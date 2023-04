A l'ère de la désinformation numérique, les deepfakes représentent une menace croissante pour les marques. Des vidéos truquées et des images manipulées peuvent causer des dommages considérables à la réputation des entreprises, à leur crédibilité et à leur image de marque.

Les deepfakes peuvent également tromper les consommateurs et les inciter à prendre des décisions potentiellement dangereuses. Dans cet article, nous évaluerons les dangers que ces pratiques représentent pour les marques et les mesures que vous pouvez prendre pour protéger votre réputation et votre image de marque face à cette nouvelle menace.

Sommaire :

Qu’est-ce que le deep fake ?

Le deepfake (aussi écrit "deep fake") est une technique de manipulation de vidéos, d'images ou de sons utilisant l'intelligence artificielle, en particulier l'apprentissage profond (ou "deep learning"). Cette technique permet de créer des contenus audiovisuels falsifiés de manière très réaliste, au point que le résultat peut sembler authentique… bien qu’il soit en réalité complètement inventé.

Pour créer un deepfake, on utilise généralement un modèle de réseau de neurones artificiels appelé GAN (Generative Adversarial Network) qui permet de générer des images ou des vidéos à partir d'un modèle de référence. Le GAN est entraîné à partir d'un grand nombre de données, telles que des images et des vidéos de la personne ou de l'objet que l'on veut imiter, puis il est capable de générer des images ou des vidéos qui ressemblent de manière très réaliste à l'original.

Les deepfakes peuvent être utilisés à des fins malveillantes, par exemple pour diffuser de fausses informations, pour usurper l'identité de quelqu'un ou pour créer du contenu pornographique impliquant des personnes qui n'ont jamais posé pour de telles images. C'est pourquoi il s'agit d'un sujet de préoccupation croissant pour la sécurité et la vie privée.

Quels sont les différents types de deep fake ?

Il existe plusieurs types de deepfake, chacun utilisant des techniques différentes pour manipuler des vidéos, des images ou des sons.

Vidéo : la vidéo deepfake modifie des vidéos existantes ou en crée de nouvelles en utilisant des images de référence afin de modifier l'apparence et le mouvement des personnes et des objets.

: la modifie des vidéos existantes ou en crée de nouvelles en utilisant des images de référence afin de modifier l'apparence et le mouvement des personnes et des objets. Audio : le deepfake audio utilise des techniques de synthèse vocale pour créer des enregistrements audio de personnes disant des choses qu'elles n'ont jamais dites.

: le utilise des techniques de synthèse vocale pour créer des enregistrements audio de personnes disant des choses qu'elles n'ont jamais dites. Image : les deepfakes photo modifient des images existantes ou créent de nouvelles images à partir de zéro en utilisant des techniques de traitement d'images pour modifier l'apparence de personnes, d'objets ou de scènes.

: les modifient des images existantes ou créent de nouvelles images à partir de zéro en utilisant des techniques de traitement d'images pour modifier l'apparence de personnes, d'objets ou de scènes. Texte : ils s'appuient sur des méthodes de génération de texte pour créer des messages qui semblent être écrits par une personne donnée, même si ce n'est pas le cas.

Il est important de prendre conscience de l’existence des différents deepfakes et de prendre des mesures pour les détecter et les contrer. C’est pourquoi en tant que marque, une bonne gestion des réseaux sociaux est primordiale.

Quels sont les risques du deepfake ?

Le deepfake comporte de nombreux risques qui peuvent avoir des conséquences graves sur la société et les individus.

Propagation de fausses informations et manipulation de l’opinion publique : cette technologie peut créer de fausses informations qui se propagent rapidement en ligne, entraînant des préjudices pour les personnes impliquées et pour la société en général. On peut l’utiliser pour manipuler l’opinion publique à des fins politiques notamment.

: cette technologie peut créer de fausses informations qui se propagent rapidement en ligne, entraînant des préjudices pour les personnes impliquées et pour la société en général. On peut l’utiliser pour manipuler l’opinion publique à des fins politiques notamment. Harcèlement en ligne : par exemple en créant des contenus pornographiques falsifiés impliquant des personnes sans leur consentement. Il est possible de créer du contenu vidéo, audio ou image qui représentent des individus de manière fausse ou nuisible.

