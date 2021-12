Comment planifier et mesurer une campagne réseaux sociaux ?

Aujourd’hui, une grande partie de la population mondiale utilise les médias sociaux comme moyen de communication et de divertissement. Ce public vaste et en pleine croissance est rassemblé à travers une poignée d’espaces numériques et votre capacité à les atteindre dépend entièrement de votre stratégie médias sociaux.

Dans cet article, nous vous guiderons à travers plusieurs étapes et processus indispensables pour vous assurer que vous développez des campagnes réseaux sociaux efficaces. Nous passerons en revue les meilleures pratiques pour l’utilisation des données sociales qui peuvent être utilisées dans la planification, la mesure et le suivi de vos campagnes.

Pourquoi faire une campagne réseaux sociaux ?

Hormis la possibilité d’atteindre une audience astronomique, une campagne sur les réseaux sociaux présente de nombreux avantages :

Meilleure reconnaissance de la marque auprès d’un public plus large, les réseaux sociaux offrant des opportunités de croissance organique de l’audience.

Des collectivités plus grandes, plus diversifiées et de plus grande envergure

Possibilités d’atteindre de nouveaux groupes de publics cibles

Meilleure compréhension du client sur une plateforme où le public donne son point de vue via les commentaires et autres comportements interactifs

Augmenter la fidélité à la marque avec des techniques de communication adaptées à l’audience désirée

Meilleur référencement, des taux de conversion plus élevés, et des coûts de marketing évolutifs

Définir vos objectifs

Avant de commencer à travailler sur une première campagne médias sociaux, il y a quelques questions clés à se poser :

Quels sont les objectifs commerciaux de l’organisation pour le mois, le trimestre ou l’année ? Quels messages, contenus et campagnes ont été créés au cours des six derniers mois à un an ? Lesquels se sont débattus ? Lesquels ont été couronnés de succès ? Pourquoi ? Quels sont les publics actuellement visés par le marketing et les ventes ? Quels sont nos indicateurs clés de performance (KPI) ? La notoriété de la marque ? Changement de perception ? Génération de prospects ? Une action particulière – clics, engagement, demandes de sensibilisation ou d’essais ? À quoi ressemble le succès pour les équipes de direction ? Comment les concurrents mesurent-ils leur succès ?

De nombreux spécialistes du marketing social font la même erreur commune : ils se concentrent sur des objectifs – des cibles mesurables et précises – sans les appliquer à des buts opérationnels plus vastes.

Imaginez que vous êtes une petite entreprise de biens de consommation, qui cherche à introduire un nouveau produit saisonnier. L’équipe sur le terrain a fait son travail pour organiser des démonstrations de produits dans les épiceries, des étalages dans les allées, des cadeaux publicitaires sur les campus des collèges et des dépliants dans les centres commerciaux.

C’est maintenant à l’équipe du marketing digital d’étendre le lancement du produit sur les médias sociaux. Il peut être tentant d’opter pour des objectifs comme des likes, des commentaires ou des partages, sans tenir compte de la une vue d’ensemble. Ce faisant, il est possible qu’un fossé se creuse entre les services de marketing.

Au lieu de cela, envisagez de vous concentrer sur :

Stratégie de marque globale : Cherchez-vous à présenter la marque à de nouveaux clients ou à obtenir de nouveaux clients intéressés par le produit ?

Tactiques d’appui aux stratégies : Quelles sont les tactiques approuvée – ou qui ont déjà prouvé son efficacité – pour promouvoir le produit à de nouveaux clients ? Des essais ? Des cadeaux ?

Point de vue de la direction : Qu’attend l’équipe de direction – de meilleures ventes ou une plus grande marque conscience ?

Action souhaitée : Que voulez-vous que votre public fasse sur les médias sociaux ? Parler de vous à leurs amis ? Suivre un appel à l’action ? Cliquer sur un site partenaire ?

Une fois que vous aurez considéré tous ces points, vous serez prêt à définir vos buts et objectifs.

Essayez d’avoir des buts et des objectifs courts. Avoir trop d’objectifs peut obscurcir les résultats, le ciblage et les rapports d’une campagne et détourner l’attention des résultats qui comptent. Limitez-vous à 3 à 5 objectifs.

