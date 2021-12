Les entreprises ont de plus en plus recours au marketing d’influence, mais pourquoi est-il si populaire ? Dans cet article, nous allons voir les raisons pour lesquelles vous aussi devriez envisager les relations influenceurs pour votre stratégie marketing !

Qu’est-ce que le marketing d’influence?

Le marketing d’influence signifie que vous développez, de manière stratégique, des relations avec des personnes influentes pour votre groupe cible.

Le marketing d’influence est étroitement lié aux relations publiques, mais contrairement aux communiqués de presse traditionnels et aux relations presse, le marketing d’influence repose sur une relation étroite et un plan de préparation et distribution très ciblé.

La relation peut par exemple être avec des personnes ayant un réseau particulièrement important sur les médias sociaux, les blogs, etc. Le marketing d’influence est populaire dans les entreprises B2B et B2C et consiste à mettre en scène des personnes influentes, dans le but d’avoir un impact positif sur les ventes ou sur l’image de la marque.

Et les entreprises ont raison de se concentrer sur ce type de marketing. Les consommateurs prêtent une plus grande attention aux avis des autres utilisateurs, en qui ils ont confiance et avec lesquels ils s’identifient. Alors pourquoi ne pas l’inclure dans vos efforts marketing ?

Voici 6 bonnes raisons d’inclure le marketing d’influence à votre stratégie

1. Une stratégie de plus en plus populaire

Une recherche rapide sur Google Trends nous montre une demande croissante pour le marketing d’influence.

Avec une prise de conscience croissante, le phénomène a été progressivement accepté par le grand public et testé par de nombreux types d’entreprises. Plusieurs formes d’influence ont émergé, sous des formats et des thématiques très diverses, permettant aux entreprises de trouver le ou les influenceurs les plus pertinents pour leur industrie, produit et message.

Pour savoir quels sont les médias sociaux les plus utilisés dans le marketing d’influence, nous avons utilisé l’outil Meltwater. On y découvre qu’Instagram est le canal le plus évident pour ce type de marketing, étant un réseau très engageant et où le contenu visuel est roi.

Mais au-delà de l’engouement populaire, pourquoi devriez-vous avoir recours au marketing d’influence?

2. Une nouvelle manière de communiquer

Contrairement aux outils marketing traditionnels, le marketing d’influence nécessite des approches et des stratégies différentes.

Il ne faut pas considérer les influenceurs comme un simple nouveau levier marketing, mais plutôt comme des partenaires, avec qui co-créer de nouvelles manières de communiquer. Ils ont chacun leur propre approche, public et univers qui peuvent nécessiter des messages de formes différentes.

Il est important, en tant que marque, de rester ouvert et curieux sur l’approche de chacun.

Les influenceurs populaires et bien établis ont souvent une meilleure compréhension de la façon dont leurs abonnés réagissent à certains messages et types de contenu. Ils savent comment le message est transmis le plus efficacement et leur expérience peut apporter de nouvelles approches pour votre marque, de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas.

La meilleure façon serait donc d’impliquer l’influenceur dans votre stratégie et votre planification, sans toutefois compromettre l’identité, les objectifs et les directives de la marque.

3. Un levier pour gagner en authenticité

Le marketing d’influence présente l’avantage évident de garantir une certaine authenticité.

Mais comme l’utilisation d’influenceurs est devenue plus courante, les consommateurs ont également pris conscience de la présence de ces messages sponsorisés. Ce qui a fatalement entraîné une certaine lassitude auprès des utilisateurs de réseaux sociaux tels qu’Instagram, qui ressentent cette « influencer fatigue » face aux nombreux posts sponsorisés de leur fil d’actualités. Par conséquent, il est important que les entreprises s’efforcent de trouver des personnalités crédibles et authentiques pour devenir des ambassadeurs de leur marque.

En trouvant un influenceur qui correspond à votre marque et ses valeurs, vous avez également plus de chances de maintenir une image de marque constante.

Un influenceur, dont la communication, les attitudes et les messages concordent avec les valeurs de votre marque, aimera très probablement tout autant votre produit et votre marque. Par conséquent, une analyse de la ligne éditoriale et des précédents contenus publiés par l’influenceur est importante.

Si vous trouvez l’influenceur en accord avec les valeurs de votre entreprise, vos campagnes bénéficieront d’une authenticité difficile à atteindre via des méthodes de marketing traditionnelles. Mais gardez en tête que pour atteindre cette authenticité, il est important que l’influenceur en question ait la flexibilité et la liberté d’adapter son message et sa communication à son propre univers.

Pour aller plus loin : 100 chiffres du marketing d’influence à connaître en 2020

4. Encourager le bouche à oreille

Souvent, le contact avec le bon influenceur peut être le point de départ d’une stratégie marketing réussie et augmenter le phénomène de bouche à oreille autour de votre marque.

Il est même commun que certains influenceurs contactent par eux-mêmes les marques avec qui ils souhaitent collaborer.

Le choix des bons influenceurs est donc crucial, c’est ici qu’une plateforme de marketing d’influence peut vous aider à trouver des influenceurs pertinents pour diffuser votre message auprès de leurs audiences.

5. Intégrer toute une communauté à vos campagnes

En utilisant les bonnes stratégies sur les médias sociaux, vous pouvez intégrer toute une communauté de consommateurs à votre campagne.

L’utilisation des hashtags en est un bon exemple, car ils permettent à n’importe qui de rejoindre une discussion et de partager publiquement ses opinions de vos clients sur votre marque. Cette possibilité d’interaction peut créer de bonnes relations entre l’entreprise et les clients, devenant ainsi des influenceurs volontaires.

Un partage positif, organique et authentique de votre marque peut avoir un effet positif important sur la connaissance et la perception de votre marque. Les médias sociaux peuvent créer une gamme beaucoup plus large pour votre image de marque.

6. Un levier répondant à de nombreux objectifs

En bref, le marketing d’influence peut aider votre entreprise sur de nombreux paramètres, notamment:

Améliorer l’image de marque

Générer des ventes

Apprendre / Inspirer les consommateurs pour l’utilisation de vos produits d’entreprise

Génération de contenu utilisateurs

Promouvoir le lancement d’un nouveau produit ou de la nouvelle identité de marque

Atteindre un public cible spécifique que les autres plateformes ne touchent pas

Inspirer de nouvelles approches / angles pour votre marque et votre marketing

Équipez-vous des bons outils

Si vous souhaitez travailler de manière stratégique avec le marketing d’influence, des outils existent et peuvent s’avérer très utiles. Une plateforme de marketing d’influence vous aide à identifier et contacter les influenceurs pertinents pour votre marque, et à mesurer l’impact de vos campagnes.