Couverture internationale des données
La base de données internationale la plus complète du secteur
Meltwater rassemble des données internationales issues des médias, des réseaux sociaux et des moteurs IA au sein d’une base fiable, afin que chaque alerte, chaque insight et chaque résultat généré par l’IA repose sur une vision d’ensemble plus complète.
Une couverture mondiale des médias et des données
Les conversations ne connaissent pas de frontières. Grâce à une couverture mondiale des médias, des réseaux sociaux, du web et de l'IA, Meltwater vous offre une vision complète de votre environnement pour prendre des décisions éclairées.
Plus de 1,5 milliard
de documents traités chaque jour
Plus de 6 millions
de sources exclusives, y compris les réseaux sociaux de la région APAC
15 milliards
de résultats générés par l'IA chaque jour
91 millions
de profils, d'influenceurs et de journalistes
1 million d'alertes
envoyées quotidiennement
3 milliards
d'interactions
Les plus grandes marques internationales nous font confiance
Des multinationales aux équipes de RP, de communication et de marketing en pleine croissance.
Pourquoi nos données sont différentes
Quand les données deviennent des informations exploitables
La plupart des plateformes collectent des données. Meltwater structure, enrichit et relie ces données pour qu’elles deviennent des informations exploitables sur lesquelles vous pouvez agir.
Comprendre le sens, pas seulement les mots-clés
La correspondance sémantique met en avant le contenu en fonction du sens et de l’intention, aidant ainsi les équipes à identifier des signaux plus pertinents et à améliorer la pertinence dans l’ensemble des workflows IA.
Transformez la vidéo en signaux mesurables
La reconnaissance vocale convertit les enregistrements audio provenant de canaux tels qu’Instagram et TikTok en données structurées et consultables, afin que la vidéo ne soit plus un angle mort.
Approfondissez l’analyse des sentiments
Une notation des sentiments à cinq niveaux et une analyse au niveau des entités réduisent les biais neutres et révèlent ce que l’audience pense de votre marque, de vos concurrents et de vos campagnes.
Ayez une vue d’ensemble internationale
La couverture s’étend à plus de 240 langues, ce qui aide les équipes à suivre les discussions à travers les régions, les marchés et les langues, avec davantage de confiance.
Accédez à des sources difficiles à atteindre
La surveillance étendue de YouTube, Substack en tant que source dédiée et la couverture des réseaux sociaux chinois via Midu permettent de combler les lacunes de visibilité courantes.
Conçu pour des workflows IA
Des données structurées et enrichies améliorent la qualité des alertes, des analyses et des résultats générés par l’IA sur l’ensemble de la plateforme.
Une vision unifiée de votre marque et de votre marché
Meltwater unifie les données internationales issues des médias, des réseaux sociaux, de la recherche par IA, des avis et des données propriétaires au sein d’une seule couche d’informations pour visualiser en temps réel votre marque et votre marché.
Pourquoi c'est important
Chaque décision repose sur des données fiables
Les responsables des RP, de la communication et du marketing doivent avoir l'assurance qu'aucun élément important ne leur échappe, quels que soient la région, le format, la langue ou la plateforme. Grâce à sa base de données fiable, Meltwater transforme cette couverture exhaustive en tableaux de bord, alertes, rapports et indicateurs d'analyse que vous pouvez exploiter et partager en toute confiance.
Une visibilité totale
Médias, réseaux sociaux, audiovisuel, contenu généré par l’IA, transcriptions vidéo et sources numériques : le tout regroupé sur une seule et même plateforme.
Une vue d’ensemble fiable
Plus besoin d’assembler plusieurs outils. Finis les indicateurs contradictoires. Une seule version de la vérité pour toutes les équipes.
Des informations que vous pouvez défendre
Chaque insight renvoie à un contenu source vérifié et à une méthodologie transparente, ce qui permet à vos rapports de satisfaire aux exigences des dirigeants.
Où que vous soyez
Meltwater garantit que les signaux qui façonnent la perception de la marque sont visibles partout où les décisions sont prises.
Des données auxquelles les dirigeants font confiance
API & INTÉGRATIONS
Vos insights, là où vous en avez besoin
Intégrez les données issues des médias, des réseaux sociaux et de l'IA directement dans les outils qui pilotent votre activité. De Salesforce à Tableau, en passant par vos tableaux de bord internes et vos entrepôts de données, Meltwater connecte les signaux qui comptent aux plateformes utilisées par vos équipes.
Prenez de meilleures décisions grâce à une veille complète
Transformez des données fiables et une couverture complète en décisions plus éclairées et en actions plus efficaces.
FAQ : Veille médiatique et couverture des données Meltwater
Meltwater suit un large éventail de canaux médiatiques internationaux afin de vous offrir une vision complète de votre marque et de votre secteur d’activité. Cela inclut plus de 400 000 sources médiatiques traditionnelles, telles que des journaux et des magazines, en version papier et numérique, plus de 200 millions de publications en ligne, notamment des blogs, des sites d’avis et des forums, des milliers de chaînes de télévision et de stations de radio à travers le monde, plus de 20 000 podcasts, toutes les principales plateformes IA et des millions de sources issues des réseaux sociaux. Cette large couverture vous permet de suivre les discussions, votre réputation et les tendances sur tous les principaux types de médias depuis une seule et même plateforme.
