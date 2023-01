Une analyse cohérente et évolutive des données au niveau mondial

"Pour obtenir un véritable avantage concurrentiel, nous devons nous assurer que les données sont au cœur de tout ce que nous faisons", déclare Florence Rainsard, directrice Global Consumer Insights. "Du marketing et de la connaissance des consommateurs à l'informatique, tous les départements doivent travailler en étroite collaboration et tirer parti de la puissance des données."

La solution consumer insights de Meltwater permet à Pernod Ricard de faire exactement cela, en structurant les données digitales pour refléter l'orientation générale de l'entreprise, ainsi que les besoins respectifs des départements.

Complétant l'approche unique de l'entreprise en matière de recherche sur les consommateurs, la solution applique l'IA, la science des données et l'expertise des études de marché pour hiérarchiser et catégoriser les signaux fragmentés des consommateurs.

Allant au-delà du simple suivi de la marque, Meltwater permet à Pernod Ricard d'analyser les tendances de la catégorie et les comportements du public au niveau communautaire pour mesurer la santé de sa marque et stimuler l'innovation produit.

Une innovation produit et expérience clientèle

L'écoute sociale fait partie intégrante de la stratégie de Pernod Ricard depuis longtemps, mais de nombreuses solutions sur le marché ne pouvaient pas suivre la vitesse, la spontanéité et le volume pur des données digitales dont disposent les marques aujourd'hui. Repérant très tôt cette lacune, Pernod Ricard a ajouté la solution consumer insights de Meltwater à son éventail technologique en 2017 pour comprendre les consommateurs de manière plus rapide, plus approfondie et plus cohérente.

Pernod Ricard utilise Meltwater pour organiser les mentions digitales de la marque par moments de consommation. L'entreprise dispose ainsi d'un aperçu permanent et en temps réel des produits les plus populaires à certains moments de la journée (déjeuner, apéro, dîner) ou lors d'occasions spécifiques (festivals, clubs, à la maison), de célébrations (mariages, anniversaires) et de fêtes nationales (Cinco de Mayo, Saint Patrick, Fête du travail). Elle utilise ces données pour analyser les changements et les fluctuations saisonnières du comportement des consommateurs. Les informations obtenues permettent à l'entreprise de créer des expériences inoubliables qui non seulement répondent aux attentes des clients mais les dépassent.

"Les insights mettent en évidence non seulement quand mais aussi pourquoi et comment nos clients consomment leurs produits préférés", explique Florence. "Nous sommes en mesure d'utiliser les données pour identifier les futures combinaisons de saveurs ou les alternatives de cocktails." Avec Meltwater à portée de main, Pernod Ricard peut compléter rapidement et de manière proactive les décisions de vente, de marketing et de développement de produits basées sur les données.

Détecter les tendances de l'industrie

La solution d'écoute sociale de Meltwater permet à Pernod Ricard d'explorer les conversations et les thèmes en ligne afin de comprendre rapidement et de manière rentable le potentiel de croissance des tendances émergentes. Son analyse précoce de la catégorie des vins biologiques a permis à l'entreprise d'identifier les barrières à l'entrée, les points sensibles et l'intérêt pour le produit, tant au niveau mondial que local. L'examen des principales différences entre les marchés clés du monde entier a permis à l'entreprise d'évaluer efficacement l'opportunité tout en identifiant et en suivant les leaders de conversation et les influenceurs - tels que les barmen - qui représentent leur public clé.

"Meltwater nous permet de suivre les conversations menées par des barmen sélectionnés qui correspondent aux profils de nos groupes de consommateurs cibles", explique Florence. "Ces profils représentent cinq communautés distinctes et influentes. Et grâce à un flux continu de données sur ce qu'ils aiment et pourquoi, nous sommes en mesure de découvrir de nouvelles combinaisons de saveurs, des possibilités d'association avec des aliments ou des aspects visuels de la préparation de cocktails qui n'auraient jamais été abordés dans un processus de recherche plus traditionnel."

En suivant et en analysant les créations des barmen influents, Pernod Ricard est au courant de la présentation visuelle des cocktails, des combinaisons de saveurs ou des nouveaux types de boissons populaires. Écouter les experts de la catégorie et analyser les réactions des consommateurs sans que la marque n'interfère dans ce processus organique est la forme la plus authentique et la plus naturelle de marketing.

Pernod Ricard a été l'un des premiers de son secteur à reconnaître la valeur des données digitales pour la recherche et la collecte d'informations sur les consommateurs. Qu'il s'agisse de mesurer et d'améliorer les performances d'une campagne ou d'analyser les discussions en ligne des consommateurs sur les microtendances, les solutions Meltwater donnent à Pernod Ricard la possibilité de planifier et de rester en tête.