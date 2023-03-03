Selon le rapport d'enquête de l’entreprise Mordor Intelligence, 62 % des clients sont ouverts à l'utilisation de l'IA pour améliorer leur expérience (source). De nombreuses études montrent que les entreprises qui utilisent l'analyse de sentiments comprennent davantage les opinions et les émotions de leurs clients et peuvent ainsi leur proposer une meilleure expérience client.

L'analyse de sentiment est une technique d'analyse de données qui gagne en popularité dans les entreprises de tous les secteurs. Grâce à cette méthode, il est possible de comprendre les émotions, les opinions et les attitudes exprimées par les clients sur les réseaux sociaux, les sites web et d'autres sources de données.

Dans cet article, nous allons explorer en détail l'analyse de sentiment en entreprise, ses avantages, ses limites et les outils disponibles pour mettre en place cette méthode. Nous verrons également comment les entreprises peuvent utiliser l'analyse de sentiment pour améliorer leur relation client, mesurer l'efficacité de leur marketing et anticiper les tendances du marché.

Sommaire :

Qu'est-ce que l'analyse de sentiment ?

L'analyse de sentiment est une technique d'analyse de données qui consiste à identifier, extraire et quantifier les opinions, les attitudes et les émotions exprimées dans des textes tels que des commentaires, des avis de consommateurs, des publications sur les réseaux sociaux ou encore des articles de presse. Elle détermine si un texte est positif, négatif ou neutre en extrayant des mots ou des phrases en particulier. Son principal avantage est de pouvoir analyser une grande quantité de données pour comprendre le ressenti général d’une communauté.

Cette approche permet de comprendre la tonalité générale d'un texte (positive, négative ou neutre), ainsi que les émotions et les opinions spécifiques exprimées par les utilisateurs. Cette technique est de plus en plus utilisée par les entreprises pour comprendre les opinions de leurs clients, mesurer l'efficacité de leur marketing et anticiper les tendances du marché.

L'analyse de sentiment fonctionne en utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique, pour traiter de grands volumes de données textuelles et extraire des informations sur les émotions et les opinions exprimées dans ces données.

Concrètement, le processus d'analyse de sentiment peut être divisé en trois étapes principales :

1 - La collecte des données : les données textuelles sont collectées à partir de diverses sources, telles que les réseaux sociaux, les sites d’e-commerce, les enquêtes, les commentaires des clients, etc.

2 - Le traitement des données : ces données sont ensuite nettoyées pour éliminer les caractères non pertinents ou les mots inutiles. Les algorithmes de traitement du langage naturel sont utilisés pour identifier les entités, telles que les noms des produits, les noms de marque ou les noms de personnes, ainsi que pour comprendre la structure grammaticale des phrases.

3 - L'analyse des sentiments : les algorithmes d'apprentissage automatique sont utilisés pour analyser le contenu des données textuelles et identifier les sentiments exprimés. Les algorithmes peuvent utiliser différentes méthodes pour mesurer le sentiment. Par exemple, l’algorithme peut faire une analyse lexicale, qui consiste à utiliser des dictionnaires de mots positifs et négatifs pour évaluer la tonalité d'un texte. Celui-ci peut également utiliser l'apprentissage automatique supervisé, qui consiste à utiliser des données annotées pour entraîner un modèle à prédire le sentiment.

Une fois que l'analyse de sentiment est terminée, les résultats peuvent être visualisés sous forme de graphiques ou de tableaux, qui permettent aux entreprises de comprendre les opinions de leurs clients, de mesurer l'efficacité de leur marketing et de prendre des décisions éclairées en matière de stratégie commerciale.

Les challenges de l'analyse de sentiment

Si l’analyse de sentiment est un domaine en constante évolution, c’est dû aux nombreux défis qu’elle représente. En effet, le langage humain est souvent vague ou très contextuel, ce qui rend la compréhension automatique très difficile sans aide humaine. L’aide humaine est essentielle lors de la formation en apprentissage automatique d’une solution d’analyse de sentiment.

Quelques exemples de défis rencontrés :

Négation :

Comment va votre entreprise ? Pas trop mal ! Mais je ne suis pas super heureux de nos derniers résultats financiers…

Nous avons ici trois phrases, la première est neutre, la deuxième est positive, mais contient « trop mal » qui est habituellement utilisée dans des contextes négatifs, et la troisième est négative, mais contient « super heureux ».

Sarcasme :

Il pleut encore aujourd’hui… super !

Malgré l’expression « super », ce texte est probablement sarcastique et exprime une humeur négative.

