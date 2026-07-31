Marketing
Neuro
406% YoY sales growth
driven by Meltwater insights
1B+ impressions
across all channels
Entreprise fondée sur la science et les données, Neuro s'appuie sur des analyses fiables à chaque étape de son développement, de la conception de ses produits à la construction de sa marque et de sa stratégie marketing. Pour mieux comprendre son marché et identifier les audiences les plus pertinentes, l'entreprise s'est appuyée sur la solution de social listening de Meltwater.
Social Listening & Analytics de Meltwater
« Lorsque nous avons commencé à recueillir des insights consommateurs au premier trimestre 2024, nous étions encore une petite entreprise et notre budget consacré aux études de marché était limité », explique Jennifer Chang, Vice President of Commercial et Head of Marketing chez Neuro. « Nous cherchions un moyen économique d'obtenir des données fiables sur la segmentation de notre audience. La solution de social listening de Meltwater s'est imposé comme une solution accessible pour mieux comprendre les consommateurs du marché de la gestion de l'énergie. »
Grâce à son infrastructure reposant sur AWS, la plateforme Meltwater évolue instantanément en fonction des besoins analytiques de Neuro, tout en garantissant rapidité, sécurité et disponibilité des données. À l'aide de Meltwater, Neuro a cartographié son marché afin d'identifier les segments d'audience présentant le plus fort potentiel de croissance pour la catégorie de la gestion de l'énergie. Cette analyse a mis en évidence plusieurs audiences stratégiques encore peu exploitées, notamment les gamers.
« Les analyses de l'équipe Consumer Insights de Meltwater ont confirmé notre intuition concernant les gamers. Elles nous ont donné la confiance nécessaire pour conclure un partenariat de douze mois avec 100 Thieves, une référence mondiale dans l'univers du gaming et du lifestyle », explique Jennifer Chang.
« Le social listening de Meltwater est un moyen simple et accessible d'obtenir des insights sur son marché. La solution est rentable et nous a permis d'identifier les audiences les plus stratégiques pour accélérer notre croissance. »
— Jennifer Chang, Vice President of Commercial et Head of Marketing chez Neuro
Des résultats concrets
Une semaine seulement après l'annonce de son partenariat avec 100 Thieves, Neuro est devenue virale sur les réseaux sociaux grâce à des contenus particulièrement appréciés par la communauté gaming. En seulement trente publications, la campagne a généré 4,6 millions d'impressions. Depuis, Neuro a dépassé un milliard d'impressions en 2024 et sa gamme phare Energy & Focus est tombée en rupture de stock à plusieurs reprises, entraînant une hausse des ventes de 406 % par rapport à l'année précédente.
« Nous pensions que la communauté gaming représentait une formidable opportunité, mais nous voulions confirmer cette intuition avec des données concrètes », explique Jennifer Chang. « Les analyses de Meltwater ont validé notre décision de conclure ce partenariat de douze mois, qui a largement contribué à ces résultats. »
Les analyses de Meltwater ont également révélé de nouvelles opportunités pour promouvoir les autres gammes de Neuro auprès des gamers. Par exemple, la collection Sleep & Recharge a été positionnée comme une solution permettant aux joueurs de mieux récupérer après des sessions nocturnes ou de mieux gérer les effets du décalage horaire lors des compétitions.
« Cette analyse a été particulièrement révélatrice. Nous avons compris l'importance d'adapter le bon contenu à la bonne audience. C'est pourquoi nous investissons davantage dans la production de contenus, le développement de notre marque et nos collaborations avec la communauté gaming. Notre objectif est désormais de promouvoir un plus grand nombre de produits de notre portefeuille auprès de cette audience », explique Jennifer Chang.
Les rapports mensuels de Meltwater offrent également aux équipes de Neuro une vision complète des performances marketing, depuis les indicateurs de notoriété jusqu'aux conversions et à la fidélisation.
Cette visibilité s'est révélée particulièrement précieuse lors des premières campagnes d'affichage de la marque à Miami et sur Times Square, à New York, qui ont généré 54 millions d'impressions en une semaine.
« Nous suivons l'ensemble du parcours marketing, depuis les indicateurs de notoriété comme les impressions, le nombre d'abonnés ou le taux d'engagement sur les réseaux sociaux, jusqu'aux conversions, au taux de clic et à la fidélisation. Nos reportings offrent une vision globale de notre croissance et de nos performances à chaque étape du parcours client », explique Jennifer Chang.
Grâce à une stratégie d'audience construite à partir des insights de Meltwater, Neuro dispose désormais des données nécessaires pour poursuivre son développement et renforcer sa position sur le marché mondial du bien-être.
À propos de Meltwater
Meltwater accompagne les entreprises grâce à une plateforme de solutions de veille média, social listening, intelligence consommateur et intelligence commerciale. En analysant près d'un milliard de contenus chaque jour, notre technologie transforme les données en insights stratégiques qui aident les organisations à prendre de meilleures décisions et à renforcer leur avantage concurrentiel. Avec plus de 27 000 clients dans le monde, 50 bureaux répartis sur six continents et 2 300 collaborateurs, Meltwater est le partenaire de référence des plus grandes marques internationales.
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