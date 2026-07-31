Marketing
Radisson Hotel Group
33% monthly time savings on reporting
Across 40+ global and local PR and marketing teams
22% estimated influencer marketing value growth
Compared to the previous year
Ces dernières années, Radisson Hotel Group a profondément transformé sa stratégie mondiale de communication, passant de processus manuels et fragmentés à une approche intégrée où les relations presse et le marketing d'influence fonctionnent de concert. Aujourd'hui, les solutions Meltwater sont utilisées dans plus de 40 marchés, dans leurs langues respectives.
Le marketing d'influence est désormais un pilier de la stratégie marketing du groupe. Il contribue à renforcer la notoriété de la marque tout en générant des contenus de qualité à grande échelle pour l'ensemble des canaux de communication. Grâce aux solutions de veille média et de marketing d'influence de Meltwater, les équipes identifient rapidement les créateurs les plus pertinents, suivent les performances de leurs campagnes en temps réel et relient directement les résultats obtenus aux objectifs business.
Une plateforme personnalisée réunissant RP et Influence
En collaboration avec Meltwater, Radisson Hotel Group a conçu un tableau de bord sur mesure qui centralise les données RP et Influence dans une interface unique, intuitive et interactive. Les équipes peuvent filtrer les résultats par région, pays ou établissement, visualiser les campagnes les plus performantes et accéder directement aux profils et contenus des créateurs. L'objectif était simple : rendre les données accessibles à tous afin que chaque équipe puisse prendre des décisions plus rapidement et s'appuyer sur des indicateurs fiables. Les équipes mondiales, régionales et locales, ainsi que la direction, disposent désormais d'une vision commune des performances.
« Notre ambition était de démocratiser les données RP et Influence et d'aller au-delà des simples indicateurs de visibilité », déclare Nataliya Tkachenko, Directrice associée Communication, Relations presse et Marketing d'influence chez Radisson Hotel Group. « Grâce au tableau de bord intégré de Meltwater, nous disposons désormais d'une source unique de données qui nous permet non seulement de mesurer nos KPI en temps réel, y compris le ROI, mais aussi de consacrer moins de temps au reporting manuel et davantage à la stratégie, à la créativité et au storytelling, qui sont au cœur de notre stratégie marketing. »
« Notre ambition était de démocratiser les données liées aux relations presse et au marketing d'influence, tout en dépassant les simples indicateurs de visibilité. Grâce au tableau de bord intégré de Meltwater, nous disposons désormais d'une source unique de données qui mesure nos KPI en temps réel, y compris le ROI. Nos équipes consacrent ainsi moins de temps au reporting manuel et davantage à la stratégie, à la créativité et au storytelling, qui sont au cœur de notre approche marketing. »
— Nataliya Tkachenko, Directrice associée Communication, Relations presse et Marketing d'influence chez Radisson Hotel Group.
Des résultats concrets
Avec Meltwater, Radisson Hotel Group est désormais en mesure de mesurer précisément l'impact de ses actions de communication sur les résultats de l'entreprise. L'ouverture du Radisson Collection Lyon en est un excellent exemple. Grâce au tableau de bord personnalisé développé avec Meltwater, les équipes ont pu mesurer instantanément les performances de leurs actions RP et Influence et démontrer un retour sur investissement de 60:1 pour une seule campagne, bien au-dessus de la moyenne du secteur du voyage, estimée entre 8:1 et 15:1.
« Les résultats ont dépassé toutes nos attentes. Même si je n'étais pas présente lors du lancement, je pouvais suivre en temps réel tous les contenus publiés ainsi que la notoriété générée autour de ce magnifique nouvel établissement. »
Au-delà des indicateurs de visibilité, Radisson Hotel Group intègre également des liens trackés dans ses tableaux de bord Meltwater afin de mesurer les visites sur le site web et les réservations générées par chaque créateur. Les équipes peuvent ainsi relier directement leurs actions de communication aux performances commerciales.
Depuis le déploiement de son tableau de bord personnalisé Meltwater, Radisson Hotel Group a considérablement amélioré l'efficacité de ses équipes Communication. Chaque utilisateur consacre jusqu'à 33 % de temps en moins au reporting, ce qui représente un gain de temps et de ressources important pour plus de 40 collaborateurs des équipes Communication et Marketing à travers le monde. Cette efficacité accrue permet aux équipes de se concentrer davantage sur des missions à forte valeur ajoutée, comme la stratégie, la créativité et le développement des campagnes. Résultat : la valeur estimée générée par les actions de marketing d'influence a progressé de 22 % par rapport à la même période de l'année précédente.
Ce qui reposait auparavant sur une multitude d'outils et de rapports manuels est devenu un écosystème unifié où la visibilité média, les performances des créateurs et le ROI sont suivis en temps réel depuis une plateforme unique, accessible à tous les niveaux de l'organisation. En intégrant Meltwater au cœur de sa stratégie de communication, Radisson Hotel Group a transformé sa manière de mesurer et de valoriser l'impact des relations presse et du marketing d'influence.
À propos de Meltwater
Meltwater accompagne les entreprises grâce à une plateforme de solutions de veille média, social listening, intelligence consommateur et intelligence commerciale. En analysant près d'un milliard de contenus chaque jour, notre technologie transforme les données en insights stratégiques qui aident les organisations à prendre de meilleures décisions et à renforcer leur avantage concurrentiel. Avec plus de 27 000 clients dans le monde, 50 bureaux répartis sur six continents et 2 300 collaborateurs, Meltwater est le partenaire de référence des plus grandes marques internationales.
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