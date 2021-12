Si vous voulez développer la notoriété de votre marque et de votre entreprise, quelques minutes de votre journée ou quelques publications ne suffiront pas ! Aujourd’hui, les médias sociaux sont non seulement un vecteur majeur pour le marketing, mais aussi pour faire des affaires en général, du service clientèle en passant par les ventes, les études de marché et le recrutement.

Cet ebook s’adresse à tous ceux qui souhaitent mettre en place une stratégie efficace et durable et faire comprendre dans votre entreprise l’importance des réseaux sociaux sur le long-terme, et des ressources à y consacrer.

Vous y trouverez les clés pour bâtir une stratégie solide et développer l’usage des réseaux sociaux au sein de votre entreprise, dont :

Quel usage des réseaux sociaux pour les autres départements de votre entreprise

Comment planifier ses contenus et ses ressources selon votre structure

Quelles pistes suivre pour faire évoluer votre présence sur les réseaux sociaux

Et bien d'autres informations encore !

Retrouvez également notre Guide d'utilisation des réseaux sociaux à diffuser en interne pour promouvoir et cadrer l'utilisation des médias sociaux auprès de vos collaborateurs.