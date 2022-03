Parce que connaître son adversaire est un combat à moitié gagné, il est recommandé de surveiller de près ses concurrents. Objectif ? Identifier rapidement les nouvelles tendances et tactiques du secteur. Vous anticiperez ainsi les évolutions du marché concurrentiel pour continuer à développer votre avantage concurrentiel et continuer à gagner des parts de marché. L'analyse de la concurrence marketing est un outil qui peut vous aider à parvenir à cet objectif.

Mener une analyse de la concurrence commerciale est un défi stratégique. Si le concept paraît assez simple, la mise en place peut être plus compliquée. Dans cet article, découvrez différentes méthodes sur la façon de mener une telle analyse afin de développer une stratégie concurrentielle. Vous êtes au bon endroit si vous cherchez à savoir comment faire une analyse de la concurrence !

Table des matières

Qu'est-ce qu'une analyse concurrentielle ? Définition.

Grâce au rapport d'analyse concurrentielle, vous pouvez établir ce qui rend votre entreprise unique par rapport à la concurrence. Vous évaluez les concurrents en les plaçant dans des catégories stratégiques et en évaluant leurs forces et leurs faiblesses par rapport aux vôtres.

Construire une grille d’analyse de la concurrence est un processus. Elle peut couvrir un large éventail de domaines, de mesures clés et plus encore. En fonction de votre secteur d'activité, certains d'entre eux seront plus cruciaux que d'autres. Quoi qu'il en soit, plus l'analyse concurrentielle est approfondie, plus elle sera efficace pour déterminer les concurrents directs et indirects avec précision.

Pour commencer :

Établir le but et la construction du cadre d'analyse concurrentiel

Définir qui sont vos concurrents

Déterminer le parcours de l'acheteur

Comprendre la stratégie d'embauche des talents de vos concurrents, les ressources internes d’une entreprise constituent aussi un avantage concurrentiel

Parcourir les sites Web concurrents

Analyser la couverture médiatique de vos concurrents

Analyser la couverture digitale de vos concurrents sur les réseaux sociaux

Encourager le partage des connaissances internes (peut-être par le biais d'un bulletin d'information interne) : les collaborateurs doivent être informés du paysage concurrentiel de l’entreprise.

Analyser toutes les données recueillies et dresser un bilan global

Mettre en pratique vos découvertes

Pourquoi l’analyse des concurrents est-elle importante ?

La veille concurrentielle vous aide à mieux comprendre l'espace dans lequel votre entreprise opère. C'est une étape cruciale si vous souhaitez rester pertinent dans votre secteur. Regarder ce que font vos concurrents vous donne un point de départ plus précis lorsque vous envisagez une stratégie marketing, une stratégie de médias sociaux et commerciale.

Un concurrent prévoit-il un pivot ? Pourquoi ? Devriez-vous également envisager cette option ? Cela indique peut-être un changement de consommation plus large auquel vous devez prêter attention. Ou peut-être que votre concurrent prend une décision interne plus spécifique.

Effectuer régulièrement des analyses des concurrents vous aidera à répondre à ces questions. Vous irez plus loin pour gagner plus de confiance et d'attention de la part des consommateurs.

Quelles sont les différentes méthodes d'analyse concurrentielle existante ?

Il existe plusieurs façons de procéder à une analyse concurrentielle exemple, chacune avec ses propres avantages. Assurez-vous de savoir ce que vous voulez comprendre, et toutes les hypothèses que vous avez, avant de déterminer la méthode à utiliser pour cette étude de marché. Il est pertinent d'utiliser plusieurs méthodes de façon complémentaire.

Voici les meilleures méthodes à utiliser pour votre **étude comparative** de la concurrence :

- L'analyse SWOT

SWOT signifie Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces. Utilisez cette méthode pour comprendre les facteurs externes et internes affectant votre concurrence entreprise. Elle peut également être appliquée à l'analyse de vos concurrents.

- L'analyse des groupes stratégies (ou ensembles stratégiques)

Organisez votre entreprise et vos concurrents en fonction des différences ou des similitudes entre vos stratégies marketing. Lorsque vous voyez avec qui vous êtes le plus aligné, vous pouvez trouver un avantage et avancer plus précisément dans votre business plan.

- Les 5 forces de Porter

Cette structure concurrentielle est particulièrement utile pour analyser la composition d'une industrie. En comprenant la structure qui fait prospérer votre industrie (ou celle de la concurrence directe et indirecte), vous trouvez des opportunités pour aller de l'avant.

Les « cinq forces » font référence à cinq éléments clés sur lesquels vous devez baser votre analyse :

la menace des nouveaux entrants, à prendre en compte dans les analyses des marchés ( concurrence directe définition )

( ) le pouvoir de négociation de l'acheteur,

le pouvoir de négociation du fournisseur,

la menace des substituts ( produit de substitution exemple le train et l’avion, le thé et le café, etc.)

le train et l’avion, le thé et le café, etc.) et l'intensité de la rivalité concurrentielle (dont la concurrence indirecte).



- Le mapping concurrentiel (ou carte perceptuelle)

Il s'agit d'une analyse de la façon dont votre produit ou service est reçu par le consommateur, par rapport au contexte concurrentiel.

La carte de positionnement concurrentiel est utile pour aider à déterminer de nouvelles stratégies de marketing et des feuilles de route de développement de produits. Vous comprenez à quels produits les consommateurs réagissent le plus favorablement.

