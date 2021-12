5 étapes pour promouvoir votre entreprise sur Instagram

Avec plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels actifs, Instagram est le réseau social idéal pour le partage de photos et de vidéos. Chaque jour, plus de 80 millions de photos y sont publiées et 3,5 milliards de likes sont échangés.

C’est un canal très intéressant en termes d’engagement, à forte popularité auprès des digital natives, ces personnes nées après les années 80, et qui seront les décideurs de demain.

Dans cet article, vous découvrirez comment lancer votre entreprise sur Instagram, vous faire connaître sur ce réseau et produire du contenu efficace en termes d’engagement, sans oublier comment faire votre veille sur ce réseau social.

Pourquoi utiliser Instagram pour votre entreprise ?

Si vous vous demandez « à quoi peut servir Instagram pour mon entreprise ? », voici quelques chiffres qui devraient vous convaincre :

Plus de 500 millions de personnes se connectent chaque jour sur Instagram

Instagram est le réseau social préféré des influenceurs

Le taux d’engagement sur Instagram est 60 fois plus élevé que celui de Facebook

4,2 milliards de likes y sont échangés chaque jour

En bref, Instagram est aujourd’hui le réseau social numéro 1 pour l’engagement et l’interaction. Si son audience est inférieure à Facebook, la qualité des échanges et des communautés compensent largement. C’est un canal qui est désormais inévitable, quel que soit votre secteur.

1# Créer votre compte Instagram

Vous avez donc décidé de créer un compte Instagram pour votre entreprise, félicitations ! Mais maintenant, par où commencer ?

Tout d’abord vous devrez choisir un nom de compte. Le plus évident est de choisir le nom de votre entreprise, ou un nom qui permet une reconnaissance directe de votre marque.

Complétez votre profil avec une photo de votre logo, vos bureaux ou vos produits, tant que l’on identifie votre marque, et renseignez votre description avec un court texte informatif sur votre entreprise.

Dans cette bio se trouve un élément qui sera décisif pour rediriger votre public vers votre site : le lien.

Car Instagram ne permet pas d’insérer des liens cliquables dans la description des photos, la bio de votre profil devient le seul endroit pour inciter vos abonnés à visiter votre page web.

Il existe deux façons d’employer ce lien de manière optimale :

Un lien constant , qui renverra vers la page de votre site la plus pertinente : présentation de vos produits, de votre esprit d’entreprise, cela dépendra de votre stratégie.

, qui renverra vers la page de votre site la plus pertinente : présentation de vos produits, de votre esprit d’entreprise, cela dépendra de votre stratégie. Un lien qui changera régulièrement. Vous tenez un blog ou avez fréquemment des actualités à partager ? Instagram peut être un bon moyen pour mettre en avant ces contenus. Publiez une photo liée à cette actualité et indiquez en légende que le lien se trouve dans la description de votre profil, lien que vous aurez mis à jour.

Quelle que soit la stratégie qui vous convient le mieux, pensez à raccourcir vos liens, pour alléger votre description !

(Instagram permet également l’ajout de lien cliquable dans les Stories, mais cette fonction n’est disponible actuellement que pour les comptes qui ont plus de 10 000 abonnés)

Si vous souhaitez ouvrir plusieurs comptes pour votre entreprise, selon le secteur d’activité ou la zone géographique, Instagram propose depuis peu la possibilité de gérer plusieurs comptes via le même profil.

Créer un compte Instagram professionnel

En liant votre compte Instagram à votre page Facebook, vous aurez accès aux avantages des comptes professionnels d’Instagram.

Les avantages sont nombreux :

Accès aux statistiques de votre compte

La planification directe de vos contenus via des outils tiers comme Meltwater Engage

Bénéficier d’options supplémentaires comme l’ajout de liens cliquables dans les Stories (pour les comptes avec plus de 10 000 abonnés) et Instagram Shopping

Et tout cela gratuitement !

Pour créer un compte business sur Instagram, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre compte, et de sélectionner « Passer à un compte professionnel ». Ici, vous pourrez choisir la page Facebook de votre marque.