Comparaisons :

J’adore les nouveaux téléphones Acme, ils sont tellement mieux que ceux de NewCo.

Ici, des expressions comme « j’adore » et « tellement mieux » véhiculent un sentiment positif, mais le sentiment n’est pas si positif pour « NewCo », n’est-ce pas ?

Tous ces exemples exigent de comprendre le contexte en plus du sens des mots.

L'analyse de sentiment de Meltwater

Pour faire face à ces défis présentés par le langage humain, nous avons consolidé notre approche de l’analyse du sentiment.

Nous sommes passés d’un sentiment basé sur des documents à un sentiment basé sur des phrases. Cela signifie que chaque phrase d’un article ou d’un message est évaluée individuellement et obtient son propre sentiment (positif, négatif, neutre).

Pour le sentiment basé sur les documents, le sentiment est ensuite calculé en fonction de la somme des sentiments de la phrase. Rendez-vous sur le blog de nos ingénieurs pour en savoir plus sur la façon dont le sentiment est calculé par nos data scientists.

Nous proposons aujourd’hui le sentiment au niveau de la phrase et de l’entité pour 16 langues différentes – dont le français. Pour nous, une entité est soit une entité nommée, par exemple « Ford », soit une expression clé, par exemple « service à la clientèle ».

Nos nouveaux modèles tiennent compte des hashtags, par exemple #love, émojis et émoticônes, y compris ceux sur ligne unique ( ﾟヮﾟ).

Et vous pouvez aussi nous aider à nous améliorer ! L’innovation majeure de notre technologie d’analyse de sentiment vient de l’intégration du feedback de nos clients. Autrement dit, chaque fois que vous modifiez manuellement le sentiment d’un document dans la plateforme, nous intégrons ces données dans nos modèles pour en améliorer la précision.

Les champs d’application de l'analyse des sentiments

L'analyse de sentiment est utilisée dans de nombreux domaines et secteurs pour comprendre les opinions, les attitudes et les émotions des clients ou des utilisateurs. Voici quelques-uns des principaux domaines d'application de l'analyse de sentiment :

Service à la clientèle : détecter les problèmes de service client et comprendre les sentiments et les émotions des clients.

: détecter les problèmes de service client et comprendre les sentiments et les émotions des clients. Marketing et publicité : pour mesurer l'efficacité de leur stratégie de marketing et pour comprendre les opinions et les comportements des consommateurs.

: pour mesurer l'efficacité de leur stratégie de marketing et pour comprendre les opinions et les comportements des consommateurs. Veille des médias sociaux : les entreprises surveillent les médias sociaux et les sites Web pour détecter les mentions de leur marque et pour mesurer la perception que les clients ont de leur entreprise.

: les entreprises surveillent les médias sociaux et les sites Web pour détecter les mentions de leur marque et pour mesurer la perception que les clients ont de leur entreprise. La veille concurrentielle : il s'agit de surveiller les opinions et les attitudes des clients à l'égard de leurs concurrents pour identifier les tendances du marché et pour ajuster sa stratégie commerciale.

: il s'agit de surveiller les opinions et les attitudes des clients à l'égard de leurs concurrents pour identifier les tendances du marché et pour ajuster sa stratégie commerciale. Analyse politique : les chercheurs utilisent l'analyse de sentiment pour étudier les opinions et les attitudes dans différents domaines, tels que la politique, la santé ou l'environnement.

: les chercheurs utilisent l'analyse de sentiment pour étudier les opinions et les attitudes dans différents domaines, tels que la politique, la santé ou l'environnement. Analyse financière : pour aider à prévoir les tendances du marché et les performances des entreprises.

En résumé, l'analyse de sentiment est une technique qui est utilisée dans de nombreux domaines pour comprendre les opinions et les attitudes des clients ou des utilisateurs, afin de prendre des décisions éclairées en matière de stratégie commerciale.

Quels sont les outils et techniques pour l'analyse des sentiments ?

Il existe plusieurs outils et techniques pour l'analyse des sentiments. Voici quelques-uns des plus courants :

L'outil Meltwater : un outil d'analyse de sentiments qui permet aux entreprises de surveiller leur réputation en ligne et de mesurer l'impact de leur marque sur les médias sociaux et les autres canaux en ligne. Il utilise l'apprentissage automatique et l'analyse sémantique pour analyser les données en temps réel et détecter les sentiments et les émotions exprimées dans les messages. Les utilisateurs peuvent également personnaliser les paramètres pour adapter les résultats de l'analyse de sentiments en fonction de leur entreprise et de leurs objectifs.