S’assurer que les objectifs sont mesurables

Les principales parties prenantes détermineront le succès de la campagne en fonction de sa capacité à atteindre des objectifs quantifiables.

Vous devriez choisir des objectifs qui sont réalisables, de sorte que vous ne vous préparez pas à l’échec, mais des objectifs qui restent suffisamment ambitieux pour pousser les stratégies.

Augmenter la notoriété du nouveau produit parmi les clients existants :

500 inscriptions pour recevoir gratuitement le nouveau produit

1000 partages sociaux par les abonnés existants sur l’annonce du nouveau produit

Augmenter la notoriété du nouveau produit parmi de nouveaux clients :

1500 nouveaux abonnés du groupe cible

Augmenter la part de voix sur les mots-clés cibles de 3%

Faut-il recourir aux promotions payantes ?

Les marques publient énormément de contenu sur les médias sociaux. Le paysage est saturé, et certaines plateformes de réseaux sociaux défavorisent désormais délibérément le contenu de marque au profit des messages d’amis ou de médias. En d’autres termes, votre campagne sociale pourrait être la campagne la plus fantastique qui soit… et avoir quand même besoin d’un soutien rémunéré.

Face à cette nouvelle réalité, les principaux médias sociaux sont désormais considérés comme des plateformes publicitaires. Cela peut représenter un changement pour les marques – mais un changement bénéfique. La publicité sur les médias sociaux permet aux marques d’atteindre les consommateurs de manière plus stratégique. La publicité sociale permet une qualité sans précédent du ciblage, compte tenu du nombre d’utilisateurs qui choisissent de partager des informations sur leur compte.

Par définition, les messages organiques sur les médias sociaux ne sont pas ciblés. Investir dans un contenu de haute qualité n’est pas bon marché et avec un support payant, vous êtes en mesure de mieux cibler votre public en fonction de critères qui comptent pour vous. Cela garantit que votre contenu ne sera pas gaspillé et qu’il sera vu par les bonnes personnes pour vos objectifs de campagne.

Une promotion payante vous assure non seulement d’atteindre le bon public avec votre contenu, mais elle vous fournit également une mine d’informations sur la performance de votre campagne – des informations qui ne sont pas disponibles dans les messages biologiques.

Les campagnes peuvent être mesurées et optimisées en fonction du trafic vers le site sur une base de coût par clic, de l’engagement sur la plate-forme, de la réalisation de la vidéo, de la consommation, du partage ou de la génération/acquisition de prospects et des ventes. Un programme payant intelligent vous aide à comprendre le prix du marché pour les résultats que vous voulez et vous permet d’optimiser votre programme de contenu pour obtenir de meilleurs résultats dans les limites de votre budget.

On peut dire sans risque de se tromper que le soutien sponsorisé devrait maintenant faire partie intégrante de presque toutes les stratégies de campagne sociale.

Cependant, les types de campagnes suivantes peuvent en bénéficier le plus :

Contenu exigeant en ressources : Si une marque a investi dans du contenu de grande valeur – comme des vidéos, des livres blancs ou des microsites – cette valeur doit être étendue autant que possible.

Accroître la notoriété de la marque : Il n’y a pas de moyen plus efficace de d’augmenter le nombre de vues sur votre marque que de payer pour des impressions avec une campagne ciblée.

Cibler un public spécifique : Un support payant peut également vous permettre de promouvoir directement à un groupe plutôt qu’à l’ensemble de la toile. C’est particulièrement utile pour des campagnes géo-référencées portant sur une question ou un auditoire sensible.

Préparer votre campagne

Il ne suffit pas d’avoir une connaissance approfondie de la marque dont vous faites la promotion afin d’assurer le succès de votre campagne réseaux sociaux. Vous devez connaître le marché dans son ensemble, les intérêts et les activités de l les publics cibles et l’actualité.

