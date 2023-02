Masterclass : Optimiser ses outils marketing et communication

Des données éparpillées à travers une multitude d'outils souvent sous-exploités ?

Vous n'êtes pas seuls !

La nature volatile du paysage médiatique et notamment digital a poussé les départements Marketing, Communication et RP à s'adapter à une vitesse éclair en investissant dans des outils et technologies, souvent au détriment d'une vision d'ensemble et parfois même de la stratégie long terme des organisations. Cependant avec plus d'un quart des budgets des équipes dédiés aux technologies en 2022 et seulement 42% des outils optimisés, aligner sa liste de suite d'outils est devenu un vrai enjeu stratégique.

Dans cette masterclass nous aborderons les avantages de l'alignement des technologies marketing et communication pour :

Faciliter une vision globale de la stratégie grâce à des données centralisées

Coordonner les efforts à travers les départements

Faire fructifier son partenariat pour gagner en efficacité avec un point de contact unique

La présentation de 30 minutes sera suivie d’une session de questions/réponses.