Avec Meltwater, les entreprises peuvent comprendre comment leur marque est perçue en ligne, identifier les tendances émergentes et répondre rapidement aux commentaires négatifs ou aux crises de réputation.

L'analyse lexicale : elle consiste à identifier les mots-clés dans un texte pour déterminer l'opinion exprimée. Les mots sont généralement classés en trois catégories : positifs, négatifs et neutres. L'analyse lexicale peut être effectuée manuellement ou à l'aide de logiciels d'analyse de texte.

: elle consiste à identifier les mots-clés dans un texte pour déterminer l'opinion exprimée. Les mots sont généralement classés en trois catégories : positifs, négatifs et neutres. L'analyse lexicale peut être effectuée manuellement ou à l'aide de logiciels d'analyse de texte. L'apprentissage automatique : il utilise des algorithmes pour entraîner un modèle à identifier les sentiments dans un texte. Celui-ci est entraîné sur un ensemble de données d'apprentissage qui contient des exemples de textes avec des sentiments étiquetés (positifs, négatifs ou neutres). Il peut ensuite être utilisé pour prédire les sentiments dans de nouveaux textes.

: il utilise des algorithmes pour entraîner un modèle à identifier les sentiments dans un texte. Celui-ci est entraîné sur un ensemble de données d'apprentissage qui contient des exemples de textes avec des sentiments étiquetés (positifs, négatifs ou neutres). Il peut ensuite être utilisé pour prédire les sentiments dans de nouveaux textes. L'analyse de la tonalité : il s'agit ici d'identifier la tonalité générale d'un texte, qui peut être positive, négative ou neutre. L'analyse de la tonalité peut être effectuée manuellement ou à l'aide de logiciels d'analyse de texte.

: il s'agit ici d'identifier la tonalité générale d'un texte, qui peut être positive, négative ou neutre. L'analyse de la tonalité peut être effectuée manuellement ou à l'aide de logiciels d'analyse de texte. Les réseaux de neurones : cette technique utilise des réseaux de neurones artificiels pour analyser les sentiments dans un texte. Les réseaux de neurones sont des systèmes informatiques qui imitent le fonctionnement du cerveau humain. Ils peuvent être entraînés à identifier les sentiments dans un texte en utilisant des techniques d'apprentissage automatique.

: cette technique utilise des réseaux de neurones artificiels pour analyser les sentiments dans un texte. Les réseaux de neurones sont des systèmes informatiques qui imitent le fonctionnement du cerveau humain. Ils peuvent être entraînés à identifier les sentiments dans un texte en utilisant des techniques d'apprentissage automatique. L'analyse de l'émotion : elle repère les émotions exprimées dans un texte, telles que la joie, la tristesse, la colère, la peur, etc. L'analyse de l'émotion peut être effectuée manuellement ou à l'aide de logiciels d'analyse de texte.

: elle repère les émotions exprimées dans un texte, telles que la joie, la tristesse, la colère, la peur, etc. L'analyse de l'émotion peut être effectuée manuellement ou à l'aide de logiciels d'analyse de texte. Les approches hybrides : elles combinent plusieurs techniques d'analyse pour améliorer la précision et la fiabilité des résultats. Il peut s'agir par exemple d'une combinaison de l'analyse lexicale et de l'apprentissage automatique. En combinant ces deux techniques, l'approche hybride peut améliorer la précision de l'analyse en tirant parti des avantages de chaque technique.



Les avantages de l'analyse de sentiment pour les entreprises

L'analyse de sentiment offre plusieurs avantages pour les entreprises, notamment :

Comprendre la satisfaction des clients : avec l'analyse des commentaires et des avis des clients, les entreprises peuvent comprendre leur niveau de satisfaction et identifier les domaines à améliorer.

: avec l'analyse des commentaires et des avis des clients, les entreprises peuvent comprendre leur niveau de satisfaction et identifier les domaines à améliorer. Suivre la réputation de la marque : l'analyse de sentiment permet de suivre la e-réputation d'une entreprise, en identifiant les mentions positives et négatives sur les réseaux sociaux, les forums et les sites d'avis. L’exemple de la marque Evadict est la preuve que l’analyse de sentiments vous permettra d’améliorer votre e-réputation.

