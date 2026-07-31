Ces dernières années, Radisson Hotel Group a profondément transformé sa stratégie mondiale de communication, passant de processus manuels et fragmentés à une approche intégrée où les relations presse et le marketing d'influence fonctionnent de concert. Aujourd'hui, les solutions Meltwater sont utilisées dans plus de 40 marchés, dans leurs langues respectives.

Le marketing d'influence est désormais un pilier de la stratégie marketing du groupe. Il contribue à renforcer la notoriété de la marque tout en générant des contenus de qualité à grande échelle pour l'ensemble des canaux de communication. Grâce aux solutions de veille média et de marketing d'influence de Meltwater, les équipes identifient rapidement les créateurs les plus pertinents, suivent les performances de leurs campagnes en temps réel et relient directement les résultats obtenus aux objectifs business.

Une plateforme personnalisée réunissant RP et Influence

En collaboration avec Meltwater, Radisson Hotel Group a conçu un tableau de bord sur mesure qui centralise les données RP et Influence dans une interface unique, intuitive et interactive. Les équipes peuvent filtrer les résultats par région, pays ou établissement, visualiser les campagnes les plus performantes et accéder directement aux profils et contenus des créateurs. L'objectif était simple : rendre les données accessibles à tous afin que chaque équipe puisse prendre des décisions plus rapidement et s'appuyer sur des indicateurs fiables. Les équipes mondiales, régionales et locales, ainsi que la direction, disposent désormais d'une vision commune des performances.

« Notre ambition était de démocratiser les données RP et Influence et d'aller au-delà des simples indicateurs de visibilité », déclare Nataliya Tkachenko, Directrice associée Communication, Relations presse et Marketing d'influence chez Radisson Hotel Group. « Grâce au tableau de bord intégré de Meltwater, nous disposons désormais d'une source unique de données qui nous permet non seulement de mesurer nos KPI en temps réel, y compris le ROI, mais aussi de consacrer moins de temps au reporting manuel et davantage à la stratégie, à la créativité et au storytelling, qui sont au cœur de notre stratégie marketing. »