Concurrents

Tout d’abord, faites des recherches sur les campagnes menées récemment par les concurrents de votre marque et analysez comment ils ont réussi à lancer des produits similaires. Le plus souvent, la recherche concurrentielle devrait inclure :

Évaluer les messages qui suscitent le plus d’engagement (tant positif que négatif)

Examiner leur part de voix au sein de du marché

Évaluer les différences entre le message de leur marque et le vôtre

Examiner la façon dont les concurrents sont repris par les médias – y a-t-il des reporters ou des médias pouvant être intéressés par vos annonces aussi ?

Audience

Ensuite, définissez votre public cible : quelles sont les critères démographiques les plus importants à cibler en fonction de votre produit ou de votre annonce, en tenant compte de l’âge et de la taille du public cible ?

Une fois que vous comprenez votre audience et que vous avez défini ses habitudes, posez les questions suivantes : quelles plateformes et quels hashtags utilisent-ils ? Quelles conversations ont-ils ? sur quels sujets ? Avec quel type de contenu engagent-ils ? Quelles sont les tendances qu’ils suivent ?

Pour mieux connaître votre audience, vous pouvez veiller sur leurs échanges en ligne, ou avoir recours à une solution de profiling d’audience.

La checklist pour votre campagne réseaux sociaux

Vous avez défini vos buts et objectifs. Vous savez ce qui se passe sur le marché. Vous avez identifié le bon moment, le bon endroit et le bon message pour votre public.

Mais avant le lancement, voici une liste de vérification pour vous assurer que vous êtes prêt à partir le jour du lancement :

1. Créatifs

Une copie est rédigée en fonction du nombre de caractères requis pour chaque réseau.

Les images sont créées en fonction des dimensions et des spécificités de chaque réseau.

Le matériel est examiné et approuvé au moins deux jours ouvrables avant le lancement pour s’assurer qu’il y a suffisamment de temps pour préparer la campagne.

2. Tests et variations

Pour une campagne réussie, surtout la première d’une marque, testez tous les messages, créatifs et ciblés. Mettez en place des postes de test avec une variable modifiée sur chaque publication pour mesurer l’efficacité d’une création ou d’une copie par rapport à une autre.

3. Tracking

Si la campagne a pour but de renvoyer les internautes vers votre site web, utilisez un système d’analyse comme Google Analytics, pour mettre en place le tracking de votre campagne et mesurer l’impact de vos actions.

4. Facturation

Si votre marque lance sa première campagne payante, de nombreux réseaux sociaux exigent d’établir d’abord une marge de crédit avec eux.

Cela signifie que vous devrez créer votre compte de facturation jusqu’à cinq jours ouvrables avant le lancement et que vous ne serez peut-être pas en mesure de le faire rapidement. Vérifiez les lignes directrices de chaque réseau social pour vous y préparer.

5. Ciblage

La mise en place d’un ciblage pour les campagnes payantes peut prendre beaucoup de temps et révéler des faits surprenants.

Il se peut que votre public ne soit pas assez nombreux ou que le coût par action soit plus élevé que prévu. Mettez en place la campagne en ciblant au moins deux jours ouvrables avant le lancement de la campagne afin d’apporter les changements nécessaires pour atteindre les objectifs généraux.

6. Vérification de l’actualité

Dans le climat actuel, des nouvelles de mouvements sociaux, de tragédie et d’événements inattendus surviennent tous les jours. Pour les marques, un post social préprogrammé au mauvais moment peut faire l’objet d’une publicité négative et avoir un impact sur le succès d’un projet de campagne.

Avant d’appuyer sur « lancer », vérifiez que votre campagne ne se déroule pas accidentellement aux côtés d’événements tragiques. et de jeter un mauvais éclairage sur la réputation de votre marque.

Votre campagne est lancée : et maintenant ?

Une fois votre campagne lancée, le travail n’est pas terminé – en fait, il ne fait que commencer.

Voici quatre étapes pour optimiser votre campagne pendant son déroulement :

1. Soyez présent

Quels que soient les buts et objectifs de votre campagne, les utilisateurs qui s’intéressent au contenu doivent être entendus et engagés. Si votre audience réagit au contenu, accusez réception de leurs réponses en « aimant » leurs commentaires, selon le cas, ou en répondant dans les commentaires.