Meltwater couvre les publications de premier plan, qu’elles soient gratuites ou payantes, garantissant ainsi l’accès à un contenu éditorial de grande valeur. Cela inclut des médias tels que Dow Jones, Bloomberg, The Washington Post, The New York Times, Barron’s, Associated Press, Moody’s, Tribune Publishing, Toronto Star et The Globe and Mail. Grâce à des accords de licence et à des partenariats, Meltwater donne accès à des contenus souvent inaccessibles via les outils de veille standard.
Meltwater suit des millions de sources issues des réseaux sociaux, tant sur les plateformes internationales que régionales, afin d’assurer un social listening exhaustif. La couverture inclut des plateformes internationales telles que X (Twitter), Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Reddit, Pinterest, Snapchat, Twitch, Discord, Threads et Bluesky, ainsi que des plateformes régionales clés de la région Asie-Pacifique, notamment WeChat, Weibo, RED (Xiaohongshu), Douyin, Toutiao, QQ, Bilibili, Youku, Naver, Kakao Talk et LINE. Cette couverture étendue permet aux marques de suivre les discussions toutes régions, langues et audiences confondues.
Oui, Meltwater assure une couverture étendue des médias locaux à travers le monde. La plateforme suit plus de 400 000 sources médiatiques traditionnelles, dont les journaux et magazines locaux, et couvre l’ensemble des 210 zones de marché désignées (DMA) des États-Unis. Elle inclut également les publications régionales en ligne et les chaînes de télévision locales. Les utilisateurs peuvent filtrer et analyser la couverture par lieu, notamment par ville, État, pays, DMA ou code postal, ce qui facilite le suivi et l’interaction avec les journalistes et médias locaux pertinents.
Oui, Meltwater recense les articles publiés uniquement en version papier dans le cadre de sa veille médiatique. La plateforme suit des milliers de publications papier à l’échelle internationale et intègre, grâce à des accords de licence, le contenu provenant de sources payantes ou exclusivement imprimées. Ce contenu est numérisé, archivé et intégré aux données en ligne, issues des réseaux sociaux, de la radiodiffusion et des podcasts, garantissant ainsi une vue complète et unifiée de la couverture médiatique.
Les capacités de suivi des podcasts de Meltwater comprennent : le suivi quotidien de plus de 3 000 nouveaux podcasts provenant de plus de 25 000 chaînes dans plusieurs langues. Le suivi des mentions de marque et l’identification des tendances sectorielles dans le contenu des podcasts. La fourniture de résultats détaillés, notamment le titre du podcast, la date de publication, la description, la source, ainsi qu’un lien vers le fichier audio et la transcription. L’enrichissement de la couverture médiatique grâce à l’intégration des mentions issues des podcasts à d’autres canaux, tels que les actualités et les réseaux sociaux, pour une vision globale. La mise à disposition d’un suivi complet des podcasts, consultable, s’inscrivant dans le cadre de la plateforme plus large de la veille médiatique de Meltwater. Cela permet aux utilisateurs d’exploiter efficacement les informations et les insights de marché issus du média en plein essor qu’est le podcast.
Meltwater couvre un large éventail de sources médiatiques, notamment les publications de premier plan, souvent considérées comme les médias d’information nationaux et internationaux les plus influents. Bien que les noms spécifiques des publications ne soient pas explicitement mentionnés dans les résultats de recherche, la plateforme de Meltwater suit plus de 300 000 sources éditoriales à l’échelle internationale, notamment les principaux journaux, chaînes de télévision et plateformes d’information en ligne. La plateforme utilise des fonctionnalités avancées de recherche et de filtrage permettant aux utilisateurs de cibler des mots-clés au sein de ces sources, garantissant ainsi que les principaux médias sont couverts et analysés. Les partenariats étendus et les agrégations de données de Meltwater, associés à une surveillance en temps réel, assurent une couverture des principaux médias de premier plan, combinée à celle des médias locaux et de niche.
Meltwater fournit des capacités complètes de suivi télévisuel et radiophonique dans le cadre de ses services d’archivage audiovisuel. La plateforme couvre l’ensemble des 210 zones de marché désignées (DMA) des États-Unis et suit des milliers de chaînes de télévision et de stations de radio à travers le monde. La couverture inclut la surveillance de milliers de chaînes et de stations de radio, ainsi que le traitement d’environ 55 000 heures de contenu par jour. La surveillance s’effectue en temps réel, le contenu étant importé sur la plateforme peu après sa diffusion. Cela permet un suivi, une analyse et un reporting complets des mentions à la télévision et à la radio, complétant l’offre plus large de veille médiatique de Meltwater.
Meltwater suit les sites d’avis et de notation suivants : Avis Google, TripAdvisor, Yelp, Trustpilot, Dianping, Glassdoor, Indeed, App Store, Google Play, Amazon, Tmall, Taobao, JD.com, ainsi que d’autres sites d’e-commerce.
Meltwater suit les canaux de recherche LLM et IA suivants : ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews, le mode Google AI, Deepseek, Llama, Claude, Gemini, Grok