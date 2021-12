12 newsletters à suivre pour votre veille Marketing et Communication

Il y a quelques semaines, nous vous présentions une sélection d’outils de veille, pour réaliser une veille sur votre marque, votre marché ou encore vos concurrents. Il est temps d’aborder aujourd’hui un autre type de veille : la veille métier – suivre les tendances, compétences, technologies et actualités des acteurs majeurs liés à votre métier.

C’est pourquoi nous avons réuni dans cet article quelques newsletters francophones et anglophones qui font de la curation sur les actualités du marketing, de la communication et de l’innovation digitale.

Il ne s’agit ni d’un top ni d’une liste exhaustive, simplement d’une sélection de newsletters que nous apprécions. N’hésitez pas à partager avec nous sur Twitter vos propres recommandations !

1. Les Newsletters Francophones

Superception

Superception est une newsletter hebdomadaire, créée par Christophe Lachnitt qui nous partage chaque semaine sa veille Communication, Management, Marketing et Révolution Numérique (et ses coups de cœur musicaux de temps à autres).

Chaque article est accompagné d’une rapide analyse, permettant aux lecteurs de rapidement scanner le contenu de la newsletter et d’approfondir en lisant les articles.

Christophe Lachnitt tient également sur Superception un blog et un podcast qui méritent aussi votre attention !

La Veille du Lendemain

La Veille du Lendemain est une newsletter de curation entretenue par la régie publicitaire du Groupe Le Monde.

Chaque vendredi, ils y partagent une sélection de liens tirés de leur veille sur l’innovation, les médias, la publicité et la culture numérique.

La Lettre de Petit Web

Chaque lundi, La Lettre de Petit Web propose aux décideurs du numérique une sélection d’actualités liées à l’innovation numérique, la publicité et les médias.

Cette newsletter est divisée en trois rubriques :

Les indiscrets, où Petit Web décortique les dernières actualités et événements importants

Des interviews et points de vue de professionnels du milieu

La revue du web, avec une sélection d’infos à voir, à suivre et à savoir

HUBRadar

Créée par Emmanuel Vivier du Hub Institute, cette newsletter quotidienne vous envoie chaque matin une sélection de 3 liens sur la transformation digitale, le marketing et l’innovation.

Idéal pour un aperçu rapide des dernières actualités importantes avant de commencer la journée !

Probablement La Meilleure Newsletter du Monde

Probablement La Meilleure Newsletter du Monde est une newsletter tenue et alimentée par Edouard Perrin, et 6 autres contributeurs.

Chaque numéro présente 4 ou 5 liens dont vous êtes sûrement passés à côté, sur la communication, le digital, l’innovation ou encore la sociologie et le travail.

Épique

Newsletter créée par Sabrina Hadjadj (également contributrice pour Probalement La Meilleure Newsletter du Monde), Épique s’intéresse à la tech, l’informatique, les médias et la société.

Chaque mois, on y trouve une sélection d’articles triés sur le volet et analysés en détail par l’auteure.

Les découvertes d’Outils Froids

Christophe Deschamps, du blog Outils Froids, partage dans cette newsletter hebdomadaire une cinquantaine de liens sur l’intelligence économique, la veille stratégique ou encore la transformation numérique. Comme il le dit si bien, cette newsletter est un très bon moyen d’effectuer une « veille sur la veille ».

Tech Trash

Tous les mercredi, Tech Trash, la « newsletter tech bête et méchante » nous fait un compte rendu des récents travers de la tech et du marketing : faux influenceurs, obsession de la productivité ou encore abus de novlangue numérique.

Une newsletter à suivre pour votre veille, mais aussi pour vous éviter de futurs faux pas éventuels !

(Si vous avez 10 minutes à perdre, vous pouvez aussi tester votre culture sur leurs mots croisés spécial Tech.)

2. Les Newsletters Anglophones

Benedict Evans

Benedict Evans est partenaire du fonds américain Andreessen Horowitz (ou a16z), spécialisé dans les entreprises tech. Dans le cadre de son travail, Benedict entretient une veille impressionnante, dont il partage le meilleur chaque semaine dans sa newsletter.

Il y partage les actualités du numérique, des prises d’opinions intéressantes et des statistiques tirées d’études de marché.

Warped

Kris Hoet, Chief Innovation Officer pour FCB Global et Happiness Brussels, envoie chaque semaine une newsletter sur l’innovation et le numérique, divisée en trois parties :

Data Review : une sélection d’études et statistiques sur le marketing et les usages

Inspiration : des articles et liens de campagnes ou d’idées inspirantes

Une sélection d’outils, d’applications ou produits innovants

Only Dead Fish

Only Dead Fish est une newsletter tenue par Neil Perkin.

Il y partage chaque semaine de nombreux liens sur les tendances technologiques émergentes, ainsi que la citation et l’image de la semaine.

The Ad Contrarian Newsletter

Auteur prolifique et speaker régulièrement invité sur les plateaux télés, Bob Hoffman tient également le blog et la newsletter The Ad Contrarian.

Il délivre dans cette newsletter hebdomadaire sa veille de l’actualité de la publicité en ligne et ses analyses sur les différents acteurs et tendances.

Pour aller plus loin

Vous souhaitez créer votre propre newsletter ?

Consultez notre guide pour créer et animer votre newsletter interne, pour partager les actualités de votre marque et votre marché avec vos collaborateurs.