2. Ne donnez pas satisfaction aux trolls

Si votre campagne reçoit des commentaires négatifs, vous n’avez pas besoin de répondre à tout le monde. Répondre peut provoquer de la négativité, quelle que soit la diplomatie de votre réponse. La meilleure pratique consiste à ne répondre qu’aux commentaires négatifs qui vont directement à l’encontre des valeurs de votre marque ou qui sont factuellement faux. Cependant, n’effacez pas les réponses négatives – cela passe rarement inaperçu et donne aux trolls une plainte valable à l’antenne.

3. Débarrassez-vous de ce qui est inefficace

Si un message, une création ou une cible ne mène pas aux résultats escomptés, arrêtez-le dans sa course. Affectez ces ressources à un post plus efficace dans la campagne – ne gaspillez pas votre budget ou l’attention du public sur des publications qui ne fonctionnent pas.

4. Gardez votre campagne fraîche

Une nouvelle tendance s’est dégagée au cours de votre campagne et vous pouvez en tirer parti ? Vos résultats se sont-ils stabilisés ?

Ajustez au fur et à mesure. Créez des graphiques supplémentaires, modifiez votre ciblage et essayez de nouveaux formats de campagnes sociales. Les campagnes ont une durée de vie, c’est le travail du spécialiste du marketing social d’en faire une longue campagne.

Présenter les résultats de votre campagne

Votre budget est épuisé, votre produit ou votre annonce a fait le tour et vous avez maintenant beaucoup de données pour les rapports.

Mais ces chiffres ne signifient pas grand-chose sans contexte, surtout pour ceux qui ne travaillent pas avec les médias sociaux. Comment dites-vous à votre direction ce qui s’est passé ?

Vous trouverez ci-dessous un modèle de rapport qui garde l’information concise, axée sur l’action, fournit des données de référence et aidera les intervenants à comprendre la pertinence et l’importance des résultats de la campagne.

Buts et objectifs :

Répétez les buts et objectifs formulés au début de la campagne pour rappeler aux lecteurs ce que vous essayiez d’accomplir.

Résumé des résultats :

Écrivez cette partie en dernier. Examinez toutes les autres sections et mettez en évidence les principales leçons apprises et les facteurs de réussite. Gardez cette section à 150 mots ou moins.

Rappel du brief :

Qui : A qui s’adressait cette campagne ?

Quoi : Quel était le cadre stratégique de la campagne ?

Quand : Quel était le calendrier de votre campagne ?

Où : Sur quels réseaux sociaux cette campagne a-t-elle survécu ?

Comment : Ici, décrivez brièvement la stratégie de votre campagne. Inclure des variations spécifiques de contenu testé, nombre de messages et diversité des créations.

Publications et ciblages les plus performants :

Cette section est importante pour informer les futures campagnes sociales, ainsi que d’autres activités marketing. Ici, choisissez 3 à 5 des messages les plus performants et incluez des captures d’écran avec quelques notes sur les raisons de leur succès.

Apprentissages clés :

Aucune campagne n’est parfaite. Parmi les défis qui ont pu survenir, identifiez un quelques phrases en 1-2 phrases, en s’assurant de les inclure :

Que s’est-il passé ?

Pourquoi est-ce arrivé ?

Qu’est-ce qui sera fait différemment lors de la prochaine campagne ?

Une fois le rapport terminé, faites circuler les résultats auprès des intervenants (ventes, service à la clientèle, etc.) qui peuvent y donner suite. Effectuez un suivi auprès des équipes pour s’assurer que les enseignements tirés des rapports sont mis en œuvre et utilisés comme point de repère pour leur travail. Les apprentissages clés ne sont utiles que lorsqu’ils sont effectivement mis en pratique.

Les campagnes réussies permettent également de recueillir des informations critiques sur les concurrents et les publics, qui peuvent être utilisées par d’autres services de votre entreprise.

Réussir recueillent également des informations essentielles sur les points suivants les concurrents et les auditoires, qui peuvent être utilisés par d’autres services de votre entreprise. De plus, comprendre votre audience et les types de messages et de créations qui résonnent le mieux avec eux, aide à informer les futurs plans et contenus marketing.