: l'analyse de sentiment permet de suivre la e-réputation d'une entreprise, en identifiant les mentions positives et négatives sur les réseaux sociaux, les forums et les sites d'avis. L’exemple de la marque Evadict est la preuve que l’analyse de sentiments vous permettra d’améliorer votre e-réputation. Identifier les tendances du marché : en analysant les sentiments des discussions en ligne sur un marché ou un produit, les entreprises peuvent identifier les tendances émergentes, les préférences des consommateurs et les opportunités à saisir.

: en analysant les sentiments des discussions en ligne sur un marché ou un produit, les entreprises peuvent identifier les tendances émergentes, les préférences des consommateurs et les opportunités à saisir. Améliorer la prise de décision : elle fournit des informations précieuses pour la prise de décision, en permettant aux entreprises de comprendre les opinions et les sentiments des consommateurs.

: elle fournit des informations précieuses pour la prise de décision, en permettant aux entreprises de comprendre les opinions et les sentiments des consommateurs. Optimiser les campagnes de marketing : en utilisant l'analyse de sentiment, les entreprises peuvent évaluer l'efficacité de leurs campagnes de marketing en mesurant les réactions et les sentiments des consommateurs.

En somme, l'analyse de sentiment est un outil précieux pour les entreprises qui cherchent à comprendre et à répondre aux besoins de leurs clients, à suivre leur réputation en ligne et à optimiser leur prise de décision.

Les défis de l'analyse de sentiment

Bien que l'analyse de sentiment offre de nombreux avantages pour les entreprises, elle présente également plusieurs défis importants à surmonter.

Ambiguïté du langage naturel : le langage naturel est souvent ambigu, avec des mots et des phrases pouvant avoir plusieurs significations et nuances. Cela peut rendre difficile la détermination précise de l'émotion ou du sentiment exprimé.

: le langage naturel est souvent ambigu, avec des mots et des phrases pouvant avoir plusieurs significations et nuances. Cela peut rendre difficile la détermination précise de l'émotion ou du sentiment exprimé. Ironie et sarcasme : les commentaires ironiques ou sarcastiques peuvent être difficiles à détecter, car ils impliquent souvent une contradiction entre les mots et les émotions exprimées.

: les commentaires ironiques ou sarcastiques peuvent être difficiles à détecter, car ils impliquent souvent une contradiction entre les mots et les émotions exprimées. Variations culturelles et linguistiques : les différences culturelles et linguistiques peuvent rendre l'analyse de sentiment plus complexe, car les mots et les expressions peuvent avoir des significations différentes dans différentes cultures et langues.

: les différences culturelles et linguistiques peuvent rendre l'analyse de sentiment plus complexe, car les mots et les expressions peuvent avoir des significations différentes dans différentes cultures et langues. Manque de données qualitatives : cette approche nécessite souvent de grandes quantités de données pour être efficace, mais il peut être difficile d'obtenir des données qualitatives et pertinentes pour une analyse précise.

: cette approche nécessite souvent de grandes quantités de données pour être efficace, mais il peut être difficile d'obtenir des données qualitatives et pertinentes pour une analyse précise. Besoin de maintenir des modèles d'apprentissage automatique : les modèles d'apprentissage automatique utilisés pour l'analyse de sentiment doivent être constamment mis à jour et améliorés pour maintenir leur précision, ce qui peut être coûteux et prendre du temps.

Les entreprises doivent prendre en compte ces défis pour s'assurer que leur analyse de sentiment est précise et efficace.

Le futur de l'analyse de sentiment

L'analyse de sentiment est en constante évolution et les avancées technologiques, telles que l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel, continuent d'améliorer sa précision et son efficacité. À l'avenir, il est probable qu'elle continue d'être un outil précieux pour les entreprises dans de nombreux domaines, tels que la gestion de l’e-réputation, le service client et la prédiction des tendances du marché. De plus, l'analyse de sentiment pourrait être utilisée pour comprendre et prédire les comportements des consommateurs, ainsi que pour aider à prévenir la désinformation en ligne et la diffusion de fausses nouvelles.

Alors que les entreprises commencent à s’intéresser de plus près à cet indicateur, l’analyse de sentiment continue d’évoluer rapidement.

Les grandes évolutions se feront à la fois sur des résultats de plus en plus précis, en prenant en compte des notions comme le scepticisme ou l’anxiété, mais surtout sur une meilleure granularité des résultats.

Chez Meltwater, nous avons d’ailleurs intégré une analyse des émotions à notre nouvelle solution de social listening. Dans le futur, il ne sera plus seulement question de distinguer le positif du négatif, mais aussi de comprendre les émotions qui ont motivé ces messages, comme la peur, l’enthousiasme ou la colère.

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