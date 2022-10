CEO Echo

En tant que figures de proue, les directeurs généraux jouent un rôle clé dans la façon dont les entreprises sont perçues par le public. Il est donc essentiel que les organisations prennent le pouls des médias axés sur les directeurs généraux. Si les CEO ont en effet naturellement une portée de voix dans les médias et sur le web due à leur statut, il est intéressant de pouvoir la mesurer et d'en décrypter l'impact sur l'image de leur entreprise.

En collaboration avec Companion, une société de conseil en données et un expert en KPI, Meltwater présente l'Écho des PDG 2022, une analyse mensuelle de l'intelligence médiatique des PDG à la tête de certaines des plus grandes marques du monde. Le classement s'appuie sur les capacités de veille médiatique de Meltwater et sur l'analyse automatisée du bot Companion pour offrir aux lecteurs des points clés et des repères dans les domaines suivants :

Total CEO Digital Footprint (Empreinte Totale du CEO)

Quelle est la part de voix d'un PDG dans l'écho total des CEO, que ce soit volontairement ou non ? L'empreinte totale des CEO répond à cette question. Communication Excellence

Un bon travail médiatique vise à définir des thèmes et à construire une réputation. Le meilleur moyen d'y parvenir est souvent de positionner sa marque dans des articles non financiers publiés par des médias rédactionnels. Notre indicateur montre quelles entreprises y parviennent avec le classement de l'excellence en matière de communication. Social Excellence

Le "social" ou digital n'est pas une fin en soi. Mais si l'on veut avoir un impact sur les leaders d'opinion en dehors des rédactions (influenceurs) ou sur les consommateurs et les élites digitales qui ne sont pas facilement accessibles par les médias de masse, il faut être mentionné le plus souvent possible et de manière percutante dans les médias sociaux. Le Social Excellence Index répond à la question de savoir si cela est possible. Notre indicateur interprète le pourcentage de mentions dans les médias sociaux, la force de l'activation des lecteurs ainsi que leur sentiment. Responsibility Excellence

Le bot .companion détermine également si les patrons apparaissent dans l'écho médiatique digital comme des dirigeants en ligne avec les objectifs de développement durable développés par l'ONU, c'est-à-dire par exemple dans le contexte de la responsabilité sociale ou de la protection du climat et de l'environnement. Notre indice de responsabilité montre à quel point ils y sont parvenus. Pour ce dernier, le bot de l'indicateur n'interprète que les mentions qui ont eu lieu dans le contexte thématique de la RSE. Investor Excellence

Les mentions d'un PDG dans l'environnement des chiffres financiers offrent peu de place pour mettre l'accent sur le contenu, mais elles sont décisives pour établir la confiance des investisseurs. Dans ce contexte, le bot d'indicateurs détermine quels CEO ont été mentionnés et dans quelle mesure afin de constituer un indice de communication avec les investisseurs.

Tableau de bord interactif des PDG

Découvrez quels sont les PDG qui mènent la conversation d'aujourd'hui. Filtrez en fonction du PDG, du secteur, de l'entreprise ou du pays et obtenez directement de cruciales informations visualisées dans les mentions et les hashtags.

Analyse de la visibilité et du sentiment des PDG

Filtrez par PDG, secteur d'activité, entreprise ou pays et obtenez directement de puissantes informations visualisées dans les mentions et les hashtags.

