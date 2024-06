Dans les grandes entreprises, la coordination peut s'avérer délicate. L'incertitude quant à ce qui se passe autour de vous conduit souvent à des erreurs, et l'utilisation d'outils inappropriés fait perdre du temps et de l'argent à la planification stratégique. Pour une approche globale, une source de vérité centralisée est essentielle. Avec Meltwater, vous avez une solution unique pour le marketing, les relations publiques, la veille commerciale et les médias sociaux.