2# Définir votre contenu

Avant de poster quoi que ce soit, définissez une ligne éditoriale, qui guidera votre création de contenu.

Quels sujets aborder ou éviter ? Quel ton adopter ? Quel type de contenu proposer ?

Le but de cette ligne éditoriale est de retranscrire le ton de votre marque tout en profitant des outils d’Instagram. Elle peut bien sûr être souple, et s’adapter en fonction du succès de vos contenus et aux tendances qui vous semblent opportunes.

Mais que publier ?

Votre contenu doit répondre à 3 critères des plus importants : Qualité, Créativité et Pertinence.

Qualité

Soignez la qualité de votre contenu.

Votre compte Instagram sera une véritable vitrine pour votre entreprise, et si vos photos sont floues ou que le son de vos vidéos sature, vos abonnés vont vite décamper.

Pour faire de bonnes photos il n’est pas nécessaire de s’équiper d’un reflex de professionnel, les smartphones produits de nos jours sont munis d’appareils photos d’une qualité tout à fait convenable.

De plus, ceux-ci ont l’avantage de souvent proposer la possibilité de prendre des photos directement en format carré, format de prédilection sur Instagram. Vous aurez un aperçu direct de ce qui sera sur votre photo au moment de la prendre, sans avoir à la recadrer.

Et le travail ne s’arrête pas une fois la photo prise !

Votre photo peut être améliorée avant d’être postée. De nombreuses applications existent, dont voici une petite liste non-exhaustive :

Editer vos photos : ces applications proposent des effets qu’Instagram n’a pas, cadrages, filtres et autres effets originaux, il y en a pour tous les goûts, comme l’application Afterlight

Ajouter du texte sur vos photos : PicLab et Typic

Insérer des emojis et autocollants : Line Camera

Créer des collages de plusieurs photos : Layout et Pic Stitch

Faire des GIFs : Boomerang

Prendre des photos en pose longue (idéal pour des photos de type light painting) : Long Exposure Camera 2

A chaque besoin de retouche photo, vous trouverez une application qui saura vous aider. Après tout, il y a bien des applications pour insérer des têtes d’animaux sur nos photos.

Créativité

Instagram n’est pas votre catalogue, ne vous contentez pas de montrer vos produits, soyez créatifs.

De nombreuses marques se servent du réseau social pour promouvoir un style de vie avant tout, et mettre en avant leurs consommateurs.

N’hésitez pas à consulter des sites de partages de photos comme Pinterest ou FlickR pour trouver des idées.

Dessins, vidéos en stop-motion ou encore panoramiques, tout type de contenus visuels a sa place sur Instagram et de nombreuses marques en profitent, alors pourquoi pas vous ?

Vous pouvez exprimer votre créativité autant sur le fond que sur la forme.

Le smartphone, compact et mobile, est un appareil photo qui offre bien plus de possibilités que vous ne l’imaginez, comme l’illustre cette vidéo. Dédoublements, macros, photos sous-marines… A vous de trouver vos propres astuces !

Pertinence

Votre créativité sans limite doit tout de même servir le propos de votre marque. Il faut que votre photo ou vidéo reste liée à votre univers de marque.

Cette nécessité ne devrait cependant pas brider votre créativité, mais la nourrir !

Parmi les marques qui exploitent le mieux leurs produits pour proposer du contenu très visuel, les stylos Pilot sont un parfait exemple . Leur compte Instagram met en scène leurs différents stylos avec des dessins réalisés grâce à eux.

#3 Engager votre communauté

Pour se faire connaître sur Instagram, il est indispensable de construire une communauté fidèle autour de votre marque, et de gagner en visibilité.

Il faut commencer par proposer du contenu que votre communauté appréciera. Heureusement, la science est là pour nous aider.

La très sérieuse étude de Yahoo Labs et Georgia Tech s’est penchée sur l’impact des filtres Instagram sur l’engagement.