: par exemple en créant des contenus pornographiques falsifiés impliquant des personnes sans leur consentement. Il est possible de créer du contenu vidéo, audio ou image qui représentent des individus de manière fausse ou nuisible. Atteinte à la réputation : ils peuvent nuire à la réputation des personnes en créant des contenus falsifiés qui les impliquent dans des actes répréhensibles.

: ils peuvent nuire à la réputation des personnes en créant des contenus falsifiés qui les impliquent dans des actes répréhensibles. Impact sur la sécurité nationale : les deepfakes peuvent être utilisés à des fins de désinformation et de propagande, en créant des vidéos ou des images falsifiées qui peuvent influencer les élections, les opinions publiques ou les conflits internationaux.

: les deepfakes peuvent être utilisés à des fins de désinformation et de propagande, en créant des vidéos ou des images falsifiées qui peuvent influencer les élections, les opinions publiques ou les conflits internationaux. Perte de confiance dans les médias : le deepfake peut nuire à la crédibilité des médias et à leur capacité à informer de manière objective le public. Par conséquent, il est essentiel d’assurer une veille média pour rester conscient des risques liés à ces pratiques et mettre en place des mesures pour détecter et signaler les contenus falsifiés.

En résumé, le deepfake peut avoir des conséquences néfastes sur la société, l'intégrité de l'information et la vie privée des individus, ce qui souligne l'importance de détecter et de combattre cette forme de manipulation numérique. En tant que marque, il est important d’adopter des pratiques de market intelligence pour rester au courant de ces pratiques.

Il peut être difficile de reconnaître les deepfakes car ils sont de plus en plus sophistiqués et réalistes. Cependant, il existe quelques signes révélateurs qui peuvent aider à les identifier :

La qualité de la vidéo : il peut y avoir une qualité d'image inférieure à celle des vidéos originales en raison du processus de traitement numérique. On peut aussi retrouver des incohérences dans l'arrière-plan ou des anomalies visuelles qui ne correspondent pas aux mouvements du sujet.

: il peut y avoir une qualité d'image inférieure à celle des vidéos originales en raison du processus de traitement numérique. On peut aussi retrouver des incohérences dans l'arrière-plan ou des anomalies visuelles qui ne correspondent pas aux mouvements du sujet. Les expressions faciales : elles peuvent sembler étranges ou décalées par rapport au discours de la personne, car les deepfakes sont souvent créés en collant des expressions du visage de la personne à une autre vidéo.

: elles peuvent sembler étranges ou décalées par rapport au discours de la personne, car les deepfakes sont souvent créés en collant des expressions du visage de la personne à une autre vidéo. La synchronisation audio-vidéo : la synchronisation audio-vidéo peut être imparfaite, car le mouvement des lèvres de la personne ne correspond pas toujours parfaitement aux paroles prononcées.

: la synchronisation audio-vidéo peut être imparfaite, car le mouvement des lèvres de la personne ne correspond pas toujours parfaitement aux paroles prononcées. La source de la vidéo : il est important de vérifier la source de la vidéo et de la comparer avec d'autres sources fiables pour déterminer si elle est authentique ou non.

: il est important de vérifier la source de la vidéo et de la comparer avec d'autres sources fiables pour déterminer si elle est authentique ou non. Le contexte de la vidéo : il faut le prendre en compte et réfléchir à la question de savoir si elle correspond aux connaissances et aux expériences antérieures.

: il faut le prendre en compte et réfléchir à la question de savoir si elle correspond aux connaissances et aux expériences antérieures. Effectuer une recherche en ligne : pour voir si la vidéo ou l'image a été signalée comme étant un deepfake. Pour cela, vous pouvez utiliser un moteur de recherche pour trouver des outils en ligne tels que Sensity AI et Deeptrace. Les outils d'analyse des médias sociaux peuvent aussi aider à repérer ce type de contenu.

Avant tout, rappelons qu'il est important d'être responsable et éthique dans l'utilisation du deepfake, même à des fins de marketing.

Voici quelques façons dont les deepfakes peuvent être utilisés dans la stratégie marketing de votre entreprise :

Créer des publicités créatives et engageantes : par exemple, une entreprise de vêtements pourrait utiliser un deepfake pour montrer un mannequin portant différentes tenues, sans avoir à organiser une séance photo.

