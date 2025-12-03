San Francisco (Californie), le 3 décembre 2025 – Meltwater, spécialiste mondial de la veille média, du social listening et du marketing d'influence, a été désigné Leader dans le rapport IDC MarketScape: Worldwide Influencer Management for SMB Companies 2025–2026 Vendor Assessment (doc. n° US52967425, novembre 2025).

Cette distinction fait suite à la récente reconnaissance de Meltwater en tant que Leader dans le rapport IDC MarketScape: Worldwide Influencer Marketing Platforms for Large Enterprises 2025–2026 Vendor Assessment(doc. n° US53601825, novembre 2025). Meltwater est le seul éditeur à être reconnu comme Leader dans ces deux études.

Selon Meltwater, cette double reconnaissance confirme la position de sa plateforme comme l'une des solutions de marketing d'influence les plus complètes du marché, capable d'accompagner les organisations de toutes tailles grâce à une identification précise des créateurs, des workflows intelligents, une mesure claire du ROI et une couverture internationale.

« Être reconnu comme Leader par IDC MarketScape, à la fois pour les grandes entreprises et pour les PME, confirme une réalité simple : Meltwater établit de nouveaux standards dans le domaine du marketing d'influence », déclare Chris Hackney, Chief Product Officer de Meltwater. « À mesure que la découverte de contenus est façonnée par les moteurs de réponse basés sur l'IA, les créateurs et les signaux sociaux, les marques ont besoin de solutions fiables, précises et capables d'anticiper les tendances. Grâce à sa plateforme unifiée, Meltwater permet aussi bien aux PME en forte croissance qu'aux plus grandes entreprises de concevoir des programmes d'influence mesurables, authentiques et évolutifs. »

Les points forts de Meltwater mis en avant par IDC MarketScape

Le rapport IDC MarketScape consacré au marketing d'influence pour les PME met notamment en avant les atouts suivants :

"Une identification très précise des créateurs."

"Une gestion complète des campagnes, de leur lancement jusqu'au reporting."

"Le système propriétaire True Reach, qui mesure la taille réelle de l'audience et le niveau d'influence des créateurs."

"Un CRM intégré pour gérer les relations avec les créateurs."

Le rapport souligne également que « Meltwater met l'accent sur des stratégies d'influence structurées, alimentées par l'IA et renforcées par des capacités complètes de social listening », permettant aux marques d'analyser le sentiment associé aux contenus des créateurs, de suivre les mentions de marque et d'intégrer les campagnes d'influence à leurs initiatives de veille média et de gestion de la réputation. IDC indique également que Meltwater constitue un partenaire privilégié pour les organisations ayant des besoins allant du niveau local à l'échelle mondiale.

Le rapport IDC MarketScape consacré aux grandes entreprises met en évidence les évolutions du marché du marketing d'influence, notamment le rôle croissant de l'intelligence artificielle dans l'identification des créateurs, l'optimisation des campagnes et la modélisation des performances, afin d'accélérer la prise de décision et d'en améliorer la qualité.

La plateforme Meltwater a été conçue pour répondre à ces évolutions grâce à des capacités avancées d'analyse, de suivi du sentiment, de modélisation de l'attribution et d'insights alimentés par l'IA, permettant aux marques de s'adapter rapidement à un environnement en constante évolution.

« À mesure que la découverte de contenus s'oriente vers les réponses générées par l'IA et l'influence des créateurs, les marques ont besoin d'une plateforme unifiée capable de relier leurs campagnes d'influence à des résultats business concrets », explique Aditya Jami, Chief Technology Officer de Meltwater. « Nos investissements dans l'intelligence artificielle, la qualité des données et notre infrastructure mondiale permettent à nos clients de se développer avec précision et de prendre des décisions en toute confiance. »

Pour en savoir plus sur la solution de marketing d'influence de Meltwater, rendez-vous sur meltwater.com.



Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Kelly Costello

pr@meltwater.com

À propos de Meltwater

Meltwater accompagne les entreprises grâce à une suite de solutions couvrant la veille média, le social listening et la Consumer Intelligence. Chaque jour, la plateforme analyse près d'un milliard de contenus afin de les transformer en insights exploitables, permettant aux organisations de mieux comprendre leur environnement et de prendre des décisions plus éclairées. Avec plus de 27 000 clients dans le monde, 50 bureaux répartis sur six continents et 2 300 collaborateurs, Meltwater est le partenaire privilégié des entreprises qui souhaitent renforcer leur compétitivité grâce à des données fiables et à des analyses de qualité.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape permet d'analyser le positionnement concurrentiel des fournisseurs de technologies et de services sur un marché donné. Son évaluation repose sur une méthodologie rigoureuse combinant des critères qualitatifs et quantitatifs afin de situer chaque fournisseur au sein de son marché. IDC MarketScape fournit un cadre d'analyse permettant de comparer les offres, les capacités, les stratégies et les facteurs de réussite actuels et futurs des différents fournisseurs. Il offre également aux décideurs une vision à 360° des forces et des axes d'amélioration des fournisseurs actuels ou potentiels.