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Search icon around different media types as the title image for media monitoring

Media Monitoring

Media monitoring helps organizations stay informed about what’s being said across online news, print, broadcast, podcasts, and other media channels. Whether you're tracking brand mentions, measuring PR performance, monitoring competitors, or identifying emerging trends, our expert guides, best practices, and industry insights will help you build a smarter media monitoring strategy and make more informed communications decisions.

Media Monitoring Guide

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Search icon around different media types as the title image for media monitoring

Media Monitoring

What Is Media Monitoring? Definition, Types & Strategy

Demo Meltwater's media monitoring tool

Chris Hanson

Aug 10, 2026 • 15 min read

A dark purple hued image with a large screen in the center representing a comparison matrix for media monitoring tools. To the left and right sides of the screen are floating smaller screens representing various aspects of comparing software like a bar graph nad sentiment rating.

Media Monitoring

Best Media Monitoring Tools in 2026: Top Platforms Compared

The strongest media monitoring platforms combine traditional media coverage with social listening, sentiment analysis, competitive intelligence, and reporting that executives can actually use.

Chris Hanson

Aug 10, 2026 • 21 min read

An image showing bright transparent multi-colored circular tiles with various earned media symbols such as a person icon and a megaphone. The image is a dark burnt orange ombre color.l

Media Monitoring

Earned Media Monitoring: Complete Guide for PR Teams (2026)

See how earned media monitoring gives PR teams real-time insight, reputation protection, and the metrics to prove communications value.

Chris Hanson

Jun 29, 2026 • 11 min read

1 US dollar banknote against a white background for showcasing how much media monitoring costs

Media Monitoring

How Much Does Media Monitoring Cost?

Wesley Mathew

Jun 22, 2026 • 8 min read

An image of large purple translucent tiles with various reporting symbols on them, like bar graphs and pie charts. The tiles are in a row, growing slightly larger from left to right

Media Monitoring

How To Create Media Monitoring Analysis Reports

Media intelligence platforms automate reporting, making it easy to deliver daily updates across global and regional teams.

Wesley Mathew

Jun 18, 2026 • 13 min read

illustration of a laptop with charts and an AI computer chip representing how AI in social listening and monitoring works

Media Monitoring

How Does AI in Social Listening and Media Monitoring Work?

TJ Kiely

Dec 16, 2025 • 12 min read

Media Monitoring

Media Monitoring Tools in Ireland – What You Need to Know

Wesley Mathew

Dec 6, 2025 • 5 min read

An abstract illustration of a professional woman looking at various product images from Meltwater's 2025 mid-year release.

Media Monitoring

Ushering in the Era of Intelligent Teammates in Social Listening & Media Monitoring

Chris Hackney

May 13, 2025 • 4 min read

Media Monitoring

Media Monitoring in Dubai and the UAE

Wesley Mathew

Aug 17, 2020 • 14 min read

Media Monitoring

Media Monitoring Software for Wales

Wesley Mathew

May 12, 2020 • 4 min read

Media Monitoring

5 Ways to Turbocharge Your PR With Media Monitoring

Meltwater

Mar 17, 2020 • 7 min read

Checklist Illustration

Media Monitoring

14 Reasons Why Companies Choose Meltwater for Media Monitoring

Alex Iversen

Mar 8, 2020 • 9 min read