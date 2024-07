Les étudiants sont plus actifs que jamais sur les médias sociaux, partageant leurs pensées sur les collèges et les universités - comme tout autre sujet. Meltwater utilise une technologie d'IA avancée pour transformer les données des médias sociaux en informations utiles qui peuvent vous aider à comprendre comment trouver et communiquer au mieux votre message aux étudiants potentiels.