- La matrice BCG (Boston Consulting Group)

Développée en 1970 par le Boston Consulting Group, cette analyse de marché marketing aide les entreprises à comprendre dans quels produits investir en se basant sur d'autres dans l'industrie. Vous séparez les produits ou les opportunités en quatre catégories :

forte croissance,

faible croissance,

forte part de marché et donc une bonne position sur le marché,

faible part de marché.

Quand effectuer une analyse concurrentielle ?

Même si vous devez surveiller régulièrement vos concurrents, il y a quelques moments clés où il est recommandé d'effectuer une analyse approfondie de la stratégie concurrentielle :

- Lors du lancement d'un business

Que vous envisagiez de lancer une nouvelle boutique ou une start-up, “l’étude de la concurrence exemple” devrait être votre première recherche sur Google. En effet, l’une des toutes premières étapes avant d'appuyer sur "Go" est l’analyse du paysage concurrentiel. Cette démarche vous donnera une compréhension approfondie de l'industrie dans laquelle vous envisagez d'entrer ou de perturber, et de savoir qui d'autre essaie de se rentrer dans ce marché concurrentiel.

Les investisseurs voudront également le savoir, il est donc important d'être clair sur qui sont vos concurrents directs, qui sont les grands acteurs et tout concurrent potentiel adjacent à l'industrie.

- Pour le lancement d'un nouveau produit ou service

Si vous envisagez de lancer un nouveau produit ou service, vérifiez si vos concurrents ont un projet similaire. Si c'est le cas, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas lancer de produit / service. Mais essayez de suivre le succès d'un produit tout en gardant un avantage concurrentiel en apportant plus de valeur.

Cela vous aidera également à élaborer la communication et la stratégie compétitive autour de votre produit. Objectif ? Le différencier des autres déjà présents sur le marché.

- Si votre business stagne

Il arrive qu’une entreprise performe mais ait du mal à croître. C'est alors le moment adéquat pour effectuer une analyse concurrentielle, surtout si vous remarquez que vos concurrents gagnent du terrain et des parts de marché.

Comprenez toutes les nouvelles tactiques qu'ils pourraient utiliser, toutes les tendances plus larges de l'industrie que vous avez peut-être manquées afin de comprendre pourquoi vous perdez des clients.

- Si vous perdez du trafic organique

Plus de 90% des expériences en ligne sont initiées à partir d'un moteur de recherche et du trafic organique (source). C'est dire l'importance du SEO dans l'étape étude de marché.

Vous devez garder un œil sur vos mots-clés concurrentiels, surtout si vous remarquez une baisse du trafic provenant de la recherche organique. Cela signifie probablement que vos concurrents ont apporté quelques modifications à leurs méta-informations, ce qui a un impact sur la pertinence de vos résultats de recherche, diminue les clics et pousse votre contenu pertinent plus bas sur les pages de résultats de Google (appelée la SERP).

- Si vous prévoyez un pivot stratégique

Les pivots font naturellement partie de l'évolution de nombreuses entreprises selon le type de concurrence. Bien qu'ils soient éprouvants, ils peuvent s'avérer extrêmement efficaces s'ils sont bien exécutés.

Une partie de cette exécution minutieuse comprend l'analyse des concurrents qui ont fait la même chose ou les nouveaux concurrents potentiels que vous aurez après ce pivotement stratégique. En fonction de l'ampleur de votre pivotement, vous pouvez envisager de mener votre analyse concurrentielle comme si vous démarrez une nouvelle entreprise.

Cadre d'analyse des concurrents

Il est temps de mettre en place cette analyse à partir d'un exemple d'analyse de la concurrence.

Voici un exemple benchmark concurrentiel à utiliser pour vous aider à rester aligné sur vos objectifs et vous assurer de tirer le meilleur parti de votre analyse.

Décidez quel est le but de votre analyse. Un exemple d'analyse concurrentielle complète vise à améliorer l'expérience client, comparer vos efforts marketing, revoir la structure de votre entreprise... Définissez vos concurrents directs, indirects et tertiaires (ou remplaçants) avec une analyse de la concurrence exemple. Analysez le parcours client : Quels sont les canaux de distribution utilisés par vos concurrents ? Chaque étape de l'entonnoir marketing doit être étudiée. Comprendre la stratégie d'embauche de vos concurrents : essayer de savoir combien d'employés, leur niveau d'éducation, combien de bureaux, etc. Ces informations sont difficiles à obtenir mais peuvent être utiles. Un conseil : vous pouvez trouver les principales informations sur LinkedIn. Comparer les services financiers : la concurrence des entreprises sur le plan financier est importante, vous devez suivre la santé financière des entreprises concurrentes. Parcourez le site Web de vos concurrents pour l’analyse de l'offre marketing et des éventuelles promotions en cours. Analysez la couverture médiatique de vos concurrents. Vous pouvez faire un tableau comparatif concurrence pour ce point. Étudiez vos concurrents sur les réseaux sociaux grâce à un tableau analyse des concurrents. Vous pouvez ainsi réaliser un benchmark des réseaux sociaux.

Pour conclure, nous avons vu toute l'utilité de l'analyse concurrentielle pour que votre entreprise perdure sur son marché. Différentes méthodologies existent : à vous de vous approprier celle qui vous convient !

En résumé :

Soyez clair sur ce que vous voulez comparer N'oubliez pas que l'analyse comparative doit être un processus continu Utilisez les bons outils pour cette analyse comparée Avoir le bon suivi et les bonnes analyses en place Rendez-le exploitable

Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont Meltwater peut vous aider à effectuer une analyse concurrentielle, remplissez le formulaire ci-dessous !