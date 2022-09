Que doivent faire les professionnels des RP et de la communication lorsqu'une crise survient ?

Dans le monde hyperconnecté d'aujourd'hui, les nouvelles circulent plus vite que jamais. Comment gérer, limiter et résoudre les nombreux défis qui se présentent ?

Dans ce guide, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur la gestion des crises et la stratégie de communication. Nous examinerons comment et pourquoi les crises se produisent, ainsi que les actions à entreprendre lorsque (et non si) elles se produisent.

Vous découvrirez comment :

Identifier, suivre et répondre à une crise

Préparer une stratégie de gestion de crise

Mobiliser les bons collaborateurs au bon moment

Éviter les erreurs courantes

Analyser une crise et rédiger un rapport

Ne laissez pas un problème se transformer en crise, et ne laissez pas une crise devenir incontrôlable.

Protégez votre réputation grâce à des directives et des étapes claires, destinées à chaque équipe et à chaque étape de la crise.

