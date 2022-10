Connue dans le monde entier pour ses grandes marques de beauté comme NARS , Clé de Peau Beauté et Shiseido , l'entreprise était confrontée à un déluge constant de mentions et de conversations sur les médias sociaux qu'elle avait du mal à surveiller et dont il devenait difficile en extraire des informations de manière unifiée. "Nous étions intéressés par l'acquisition d'un partenaire qui couvrirait la multitude de pays dans lesquels nous opérons, qui serait capable d'analyser des milliards de conversations qui se produisent quotidiennement, dans les langues et les plateformes des besoins de nos clients", explique Amit Naik, SVP, Global Head of Analytics chez Shiseido. La suite Meltwater a donné à l'entreprise la possibilité d'exploiter des solutions d'intelligence cohérentes qui ont apporté à son équipe mondiale.

Créer des cadres KPI cohérents au niveau mondial pour un monde de marques

Lorsqu'Amit Naik a repris les rênes du Global Head of Analytics de Shiseido en 2016, plus d'une douzaine de marques de l'entreprise - opérant sur 20 marchés et dans plusieurs langues - géraient leurs efforts d'écoute, de marketing et de gestion des médias sociaux à l'aide d'une variété d'outils autonomes et incompatibles. Shiseido a utilisé la suite Meltwater pour unifier et continuer à développer les capacités mondiales de l'entreprise en matière de médias sociaux.

"Nous n'avions vraiment aucun moyen cohérent d'évaluer ce que signifiait la marque d'une région à l'autre", explique Amit. Meltwater a aidé Shiseido à créer un tableau de bord analytique personnalisé en utilisant Explore, sa plateforme de veille média et d'écoute sociale. L'intégration d'une multitude de données et de mesures sociales dans un outil unifié et cohérent a permis à Amit et à son équipe de comprendre la présence mondiale de l'entreprise en un coup d'œil. Grâce à la mise en place d'un cadre général d'évaluation et de suivi, ils peuvent facilement personnaliser leurs tableaux de bord et leurs repères en fonction des nuances des marchés régionaux de chaque marque.

Pendant ce temps, Shiseido consolide sa publication et ses taux d'engagement sur le social avec Engage, la plateforme de gestion et d'analyse des médias sociaux de Meltwater. Une interface unifiée offre aux membres de l'équipe un endroit où ils peuvent interagir avec la communauté de Shiseido sur différentes plateformes de médias sociaux. Cette fonctionnalité, ainsi que d'autres telles que la programmation du contenu, la publication et la création facile de rapports, renforcent la capacité d'engagement des principales marques de Shiseido , comme NARS Cosmetics , qui compte près de 10 millions de followers rien que sur ses comptes YouTube, Instagram, Twitter et TikTok en langue anglaise. Avec une plateforme tout-en-un, l'entreprise peut offrir le type d'expériences de marque intégrées et multicanales que les consommateurs modernes attendent.

Aujourd'hui, Shiseido utilise la suite Meltwater pour l'ensemble de ses marques et de ses marchés. "Nous avons pu créer un cadre d'indicateurs clés de performance (KPI) cohérent à l'échelle mondiale, qui nous a permis de passer du retour sur les objectifs marketing au retour sur investissement. C'est un voyage évolutif et Meltwater en a fait partie avec nous."