’hypothèse que l’audience des jeux vidéo représentait une opportunité énorme pour nous, mais nous voulions la confirmer à l’aide de données réelles. Les insights de Meltwater ont permis de valider cette stratégie et ont conforté notre décision de partenariat. Au final, cela a contribué à une croissance des ventes de 406 % d’une année à l’autre.

Jennifer Chang Vice-présidente de l’innovation et de la stratégie produit, Neuro