Résultat, les photos publiées avec un filtre génère plus d’engagement que sans filtres, surtout ceux aux teintes chaudes et qui augmentent l’exposition et les contrastes. Munis du bon filtre, vos visuels ont 21% de chances en plus d’être vus et peuvent générer 45% de commentaires de plus.

L’étude conclue donc que ceux à privilégier sont Mayfair, Rise, Valencia, Hefe et Nashville, tandis que Lo-Fi et X-Pro II sont à éviter.

SimplyMeasured a analysé les comptes Instagram des 100 plus grandes marques selon Interbrand et en a tiré plusieurs conclusions sur l’engagement que génèrent ces marques.

Tout d’abord malgré la hausse de la publication de vidéos, les photos restent le type de contenu le plus engageant. Ensuite, 7 des 10 hashtags les plus utilisés en 2015 sont créés par des marques avec #BMW et #MercedesBenz en tête. Enfin, l’emoji Cœur est celui qui suscite le plus d’engagement, ce qui explique qu’il est le second plus utilisé par les marques.

Source : Simply Measured

De cette étude et de notre propre expérience, nous avons rédigé pour vous quelques best practices pour engager votre communauté sur Instagram :

Les hashtags (ou mot-dièse pour les plus pointilleux) sont un des facteurs clés en terme de visibilité.

Sachez trouver les bons hashtags en rapport avec votre contenu et votre audience. Utilisez des généraux (#fun #manger #selfie #instamood) et des hashtags tendances liés à une actualité, un événement, et votre contenu aura une bien meilleure visibilité !

Limitez vous à 15 hashtags, ou vos abonnés frôleront l’ #indigestion.

Pour donner à votre public un moyen de s’identifier en tant que tel, générez des hashtags à votre nom.

Vous pouvez en créer pour vos campagnes marketing, vos événements et vos actualités. Le hashtag est aussi très utile pour lancer des concours sur Instagram.

Incitez par exemple vos abonnés à publier une photo d’eux selon un thème relatif à votre marque, en utilisant un hashtag spécifique à votre concours. Vous gagnerez ainsi en visibilité et les concours sont toujours un bon moyen de fidéliser votre audience.

Localisez vos contenus

Si vous souhaitez cibler une zone géographique bien particulière, Instagram propose de localiser vos photos et vidéos, n’hésitez pas à l’utiliser aussi souvent que possible !

Likez, commentez, mentionnez

La relation entre vous et vos abonnés n’est pas à sens unique, montrez leur votre intérêt pour eux.

Aimez et commentez leurs contenus lorsque ceux-ci sont pertinents pour votre marque, et @mentionnez les dans les commentaires.

Faites de vos abonnés des stars

Rien de tel qu’un peu de marketing de l’ego pour engager vos ambassadeurs de marque !

Si un de vos abonnés publie une photo visuellement intéressante de votre produit, postez ce contenu sur votre propre page en le remerciant directement (après lui avoir demandé la permission !)

L’abonné en question vous en sera reconnaissant, et cela inspirera votre communauté à vous identifier dans leurs contenus.

Pour mieux comprendre les motivations de votre audience, vous pouvez mettre en place une stratégie de profiling d’audience.

Adressez-vous directement à votre public

Intéressez-vous à l’avis de vos abonnés dans vos légendes de photos.

Posez-leur des questions, ou proposez-leur des textes à trous (« Je ne pars jamais en cours sans mon ___ ») et laissez-leur y répondre dans les commentaires.

En plus de générer des commentaires sous vos publications, cela vous permettra d’avoir un retour direct sur l’appréciation de vos produits par votre audience.

Faites appel à vos partenaires

Vous travaillez avec de nombreux prestataires et partenaires ?

Faites un peu de cross-promotion et profitez chacun de votre visibilité ! Par exemple vous allez vendre votre marque dans une nouvelle boutique.

Faites donc savoir que vos produits sont disponibles dans cette boutique en la mentionnant sur Instagram et demandez-lui de faire de même. L’union fait la force !

Proposez du contenu exclusif

Votre audience Instagram veut se sentir privilégié, créez du contenu uniquement dédié à ce réseau social et ne reliez pas toutes vos photos sur votre page Facebook ou Twitter.

