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Masterclass : Optimiser ses outils marketing et communication
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Des données éparpillées à travers une multitude d'outils souvent sous-exploités ?
Vous n'êtes pas seuls !
La nature volatile du paysage médiatique et notamment digital a poussé les départements Marketing, Communication et RP à s'adapter à une vitesse éclair en investissant dans des outils et technologies, souvent au détriment d'une vision d'ensemble et parfois même de la stratégie long terme des organisations. Cependant avec plus d'un quart des budgets des équipes dédiés aux technologies en 2022 et seulement 42% des outils optimisés, aligner sa liste de suite d'outils est devenu un vrai enjeu stratégique.
Start making decisions with confidence.
See how one platform can power every decision across PR, communications, and marketing.
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