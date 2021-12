Comment mesurer la performance média de vos événements ?

En tant que professionnels du marketing ou des RP, nous travaillons dur pour organiser des événements. Tels des chefs d’orchestre, nous alternons entre appels téléphoniques, e-mails, contrats et fichiers Excel multicolores. Mais une fois l’événement passé, que reste-t-il ?

Nous mesurons généralement leur succès avec le nombre d’inscrits, le nombre de participants et le ROI. Or, un événement ne se résume pas en quelques chiffres ! Avec l’avènement de l’internet mobile et des réseaux sociaux, ce type de campagne peut avoir un fort impact sur votre e-réputation. Voici donc nos conseils pour mesurer l’impact d’un événement sur votre e-réputation !

1. Quelles données rassembler ?

Les conversations sont des données riches en enseignements, et un événement peut en générer beaucoup sur les réseaux sociaux !

Nous vous expliquions il y a peu comment lancer avec succès un hashtag pour votre marque. Les événements sont un excellent terrain de jeu pour cela.

Que vous soyez à l’origine de l’événement ou participiez à un salon ou autre, créez et communiquez autour de votre hashtag, afin d’inciter les gens à le partager !

Le nom de votre marque

Durant l’événement, il se peut que votre marque soit fréquemment nommée, ou vos profils sociaux directement mentionnés. En utilisant un outil de veille réseaux sociaux vous pouvez affiner vos recherches afin de filtrer uniquement les mentions de votre marque liées à l’événement.

Les mentions de l’événement

Parmi vos participants, certains parleront de l’événement sans pour autant mentionner votre marque ou le hashtag. Pensez alors à des combinaisons de mots clés qui définissent au mieux votre événement que les gens pourraient employer, afin de ne passer à côté d’une mention !

Bonus : Pensez aux erreurs !

Vous avez beau promouvoir votre hashtag dédié à l’événement, certains passeront à côté et inventeront le leur. Envisagez les différentes abréviations possibles du nom de l’événement, et cherchez par exemple les mentions avec et sans l’année de l’édition. Pensez aussi aux fautes d’orthographe !

Cela peut même arriver sur le nom de votre marque. Par exemple, pour Meltwater, en Septembre 2016, 0,6% des mentions de notre marque sur les réseaux sociaux étaient écrites « Melwater » !

Pour aller plus loin : 6 utilisations du Social Listening pour les Agences

2. Quels enseignements en tirer ?

Le nombre de mentions

Analysez le nombre de mentions de votre hashtag, du nom de votre marque, de votre événement pour avoir un aperçu global de l’exposition gagnée sur les réseaux sociaux grâce à votre événement.

Segmentez ensuite le nombre de mentions par canaux. Vous a-t-on plutôt mentionné sur Twitter ou sur Instagram ? Ainsi vous saurez dans quel canal plus investir pour votre prochain événement.

Mesurez également le nombre de mentions de votre hashtag seul. A-t-il été un succès ? A-t-il été plus utilisé que le nom de votre marque ? Cela vous permettra de savoir si vous pouvez réitérer votre stratégie de hashtag pour la prochaine fois, ou si vous devriez mieux le mettre en avant.

L’évolution de la couverture

Connaître l’évolution au fil du temps des mentions liées à votre événement est utile avant, pendant et après l’événement.

Avant : Savoir si les gens sont informés, si vos campagnes de teasing sont efficaces, si les gens attendent votre événement…

: Savoir si les gens sont informés, si vos campagnes de teasing sont efficaces, si les gens attendent votre événement… Pendant : Connaître les temps forts de l’événement pour le public, être alerté du moindre problème durant l’événement, répondre en temps réel aux réactions des visiteurs…

: Connaître les temps forts de l’événement pour le public, être alerté du moindre problème durant l’événement, répondre en temps réel aux réactions des visiteurs… Après : Découvrir les retombées de votre événement dans la presse en ligne et les blogs, l’avis du public suite à l’événement, si les internautes en parlent encore une fois la date passée…

La part de voix

Si vous participez à un événement mêlant d’autres personnes ou marques, vous pouvez identifier l’impact que vous avez laissé parmi les autres.

Cela peut être particulièrement utile lors d’un salon professionnel, où vos concurrents sont également présents. Vous le savez, il faut alors se démarquer, par votre stand, vos goodies, votre présence et l’impression que vous laisserez sur les visiteurs.

Pour savoir si cela a été un succès, mesurez les mentions de votre marque et de vos concurrents liées à l’événement, et découvrez qui a fait le plus parler de lui !

Pour aller plus loin : Part de voix : Comment mesurer et augmenter la votre ?

Les influenceurs

Qui a le plus parlé de votre événement ? Qu’en a-t-il dit ?

Que ce soit une célébrité ou un de vos consommateurs, un visiteur qui parle beaucoup de vous peut être un potentiel ambassadeur de marque. Identifiez ces personnes et créez des relations avec eux, sur les réseaux sociaux ou en les invitant à vos prochains événements !

Exemple : les influenceurs ayant mentionné la World Cup of Hockey 2016, dont Justin Trudeau !

Le sentiment

Votre événement a-t-il laissé bonne impression ou non ?

Vous pouvez avoir un rapide aperçu en analysant le sentiment des mentions des internautes. Il est ensuite possible de se plonger dans les mentions négatives pour comprendre ce qui est à améliorer et dans les mentions positives pour ce qui est à préserver !

L’évolution de votre communauté

Votre événement peut vous permettre de toucher de nouvelles personnes. En suivant le nombre de vos nouveaux followers et abonnés sur vos différents profils sociaux durant l’événement peut vous permettre d’estimer le nombre d’internautes qui ne vous connaissez pas ou peu que votre événement a réussi à convaincre.

Pour vous aider à analyser toutes ces données, vous pouvez les présenter dans un rapport détaillé revenant sur chaque indicateur.

Il est possible de mesurer l’impact de l’événement sur votre e-réputation à la main. Mais cela vous demandera beaucoup de temps (chose rare dans les métiers du marketing, RP et événementiel !) et ne vous garantira pas une exhaustivité dans vos résultats.

Heureusement il existe des outils pour vous aider ! Une plateforme de veille des réseaux sociaux et de la presse en ligne, comme Meltwater, permet de chercher les conversations pertinentes pour votre événement et de les traiter pour en faire ressortir les informations idéales pour connaître l’impact de votre événement ! Et il est même possible de demander une démo de cette plateforme, pour en avoir le coeur net !

Pour aller plus loin, retrouvez notre étude de cas avec Vans, qui utilise Meltwater pour optimiser leurs campagnes événementielles.

Pour conclure

A titre d’exemple sur ce qu’il est possible de faire en terme de veille liée à l’événementiel, voici une infographie, réalisée par nos collègues américains sur la World Cup of Hockey 2016.