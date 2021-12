Instagram : Quels usages pour le secteur de l'éducation ?

Breaking News ! Un constat a émergé dans notre rapport sur l’influence médiatique des grandes écoles de commerce : les écoles de commerce et les universités sous-utilisent Instagram. Les résultats de notre veille médias sociaux effectuée sur le dernier trimestre 2016 montrent que ces écoles étaient mentionnées que 4200 fois sur Instagram, pour quasiment 90 000 sur twitter. Pourtant le nombre d’utilisateurs actifs sur Instagram est plus important que sur Twitter.

Petits Rappels

Instagram est un réseau permettant du jour au lendemain de devenir un expert photographe. Enfin presque. Il y a actuellement 400 millions d’utilisateurs actifs quotidiennement. Un point important : 41% des utilisateurs sont des jeunes entre 16 et 24 ans. Cette tranche d’âge est la plus active. Les toucher, c’est générer de l’engagement, améliorer votre visibilité donc gagner une part de voix médias sociaux considérable.

Instagram : que retenir de notre étude ?

Il faut remercier les étudiants ils publient principalement des photos de soirées, des remises de diplômes, ou leurs projets personnels. C’est grâce à eux, que les 10 écoles de commerce française analysées sont mentionnées sur Instagram. C’est logique, car malheureusement aucun compte officiel ne fédère plus de 6000 abonnés, alors que les universités anglaises et américaines se surpassent en ce qui concerne le nombre d’abonnées.

Nombre d’abonnées comptes officiels écoles de commerce françaises

Nombre d’abonnés comptes officiels universités anglophones

Instagram : pour quoi faire ?

Les objectifs sont nombreux et surement différents en fonction des écoles. Ceux que nous retenons des universités anglophones :

Fédérer et animer une large communauté

Faire engager les étudiants

Gagner en visibilité afin d’acquérir de nouveaux talents

Améliorer la relation-client (étudiant)

Comment Optimiser un compte Instagram ?

Créer des call-to-action

Les call-to-action peuvent être situés dans la légende, sur un visuel, ou dans une bio (descriptif du compte (On sait jamais.. ))

Solliciter les abonnés pour taguer une personne susceptible d’être intéressée par la publication

Demander de double cliquer sur la photo

Convaincre les visiteurs de s’abonner au compte utilisé ou un autre partenaire

Rediriger les visiteurs vers un site

Ne pas oublier d’interagir avec votre communauté

Poster une belle photo, écrire une légende intéressante, pertinente, drôle (choisir l’adjectif de votre choix…) ne génère pas automatiquement de l’engagement. Il faut aussi créer de l’interaction et engager sur les comptes de vos followers. il est possible soit d’aimer leurs publications, les « regramer », ou répondre à leurs questions.

Exemple : le compte officiel de l’Essec regrame un de leurs étudiants

Prendre le temps !

Une étude de Digiday et Chute prouve qu’un visuel est 10 fois plus efficace qu’un texte. Il faut prendre du temps pour faire une belle photo/video, la retoucher et ajouter des filtres si besoin.

Quand ?

À chaque réseau social, son heure. Il est plus intéressant de publier en dehors des heures de travail. Les instagrameurs sont plus actifs entre 8h et 9h, à l’heure du déjeuner et de 17h à 2h du matin.

Quels messages ?

Il faut une ligne éditoriale pour chaque réseau social, le message sera donc différent de facebook ou twitter. La définir en amont est une priorité. Voici quelques exemples de nos amis américains et anglais :

Création par Cambridge d’une « story » par semaine ou un étudiant prend la main sur le réseau pour raconter sa vie estudiantine.

Comme Oxford (et bien d’autres), promouvoir ses évènements via Instagram est indispensable

Création par NYU de sondages afin d’animer la communauté

Nous espérons qu’avec ces conseils vous deviendrez un « expert Instagram ». Sinon vous pouvez aussi demander conseil et découvrir comment nos services peuvent vous aider a passer au niveau supérieur