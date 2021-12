Protégez votre image de marque

Suivi des mentions de votre marque

Suivez en temps réel les mentions de votre nom de marque, de votre équipe de direction, de vos campagnes et de leurs hashtags associés, dans l’actualité et sur les réseaux sociaux, en utilisant les mots-clés se rapportant à votre image de marque.

Recevez des alertes en temps réel

Restez au courant des dernières nouvelles concernant votre marque, vos concurrents ou les tendances du secteur pendant les périodes de crise, afin de disposer du contexte nécessaire pour prendre des décisions éclairées vous permettant de mieux atteindre votre public cible.

Prenez connaissance de la confiance des consommateurs

Il est important de ne pas laisser des sentiments négatifs avoir un impact négatif sur votre e-réputation. Surveillez et analysez la couverture médiatique et les conversations en ligne pour déterminer ce que le public pense et mesurer son impact pour votre image de marque.

Réagissez instantanément

La surveillance manuelle de votre image de marque prend du temps. Notre plateforme assistée par l’IA réalise la plus grande partie de ce travail pour vous. Ainsi vous savez plus vite ce qui se dit et vous pouvez réagir plus vite à une situation afin de protéger votre image de marque.