Soyez réguliers

Le dernier conseil mais non des moindres. Soyez constant dans votre fréquence de publication.

Trouvez celle qui vous correspond le mieux et fixez-vous y.

Pour vous aider à savoir où vous vous situez, créez un calendrier éditorial dédié à Instagram et planifiez vos publications à l’avance.

Enfin, gardez toujours en tête que votre objectif est l’engagement. Proposez plus de contenus sur votre communauté que sur votre produit. Mettez en avant votre public, votre vision, votre équipe et vous gagnerez en sympathie et en authenticité.

Votre quotidien après avoir suivi tous nos conseils…

#4 Surveillez Instagram

Vous souhaitez connaître en temps réel les réactions que suscitent vos contenus ? Savoir quel est l’impact de votre compte Instagram ? Connaître les tendances du moment à exploiter ?

Alors, il vous faudra mettre en place une veille active du réseau social.

Elle vous servira non seulement à connaître le sentiment du public vis-à-vis de vos contenus, mais c’est aussi un bon moyen d’améliorer constamment vos publications.

En surveillant des données comme la croissance de votre nombre d’abonnés, le nombre de mentions, de likes et de partage et en les comparant à ceux de vos marques concurrentes, vous saurez où vous vous situez sur votre marché.

#5 Inspirez-vous des plus grands

Que l’on soit une start-up tout juste naissante ou une PME bien installée, nous avons tous intérêts à regarder ce qui se fait ailleurs pour s’en inspirer.

De grandes multinationales ont réussi à créer une énorme communauté sur Instagram, qui ne cesse de grandir.

Voici quelques leçons à tirer de ces comptes :

Utilisez les emojis comme Starbucks

Starbucks peut se targuer d’avoir un des comptes Instagram les plus engageants. Et cela peut s’expliquer en partie par leur utilisation des emojis.

En les liant directement avec le contenu de leurs photos, Starbucks propose du contenu qui cherche à faire appel aux émotions de leur audience.

Soyez cool comme MTV

MTV est définitivement un compte à suivre si vous souhaitez promouvoir un lifestyle associé à votre marque.

GIFS, Memes, MTV propose du contenu qui correspond parfaitement à son audience jeune. Rien d’étonnant venant de la chaîne télévision qui a su redéfinir le cool depuis des années.

Maîtrisez le cross-canal comme Louis Vuitton

La marque de luxe a totalement intégré Instagram dans sa stratégie de communication, pour y proposer à ses abonnés, non pas des photos ou vidéos, mais des expériences utilisateurs.

Avec la création d’un site dédié à leur compte Instagram, où l’on peut en apprendre un peu plus sur chacun de leurs posts et la mise en avant de leurs autres réseaux sociaux, Louis Vuitton propose du contenu qui ne s’arrête pas uniquement à Instagram.

Répétez comme H&M

Si vous souhaitez rediriger vos abonnés sur votre site, H&M est un exemple à suivre.

La marque mentionne dans tous ses posts un lien court, hm.com/life, qui renvoie vers un webzine lifestyle. Gardez en tête que le lien doit être court et mémorisable, car il ne sera pas cliquable dans la description de vos photos.

Mettez en avant vos équipes comme IBM

Instagram est la plateforme idéale pour dévoiler les coulisses de votre entreprise, et IBM l’a bien compris.

La marque publie régulièrement des photos de leurs équipes en plein travail, tests de nouveaux produits ou développement informatique, et ses abonnés sont ravis de voir l’envers du décor de cette entreprise.

C’est un exercice qui permet également de renforcer la cohésion au sein même de votre entreprise.

Une fois que votre stratégie Instagram sera définie, trouvez vos propres exemples à suivre, afin de vous en inspirer, et qui sait, de les surpasser !

Maintenant que vous savez tout, vous n’avez plus d’excuses pour ne pas publier vos plus belles photos sur Instagram. Vous pouvez d’ailleurs nous retrouver sur notre compte @Meltwater.