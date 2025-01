Alors que l'IA progresse à une vitesse vertigineuse et que les réseaux sociaux s'apprêtent à traverser une nouvelle année pleine de défis, il devient de plus en plus complexe pour les spécialistes du marketing de se projeter dans l'avenir.

Notre Guide des tendances marketing 2025 offre une analyse approfondie des principaux enjeux qui marqueront les secteurs des relations publiques et du marketing dans l'année à venir, vous aidant ainsi à concevoir une stratégie performante pour votre marque.

Cette édition explore notamment :

L’impact de l’IA sur le marketing de contenu

Les initiatives mondiales visant à réglementer l’IA

Les avancées qui rendent les relations publiques basées sur les données plus accessibles

La lutte des RP contre la désinformation

Les médias sociaux surpassant la télévision traditionnelle

L’essor fulgurant de l’économie des créateurs

Téléchargez votre exemplaire dès maintenant et préparez-vous à relever les défis de 2025 avec succès !