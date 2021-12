Meltwater, classé parmi les meilleures solutions marketing de 2020

Nous sommes fiers d'être la première solution de Media & Social Intelligence du classement des meilleurs outils marketing de G2, grâce à plus de 500 avis satisfaits de nos clients.

Pour la troisième année consécutive, Meltwater est classée dans le G2 Top 100 de 2020 et se trouve à la 19e place du classement des meilleurs outils pour les spécialistes du marketing, aux côtés d'entreprises comme MailChimp, HubSpot et TweetDeck.

Parmi les avantages de notre solution que nos utilisateurs mentionnent le plus, on peut citer

La facilité d'utilisation et de manipulation de nos outils

La vitesse et la puissance des analyses fournies

Le service client que nous apportons tout au long de leur abonnement

Nous avons également reçus d'autres distinctions :

Solution Leader du Printemps 2020 pour les entreprises de taille intermédiaire

Solution Leader du Printemps 2020 pour les entreprises internationales

Solution la plus facile à implémenter du Printemps 2020

Solution avec la meilleure relation client du Printemps 2020

Un grand merci à nos 30 000 entreprises clientes pour leur confiance !

Le classement G2

G2 (anciennement G2 Crowd) est une plateforme indépendante permettant aux clients de publier des avis sur des produits et logiciels destiné aux entreprises.

Tous les commentaires laissés sur le site proviennent d’utilisateurs réels et authentiques, vérifiés via leur profil LinkedIn.

Les classements réalisés à partir des avis laissés sur G2 reflètent donc directement l’opinion des utilisateurs de logiciels.

Chez Meltwater, nous avons pour priorité de satisfaire les attentes de nos clients. Notre équipe n’a qu’un seul objectif : faire en sorte que chaque client réussisse ses projets avec nous. Et d’après les retours de nos clients, mission accomplie !

Mais nous ne arrêtons pas là, notre investissement dans l'Intelligence artificielle et nos diverses acquisitions des derniers mois nous permettent de sans cesse développer et améliorer notre service, pour fournir des solutions toujours plus puissantes et des insights plus pertinents.

Exemples d'avis de nos clients sur G2

Les Services de Meltwater

Si vous ne connaissez pas encore Meltwater, c'est l'occasion !

Veille Presse et Médias Sociaux : Suivez en temps réel ce qu'il se dit dans la presse internationale et sur les réseaux sociaux à propos de leur marque, leurs concurrents et leur secteur.

Relations Presse et Influenceurs : Identifiez les journalistes et influenceurs sociaux les plus pertinents pour votre marque et gérez vos campagnes d'influence, de la prise de contact à la mesure du ROI.

Gestion des Médias Sociaux : Gérez vos comptes sociaux, planifiez vos contenus et analysez votre engagement.

Vous pouvez demander une démonstration de nos services de veille de la presse et des médias sociaux et contacter des journalistes et des personnes influentes.