: par exemple, une entreprise de vêtements pourrait utiliser un deepfake pour montrer un mannequin portant différentes tenues, sans avoir à organiser une séance photo. Personnaliser des contenus marketing : en utilisant des visages ou des voix de clients existants pour créer des publicités personnalisées et ciblées.

: en utilisant des visages ou des voix de clients existants pour créer des publicités personnalisées et ciblées. Créer des expériences de marque immersives et interactives : par exemple, une entreprise de jeux vidéo pourrait créer le deepfake d'un personnage célèbre pour interagir avec les joueurs en temps réel.

: par exemple, une entreprise de jeux vidéo pourrait créer le deepfake d'un personnage célèbre pour interagir avec les joueurs en temps réel. Améliorer la qualité de la production vidéo : en corrigeant les erreurs et les incohérences qui peuvent survenir lors de la production vidéo traditionnelle.

En somme, cette technologie peut aussi être utilisée de manière créative et innovante pour renforcer la stratégie marketing d'une entreprise. Il est donc intéressant de savoir comment faire un deepfake. Aujourd'hui, il est possible de télécharger un logiciel de deepfake ou même utiliser des applications mobiles pour créer ce type de contenu.

Exemples de deepfakes

Il y a eu plusieurs exemples de deepfakes qui ont touché des marques. En voici quelques-uns :

Facebook et les révélations du faux Mark Zuckerberg

En juin 2019, une vidéo deepfake de Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a été créée et partagée en ligne. Cette vidéo a montré Zuckerberg en train de faire des commentaires sur la domination de Facebook et sa puissance sur les données personnelles des utilisateurs. La vidéo a été diffusée sur Facebook ainsi que sur d'autres plateformes de médias sociaux (source).

L'apparition de cette vidéo a provoqué des inquiétudes quant à la capacité des deepfakes à causer des dommages importants à la réputation des entreprises. Bien que la vidéo ait été rapidement supprimée de Facebook, l'incident a mis en lumière les défis auxquels les plateformes de médias sociaux sont confrontées.

Facebook a pris des mesures pour lutter contre les deepfakes en développant des outils de détection, mais également en travaillant avec des partenaires de l'industrie pour trouver des solutions à cette menace. Malgré cela, ces pratiques continuent de représenter une menace pour les marques et les plateformes de médias sociaux. L’analyse de données est au cœur de la lutte contre ce fléau.

Jordan Peele / Barack Obama

En 2018, une vidéo deepfake de Barack Obama a été créée par l'acteur Jordan Peele pour alerter sur les dangers de cette pratique et de la désinformation. La vidéo montre Peele en train de se transformer en Obama et de faire un discours fictif sur la désinformation.

Bien que la vidéo ait été créée dans un but éducatif et de sensibilisation, elle a mis en lumière la sophistication croissante des deepfakes et leur capacité à tromper même les personnes les plus averties. L'incident a également souligné l'importance de la sensibilisation et de l'éducation du public pour lutter contre ce phénomène (source).

Emmanuel Macron

L’intelligence artificielle Midjourney a mis Emmanuel Macron dans plusieurs situations : au milieu des flammes dans une rue parisienne, en train de se battre avec des manifestants ou en train de ramasser les déchets. Tout ceci n’a jamais eu lieu, ce sont des images deepfakes très réalistes (source).

Avec l'intelligence artificielle, Emmanuel Macron ramasse les poubelles & Donald Trump se fait arrêter par les autorités, quasiment traîné au sol. La nouvelle version du logiciel Midjourney crée des images si réalistes qu'elle en devient inquiétante @BFMTV pic.twitter.com/Uy1yasUVgX — Marie Gentric (@MarieGentric) March 22, 2023

En conclusion, les deepfakes représentent une menace de plus en plus réelle pour les marques. Elles doivent être conscientes des risques que cette technologie représente et prendre des mesures pour protéger leur réputation et leur image de marque. Les solutions pour lutter contre les deepfakes incluent la sensibilisation du public, la mise en place de technologies de détection et la collaboration avec des experts en sécurité informatique.

