Entreprise fondée sur la science et les données, Neuro s'appuie sur des analyses fiables à chaque étape de son développement, de la conception de ses produits à la construction de sa marque et de sa stratégie marketing. Pour mieux comprendre son marché et identifier les audiences les plus pertinentes, l'entreprise s'est appuyée sur la solution de social listening de Meltwater.

Social Listening & Analytics de Meltwater

« Lorsque nous avons commencé à recueillir des insights consommateurs au premier trimestre 2024, nous étions encore une petite entreprise et notre budget consacré aux études de marché était limité », explique Jennifer Chang, Vice President of Commercial et Head of Marketing chez Neuro. « Nous cherchions un moyen économique d'obtenir des données fiables sur la segmentation de notre audience. La solution de social listening de Meltwater s'est imposé comme une solution accessible pour mieux comprendre les consommateurs du marché de la gestion de l'énergie. »

Grâce à son infrastructure reposant sur AWS, la plateforme Meltwater évolue instantanément en fonction des besoins analytiques de Neuro, tout en garantissant rapidité, sécurité et disponibilité des données. À l'aide de Meltwater, Neuro a cartographié son marché afin d'identifier les segments d'audience présentant le plus fort potentiel de croissance pour la catégorie de la gestion de l'énergie. Cette analyse a mis en évidence plusieurs audiences stratégiques encore peu exploitées, notamment les gamers.

« Les analyses de l'équipe Consumer Insights de Meltwater ont confirmé notre intuition concernant les gamers. Elles nous ont donné la confiance nécessaire pour conclure un partenariat de douze mois avec 100 Thieves, une référence mondiale dans l'univers du gaming et du lifestyle », explique Jennifer Chang.